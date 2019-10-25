Eset обнаружила рекламное ПО для Android, от которого пострадали миллионы пользователей торонних магазинах», — сказал Лукас Стефанко, эксперт по безопасности Eset. Приложения предоставляют обещанные возможности — простые игры, онлайн-радио, загрузку видеороликов, — но также работают как рекламное ПО, с общей для всех функциональностью. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 млн раз за последний год. Решения Eset успешно определяют угрозу как Android/AdDisplay.Ashas. П

Популярный антивирус для Mac оказался китайским шпионом В нарушение правил Компания Apple удалила из Mac App Store приложение Adware Doctor, которое позиционировалось как средство защиты от вредоносного ПО для Mac. Эксп

Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X бнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой подд

PandaLabs: в Сети активизировалось рекламное ПО VideoPlay ютеров, зараженных рекламной программой VideoPlay: рост составил свыше 400%. Основными каналами распространения стали популярные сайты, такие как Digg.com или YouTube. На страницах обоих ресурсов это рекламное ПО распространялось через комментарии к новостям (в случае с Digg.com) или через видео (как на YouTube). В комментариях говорилось, что пользователи смогут посмотреть порнографическое

PandaLabs: в октябре «правили» трояны и рекламное ПО антивирусного онлайн-решения Panda ActiveScan, в октябре наиболее активными угрозами стали трояны и рекламное ПО. Они стали причиной 25,97% и 23,37% обнаруженных заражений соответственно. «Троя

Компания-распространитель adware закрылась после штрафа в $1,5 млн. Американская компания DirectRevenue, заработавшая десятки миллионов долларов на рекламе через adware, закрылась спустя почти четыре месяца после того, как Федеральная торговая комиссия США оштрафовала ее на $1,5 млн. На сайте DirectRevenue сказано, что компания и ее филиал Best Offers «

Symantec записал в adware программу NASA бавил в вирусные базы Norton Anti-Virus две программы с открытым кодом, которые рассматриваются как adware, сообщает The Register. Так, в «чёрный список» попали FTP-клиент Filezilla и «виртуаль

PandaLabs: 64% программ-шпионов приходится на рекламное ПО х версий представлена ПНП, использующей уязвимости в форматах файлов и приложений для загрузки других вариантов вредоносного ПО, например, трояна Downloader.LHW. Другая версия Winantivirus2006 — рекламное ПО. Wupd, на пятом месте, представляет собой рекламное ПО, предназначенное для сбора информации об интернет-активности пользователя (посещенных сайтах, произведенных поисках).

Появилось скрытое рекламное ПО для Mac OS X Специалисты финской компании ИТ-безопасности F-Secure сообщили о получении концептуального кода скрытой рекламной программы (adware) для Mac OS X, которая незаметно устанавливается в систему и сама открывает окна браузера. По утверждению F-Secure, программа, названная ими iAdware, является первым adware для ко

Разработчика Microsoft лишили статуса из-за adware Plus (дополнения к Windows Live IM) — Сайрила Пациулло (Cyril Paciullo) -статуса «Наиболее ценного профессионала» (MVP). Его продукт, работающий уже 5 лет, содержит скрытые рекламные модули, или adware. На прошлой неделе Пациулло объявил, что ему присвоен статус, которым Microsoft награждает тех, кто вносит наиболее ценный вклад в развитие технологического сообщества. Но в течение неде

Riskware – головная боль "Касперского" ный код. При этом в «Лаборатории Касперского» предлагают различать три категории подобных программ: Adware, Pornware и собственно Riskware. Adware (рекламное ПО) объединяет программы пок

В P2P предлагают музыку за рекламное ПО Лаборатория PandaLabs зафиксировала циркулирующие по интернету файлы, якобы содержащие фильмы и музыку, при попытке проигрывания которых пользователю сообщается, что он обязан установить рекламное ПО. Используемый предлог – необходимость получения лицензии для проигрывания файлов. Файлы, обнаруженные PandaLabs на данный момент, в действительности, не содержали ни музыки, ни вид