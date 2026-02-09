Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Черникова Алевтина


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Ключ к безопасности: ученые усилили квантовую криптографию с помощью нейросети 1
26.11.2025 МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета 1
17.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)» 1
09.07.2025 Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу 1
09.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась первая в России магистратура по сертификации изделий аддитивных технологий 1
18.04.2025 Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники 1
18.03.2025 Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 1
14.02.2025 Ученые НИТУ МИСИС напечатали модель раковой опухоли на 3D-биопринтере 1
05.11.2024 НИТУ МИСИС: универсальный нанодатчик поможет диагностировать заболевания на ранней стадии 1
04.10.2024 Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС 1
13.09.2024 Идеального робота-уборщика создали студенты НИТУ МИСИС 1
12.07.2024 Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении 1
05.07.2024 Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1
20.06.2024 «Яндекс Музей» и Университет МИСИС объединяют усилия 1
11.06.2024 Цифровое материаловедение и аддитивные технологии: новые программы Передовой инженерной школы МИСИС 1
07.06.2024 Объявлено о создании Центра передовых технологий производства специальной стали 1
17.04.2024 В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики 1
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 1
14.02.2024 Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех» 1
02.02.2023 НИТУ МИСИС и «Цифра» договорились создавать научные центры и развивать ИИ 1
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1
20.04.2022 НИТУ «МИСиС» готов отказаться от бумажного документооборота 1
25.01.2022 Студенты НИТУ «МИСиС» и «Сбер» представили типовое решение для создания вузовских приложений на платформе Smartmarket 1
21.10.2021 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
02.06.2020 Сбербанк и НИТУ «МИСиС» запускают образовательные программы по ИИ и робототехнике 2
07.02.2019 НИТУ «МИСиС» и Mail.Ru Group займутся просвещением в ИТ-сфере 1
11.10.2018 НИТУ «МИСиС» и Naumen открывают центр компетенций в сфере Data Science 1
03.04.2018 В НИТУ «МИСиС» разработали теплопроводники для электроники 1
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 1
22.05.2017 «ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов 1
14.03.2017 НИТУ «МИСиС» разработает технологию производства электролитов для суперконденсаторов «ТЭЭМП» 1
28.02.2017 МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture 1
24.01.2017 МИСиС и ТЭЭМП разработали устройство для запуска тяжелой техники при температурах до -60°С 2
11.11.2016 Ученые МИСиС разработали недорогую технологию производства мобильных дисплеев 1
26.05.2016 МЧС России будет использовать датчики контроля разрушений, изобретенные в НИТУ «МИСиС» 1
24.05.2016 У ИИ — женское лицо: итоги конкурса на лучший образ искусственного интеллекта 1
13.04.2016 В России будет создан виртуальный полигон для тестирования беспилотников при поддержке Минобрнауки России 1
09.03.2016 Как выглядит искусственный интеллект? Ответ даст конкурс 1
24.06.2015 Искусственный интеллект КАМАЗа одобрен международным научным сообществом 1

Публикаций - 48, упоминаний - 50

Черникова Алевтина и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4590 3
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
Цифра ГК 144 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 2
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 30 2
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Beyerdynamic 22 1
Локотех - АВП Технология 6 1
Цифровые Корпоративные Технологии 3 1
Ростелеком 10409 1
Yandex - Яндекс 8584 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
Apple Inc 12730 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
9108 1
Autodesk 625 1
VK - Mail.ru Group 3538 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
Naumen - Наумен 690 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Sharp Corporation 1050 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
Extron Electronics 62 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 5
Фонд русского абстрактного искусства 4 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
НЭК - Мосэлектрощит - УТЗ - Уральский турбинный завод 5 1
Яндекс Музей 6 1
Композит 97 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 12 1
AngelsDeck 14 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Сбер - СберОбразование 12 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2019 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 505 1
Visa International 1976 1
Русагро Группа Компаний 341 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
Swatch Group 31 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 6
РНФ - Российский научный фонд 152 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3510 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 8
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5977 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1216 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2516 2
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 46 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
Oracle Java - язык программирования 3351 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 2
C/C++ - Язык программирования 855 2
Яндекс.Практикум 71 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 62 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 65 1
Polymedia - Polyled - Светодиодные комплексы 4 1
Smart Board 49 1
1С:Университет 9 1
Apple iPad 3944 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1165 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1910 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5913 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 853 1
Apple iPhone 6 4861 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Autodesk AutoCAD 364 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 543 1
Яндекс.Лицей 30 1
Siemens Teamcenter 68 1
Ускова Ольга 170 6
Астахов Михаил 4 3
Виноградов Владимир 5 2
Постников Василий 8 2
Фараджев Игорь 6 2
Курилов Сергей 3 2
Bhadeshia Harry - Бхадешиа Гарри 2 2
Арлазаров Владимир 279 2
Федоров Алексей 130 2
Носов Игорь 14 2
Казак Максим 162 2
Анисимов Никита 16 1
Ларионов Константин 3 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Румянцева Мария 3 1
Карфидов Алексей 7 1
Иванов Иван 24 1
Лифшиц Михаил 5 1
Древаль Максим 5 1
Кокшаров Виктор 11 1
Лысенко Андрей 2 1
Гудошников Сергей 1 1
Мальгин Артем 1 1
Черешнев Валерий 4 1
Демина Валерия 2 1
Гаврилин Кирилл 1 1
Гаврилин Константин 1 1
Кривоножко Владимир 1 1
Туманов Владимир 1 1
Саранин Данила 4 1
Ильницкая Лилия 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 1
Галажинский Эдуард 16 1
Калошкин Сергей 1 1
Колачевский Николай 4 1
Сухорукова Полина 1 1
Янилкин Алексей 1 1
Казьмина Алена 1 1
Резников Дмитрий 1 1
Берюхов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 5
Германия - Федеративная Республика 12959 4
Великобритания - Кембридж 261 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 3
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 51 2
Япония 13565 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
Германия - Берлин 729 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1690 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 208 1
Казахстан - Республика 5839 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Индия - Bharat 5729 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1333 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Канада 4996 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1916 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2145 1
Украина 7814 1
Испания - Королевство 3773 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1414 1
Узбекистан - Республика 1890 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 43
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 14
Образование в России 2567 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 7
Материаловедение - Materials Science 192 6
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1027 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Английский язык 6889 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 2
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 30 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 86 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Ведомости 1292 2
Physical Review Letters 154 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 47
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1115 8
РАН - Российская академия наук 2034 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 8 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 296 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 635 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 110 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 10 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
Soochow University - Сучжоуский университет 2 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1295 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
VK Skillbox - Скилбокс 130 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 447 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 340 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 3
День молодёжи - 27 июня 1003 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще