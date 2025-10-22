Разделы

Яндекс.Лицей


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.10.2025 «Яндекс Образование» проведет олимпиаду по информатике для школьников 1
24.12.2024 Более 25 тыс. ИТ-специалистов подготовил «Яндекс» в 2024 году 1
26.06.2024 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год 1
20.06.2024 «Яндекс Музей» и Университет МИСИС объединяют усилия 1
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ 1
15.11.2023 «Яндекс» за три года подготовит 350 тысяч ИТ-специалистов 1
07.11.2023 «Яндекс», ВШЭ и «Сириус» запустили бесплатный курс по ИИ для школьников 1
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 3
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
28.06.2021 Более 2500 человек освоили новые ИТ-профессии в «Академии Яндекса» в 2021 году 3
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 3
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов 1
15.11.2019 Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 3
17.06.2019 «Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python 1
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1
30.08.2018 «Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать 3
30.08.2018 «Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах 3
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 1
01.06.2018 «Яндекс» открывает магазин и музей 1
23.01.2018 «Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 3
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» 3
29.08.2016 «Яндекс.Лицей» научит школьников программировать 3

Публикаций - 28, упоминаний - 46

Яндекс.Лицей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8256 23
Google LLC 12161 2
Ростелеком 10240 2
8850 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2378 2
Telegram Group 2467 2
3DiVi - Тридиви 14 1
Сбер - Расчетные решения АО 28 1
Теко НПК 2 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 465 1
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
ЭлМетро Групп 1 1
Курсир 1 1
МегаФон 9743 1
Dr.Web - Доктор Веб 1274 1
Amazon Inc - Amazon.com 3105 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 501 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9136 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1216 1
БАРС Груп 558 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 230 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 50 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Microsoft Corporation 25167 1
Apple Inc 12538 1
Meta Platforms - Facebook 4513 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1065 1
SAP SE 5412 1
Naumen - Наумен 676 1
1С-Рарус 929 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 158 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 53 1
Яндекс Музей 6 2
Яндекс.Лавка 271 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2969 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7990 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 223 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 68 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
Workki - Сеть коворкингов 5 1
Напа ООО 4 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 89 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 48 1
MR Group - МР Групп - MR Office 39 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Hansa - Ханса 114 1
Copter Express 4 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 281 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 430 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 279 1
РЖД - Российские железные дороги 1986 1
Почта России ПАО 2223 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5174 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12683 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4746 2
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1438 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1471 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1022 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Парк Зарядье 42 1
РНФ - Российский научный фонд 131 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3327 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4775 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3339 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1449 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3493 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2802 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2130 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1122 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
Единая Россия - Политическая партия 311 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56192 9
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2206 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5761 8
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1793 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17169 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1995 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7313 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5312 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2383 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16609 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3866 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12096 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1184 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 468 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 2
Web development - Веб-разработка 303 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1276 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1940 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6752 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22567 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11829 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3253 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9228 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3279 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26904 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2384 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 721 2
Оцифровка - Digitization 4863 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1296 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 492 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12227 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8299 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 154 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12088 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6911 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7952 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3579 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1103 8
Яндекс.Учебник 57 7
Яндекс.Практикум 68 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 790 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 588 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 298 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1506 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5739 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1132 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 930 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 461 2
Python Django - web framework 48 1
Google Flutter 58 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
VK Добро - Mail.ru Добро 24 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 86 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 336 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 675 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Datastack Artefact 10 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Яндекс Помощь рядом 33 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 99 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
OpenAI - ChatGPT 483 1
Тетрис 76 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 858 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1652 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
НКТ - Р7-Офис 465 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 64 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Яндекс.Эфир 18 1
Суслова Марина 8 4
Козлова Дарья 34 4
Зорин Александр 51 3
Бунина Елена 35 3
Янчевская Анна 8 1
Клячин Александр 16 1
Кирьянова Александра 143 1
Пажитнов Алексей 6 1
Фирсов Максим 6 1
Радаев Валерий 3 1
Растворов Дмитрий 2 1
Зарубин Юрий 8 1
Залесский Илья 5 1
Санджиева Зоя 1 1
Черникова Алевтина 46 1
Анисимов Никита 16 1
Дубровский Борис 13 1
Павлов Вадим 21 1
Толстой Лев 56 1
Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
Мирошников Евгений 7 1
Гольдберг Юлий 25 1
Киссиди Одиссей 2 1
Сафронов Андрей 5 1
Новикова Наталья 5 1
Драгунов Алексей 25 1
Соколов Евгений 14 1
Шадрин Всеволод 4 1
Золотухина Дарья 8 1
Иванов Василий 5 1
Галинский Александр 4 1
Малахов Денис 1 1
Сиваков Иван 1 1
Лапицкий Алексей 1 1
Симаков Александр 1 1
Батищев Александр 4 1
Садовников Александр 3 1
Видяйкин Александр 1 1
Идрисов Марат 2 1
Polisano Lee - Полисано Ли 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 11
Казахстан - Республика 5763 8
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 341 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 883 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 549 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3151 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1286 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1680 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1673 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 996 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1213 2
Россия - ПФО - Пензенская область 620 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 518 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 246 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3224 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1675 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 356 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 766 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 309 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 275 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 250 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 114 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 52 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13527 1
Индия - Bharat 5645 1
Африка - Африканский регион 3557 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2611 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 955 1
Россия - ПФО - Саратовская область 781 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 581 1
Россия - УФО - Челябинская область 1363 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1285 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31436 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14860 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4204 10
Образование в России 2513 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20083 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9500 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 599 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3733 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9999 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5276 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2240 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10427 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50740 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6296 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1144 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10575 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1434 2
Информатика - computer science - informatique 1131 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1011 2
НКО - Некоммерческая организация 543 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4280 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5328 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4900 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 337 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 107 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 347 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5799 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 568 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6179 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 600 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 313 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3335 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 1
Yandex Research 9 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 112 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1230 7
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1065 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 3
Минцифры РФ - Код будущего 21 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 187 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 255 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 68 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 60 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 15 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 20 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 509 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1620 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 197 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 255 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 410 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 359 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2581 3
Цифровая прокачка региона 29 2
CNews FORUM Кейсы 279 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 157 1
