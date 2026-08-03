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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ars Technica

Ars Technica

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом 1
28.07.2026 Невиновного пользователя анонимного мессенджера бросили в тюрьму из-за опечатки 1
17.07.2026 Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами 1
06.07.2026 Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии 1
22.05.2026 Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны 1
18.05.2026 Братья-хакеры удалили 96 государственных баз данных в отместку за увольнение и попались на банальнейшей глупости 1
03.04.2026 Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите 1
31.03.2026 Новый GPS армии США не работает. На него потрачены $8 млрд и 16 лет разработки 1
13.03.2026 На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров 1
04.03.2026 Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России 1
24.02.2026 Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров 1
02.02.2026 Производители ТВ: Мы много лет водили всех вас за нос. Будущее индустрии не за 8К 2
29.01.2026 Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы 1
28.01.2026 Любимый россиянами производитель начал брать ежемесячную дань за пользование своими телевизорами 2
01.11.2025 Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит 3
25.09.2025 TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР 1
23.09.2025 Сделка века. Nvidia инвестирует $100 млрд в центр обработки данных OpenAI и заберет их обратно 1
12.08.2025 Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки 1
07.08.2025 Американскую власть подсаживают на искусственный интеллект. Мощнейшие нейронки доступны ей за сущие центы. Простые пользователи платят в сотни раз больше 1
07.08.2025 С сайта Конгресса США из-за «ошибки в коде» пропали положения Конституции, защищающие от произвольных арестов и приговоров без суда 1
15.07.2025 Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного 1
18.04.2025 Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию 1
02.04.2025 Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором 1
31.03.2025 Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР 1
11.03.2025 HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами 1
07.03.2025 Ленивые программисты придумали, как получать зарплату и быть на хорошем счету, не работая ни минуты 1
20.02.2025 «Убийца смартфонов» за $700 скоро превратится в «кирпич». Большинству владельцев не вернут за него деньги 1
30.01.2025 США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира 1
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud 1
29.01.2025 Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов 1
17.01.2025 Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет 1
11.11.2024 Глава американского регулятора при Трампе усложнит жизнь ИT-гигантам и облегчит ее Starlink Илона Маска 1
25.10.2024 Гигантская железнодорожная сеть откажется от дискет 50-летней давности. Миграция обойдется в $212 миллионов 1
14.10.2024 Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone 1
27.09.2024 Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос 1
17.09.2024 После многих лет борьбы в iPhone проник «убийца SMS», продвигаемый Google 1
13.09.2024 Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной ленты 1
28.08.2024 ИТ-гигант годами заставлял тысячи молодых инженеров проходить неоплачиваемую стажировку, но так и не взял никого на работу 1
16.08.2024 Основателя сверхпопулярного файлообменника Megaupload и критика политики США экстрадируют в Америку 1

Публикаций - 450, упоминаний - 473

Ars Technica и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 112
Google LLC 12688 87
Apple Inc 13154 81
Samsung Electronics 11064 32
Intel Corporation 12811 29
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Sony 6739 16
HP Inc. 5883 15
AT&T Inc 1725 15
X Corp - Twitter 2938 13
LG Electronics 3735 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Dell EMC 5180 11
Toshiba Corporation 2980 11
Lenovo Group 2446 10
Lenovo Motorola 3566 9
Nvidia Corp 4002 8
Oracle Corporation 7074 8
Yahoo! 3726 8
OpenAI 541 8
Huawei 4676 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Comcast 231 6
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
HTC Corporation 1512 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Seagate Technology 766 5
Adobe Systems 1597 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Best Buy 223 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 4
Sony BMG 187 4
WMG - Warner Music Group 210 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Walt Disney Company 647 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Sony BMG Music Entertainment 34 2
Lionsgate Entertainment Corporation 26 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Tesla Motors 461 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Sequoia Capital 115 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
American Airlines 90 1
Citi - Citibank 158 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Метрополис ТРК 60 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Merrill Lynch 454 1
Hattis Law 2 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Arianespace 87 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Hagens Berman 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Alaska Airlines 14 1
Максимус 28 1
Barnes & Noble 171 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Судебная власть - Judicial power 2500 32
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 7
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 11
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Демократическая политическая партия США 122 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Project Veritas 2 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Symbian Foundation 38 1
IFPI - International Federation of Pirate Interests - Международная федерация по интересам пиратов 3 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Международная академия связи - МАС 46 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
World Wide Web Foundation 6 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 51
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 40
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 33
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 25
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 19
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 16
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 14
Microsoft Windows 16882 72
Google Android 15243 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 41
Linux OS 11533 41
Apple iOS 8583 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 25
Google Chrome - браузер 1701 23
Apple iPad 4011 22
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 22
Microsoft Windows 7 2007 19
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
Mozilla Firefox - браузер 1951 18
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 18
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Microsoft Windows 10 1938 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 12
Apple iPhone 6 4861 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Apple - App Store 3109 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Apple iPod Touch 747 11
OpenAI - ChatGPT 719 10
FreePik 1841 10
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 10
Apple macOS 2419 10
Microsoft Windows XP 2431 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Apple Safari - браузер 896 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
Google - Gmail 1021 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
Microsoft Office 4170 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Mauch Jared - Мауч Джаред 4 4
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 3
Thomas-Rasset Jammie - Томас-Рассет Джемми 6 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 2
Green Matthew - Грин Мэтью 8 2
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 2
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 2
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 2
Nobuyuki Oneda - Нобоюки Онэда 4 2
Clementi Andreas - Клементи Андреас 4 2
Raff Aviv - Рафф Авиф 10 2
Holman Paul - Холман Пол 2 2
Sunde Peter - Зунде Петер 26 2
Beckerman Ray - Бекерман Рей 2 2
Rosenworcel Jessica - Розенворсель Джессика 5 2
Kanye West - Уэст Канье 6 2
Feigin Craig - Фейгин Крейг 2 2
Davidson Mary Ann - Девидсон Мэри Энн 6 2
Garcia Marisel - Гарсиа Марисель 2 2
Водясов Алексей 222 2
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