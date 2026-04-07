Получите все материалы CNews по ключевому слову
RTO Recovery Time Objective RPO Recovery Point Objective Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя
- DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС
- Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных
- DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга
Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных
- ИТ-поддержка - Служба технической поддержки
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|07.04.2026
|
После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга
Ошибка оператора В апреле 2026 г. из-за банковского ИТ-сбоя москвичка увидела на счету почти минус 10 млрд руб., пишет Mash. С карты девушки спис
|20.02.2026
|
ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля
лачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса из-за ошибок, связанных с собственными ИТ-системами с искус
|22.07.2025
|
Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета
существует с октября 2019 г. Она была выделена компании «Роспартнер». В числе прочего является разработчиком ПО MONQ AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев, а также управления ИТ-инфраструктурой. Эксперты компании провели комплексный стресс-анализ последствий поручения Правительства России по обязательному использованию операторами персон
|26.05.2025
|
Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга
асштабнее, а задачи будут еще сложнее. Эксперты «Монк Дидижтал Лаб» ожидают, что на этом фоне число ИТ-сбоев в телекоме в 2025 г. может вырасти до 15-18%. В этом году ритейл переживает цифровой
|29.04.2025
|
Эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили основные причины ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях России
Эксперты «Монк Диджитал Лаб» провели анализ ИТ-сбоев на крупнейших российских предприятиях по итогам I квартала 2025 г. и выявили основные причины возникновения данных инцидентов. Анализ показал, что причины сбоев разнообразны — от техни
|21.04.2025
|
В I квартале 2025 года произошел резкий всплеск ИТ-сбоев в ключевых отраслях российской экономики
Компания «Монк Диджитал Лаб» выявила резкий всплеск крупных ИТ-сбоев в корпоративном сегменте в России в I квартале 2025 г. По данным аналитиков компании
|01.04.2025
|
Россия заняла пятое место в мире по числу масштабных ИТ-сбоев в 2024 году
Аналитический центр компании «Монк Диджитал Лаб» провел исследование, направленное на выявление и анализ ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях в России и мире по итогам 2024 г. По данным исследования, в 2024 г. Россия заняла пятое место среди других стран по числу зарегистрированных ИТ-сбоев.
|15.05.2024
|
Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца
вовсе закрыт. Monq Алексей Каменев, Сергей Письменный, Николай Ганюшкин и Евгений Герасимов Компания разрабатывает платформу ИТ-мониторинга, которая включает решения для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев. Платформа Monq ориентирована на организации различного масштаба, в том числе на крупные территориально распределенные компании. Платформа мониторинга и автоматизации в России Продукт
|17.05.2021
|
Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO
Рейтинг поставщиков DRaaS Что такое RTO и RPO в аварийном восстановлении Хотя эти два понятия отчасти влияют друг на друга, знакомиться
|10.12.2009
|
DeltaCredit обезопасил себя от ИТ-сбоев c помощью «Крок»
о позволило банку обеспечить заданные показатели непрерывности RTO (Recovery Time Objective) и RPO (Recovery Point Objective).
RTO и организации, системы, технологии, персоны:
|Ганюшкин Николай 18 5
|Тимашев Ратмир 69 5
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
|Заединов Руслан 47 3
|Шукевич Александр 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Савченко Виталий 10 3
|Исаев Дмитрий 58 2
|Басов Александр 10 2
|Волчанинов Леонид 11 2
|Самойленко Александр 9 2
|Подколзин Павел 11 2
|Цаплин Никита 87 2
|Анисимов Александр 19 2
|Кадомский Вячеслав 107 2
|Логачева Наталья 4 2
|Ханецкий Дмитрий 11 2
|Пензов Дмитрий 21 2
|Натрусов Артем 313 2
|Феоктистов Вадим 36 2
|Дуров Павел 329 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Краснов Александр 91 2
|Свиридов Владимир 28 2
|Колескин Тимур 13 2
|Тугов Александр 25 2
|Антонов Александр 77 2
|Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 2
|Asad Omer - Асад Омер 3 2
|Дьяков Петр 12 1
|Безруков Валерий 10 1
|Барашов Андрей 3 1
|Мельников Руслан 19 1
|Антонов Андрей 21 1
|Маляревский Павел 3 1
|Федосов Виктор 8 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Голованов Леонид 9 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|Bloomberg 1627 2
|РИА Новости 1033 2
|Fortune 211 2
|Times 661 1
|Код Дурова 17 1
|Times of India 40 1
|The Verge - Издание 619 1
|FT - Financial Times 1296 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Ведомости 1466 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|TorrentFreak (TF) 159 1
|AP - Associated Press 2007 1
|TechRadar 97 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|Фонтанка 39 1
|Sky News - Телеканал 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.