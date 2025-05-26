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ВымпелКом Билайн AI Beeline Artificial Intelligence нейросеть


билайн AI & Big Data – команда 200+ экспертов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения и больших данных. Компания предлагает более 100 коробочных и кастомизированных продуктов собственной разработки с высокой точностью работы моделей, которые помогают заказчикам оптимизировать процессы и принимать решения, основанные на данных. Среди основных разработок компании: видеоаналитика и видеонаблюдение, продукты оценки финансовых рисков (скоринг и верификация), социальный и транзакционный антифрод, геоаналитика, RetailTech, MedTech, аудиоаналитика, BI-система, сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы».

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Билайн» предоставит беспилотные авиационные системы для региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1
22.02.2024 «Билайн» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 1
22.02.2022 Технология MultiSim помогает находить людей 2
21.01.2022 «Билайн» запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период 1
17.11.2021 Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий 2
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки 1
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития 2
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 2
21.07.2020 Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы 2
11.10.2019 «Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка» 1
10.10.2019 «Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка 1
16.08.2019 Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей 1
06.06.2019 «Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi 1
07.02.2019 «Билайн» запустил систему искусственного интеллекта для корпоративных клиентов 2

Публикаций - 17, упоминаний - 23

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 16
Yandex - Яндекс 7705 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
DJI 75 2
ESG - Enterprise Strategy Group 244 2
МегаФон 9260 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Цифра ГК 2472 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Google LLC 11946 1
8467 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 431 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 1
Huawei 4017 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Promobot - Промобот 139 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1035 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 40 1
Platformcraft - Платформкрафт 8 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 1
TargetAI - Таргет плюс 4 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 49 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 487 3
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 526 1
X5 Group - Перекрёсток 576 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Газпром нефть 639 1
ЕКА Топливная компания 143 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 3 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Новард Сити–XXI век 1 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 90 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 62 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 396 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 261 1
Администрация Курской области 28 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Лига зеленых брендов 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3343 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6868 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8636 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3042 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4894 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8101 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4893 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7334 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6477 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 2
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 32 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4973 2
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5G - пятое поколение мобильной связи 2239 1
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Голосовые сообщения - Voice messages 301 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7443 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3103 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9840 1
ВымпелКом - Билайн Multisim Балансировщик 6 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 2
VK - Mail.Ru myTarget 149 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Datastack Artefact 10 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 73 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
ВымпелКом - Билайн Поиск 3 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Apple iPhone 6 4863 1
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
University of Oxford - VGG - Visual Geometry Group - нейронная сеть 5 1
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ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
Held George - Хелд Джордж 38 4
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Герасимов Евгений 14 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 1
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Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 619 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 635 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
EcoVadis 4 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 22 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
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