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Сбер СберОбразование

Сбер - СберОбразование

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Будущее профессий: как меняются представления о навыках и карьере 2
02.09.2024 Педагоги Сахалинской области смогут использовать современные цифровые инструменты в работе 2
27.08.2024 «СберОбразование»: россияне считают, что детей нужно знакомить с технологиями искусственного интеллекта с ранних лет 2
05.07.2024 Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1
27.06.2024 «СберОбразование» и Институт психологии РАН будут работать над моделями анализа эмоций 2
15.04.2024 Столичных промышленников обучат работе с искусственным интеллектом 1
05.04.2024 Edutoria и университет МИСИС запускают новую магистратуру по индустриальным квантовым технологиям 1
02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10059 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 1
ИИ-Технологии 159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 4
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3390 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 253 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5053 1
РНФ - Российский научный фонд 120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1415 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 9 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 411 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 631 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21382 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7032 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 594 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5510 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1397 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5500 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3572 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4918 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1269 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 478 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1734 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7705 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 27 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 845 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21391 1
Квантовый интернет - Quantum internet 27 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 435 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2581 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 69 1
Кожемякин Владислав 5 4
Меркушина Светлана 4 2
Ракова Марина 12 1
Журавлева Наталья 5 1
Инкин Максим 1 1
Бондарева Ольга 1 1
Зак Евгений 1 1
Крючкова Кристина 1 1
Хамардюк Анна 1 1
Стеценко Артур 1 1
Собянин Сергей 431 1
Ефимов Владимир 144 1
Федоров Алексей 127 1
Рязанов Валерий 5 1
Малеева Наталья 6 1
Воронин Андрей 10 1
Черникова Алевтина 46 1
Гольцман Григорий 5 1
Устинов Алексей 8 1
Овчинский Владислав 229 1
Ушаков Дмитрий 5 1
Запечников Сергей 2 1
Киктева Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
Украина 7707 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 939 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9265 2
Физика - Physics - область естествознания 2727 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 240 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2934 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 172 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 220 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4132 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1208 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3609 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7163 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3705 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4579 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1334 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2591 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10338 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 400 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
РАН - Российская академия наук 1956 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 206 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 409 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 25 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 75 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
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