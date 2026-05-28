Индексная книга (каталог) CNews*
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Рен ТВ телеканал
СОБЫТИЯ
Публикаций - 82, упоминаний - 84
Рен ТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Волин Алексей 122 5
|Сучков Артем 4 3
|Левин Леонид 134 3
|Жаров Александр 183 3
|Косарим Александр 8 2
|Нагиев Дмитрий 10 2
|Ковальчук Юрий 36 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Болецкая Ксения 3 2
|Филиппов Кирилл 21 2
|Коган Алексей 12 2
|Минаев Сергей 15 2
|Медников Дмитрий 24 2
|Полански Роман 4 2
|Прилучный Павел 16 2
|Munro David - Манро Дэвид 3 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Сачков Илья 126 2
|Калугин Сергей 169 2
|Морозов Михаил 18 1
|Махновский Кирилл 26 1
|Кусков Денис 221 1
|Малахов Андрей 8 1
|Широких Александр 5 1
|Комаров Алексей 15 1
|Назаров Алексей 73 1
|Прохоров Алексей 6 1
|Лесин Михаил 28 1
|Силин Михаил 27 1
|Ларина Екатерина 13 1
|Чеканов Виктор 8 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Зыков Владимир 13 1
|Телюков Олег 10 1
|Толстой Петр 2 1
|Никулин Евгений 4 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Карякин Сергей 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.