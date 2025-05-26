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ВымпелКом Билайн AI Beeline Artificial Intelligence нейросеть
билайн AI & Big Data – команда 200+ экспертов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения и больших данных. Компания предлагает более 100 коробочных и кастомизированных продуктов собственной разработки с высокой точностью работы моделей, которые помогают заказчикам оптимизировать процессы и принимать решения, основанные на данных. Среди основных разработок компании: видеоаналитика и видеонаблюдение, продукты оценки финансовых рисков (скоринг и верификация), социальный и транзакционный антифрод, геоаналитика, RetailTech, MedTech, аудиоаналитика, BI-система, сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы».
УПОМИНАНИЯ
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
|Лига зеленых брендов 1 1
|Held George - Хелд Джордж 38 4
|Сергеев Григорий 17 3
|Сивков Арташес 17 2
|Герасимов Евгений 14 2
|Торбахов Александр 98 2
|Даценко Антон 2 2
|Зорин Александр 51 1
|Вольпе Борис 92 1
|Чуйкова Дарья 1 1
|Ваньков Вадим 21 1
|Мусинов Артем 2 1
|Пуликов Артем 17 1
|Лукина Светлана 6 1
|Журавлева Ирина 5 1
|Бородов Герман 18 1
|Ломоносов Александр 25 1
|Грибков Алексей 8 1
|Печникова Евгения 1 1
|Лихачева Аделия 1 1
|Щеблыкин Павел 1 1
|Берзин Вячеслав 3 1
|Полетыкина Юлия 1 1
|Симонян Марианна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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