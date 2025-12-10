Разделы

Россия ЦФО Московская область Можайск

Россия - ЦФО - Московская область - Можайск

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Пилотный проект по переводу коммунальных услуг в онлайн расширили в Подмосковье 1
26.11.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Можайском округе 3
05.11.2025 В Подмосковье «цифра» упростит связь жителей с ресурсниками 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 1
17.04.2025 Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года 1
29.01.2025 В самом маленьком городе Подмосковья ускорили мобильный интернет 1
15.01.2025 Киберугрозы в IV квартале 2024 года: даже небольшие российские города оказались под «прицелом» вирусных атак 1
10.09.2024 Заключить договор на вывоз твердых отходов теперь можно онлайн в Подмосковье 1
23.08.2024 В дальнем Подмосковье разогнался мобильный интернет 1
27.03.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области 1
25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС 1
05.08.2022 В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек 1
13.11.2020 «Ростех» открыл онлайн-доступ к статистике переработки отходов в Подмосковье 1
18.12.2019 «Мегафон» развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлевской елки 2
26.07.2019 «Ростелеком» модернизировал теплосети в Можайске 1
23.03.2017 Подмосковье и «Ростелеком» развивают проекты в сфере государственно-частного партнерства 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
24.02.2015 6 марок «Города воинской славы» вышли в почтовое обращение 24 февраля 2
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 2
06.12.2012 «Яндекс» обновил панорамы Москвы и Подмосковья 1
30.10.2012 МТС модернизировала сеть в Москве и Московской области 1
23.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 100 новых домов 1
06.08.2012 МТС ускорила 3G в Москве 1
06.07.2012 «МегаФон» улучшил связь на более чем 30 объектах в Москве и области 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
10.04.2012 МТС завершила модернизацию оборудования на западе и юге Московской области 1
29.12.2010 «Мегафон»: на данный момент от аккумуляторных установок работает около 200 базовых станций в Московской области 1
02.08.2010 «Билайн» расширил покрытие 3G в Вологде и Череповце 1
17.04.2009 «Синтерра» построила новый участок магистральной сети в СЗФО и ЦФО 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
20.02.2008 Доходы «ЦентрТранстелеКома» выросли на 24% 1
26.11.2007 «ЦентрТранстелеком» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 1
15.10.2007 Обесточенное Подмосковье: хроники кризиса 1
16.07.2003 "Вымпелком": в июне установлено 262 базовые станции 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1
20.07.2001 Минсвязи приостановило действие лицензий 14 операторов связи 1
17.04.2001 Расширена зона обслуживания сети "Би Лайн GSM" в Московской области 1
05.09.2000 "Вымпелком" ввела в действие новые базовые станции сети "Би Лайн GSM" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9896 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14230 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 4
Ростелеком 10308 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 2
ТТК Центр - ЦентрТрансТелеком 20 2
PRO32 - ПРО32 52 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
РТК Пейдж - Телетинг 3 1
SAP SE 5427 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
Yandex - Яндекс 8436 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
ВЕЛЕС-дата 7 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Ниеншанц Телеком 7 1
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 119 1
Восход ФГБУ НИИ 684 1
Кселла-Аэроблок-Центр - Xella 3 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Щекиноазот ОХК - Объединенная химическая компания 5 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 2
Тонар 8 1
Мобил Элемент ГК 1 1
Рузский региональный оператор 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Почта России ПАО 2246 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Евросеть 1417 1
Метрополис ТРК 59 1
АиФ АРИА 2 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
USTA Hotels - Отель Екатеринбург-Центральный 1 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 156 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4008 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25547 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4351 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 211 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5155 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 563 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13636 2
Картография и навигация - Просмотр улиц - Панорамы улиц 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 2
Правительство Московской области - ЕИАС ЖКХ Московской области - Единая информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья 4 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
Microsoft Windows 16328 2
Google Android 14680 1
Apple iOS 8242 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
Яндекс Agnitum Outpost Firewall 23 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
МТС ЦОД 36 1
SAP Basis 15 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Бельтюков Владимир 3 2
Сериков Владимир 1 1
Прокофьев Александр 1 1
Касилов Денис 1 1
Тугарев Артем 8 1
Югай Виктор 57 1
Прахов Михаил 37 1
Мандик Игорь 24 1
Дерманский Роман 1 1
Ким Дмитрий 70 1
Хромушин Евгений 1 1
Абарёнов Дмитрий 1 1
Полозенко Валентин 16 1
Евтушенко Олег 144 1
Крылов Алексей 5 1
Московец Александр 3 1
Капица Сергей 8 1
Ульяновский Сергей 3 1
Ершов Петр 3 1
Иванова Ольга 16 1
Смоленцев Александр 9 1
Тарасов Александр 10 1
Александрович Максим 3 1
Володин Александр 7 1
Сухих Андрей 1 1
Соколов Борис 1 1
Кандратьева Надежда 1 1
Тихонова Наталия 1 1
Григорьев Леонид 1 1
Ситникова Нина 1 1
Куликова Валентина 1 1
Шумихина Ирина 1 1
Бакутов Антон 1 1
Майстренко Игорь 46 1
Тихонов Сергей 14 1
Пронзалов Станислав 1 1
Дмитриев Алексей 63 1
Варев Александр 16 1
Лаптев Андрей 22 1
Федина Ольга 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 26
Россия - РФ - Российская федерация 156864 12
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 11
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 10
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 10
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 9
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 8
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 7
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 6
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 6
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 6
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 5
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 5
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 5
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 4
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 4
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 4
Москва - ЗАО - Можайский район 22 3
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 49 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 3
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1013 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 2
Европа 24637 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 797 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 2
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 31 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6968 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 515 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2787 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 1
Спорт - Футбол 752 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 117 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 1
РИА Новости 984 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
Новый год - Кремлёвская новогодняя ёлка 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
