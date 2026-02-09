Черникова Алевтина

МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета 1

В НИТУ МИСИС открылась первая в России магистратура по сертификации изделий аддитивных технологий 1

Ученые усовершенствовали метод создания сверхтонких проводов для микроэлектроники 1

Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 1

Первую полноформатную отечественную солнечную панель представили в Университете МИСИС 1

Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении 1

Университет МИСИС будет готовить специалистов в сфере квантовых технологий 1

Объявлено о создании Центра передовых технологий производства специальной стали 1

В НИТУ МИСИС научат создавать новые материалы для авиации и энергетики 1

МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture 1

Ученые МИСиС разработали недорогую технологию производства мобильных дисплеев 1

В России будет создан виртуальный полигон для тестирования беспилотников при поддержке Минобрнауки России 1