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IP-сеть iSCSI Internet Small Computer System Interface Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных
|23.05.2018
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Synology представила DiskStation Manager 6.2
ной, эффективной и безопасной операционной системы для NAS-серверов. Новые расширенные функции LUN, iSCSI Manager и Диспетчер хранения предоставят профессиональным пользователям больше возможно
|12.02.2014
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DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI
и управления информационными активами, объявила о доступности двух новых моделей высокопроизводительных дисковых систем хранения серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI. Как говорится в заявлении DSCon, поступившем в редакцию CNews, обе модели дисковых массивов серии 4004 представлены в форм-факторе 2U и обеспечивают гибкие возможности подключения с прим
|04.04.2011
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DSCon представила комплексное решение для хранения данных
Компания DSCon, дистрибьютор аппаратного и программного обеспечения для хранения, защиты и обработки данных, объявила о доступности комплексного решения хранения данных 10Gb iSCSI, построенного с использованием дисковых массивов iSCSI Dot Hill 3430, коммутаторов 10Gb Ethernet Mellanox Vantage 6024 и адаптеров 10Gb Ethernet Mellanox ConnectX-2 или QLogic QLE8
|29.06.2010
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Double-Take Software выпустила интегрированное решение для высокопроизводительных вычислений: Double-Take Flex
Компания Double-Take Software объявила о выпуске Double-Take Flex для высокопроизводительных вычислений (HPC) – интегрированного решения для бездисковых узлов, работающих через iSCSI под управлением Microsoft Windows HPC Server 2008 R2, управляющего хранением данных, начальной загрузкой и выбором опций загрузки ОС. Данный продукт позволяет компаниям виртуализировать,
|18.10.2007
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LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI
Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь в моделях Engenio интегрирован интерфейс iSCSI. LSI предлагает системы Simplicity 1532 на базе iSCSI для инфраструктур малых и средних предприятий, которым необходимы простые и недорогие сетевые средства хранения данных. Помимо
|27.09.2007
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Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI
Adaptec объявил об объединении усилий с компанией Open-E, разработчиком программного обеспечения для iSCSI, с целью создания решения управления RAID для системных интеграторов, разрабатывающих iSCSI-решения для малого и среднего бизнеса. Решения хранения данных iSCSI поддерживают
|15.02.2006
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EMC выпустила новое ПО для NAS
лей с сетями хранения на основе IP и поддерживает стратегию управления жизненным циклом информации (ILM). Файловая система с поддержкой совместного использования файлов EMC Multi-Path File System для iSCSI (MPFSi) улучшает работу приложений в IP-сетях. Кроме того, функции распределения основаны на новой технологии выделения места для хранения данных в IP-сетях, а программное обеспечение EMC
|18.01.2005
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Fujitsu Siemens представила новую систему хранения данных с интерфейсом iSCSI
ых также интегрирован модуль для подключения по протоколу Internet Small Computer System Interface (iSCSI), разработанный партнером Fujitsu Siemens Computers компанией String Bean Software (без
|31.08.2004
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EMC представила системы сетевого хранения Celerra с поддержкой iSCSI
Корпорация EMC анонсировала выход на рынок новой линейки сетевых хранилищ (Network Attached Storage) - EMC Celerra. Модели обладают улучшенными возможностями соединения через протокол iSCSI и управления данными. Компания позиционирует Celerra как одну из наиболее надежных и доступных по цене систем. Одновременно с выводом на рынок новой линейки Celerra компания анонсировала
|15.07.2003
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NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км
ystems провели совместную демонстрацию удаленного восстановления данных с использованием технологии iSCSI. Демонстрация проводилась в Международном выставочном центре города Токио, при этом исп
|15.07.2003
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NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км
ystems провели совместную демонстрацию удаленного восстановления данных с использованием технологии iSCSI. Демонстрация проводилась в Международном выставочном центре города Токио, при этом исп
|02.07.2003
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ОС Windows теперь поддерживает iSCSI
Microsoft добавил поддержку протокола нового поколения для систем хранения данных iSCSI в свою ОС Windows. Недавно утвержденный Internet Engineering Task Force, этот протокол разработан для взаимодействия устройств хранения на уровне транспортного протокола и возможности пос
|13.11.2001
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Eurologic представит новые продукты с интерфейсом iSCSI
До конца этого года компания Eurologic намерена анонсировать семейство продуктов с интерфейсом iSCSI. Уже на выставке Comdex компания продемонстрирует "RAID-устройство с поддержкой iSCSI" и подключенную к нему сеть SAN на основе этого протокола, сообщает infosan.ru. Сейчас Eurolog
|30.10.2001
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QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband
Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade, которое компания обещала ещё летом, наконец с
|19.10.2001
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Adaptec выпустила первые микросхемы iSCSI
Компания Adaptec начала принимать заказы на чипы, реализующие протокол iSCSI. Пока речь не идет о готовых контроллерах, поэтому поставки идут только разработчикам оборудования, по информации www.infosan.ru. Выпущено две микросхемы: Storage Protocol Accelerator (SP
|12.09.2001
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QLogic включилась в iSCSI-гонку
Компания QLogic будет выпускать iSCSI-адаптеры и продавать микросхемы для их производства, по сообщению www.infosan.ru. Предс
|06.07.2001
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IBM выпускает сетевую приставку нового стандарта iSCSI
приставкой для хранения данных, построенной по принципу открытой архитектуры и осуществляющей передачу данных и информации по стандартным протоколам интернет (IP).Приставка IP Storage 200i использует iSCSI - развивающийся стандарт работы протоколов хранения данных SCSI поверх стека IP. Стандарт iSCSI сделает сети хранения данных (SAN) доступными не только для крупных корпоративных кл
|03.07.2001
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Adaptec интегрирует технологии Platys в новые iSCSI-адаптеры
.Микросхемы, производимые Platys, используются в коммутаторах для сетей хранения информации, работающих по обычному интернет-протоколу IP. Продукция Platys будет использована Adaptec для производства iSCSI адаптеров. iSCSI позволяет работать с удаленными сетевыми дисками на скоростях, приближенных к скоростям обмена данными со SCSI-дисками на локальном компьютере, то есть до 10 гигаб
|11.04.2001
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Intel будет публиковать исходный код ПО для сетей хранения данных
Intel объявила о вступлении в "open-source" сообщество - некоторое программное обеспечение компании будет выходить вместе с исходным кодом. Это относится к продуктам, использующим спецификацию iSCSI (интернет-SCSI). Спецификация объединяет популярный SCSI-интерфейс с технологией Ethernet и позволяет серверам обмениваться данными с устройств-хранилищ по IP-протоколу. iSCSI позв
IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
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