Россия ЦФО Московская область Можайск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
|Бельтюков Владимир 3 2
|Сериков Владимир 1 1
|Прокофьев Александр 1 1
|Касилов Денис 1 1
|Тугарев Артем 8 1
|Югай Виктор 57 1
|Прахов Михаил 37 1
|Мандик Игорь 24 1
|Дерманский Роман 1 1
|Ким Дмитрий 70 1
|Хромушин Евгений 1 1
|Абарёнов Дмитрий 1 1
|Полозенко Валентин 16 1
|Евтушенко Олег 144 1
|Крылов Алексей 5 1
|Московец Александр 3 1
|Капица Сергей 8 1
|Ульяновский Сергей 3 1
|Ершов Петр 3 1
|Иванова Ольга 16 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Тарасов Александр 10 1
|Александрович Максим 3 1
|Володин Александр 7 1
|Сухих Андрей 1 1
|Соколов Борис 1 1
|Кандратьева Надежда 1 1
|Тихонова Наталия 1 1
|Григорьев Леонид 1 1
|Ситникова Нина 1 1
|Куликова Валентина 1 1
|Шумихина Ирина 1 1
|Бакутов Антон 1 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Пронзалов Станислав 1 1
|Дмитриев Алексей 63 1
|Варев Александр 16 1
|Лаптев Андрей 22 1
|Федина Ольга 1 1
|РИА Новости 984 1
|Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
