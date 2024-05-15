Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Герасимов Евгений


СОБЫТИЯ


15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 1
27.01.2023 EcoFlow предоставила свои портативные зарядные станции добровольческому поисково-спасательному отряду «Лизаалерт» 1
30.06.2022 Технология «билайна» проявила себя на учениях «ЛизаАлерт» в Карелии 1
22.02.2022 «Билайн» предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 1
22.02.2022 Технология MultiSim помогает находить людей 1
03.03.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» 1
14.02.2011 «Ростелеком» в 16 раз увеличил емкость сети на международном переходе Калининград – Литва 1
14.10.2010 «Ростелеком» и Мурманская область подписали соглашение о создании «электронного правительства» 1
03.08.2010 Утверждён новый состав Правления «Ростелекома» 1
22.06.2010 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию собственную сеть доступа в Костомукше 1
09.12.2009 «Ростелеком» запустил «IP-телевидение для операторов связи» в СЗФО 1
07.07.2008 Совет директоров «Ростелекома» избрал правление из 13 человек 1
11.10.2007 «Ростелеком» предоставил номер 8-800 для петербургского филиала Acnielsen 1
05.07.2007 Совет директоров «Ростелекома» избрал правление компании 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Герасимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10446 9
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 78 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 3
EcoFlow - Экофлоу 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 58 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1407 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 1
Фаберлик - Faberlic 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3381 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5203 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6651 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 2
Пропускная способность - Bandwidth 1835 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4863 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4180 2
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 33 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3094 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 356 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7207 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2374 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3992 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 1
Оцифровка - Digitization 4951 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15032 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 847 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1661 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4386 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 147 1
ВымпелКом - Билайн Multisim Балансировщик 6 3
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 17 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1247 1
MONQ AIOps-платформа 20 1
Терехов Владимир 5 3
Фролов Роман 8 3
Рысакова Галина 11 3
Миронов Владимир 10 3
Баклыков Андрей 8 2
Гайдук Андрей 6 2
Сигалов Дмитрий 4 2
Даценко Антон 2 2
Левочка Родион 13 2
Билибин Юрий 7 1
Иудин Виктор 9 1
Маслова Виктория 6 1
Хозяинов Антон 9 1
Акопов Сергей 22 1
Дмитриенко Дмитрий 2 1
Искаков Айдос 2 1
Каменев Алексей 4 1
Никодимов Игорь 3 1
Письменный Сергей 1 1
Провоторов Александр 157 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Семенов Вадим 65 1
Румянцева Ольга 62 1
Колпаков Антон 57 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Петренко Александр 9 1
Стрелков Виктор 10 1
Ганюшкин Николай 18 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Клименко Антон 11 1
Авдиянц Станислав 10 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 9
Россия - РФ - Российская федерация 158861 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 34 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Европа 24701 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 741 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 347 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 778 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 458 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3274 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6355 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1249 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Аренда 2583 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Аудит - аудиторский услуги 3132 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2575 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще