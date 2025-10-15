Разделы

Малеева Наталья


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Ученые нашли ключ к масштабированию квантовых компьютеров 1
05.07.2024 Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
13.07.2018 «Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme 1
19.02.2018 «М.Видео» внедряет российское ПО для планирования рабочих графиков сотрудников 1
08.06.2017 «М.Видео» привлекла стартап Timebook для повышения эффективности работы розницы 1
11.11.2016 Что хочет бизнес: Как ИТ позволяют создать хороший коллектив 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Малеева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Verme - Верме - Инвент консалтинг 19 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 33 1
Microsoft Corporation 25153 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
Biocad - Биокад 83 1
timebook - таймбук 6 1
Ростелеком 10230 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2646 5
РЖД - Российские железные дороги 1984 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 39 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Сбер - СберОбразование 11 1
Альфа-Банк 1848 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 175 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 232 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 121 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 547 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 491 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 516 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2678 1
РНФ - Российский научный фонд 128 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1447 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2123 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3556 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4626 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1438 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 950 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1802 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11207 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1429 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3932 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 453 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 169 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 655 1
Квантовый интернет - Quantum internet 28 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7170 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12052 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1264 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4225 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7437 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13207 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28771 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2651 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6729 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11164 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14272 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2324 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8744 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5297 1
Datex E-Staff 10 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 165 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Гуцериев Михаил 112 2
Шеходанов Дмитрий 9 2
Конозаков Павел 4 1
Меркушина Светлана 4 1
Черникова Алевтина 46 1
Гольцман Григорий 5 1
Милицина Екатерина 1 1
Суханов Алексей 6 1
Устинов Алексей 8 1
Ушенин Александр 1 1
Позолотина Елена 3 1
Анохина Анна 2 1
Большакова Марина 6 1
Ткаченко Антон 1 1
Бодягина Лариса 8 1
Дегтярева Дарья 3 1
Соцкая Маргарита 1 1
Чалов Антон 3 1
Ружицкая Елена 3 1
Половцева Елена 3 1
Духанина Елена 1 1
Ананьева Татьяна 10 1
Платонов Михаил 42 1
Химаныч Владимир 9 1
Федоров Алексей 128 1
Рязанов Валерий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Украина 7757 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 769 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2713 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3155 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 1
Физика - Physics - область естествознания 2795 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 350 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1174 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2116 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 252 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6149 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5829 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2882 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1226 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 408 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
