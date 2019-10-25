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Кибербезопасность Adware рекламное программное обеспечение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.10.2019 Eset обнаружила рекламное ПО для Android, от которого пострадали миллионы пользователей

торонних магазинах», — сказал Лукас Стефанко, эксперт по безопасности Eset. Приложения предоставляют обещанные возможности — простые игры, онлайн-радио, загрузку видеороликов, — но также работают как рекламное ПО, с общей для всех функциональностью. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 млн раз за последний год. Решения Eset успешно определяют угрозу как Android/AdDisplay.Ashas. П
12.09.2018 Популярный антивирус для Mac оказался китайским шпионом

В нарушение правил Компания Apple удалила из Mac App Store приложение Adware Doctor, которое позиционировалось как средство защиты от вредоносного ПО для Mac. Эксп
22.09.2015 Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X

бнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой подд
05.03.2009 PandaLabs: в Сети активизировалось рекламное ПО VideoPlay

ютеров, зараженных рекламной программой VideoPlay: рост составил свыше 400%. Основными каналами распространения стали популярные сайты, такие как Digg.com или YouTube. На страницах обоих ресурсов это рекламное ПО распространялось через комментарии к новостям (в случае с Digg.com) или через видео (как на YouTube). В комментариях говорилось, что пользователи смогут посмотреть порнографическое
09.11.2007 PandaLabs: в октябре «правили» трояны и рекламное ПО

антивирусного онлайн-решения Panda ActiveScan, в октябре наиболее активными угрозами стали трояны и рекламное ПО. Они стали причиной 25,97% и 23,37% обнаруженных заражений соответственно. «Троя
29.10.2007 Компания-распространитель adware закрылась после штрафа в $1,5 млн.

Американская компания DirectRevenue, заработавшая десятки миллионов долларов на рекламе через adware, закрылась спустя почти четыре месяца после того, как Федеральная торговая комиссия США оштрафовала ее на $1,5 млн. На сайте DirectRevenue сказано, что компания и ее филиал Best Offers «
17.07.2007 Symantec записал в adware программу NASA

бавил в вирусные базы Norton Anti-Virus две программы с открытым кодом, которые рассматриваются как adware, сообщает The Register. Так, в «чёрный список» попали FTP-клиент Filezilla и «виртуаль
22.02.2007 PandaLabs: 64% программ-шпионов приходится на рекламное ПО

х версий представлена ПНП, использующей уязвимости в форматах файлов и приложений для загрузки других вариантов вредоносного ПО, например, трояна Downloader.LHW. Другая версия Winantivirus2006 — рекламное ПО. Wupd, на пятом месте, представляет собой рекламное ПО, предназначенное для сбора информации об интернет-активности пользователя (посещенных сайтах, произведенных поисках).

29.11.2006 Появилось скрытое рекламное ПО для Mac OS X

Специалисты финской компании ИТ-безопасности F-Secure сообщили о получении концептуального кода скрытой рекламной программы (adware) для Mac OS X, которая незаметно устанавливается в систему и сама открывает окна браузера. По утверждению F-Secure, программа, названная ими iAdware, является первым adware для ко
11.10.2006 Разработчика Microsoft лишили статуса из-за adware

Plus (дополнения к Windows Live IM) — Сайрила Пациулло (Cyril Paciullo) -статуса «Наиболее ценного профессионала» (MVP). Его продукт, работающий уже 5 лет, содержит скрытые рекламные модули, или adware. На прошлой неделе Пациулло объявил, что ему присвоен статус, которым Microsoft награждает тех, кто вносит наиболее ценный вклад в развитие технологического сообщества. Но в течение неде
07.04.2006 Riskware – головная боль "Касперского"

ный код. При этом в «Лаборатории Касперского» предлагают различать три категории подобных программ: Adware, Pornware и собственно Riskware. Adware (рекламное ПО) объединяет программы пок
15.12.2005 В P2P предлагают музыку за рекламное ПО

Лаборатория PandaLabs зафиксировала циркулирующие по интернету файлы, якобы содержащие фильмы и музыку, при попытке проигрывания которых пользователю сообщается, что он обязан установить рекламное ПО. Используемый предлог – необходимость получения лицензии для проигрывания файлов. Файлы, обнаруженные PandaLabs на данный момент, в действительности, не содержали ни музыки, ни вид
18.11.2005 Рекламный софт разделят на легальный и шпионский

Компания TRUSTe, независимый сертификатор программ, услуг и веб-сайтов на предмет соответствия конфиденциальности пользователей, анонсировала систему сертификации adware (рекламного ПО) на легальность. Такая сертификация ПО, по мнению экспертов организации, может «положить конец незваным всплывающим окнам». Проект спонсируют Yahoo, AOL, CA, CNET Networks

Публикаций - 214, упоминаний - 350

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 38
Dr.Web - Доктор Веб 1290 33
Google LLC 12563 32
Microsoft Corporation 25640 30
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 503 24
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 20
ESET - ESET Software 1159 18
Apple Inc 13018 15
Meta Platforms - Facebook 4599 12
X Corp - Twitter 2928 10
Yahoo! 3725 9
Adobe Systems 1591 8
Yandex - Яндекс 9011 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 830 6
Check Point Software Technologies 812 6
Gen Digital - Avast Software 183 6
PayPal 669 6
AOL Inc - America Online 1883 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 4
Oracle Corporation 7033 4
Sophos - SophosLabs 431 4
Trend Micro 645 4
PRO32 - ПРО32 57 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 3
InfoWatch - Инфовотч 1151 3
VK - Mail.ru Group 3581 3
Sony 6712 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 3
Bitdefender 170 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 3
TFC - Tinfoil Chat - защищённая система обмена сообщениями - мессенджер 7 3
Softline - Софтлайн 3596 2
9407 2
BBK Electronics Corp 332 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1684 2
Telegram Group 2844 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 2
MVPower 12 2
Netscape Communications Corporation 426 2
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8645 2
Microsoft - LinkedIn 692 2
Visa International 1986 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Аптека-Холдинг 8 1
eBay Inc 1636 1
Tesla Motors 448 1
UPS 215 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
Royal Dutch Shell - Шелл 230 1
Volkswagen Group - VW 305 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
Renault Groupe 166 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 362 1
Ford 431 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Sony BMG 186 1
Красноярский завод комбайнов 3 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Atlantis Blue Capital 3 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Фармация 15 1
Российская Фармация 3 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 293 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 2
Судебная власть - Judicial power 2466 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 287 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 9 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14042 187
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33928 134
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3367 133
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5289 67
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 56
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9890 54
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7412 52
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 30
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Google Android устройства-девайсы 835 12
Microsoft Windows 16723 57
Google Android 15093 50
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 18
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Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 16
Mozilla Firefox - браузер 1934 16
Google Chrome - браузер 1687 15
JavaScript - JS - язык программирования 1388 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 13
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 969 13
Apple macOS 2374 12
Oracle Java - язык программирования 3428 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 12
EA Origin 194 12
Linux OS 11332 11
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 392 11
Dr.Web CureIt! 38 11
Google Android Package Kit - APK 285 9
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 9
Panda ActiveScan 46 9
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 8
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 8
Google YouTube - Видеохостинг 2972 7
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 637 7
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 7
Kaspersky Security Network - KSN 100 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 7
Apple iOS 8502 6
Microsoft Office 4099 6
Microsoft Windows XP 2429 6
Apple Safari - браузер 888 6
Opera Browser - Браузер 1045 6
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 6
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7540 5
Apple - App Store 3071 5
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Corrons Luis - Корронс Луис 106 14
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Зайцев Михаил 339 2
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1109 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 4
Перу - Республика 292 4
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