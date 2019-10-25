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Кибербезопасность Adware рекламное программное обеспечение
СОБЫТИЯ
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|25.10.2019
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Eset обнаружила рекламное ПО для Android, от которого пострадали миллионы пользователей
торонних магазинах», — сказал Лукас Стефанко, эксперт по безопасности Eset. Приложения предоставляют обещанные возможности — простые игры, онлайн-радио, загрузку видеороликов, — но также работают как рекламное ПО, с общей для всех функциональностью. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 млн раз за последний год. Решения Eset успешно определяют угрозу как Android/AdDisplay.Ashas. П
|12.09.2018
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Популярный антивирус для Mac оказался китайским шпионом
В нарушение правил Компания Apple удалила из Mac App Store приложение Adware Doctor, которое позиционировалось как средство защиты от вредоносного ПО для Mac. Эксп
|22.09.2015
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Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X
бнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой подд
|05.03.2009
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PandaLabs: в Сети активизировалось рекламное ПО VideoPlay
ютеров, зараженных рекламной программой VideoPlay: рост составил свыше 400%. Основными каналами распространения стали популярные сайты, такие как Digg.com или YouTube. На страницах обоих ресурсов это рекламное ПО распространялось через комментарии к новостям (в случае с Digg.com) или через видео (как на YouTube). В комментариях говорилось, что пользователи смогут посмотреть порнографическое
|09.11.2007
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PandaLabs: в октябре «правили» трояны и рекламное ПО
антивирусного онлайн-решения Panda ActiveScan, в октябре наиболее активными угрозами стали трояны и рекламное ПО. Они стали причиной 25,97% и 23,37% обнаруженных заражений соответственно. «Троя
|29.10.2007
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Компания-распространитель adware закрылась после штрафа в $1,5 млн.
Американская компания DirectRevenue, заработавшая десятки миллионов долларов на рекламе через adware, закрылась спустя почти четыре месяца после того, как Федеральная торговая комиссия США оштрафовала ее на $1,5 млн. На сайте DirectRevenue сказано, что компания и ее филиал Best Offers «
|17.07.2007
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Symantec записал в adware программу NASA
бавил в вирусные базы Norton Anti-Virus две программы с открытым кодом, которые рассматриваются как adware, сообщает The Register. Так, в «чёрный список» попали FTP-клиент Filezilla и «виртуаль
|22.02.2007
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PandaLabs: 64% программ-шпионов приходится на рекламное ПО
х версий представлена ПНП, использующей уязвимости в форматах файлов и приложений для загрузки других вариантов вредоносного ПО, например, трояна Downloader.LHW. Другая версия Winantivirus2006 — рекламное ПО. Wupd, на пятом месте, представляет собой рекламное ПО, предназначенное для сбора информации об интернет-активности пользователя (посещенных сайтах, произведенных поисках).
|29.11.2006
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Появилось скрытое рекламное ПО для Mac OS X
Специалисты финской компании ИТ-безопасности F-Secure сообщили о получении концептуального кода скрытой рекламной программы (adware) для Mac OS X, которая незаметно устанавливается в систему и сама открывает окна браузера. По утверждению F-Secure, программа, названная ими iAdware, является первым adware для ко
|11.10.2006
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Разработчика Microsoft лишили статуса из-за adware
Plus (дополнения к Windows Live IM) — Сайрила Пациулло (Cyril Paciullo) -статуса «Наиболее ценного профессионала» (MVP). Его продукт, работающий уже 5 лет, содержит скрытые рекламные модули, или adware. На прошлой неделе Пациулло объявил, что ему присвоен статус, которым Microsoft награждает тех, кто вносит наиболее ценный вклад в развитие технологического сообщества. Но в течение неде
|07.04.2006
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Riskware – головная боль "Касперского"
ный код. При этом в «Лаборатории Касперского» предлагают различать три категории подобных программ: Adware, Pornware и собственно Riskware. Adware (рекламное ПО) объединяет программы пок
|15.12.2005
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В P2P предлагают музыку за рекламное ПО
Лаборатория PandaLabs зафиксировала циркулирующие по интернету файлы, якобы содержащие фильмы и музыку, при попытке проигрывания которых пользователю сообщается, что он обязан установить рекламное ПО. Используемый предлог – необходимость получения лицензии для проигрывания файлов. Файлы, обнаруженные PandaLabs на данный момент, в действительности, не содержали ни музыки, ни вид
|18.11.2005
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Рекламный софт разделят на легальный и шпионский
Компания TRUSTe, независимый сертификатор программ, услуг и веб-сайтов на предмет соответствия конфиденциальности пользователей, анонсировала систему сертификации adware (рекламного ПО) на легальность. Такая сертификация ПО, по мнению экспертов организации, может «положить конец незваным всплывающим окнам». Проект спонсируют Yahoo, AOL, CA, CNET Networks
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