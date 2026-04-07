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RTO Recovery Time Objective RPO Recovery Point Objective Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.04.2026 После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

Ошибка оператора В апреле 2026 г. из-за банковского ИТ-сбоя москвичка увидела на счету почти минус 10 млрд руб., пишет Mash. С карты девушки спис
20.02.2026 ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

лачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса из-за ошибок, связанных с собственными ИТ-системами с искус
22.07.2025 Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

существует с октября 2019 г. Она была выделена компании «Роспартнер». В числе прочего является разработчиком ПО MONQ AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев, а также управления ИТ-инфраструктурой. Эксперты компании провели комплексный стресс-анализ последствий поручения Правительства России по обязательному использованию операторами персон
26.05.2025 Прогноз «Монк Дидижтал Лаб»: среднее число ИТ-сбоев в России в 2025 году вырастет на 15-20% из-за активного использования ИИ-кодинга

асштабнее, а задачи будут еще сложнее. Эксперты «Монк Дидижтал Лаб» ожидают, что на этом фоне число ИТ-сбоев в телекоме в 2025 г. может вырасти до 15-18%. В этом году ритейл переживает цифровой
29.04.2025 Эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили основные причины ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях России

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» провели анализ ИТ-сбоев на крупнейших российских предприятиях по итогам I квартала 2025 г. и выявили основные причины возникновения данных инцидентов. Анализ показал, что причины сбоев разнообразны — от техни
21.04.2025 В I квартале 2025 года произошел резкий всплеск ИТ-сбоев в ключевых отраслях российской экономики

Компания «Монк Диджитал Лаб» выявила резкий всплеск крупных ИТ-сбоев в корпоративном сегменте в России в I квартале 2025 г. По данным аналитиков компании
01.04.2025 Россия заняла пятое место в мире по числу масштабных ИТ-сбоев в 2024 году

Аналитический центр компании «Монк Диджитал Лаб» провел исследование, направленное на выявление и анализ ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях в России и мире по итогам 2024 г. По данным исследования, в 2024 г. Россия заняла пятое место среди других стран по числу зарегистрированных ИТ-сбоев.
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца

вовсе закрыт. Monq Алексей Каменев, Сергей Письменный, Николай Ганюшкин и Евгений Герасимов Компания разрабатывает платформу ИТ-мониторинга, которая включает решения для обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев. Платформа Monq ориентирована на организации различного масштаба, в том числе на крупные территориально распределенные компании. Платформа мониторинга и автоматизации в России Продукт

17.05.2021 Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO

Рейтинг поставщиков DRaaS Что такое RTO и RPO в аварийном восстановлении Хотя эти два понятия отчасти влияют друг на друга, знакомиться
10.12.2009 DeltaCredit обезопасил себя от ИТ-сбоев c помощью «Крок»

о позволило банку обеспечить заданные показатели непрерывности RTO (Recovery Time Objective) и RPO (Recovery Point Objective).

Публикаций - 173, упоминаний - 242

RTO и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 35
Microsoft Corporation 25775 26
Veeam Software 345 23
Oracle Corporation 7074 17
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Dell EMC 5180 13
Commvault 187 12
SAP SE 5601 11
Google LLC 12688 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
NetApp - Network Appliance 667 9
9594 9
Крок - Croc 1964 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Acronis - Акронис 489 8
Citrix Systems 868 8
Selectel - Селектел 544 8
Softline - Софтлайн 3743 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
HP Inc. 5883 6
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 6
Ростелеком 10948 5
Pure Storage 55 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Hystax - Хайстекс 26 5
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 17 4
МегаФон 10742 4
Cisco Systems 5372 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Альфа-Банк 1979 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Ак Барс Банк 283 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Meta Group 54 1
Седьмой Континент 65 1
Родная Речь - Publicis Groupe - VivaKi 5 1
Cargill 12 1
Honda - Acura 19 1
Росхим - Русский водород 11 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 1
Почта России ПАО 2370 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Столичные аптеки 12 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
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Oracle Java - язык программирования 3469 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
Forbes - Форбс 1002 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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