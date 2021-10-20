Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рен ТВ
телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 57
Рен ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Путин Владимир 1828 4
|Левин Леонид 83 3
|Волин Алексей 113 3
|Троцюк Алексей 3 1
|Шадаев Максут 384 1
|Леваков Андрей 3 1
|Меладзе Константин 2 1
|Трухин Евгений 2 1
|Бельская Яна 9 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Толстой Петр 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Зыков Владимир 2 1
|Чеканов Виктор 7 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Комаров Алексей 6 1
|Широких Александр 4 1
|Малахов Андрей 4 1
|Косарим Александр 6 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Жаров Александр 165 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Субботин Вадим 11 1
|Сачков Илья 105 1
|Климарев Михаил 46 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|TelecomDaily ИАА 112 2
|CNews Analytics 1991 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
|Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
|Инфоурок - Образовательный проект 2 1
|Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru