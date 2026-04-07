После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга Ошибка оператора В апреле 2026 г. из-за банковского ИТ-сбоя москвичка увидела на счету почти минус 10 млрд руб., пишет Mash. С карты девушки спис

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля лачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса из-за ошибок, связанных с собственными ИТ-системами с искус

Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета существует с октября 2019 г. Она была выделена компании «Роспартнер». В числе прочего является разработчиком ПО MONQ AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев, а также управления ИТ-инфраструктурой. Эксперты компании провели комплексный стресс-анализ последствий поручения Правительства России по обязательному использованию операторами персон

Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга асштабнее, а задачи будут еще сложнее. Эксперты «Монк Дидижтал Лаб» ожидают, что на этом фоне число ИТ-сбоев в телекоме в 2025 г. может вырасти до 15-18%. В этом году ритейл переживает цифровой

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили основные причины ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях России Эксперты «Монк Диджитал Лаб» провели анализ ИТ-сбоев на крупнейших российских предприятиях по итогам I квартала 2025 г. и выявили основные причины возникновения данных инцидентов. Анализ показал, что причины сбоев разнообразны — от техни

В I квартале 2025 года произошел резкий всплеск ИТ-сбоев в ключевых отраслях российской экономики Компания «Монк Диджитал Лаб» выявила резкий всплеск крупных ИТ-сбоев в корпоративном сегменте в России в I квартале 2025 г. По данным аналитиков компании

Россия заняла пятое место в мире по числу масштабных ИТ-сбоев в 2024 году Аналитический центр компании «Монк Диджитал Лаб» провел исследование, направленное на выявление и анализ ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях в России и мире по итогам 2024 г. По данным исследования, в 2024 г. Россия заняла пятое место среди других стран по числу зарегистрированных ИТ-сбоев.

Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца вовсе закрыт. Monq Алексей Каменев, Сергей Письменный, Николай Ганюшкин и Евгений Герасимов Компания разрабатывает платформу ИТ-мониторинга, которая включает решения для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев. Платформа Monq ориентирована на организации различного масштаба, в том числе на крупные территориально распределенные компании. Платформа мониторинга и автоматизации в России Продукт

Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO Рейтинг поставщиков DRaaS Что такое RTO и RPO в аварийном восстановлении Хотя эти два понятия отчасти влияют друг на друга, знакомиться