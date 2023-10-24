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Индексная книга (каталог) CNews*
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Backup and Recovery Snapshot Снапшот Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени



24.10.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: «классика» или гиперконвергенция? 2

11.08.2023 Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта» 1

06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1

20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1

02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE 1

10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 1

03.04.2023 Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров 1

09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ 1

28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1

28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения 1

27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения? 2

07.02.2023 Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой 1

15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1

21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3 1

11.10.2022 OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND 1

10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 1

27.07.2022 Обновление системы резервного копирования «Кибер бэкап» расширяет возможности защиты данных 1

24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга 1

19.04.2022 Новый функционал BI 1

28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? 1

23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений 1

22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1

21.02.2022 Как фармацевтической компании навести порядок в своих данных 1

16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe 1

09.02.2022 Infinidat усовершенствовала платформу Infiniguard 2

13.01.2022 Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга 1

22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions 1

30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 2

09.11.2021 Astra Linux и «Аэродиск» подтвердили совместимость СХД «Восток» и комплекса средств виртуализации «Брест» 1

29.10.2021 Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? 1

15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1

10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 1

06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM 5000 1

12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1

26.04.2021 Разработана новая технология для энергоэффективного хранения данных 1

07.04.2021 Infinidat помогает компаниям бороться с атаками программ-вымогателей 2

15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1

15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1

11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 1

24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей 3


Публикаций - 215, упоминаний - 255

Backup and Recovery замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Broadcom - VMware 2246 38
Microsoft Corporation 23987 31
NetApp - Network Appliance 637 27
Dell EMC 4968 23
Oracle Corporation 6488 18
SAS Institute 931 17
Intel Corporation 11861 13
Synology Inc - SLMP PTE 137 11
Google LLC 11335 11
Veeam Software 307 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 10
IBM - International Business Machines Corp 9324 10
SAP SE 5082 10
Citrix Systems 796 8
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 136 8
Fujitsu 2025 8
HP Inc. 5611 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 7
DSCon - Distribution Service Consulting 40 6
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 66 6
7560 6
Commvault 170 6
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 325 5
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 5
Qsan Technology 21 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1221 5
Cisco Systems 4991 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 5
Polaroid 65 5
Dell Technologies - Dell Computer 2115 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1021 5
Infinidat 32 5
Red Hat 1269 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 4
Corel Corporation 335 4
Pure Storage 53 4
Softline - Софтлайн 2342 4
Meta Platforms - Facebook 4365 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 978 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 590 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6748 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 500 2
TÜV Rheinland Group 114 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 36 1
Татнефть 216 1
Татэнерго 43 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 456 1
Лента - Сеть розничной торговли 1881 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 1
Верный - торговая сеть 268 1
AstraZeneca - АстраЗенека 40 1
Россети Ленэнерго 1698 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 104 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 13 1
Colonial Pipeline 28 1
Meta Group 54 1
Силовые машины 88 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 44 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 37 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 236 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 1
Альфа-Банк 1655 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 1
Volkswagen Group - VW 266 1
Puma - Пума 44 1
Протек - Центр внедрений 54 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 136 1
Ланит - re:Store - Рестор 168 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
LEGO 233 1
UPS 196 1
UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 104 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 1
Открытие ФК - Росгосстрах 314 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10258 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3328 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2239 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5414 2
Правительство Москвы 2163 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5045 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Электронная Москва АО 27 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2715 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2812 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 390 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 757 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4157 1
4CIO 765 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 995 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 533 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 35 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8648 118
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57948 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27386 104
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