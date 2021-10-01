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Ars Technica


01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит 2
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
08.07.2021 Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин 1
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 2
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 2
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 3
22.01.2021 Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен 3
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами 1
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху» 1
28.09.2020 Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире и заставить их хозяев платить выкуп 1
08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 1
04.08.2020 Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple 1
10.06.2020 Провайдер лишил целый район быстрого интернета, потому что один пользователь много качал 3
01.04.2020 Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась 1
27.02.2020 Обнаружена парадоксальная причина быстрой разрядки iPhone 1
24.12.2019 Спецслужбы нацелились собирать с бизнеса корпоративные данные, чтобы спасти их от кражи 1
15.08.2019 Хакеры взломали форум своих 320 тыс. конкурентов и выложили в открытый доступ их переписку с заказчиками 4
18.01.2019 Главный шрифт Microsoft оказался в центре скандала с фальшивыми документами 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
26.03.2018 Facebook годами собирает данные о звонках и SMS пользователей 1
05.02.2018 Названа дата, когда Google выпустит «убийцу Linux». Видео 4
01.02.2018 Налоговые реформы Трампа превратили успешный квартал Microsoft в убыточный 1
16.01.2018 Сотни сотрудников Twitter просматривают личную переписку пользователей. Видео 1
25.12.2017 Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10 1
21.12.2017 Журналиста решили засудить за статью о «дырах» в популярном менеджере паролей Keeper 1
08.12.2017 Google закрывает приложения для браузера Chrome 1
05.12.2017 Вышла бюджетная версия Android 8.0, которая захватит «следующий миллиард пользователей» 1
16.10.2017 Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира 3
18.09.2017 Google и Apple объявили войну свободомыслящему конкуренту Twitter 2
06.09.2017 На российском сайте распродаются личные данные из миллионов аккаунтов Instagram 1
10.05.2017 У новой «таинственной» ОС Google появился графический интерфейс. Видео 3
18.04.2017 Microsoft закрыла «дыры», через которые АНБ ломала Windows 1
14.04.2017 Microsoft блокирует обновления Windows 7 и 8.1 в ПК на новых процессорах 2
24.01.2017 Отныне на всех новых «хромбуках» работают приложения для Android 2
17.01.2017 Производители разогнали «компьютерный модуль» Raspberry Pi в 10 раз 1

Публикаций - 227, упоминаний - 273

Ars Technica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 46
Google LLC 7128 25
Samsung Electronics 5633 22
Apple Inc - Эппл Рус 7680 15
Facebook 3765 5
GitHub 412 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
Twitter 2204 4
Intel Corporation 4152 3
Qualcomm Technologies 1001 3
Lenovo Group 1636 3
Huawei 2726 3
Toshiba Corporation 1077 3
HP Inc. 2898 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 2
IBM 3527 2
Oracle Corporation 3331 2
Acer Group 1357 2
Seagate Technology 281 2
Red Hat 664 2
HTC Corporation 1185 2
NEC 412 2
Xiaomi 904 2
Western Digital Corporation - WDC 311 2
Dell EMC 2387 2
SEC Consult Services 929 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
Proton Technologies 17 1
DJI 32 1
Fox-IT Holding B.V. 4 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
Qualys 33 1
Security Explorations 5 1
Seiko Epson Corporation 311 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Juniper Networks 168 1
Netscape Communications Corporation 48 1
JetBrains 40 1
Bell Canada 11 1
LinkedIn 520 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Tesla Motors 241 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Citigroup 114 1
Hattis Law 2 1
Hagens Berman 5 1
Wells Fargo 28 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Barnes & Noble 52 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Президент США 105 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Демократическая политическая партия США 36 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Project Veritas 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Micorosft Windows Insider 78 3
Google Android-приложения и разработчики 236 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 377 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 2
Flash 472 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 472 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Microsoft Windows приложения 105 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Google Android 10750 38
Microsoft Windows 10 6612 24
Apple iOS 5741 17
Microsoft Windows 7 1662 13
Linux OS 4243 13
Java - Язык программирования 1167 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 8
Google Chrome - браузер 1117 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 7
JavaScript - Язык программирования 626 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Google Chrome OS 306 6
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 6
Microsoft Edge - Браузер 968 6
Apple macOS X 900 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 6
Apple macOS 922 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 4
Microsoft Office 365 769 4
Apple iPad 3263 4
Microsoft Windows 850 4
Apple iPhone 3 383 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple - App Store 2198 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
Microsoft Windows XP 883 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 755 3
Apple Mac 1454 3
Microsoft Outlook 638 3
Microsoft Office 2007 94 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Microsoft Cortana 141 3
Microsoft Azure 1171 3
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 3
Nvidia GeForce GTX 2054 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
Blair Tony - Блэр Тони 4 1
Conrado Miranda - Конрадо Миранда 1 1
Singh Pranay - Сингх Пранай 1 1
Hron Martin - Хрон Мартин 2 1
Pierre Steven - Пьер Стивен 1 1
Phinney Thomas - Финни Томас 1 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 5 1
Green Matthew - Грин Мэтью 6 1
Pai Ajit - Пай Аджит 8 1
McKay Dylan - Маккей Дилан 1 1
Новиков Иван 8 1
Johnson Mat - Джонсон Мэт 1 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Yen Andy - Йен Энди 4 1
Nguyen Andy - Нгуен Энди 1 1
Guido Dan - Гвидо Дэн 1 1
Damore James - Дэймор Джеймс 6 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Галушкин Олег 168 1
Larry Page - Ларри Пейдж 125 1
Дуров Павел 216 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Лямин Александр 59 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 4 1
Allen Paul - Аллен Пол 43 1
Florea Mihai Alexandru - Флореа Михаи Александр 1 1
Рошаль Евгений 3 1
Willams Jake - Уильямс Джек 1 1
Просветова Анна 2 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 11 1
Haynes Clay - Хейнс Клей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 45
Россия - Российская федерация - РФ 57180 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 7
Индия - Республика 2161 4
Япония 2760 3
Франция - Французская Республика 2112 2
США - Делавэр 53 2
США - Вашингтон 334 2
США - Калифорния 969 2
Германия - Федеративная Республика 3614 2
Европа 3730 1
Канада - Онтарио 18 1
США - Маунтин-Вью 48 1
США - Белвью 3 1
Великобритания - Бирмингем 28 1
Казахстан - Республика 2621 1
США - Аризона 95 1
США - Флорида 142 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Техас 222 1
США - Нью-Йорк 1087 1
Россия - Астраханская область 370 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 227 1
Земля - планета Солнечной системы 857 1
Украина 3347 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 1
Ближний Восток 1468 1
США - Кремниевая долина 398 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 1
Бельгия - Королевство 395 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Русский язык 970 1
ZDnet 381 4
Reddit 198 3
Thomson Reuters - Рейтер 1711 3
Bloomberg 785 2
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 441 1
The Wall Street Journal 709 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
MacRumors 114 1
Wired - Издание 119 1
9to5Google 19 1
RAIDforums - хакерский форум 5 1
BuzzFeed 13 1
HardwareLuxx 2 1
GigaOM 61 1
NPD Group 80 2
Juniper Research 278 1
IHS iSuppli 274 1
Piper Jaffray 65 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Black Hat - Конференция 41 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
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