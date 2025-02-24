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Индексная книга (каталог) CNews*
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Datastack Artefact



24.02.2025 Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы 1
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям 1
23.02.2023 Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM 1
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
29.08.2018 Калмыкия определилась с приоритетными проектами цифровой трансформации 1
13.03.2018 Более 280 новых экспонатов стали доступны в обновленной версии приложения дополненной реальности Artefact 1
26.04.2017 Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства 1
13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев 1
23.09.2011 SWYP: каким будет принтер будущего? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Datastack Artefact и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7423 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
МегаФон 8951 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
Цифра ГК 2437 1
8269 1
Promobot - Промобот 139 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
Fortnite 78 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 295 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Mi Heipa 1 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 62 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Мостотрест ГУП 13 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 70 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 80 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
TripAdvisor 41 1
Московский планетарий 14 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 3
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Администрация Курской области 28 1
Музеон - парк искусств 19 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1393 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1726 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4617 3
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Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 974 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3307 3
Apple - App Store 2903 3
Google Android 14068 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 50 1
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 509 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7110 1
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Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 78 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 1
Bohemia Interactive - Take on Helicopters 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 588 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
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Mi Heipa - Rezzil 1 1
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Рощина Екатерина 1 1
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Березовик Юрий 2 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 817 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 3
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря 2 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 171 1
Государственный Русский музей 47 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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