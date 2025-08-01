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Сбер СберОбразование
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Кожемякин Владислав 5 4
|Меркушина Светлана 4 2
|Ракова Марина 12 1
|Журавлева Наталья 5 1
|Инкин Максим 1 1
|Бондарева Ольга 1 1
|Зак Евгений 1 1
|Крючкова Кристина 1 1
|Хамардюк Анна 1 1
|Стеценко Артур 1 1
|Собянин Сергей 431 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Федоров Алексей 127 1
|Рязанов Валерий 5 1
|Малеева Наталья 6 1
|Воронин Андрей 10 1
|Черникова Алевтина 46 1
|Гольцман Григорий 5 1
|Устинов Алексей 8 1
|Овчинский Владислав 229 1
|Ушаков Дмитрий 5 1
|Запечников Сергей 2 1
|Киктева Анастасия 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 2
|Украина 7707 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 939 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
|Рен ТВ - телеканал 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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