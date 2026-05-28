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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рен ТВ телеканал

Рен ТВ - телеканал

СОБЫТИЯ


28.05.2026 Россияне открыли дачный сезон у телевизора: спрос на садовые товары вырос, а ТВ смотрят по 3,5 часа в день 1
22.04.2026 Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино» 1
05.02.2026 Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета 1
16.01.2026 VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп» 1
13.01.2026 Niletto и Шальная императрица: эксперты рассказали, как отдыхали нижегородцы на прошедших каникулах 1
09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
22.12.2025 Топ-20: что смотрели россияне по ТВ в 2025 году 2
19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» 1
30.06.2025 Долг Google в России превысил 27 миллиардов рублей 1
20.06.2025 «VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино 1
23.04.2025 Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK 1
26.02.2025 От «Первого номера» до «Зятя»: топ просмотров нижегородских киноманов этой зимой 1
09.01.2025 Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели жители Нижегородской области на новогодних каникулах 1
07.02.2024 YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов 1
10.01.2024 Комедии и мелодрамы: что смотрели петербуржцы на новогодних каникулах 1
09.01.2024 Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели россияне на новогодних каникулах 1
30.11.2023 СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала 1
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров 1
05.12.2022 Мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры 1
18.05.2022 Российская Google начала процесс банкротства 1
13.05.2022 МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost 1
24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости» 1
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора» 1
14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора» 1
20.10.2021 Facebook поменяет название 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 2
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 1
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
28.09.2020 Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
21.11.2019 Основателя Group-IB обвинили в стрельбе в двух шагах от Кремля 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1

Публикаций - 82, упоминаний - 84

Рен ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 11
Yandex - Яндекс 9216 9
ОТР ГК - ОТР 2000 227 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
МегаФон 10742 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 6
Google LLC 12690 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 5
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 4
Google Russia - Гугл Россия 226 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Медиа-Телеком 9 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
SPB TV 47 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Витрина ТВ - Vitrina TV 7 2
НТК - Национальные телекоммуникации 67 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
9594 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Telegram Group 2940 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 14
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 6
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 5
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
101Hotels.com 456 2
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 2
НМГ - Арт Пичкерз Дистрибьюшнс - Art Pictures Distribution - Арт Пикчерс - Art Pictures Group 6 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Деловые Линии ГК 93 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 46
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 21
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 5
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 92 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 5
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 3
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
BBK SMP 2 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Android 15244 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Apple iTunes Store 1118 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
Яндекс.Едадил 24 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
DD Planet - Выберу.ру 28 1
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 8 1
Google Global Cache 25 1
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 7 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 22 1
Яндекс.Видео 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
VK Combo 86 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
Путин Владимир 3454 10
Волин Алексей 122 5
Сучков Артем 4 3
Левин Леонид 134 3
Жаров Александр 183 3
Косарим Александр 8 2
Нагиев Дмитрий 10 2
Ковальчук Юрий 36 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Болецкая Ксения 3 2
Филиппов Кирилл 21 2
Коган Алексей 12 2
Минаев Сергей 15 2
Медников Дмитрий 24 2
Полански Роман 4 2
Прилучный Павел 16 2
Munro David - Манро Дэвид 3 2
Шадаев Максут 1210 2
Сачков Илья 126 2
Калугин Сергей 169 2
Морозов Михаил 18 1
Махновский Кирилл 26 1
Кусков Денис 221 1
Малахов Андрей 8 1
Широких Александр 5 1
Комаров Алексей 15 1
Назаров Алексей 73 1
Прохоров Алексей 6 1
Лесин Михаил 28 1
Силин Михаил 27 1
Ларина Екатерина 13 1
Чеканов Виктор 8 1
Гусинский Владимир 19 1
Зыков Владимир 13 1
Телюков Олег 10 1
Толстой Петр 2 1
Никулин Евгений 4 1
Ревенко Евгений 1 1
Хабаров Сергей 2 1
Карякин Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
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