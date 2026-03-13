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Индексная книга (каталог) CNews*
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Капица Петр

СОБЫТИЯ


13.03.2026 Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний 1
12.02.2015 Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение 1
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 1
07.10.2003 Нобелевские лауреаты по физике:
российские ученые А. Абрикосов и В. Гинзбург 1
27.09.2002 Десять наиболее красивых физических экспериментов 1
27.09.2002 Десять наиболее красивых физических экспериментов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Капица Петр и организации, системы, технологии, персоны:

ОМЗ Перспективные Технологии - Европейская Электротехника 4 1
ИИ-Технологии 309 1
Технологии Будущего 169 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
ОМЗ Перспективные Технологии - Криогенмаш 6 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 180 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 303 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 2
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 2
Крылов Алексей 6 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Капица Сергей 8 2
Харитон Юлий 5 2
Ландау Лев 4 1
Бельтюков Владимир 3 1
Кувшинов Роман 18 1
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 1
Московец Александр 3 1
Алфёров Жорес 57 1
Гончаров Александр 19 1
Абрикосов Алексей 14 1
Ульяновский Сергей 3 1
Ершов Петр 3 1
Иванова Ольга 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Александрия 47 2
Венера - планета Солнечной системы 298 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 41 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курчатов 22 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Нидерланды 3746 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 1
США - Иллинойс 340 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 26 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 43 1
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Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Английский язык 7030 2
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Газы 195 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Ксенон - Xenon - химический элемент 22 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 270 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Аренда 2687 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Washington Profile 142 2
NYT - The New York Times 1100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
РАН ОФН - Отделение физических наук - Отделение общей физики и астрономии Российской академии наук 2 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
Ленинская премия 10 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
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