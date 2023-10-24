Backup and Recovery Snapshot Снапшот Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени
Backup and Recovery замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1266137, в очереди разбора - 822045.
Создано именных указателей - 135600.
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