Synology представила DiskStation Manager 6.2 ной, эффективной и безопасной операционной системы для NAS-серверов. Новые расширенные функции LUN, iSCSI Manager и Диспетчер хранения предоставят профессиональным пользователям больше возможно

DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI и управления информационными активами, объявила о доступности двух новых моделей высокопроизводительных дисковых систем хранения серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI. Как говорится в заявлении DSCon, поступившем в редакцию CNews, обе модели дисковых массивов серии 4004 представлены в форм-факторе 2U и обеспечивают гибкие возможности подключения с прим

DSCon представила комплексное решение для хранения данных Компания DSCon, дистрибьютор аппаратного и программного обеспечения для хранения, защиты и обработки данных, объявила о доступности комплексного решения хранения данных 10Gb iSCSI, построенного с использованием дисковых массивов iSCSI Dot Hill 3430, коммутаторов 10Gb Ethernet Mellanox Vantage 6024 и адаптеров 10Gb Ethernet Mellanox ConnectX-2 или QLogic QLE8

Double-Take Software выпустила интегрированное решение для высокопроизводительных вычислений: Double-Take Flex Компания Double-Take Software объявила о выпуске Double-Take Flex для высокопроизводительных вычислений (HPC) – интегрированного решения для бездисковых узлов, работающих через iSCSI под управлением Microsoft Windows HPC Server 2008 R2, управляющего хранением данных, начальной загрузкой и выбором опций загрузки ОС. Данный продукт позволяет компаниям виртуализировать,

LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь в моделях Engenio интегрирован интерфейс iSCSI. LSI предлагает системы Simplicity 1532 на базе iSCSI для инфраструктур малых и средних предприятий, которым необходимы простые и недорогие сетевые средства хранения данных. Помимо

Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI Adaptec объявил об объединении усилий с компанией Open-E, разработчиком программного обеспечения для iSCSI, с целью создания решения управления RAID для системных интеграторов, разрабатывающих iSCSI-решения для малого и среднего бизнеса. Решения хранения данных iSCSI поддерживают

EMC выпустила новое ПО для NAS лей с сетями хранения на основе IP и поддерживает стратегию управления жизненным циклом информации (ILM). Файловая система с поддержкой совместного использования файлов EMC Multi-Path File System для iSCSI (MPFSi) улучшает работу приложений в IP-сетях. Кроме того, функции распределения основаны на новой технологии выделения места для хранения данных в IP-сетях, а программное обеспечение EMC

Fujitsu Siemens представила новую систему хранения данных с интерфейсом iSCSI ых также интегрирован модуль для подключения по протоколу Internet Small Computer System Interface (iSCSI), разработанный партнером Fujitsu Siemens Computers компанией String Bean Software (без

EMC представила системы сетевого хранения Celerra с поддержкой iSCSI Корпорация EMC анонсировала выход на рынок новой линейки сетевых хранилищ (Network Attached Storage) - EMC Celerra. Модели обладают улучшенными возможностями соединения через протокол iSCSI и управления данными. Компания позиционирует Celerra как одну из наиболее надежных и доступных по цене систем. Одновременно с выводом на рынок новой линейки Celerra компания анонсировала

NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км ystems провели совместную демонстрацию удаленного восстановления данных с использованием технологии iSCSI. Демонстрация проводилась в Международном выставочном центре города Токио, при этом исп

NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км ystems провели совместную демонстрацию удаленного восстановления данных с использованием технологии iSCSI. Демонстрация проводилась в Международном выставочном центре города Токио, при этом исп

ОС Windows теперь поддерживает iSCSI Microsoft добавил поддержку протокола нового поколения для систем хранения данных iSCSI в свою ОС Windows. Недавно утвержденный Internet Engineering Task Force, этот протокол разработан для взаимодействия устройств хранения на уровне транспортного протокола и возможности пос

Eurologic представит новые продукты с интерфейсом iSCSI До конца этого года компания Eurologic намерена анонсировать семейство продуктов с интерфейсом iSCSI. Уже на выставке Comdex компания продемонстрирует "RAID-устройство с поддержкой iSCSI" и подключенную к нему сеть SAN на основе этого протокола, сообщает infosan.ru. Сейчас Eurolog

QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade, которое компания обещала ещё летом, наконец с

Adaptec выпустила первые микросхемы iSCSI Компания Adaptec начала принимать заказы на чипы, реализующие протокол iSCSI. Пока речь не идет о готовых контроллерах, поэтому поставки идут только разработчикам оборудования, по информации www.infosan.ru. Выпущено две микросхемы: Storage Protocol Accelerator (SP

QLogic включилась в iSCSI-гонку Компания QLogic будет выпускать iSCSI-адаптеры и продавать микросхемы для их производства, по сообщению www.infosan.ru. Предс

IBM выпускает сетевую приставку нового стандарта iSCSI приставкой для хранения данных, построенной по принципу открытой архитектуры и осуществляющей передачу данных и информации по стандартным протоколам интернет (IP).Приставка IP Storage 200i использует iSCSI - развивающийся стандарт работы протоколов хранения данных SCSI поверх стека IP. Стандарт iSCSI сделает сети хранения данных (SAN) доступными не только для крупных корпоративных кл

Adaptec интегрирует технологии Platys в новые iSCSI-адаптеры .Микросхемы, производимые Platys, используются в коммутаторах для сетей хранения информации, работающих по обычному интернет-протоколу IP. Продукция Platys будет использована Adaptec для производства iSCSI адаптеров. iSCSI позволяет работать с удаленными сетевыми дисками на скоростях, приближенных к скоростям обмена данными со SCSI-дисками на локальном компьютере, то есть до 10 гигаб