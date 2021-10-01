Арестован глава ИТ-дивизиона Сбербанка

Управляющий директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин оказался под арестом до 29 ноября 2021 г. Он находится под стражей в связи с делом Марины Раковой вице-президентом Сбербанка, обвиняющейся в хищении 50 млн руб. из госбюджета. Вместе с Инкиным под арест попал и управляющий директор Сбербанка Евгений Зак. Следствие считает, что Инкин и Зак сыграли важные роли краже средств из бюджета страны.

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Отечественные стражи правопорядка взяли под арест управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Тверского суда Москвы, вынесшего постановление об аресте.

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева сообщила изданию, что в общей сложности под стражу заключено три человека. «Компанию» Инкину составили управляющий директор банка Евгений Зак, а также Кристина Крючкова – юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС.

По предварительным данным, арест напрямую связан с делом Марины Раковой – вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы Минпросвещения России. Они подозреваются в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Максим Инкин

По данным суда, Евгений Зак будет находиться под стражей до 28 ноября 2021 г. По информации «Известий», Крючкову и Инкина продержат под арестом на сутки дольше.

29 сентября 2021 г., по данным телеканала Рен-ТВ, в домах Инкина и Зака прошли обыски. Аналогичное «мероприятие» было организовано и в доме бывшего руководителя департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения России Анны Хамардюк. Следствие полагает, что она тоже связана с этим громким делом, однако на 1 октября 2021 г. она арестована не была.

Евгений Зак

Представители Сбербанка официально заявили, что расследование против Инкина, Зака и Раковой никак не связано с деятельностью самого банка. По данным РБК, и.о. директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанк стала Наталья Журавлева. До этого она была проректором в корпоративном университете банка. Также в ближайшее время Журавлева станет и.о. генерального директора ООО «СберОбразование». Согласно ЕГРЮЛ, на момент публикации материала этой компанией руководила Марина Ракова.

Громкое расследование

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка и глава «Цифровых платформ образования», стала фигурантом уголовного дела 9 августа 2021 г. Оно было заведено факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы «Образование». Согласно материалам дела, Ракова подозревается в совершении преступления в 2019 г.

На тот момент она находилась в должности замминистра просвещения, которую заняла в октябре 2018 г. В марте 2020 г. ее назначили на пост вице-президента Сбербанка.

Марина Ракова предпочла скрыться от следствия и не явилась на допрос

По информации неназванного источника «Интерфакса», интерес к деятельности Раковой на посту замминистра просвещения возник после ряда экспертиз, выявивших несколько несоответствий в выполнении работ по различным госконтрактам. Со слов источника, следствие полагает, что Ракова пролоббировала заключение государственных контрактов с Фондом новых форм образования, в котором, по данным «Известий», до прихода в Министерство она занимала пост гендиректора. Для выполнения работ по этому контракту Фонд нанял субподрядчика в лице московской высшей школы социальных и экономических наук. «Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены», – сказал источник издания.

По предварительной оценке следствия, размер причиненного ущерба государству достиг 50 млн руб. Не исключено, что он может увеличиться, поскольку уже назначены экспертизы еще нескольких госконтрактов на общую сумму 150 млн руб. Каждый из них курировала Марина Ракова.

Миллиардные субсидии фонду Раковой

В базе СПАРК указано, что Марина Ракова возглавляла Фонд новых форм развития образования с 2016 г. и вплоть до ее назначения в Минпросвещения. До 2018 г. бюджетные средства Фонд получал от Минобрнауки. Минпросвещения стало выделять деньги Фонду в феврале 2018 г., за полгода до перехода в него Раковой.

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Если Минобрауки в разные годы выделяло Фонду суммы от 6 млн руб. до 79 млн руб., то после в штате Минпросвещения Раковой дотации ему выросли в разы. Например, в феврале 2018 г. он получил 350 млн руб., а в январе 2019 г. – 1,7 млрд руб. В 2020 г. Минпросвещения выделило Фонду сперва 1,062 млрд руб. (в январе), а затем еще 7,9 млн руб. (в августе). Это были «субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».

Всего за последние три года Фонд получил от государства 3,36 млрд руб.

Связь арестованных с Раковой

По информации телеканала «Рен ТВ», Евгений Зак, арестованный до 28 ноября 2021 г., мог быть основным соучастником Раковой. К такому выводу эксперты канала пришли, изучив документы федпроекта «Учитель будущего».

Данный проект, нацеленный на реформу российской системы образования, инициировала сама Ракова, она же добивалась его финансирования. По данным следствия, хищения госсредств могли произойти в 2019 г. На тот момент Евгений Зак находился на посту замгендиректора «Фонда новых фор развития образования». Его непосредственным руководителем был Максим Инкин.

По данным журналистов телеканала, после ухода Раковой из Минпросвещения за ней в Сбербанк перешли почти все, с кем она работала над федпроектом «Учитель будущего». Также они полагают, что итоговая сумма хищений может составить вплоть до 1 млрд руб.

Как именно со всем произошедшим может быть связана преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, остается неизвестным. Следствие полагает, что она тоже участвовала в проекте, в котором была выявлена подделка отчетной документации.

Ракова сбежала

По информации «Коммерсанта», экс-заместитель главы Минросвещения России скрылась в неизвестном направлении. Утром 30 сентября 2021 г. она должна была приехать на допрос в следственный департамент МВД. Однако Ракова на него не явилась.

Позже выяснилось, что Ракова исчезла, отключив свой телефон. Полицейские посетили ее дом в СНТ «Выбор» в подмосковной Немчиновке, в котором обнаружили явные следы очень экстренных сборов.

По информации неназванного источника «Известий», скрываться Раковой помогает ее сожитель и сотрудник (вероятно, уже бывший) Фонда новых форм развития образования, Артур Стеценко. Где именно находится Ракова, на момент публикации материала известно не было. Не исключено, что она может попытаться покинуть территорию России. По информации «Коммерсанта», у нее есть украинское гражданство и родственники в этой стране. Артур Стеценко – тоже гражданин Украины.