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IP-сеть iSCSI Internet Small Computer System Interface Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных



23.05.2018 Synology представила DiskStation Manager 6.2

ной, эффективной и безопасной операционной системы для NAS-серверов. Новые расширенные функции LUN, iSCSI Manager и Диспетчер хранения предоставят профессиональным пользователям больше возможно
12.02.2014 DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI

и управления информационными активами, объявила о доступности двух новых моделей высокопроизводительных дисковых систем хранения серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI. Как говорится в заявлении DSCon, поступившем в редакцию CNews, обе модели дисковых массивов серии 4004 представлены в форм-факторе 2U и обеспечивают гибкие возможности подключения с прим
04.04.2011 DSCon представила комплексное решение для хранения данных

Компания DSCon, дистрибьютор аппаратного и программного обеспечения для хранения, защиты и обработки данных, объявила о доступности комплексного решения хранения данных 10Gb iSCSI, построенного с использованием дисковых массивов iSCSI Dot Hill 3430, коммутаторов 10Gb Ethernet Mellanox Vantage 6024 и адаптеров 10Gb Ethernet Mellanox ConnectX-2 или QLogic QLE8
29.06.2010 Double-Take Software выпустила интегрированное решение для высокопроизводительных вычислений: Double-Take Flex

Компания Double-Take Software объявила о выпуске Double-Take Flex для высокопроизводительных вычислений (HPC) – интегрированного решения для бездисковых узлов, работающих через iSCSI под управлением Microsoft Windows HPC Server 2008 R2, управляющего хранением данных, начальной загрузкой и выбором опций загрузки ОС. Данный продукт позволяет компаниям виртуализировать,

18.10.2007 LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI

Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь в моделях Engenio интегрирован интерфейс iSCSI. LSI предлагает системы Simplicity 1532 на базе iSCSI для инфраструктур малых и средних предприятий, которым необходимы простые и недорогие сетевые средства хранения данных. Помимо
27.09.2007 Adaptec и Open-E объединили усилия на рынке решений iSCSI

Adaptec объявил об объединении усилий с компанией Open-E, разработчиком программного обеспечения для iSCSI, с целью создания решения управления RAID для системных интеграторов, разрабатывающих iSCSI-решения для малого и среднего бизнеса. Решения хранения данных iSCSI поддерживают
15.02.2006 EMC выпустила новое ПО для NAS

лей с сетями хранения на основе IP и поддерживает стратегию управления жизненным циклом информации (ILM). Файловая система с поддержкой совместного использования файлов EMC Multi-Path File System для iSCSI (MPFSi) улучшает работу приложений в IP-сетях. Кроме того, функции распределения основаны на новой технологии выделения места для хранения данных в IP-сетях, а программное обеспечение EMC
18.01.2005 Fujitsu Siemens представила новую систему хранения данных с интерфейсом iSCSI

ых также интегрирован модуль для подключения по протоколу Internet Small Computer System Interface (iSCSI), разработанный партнером Fujitsu Siemens Computers компанией String Bean Software (без
31.08.2004 EMC представила системы сетевого хранения Celerra с поддержкой iSCSI

Корпорация EMC анонсировала выход на рынок новой линейки сетевых хранилищ (Network Attached Storage) - EMC Celerra. Модели обладают улучшенными возможностями соединения через протокол iSCSI и управления данными. Компания позиционирует Celerra как одну из наиболее надежных и доступных по цене систем. Одновременно с выводом на рынок новой линейки Celerra компания анонсировала

15.07.2003 NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км

ystems провели совместную демонстрацию удаленного восстановления данных с использованием технологии iSCSI. Демонстрация проводилась в Международном выставочном центре города Токио, при этом исп
15.07.2003 NTT продемонстрировал работу протоколоа iSCSI между устройствами на расстоянии 1500 км

ystems провели совместную демонстрацию удаленного восстановления данных с использованием технологии iSCSI. Демонстрация проводилась в Международном выставочном центре города Токио, при этом исп
02.07.2003 ОС Windows теперь поддерживает iSCSI

Microsoft добавил поддержку протокола нового поколения для систем хранения данных iSCSI в свою ОС Windows. Недавно утвержденный Internet Engineering Task Force, этот протокол разработан для взаимодействия устройств хранения на уровне транспортного протокола и возможности пос
13.11.2001 Eurologic представит новые продукты с интерфейсом iSCSI

До конца этого года компания Eurologic намерена анонсировать семейство продуктов с интерфейсом iSCSI. Уже на выставке Comdex компания продемонстрирует "RAID-устройство с поддержкой iSCSI" и подключенную к нему сеть SAN на основе этого протокола, сообщает infosan.ru. Сейчас Eurolog
30.10.2001 QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband

Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade, которое компания обещала ещё летом, наконец с
19.10.2001 Adaptec выпустила первые микросхемы iSCSI

Компания Adaptec начала принимать заказы на чипы, реализующие протокол iSCSI. Пока речь не идет о готовых контроллерах, поэтому поставки идут только разработчикам оборудования, по информации www.infosan.ru. Выпущено две микросхемы: Storage Protocol Accelerator (SP
12.09.2001 QLogic включилась в iSCSI-гонку

Компания QLogic будет выпускать iSCSI-адаптеры и продавать микросхемы для их производства, по сообщению www.infosan.ru. Предс
06.07.2001 IBM выпускает сетевую приставку нового стандарта iSCSI

приставкой для хранения данных, построенной по принципу открытой архитектуры и осуществляющей передачу данных и информации по стандартным протоколам интернет (IP).Приставка IP Storage 200i использует iSCSI - развивающийся стандарт работы протоколов хранения данных SCSI поверх стека IP. Стандарт iSCSI сделает сети хранения данных (SAN) доступными не только для крупных корпоративных кл
03.07.2001 Adaptec интегрирует технологии Platys в новые iSCSI-адаптеры

.Микросхемы, производимые Platys, используются в коммутаторах для сетей хранения информации, работающих по обычному интернет-протоколу IP. Продукция Platys будет использована Adaptec для производства iSCSI адаптеров. iSCSI позволяет работать с удаленными сетевыми дисками на скоростях, приближенных к скоростям обмена данными со SCSI-дисками на локальном компьютере, то есть до 10 гигаб
11.04.2001 Intel будет публиковать исходный код ПО для сетей хранения данных

Intel объявила о вступлении в "open-source" сообщество - некоторое программное обеспечение компании будет выходить вместе с исходным кодом. Это относится к продуктам, использующим спецификацию iSCSI (интернет-SCSI). Спецификация объединяет популярный SCSI-интерфейс с технологией Ethernet и позволяет серверам обмениваться данными с устройств-хранилищ по IP-протоколу. iSCSI позв

Публикаций - 313, упоминаний - 319

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 983 72
Dell EMC 5046 53
Broadcom - VMware 2401 52
Microsoft Corporation 24793 38
Intel Corporation 12274 38
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 173 35
IBM - International Business Machines Corp 9464 29
HP Inc. 5712 26
Synology Inc - SLMP PTE 138 25
Oracle Corporation 6750 19
Cisco Systems 5145 17
Dell Technologies - Dell Computer 2139 12
QLogic 75 11
NetApp - Network Appliance 640 10
SAP SE 5320 10
Citrix Systems 820 10
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 10
Hitachi - Хитачи 1468 10
Microchip Technology - Adaptec 120 10
DSCon - Distribution Service Consulting 40 9
Brocade Communications Systems 242 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 8
Lenovo EMC - Iomega 175 8
HP - Hewlett-Packard 3627 8
Qsan Technology 21 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 7
Fujitsu 2044 7
Netgear 239 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 808 6
Red Hat 1322 6
AMD - Advanced Micro Devices 4285 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 5
Google LLC 11914 5
Lenovo Group 2304 5
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 5
Крок - Croc 1782 5
Seagate Technology 743 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 5
D-Link - Д-Линк Трейд 371 5
Лента - Сеть розничной торговли 2127 4
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 2
Почта России ПАО 2148 2
UPS 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 2
CarPrice - Карпрайс 37 1
Walt Disney Company 625 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ЕСТП - Единая Строительная Тендерная Площадка 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 933 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Газпром трансгаз 147 1
Россети Ленэнерго 1700 1
101Hotels.com 456 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - ЦТиПП - Центр тренажеростроения и подготовки персонала - Центр космического образования молодежи - космоцентр «Астрон» имени Г.С. Шонина - лунный космопарк «Селен» имени В.В. Циблиева 1 1
Вологодское Мороженое 1 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
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Германия - Федеративная Республика 12761 3
Южная Корея - Республика 6710 3
Азия - Азиатский регион 5596 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1135 3
США - Техас 993 3
Казахстан - Республика 5615 2
Беларусь - Белоруссия 5792 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
США - Калифорния 4637 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1719 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 117 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
Южная Корея - Сеул 366 2
США - Техас - Остин 173 2
Япония - Токио 995 2
Израиль 2746 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Испания - Королевство 3732 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 115
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2188 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 20
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3080 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 10
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 894 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5620 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3023 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2787 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5942 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4948 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1530 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 5
Металлы - Медь - Copper 803 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 4
Энергетика - Energy - Energetically 5198 4
Infosan 75 6
N+1 - Издание 167 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 277 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 112 2
VNUNet.com 214 1
TAdviser - Центр выбора технологий 405 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Inquirer 463 1
GigaOM 71 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
CRN 47 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDC - International Data Corporation 4914 18
Gartner - Гартнер 3568 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 3
IBM Research 108 2
HFS Research 48 2
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Juniper Research 529 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 330 1
TheInfoPro 4 1
ITResearch 120 1
Dell'Oro Group 62 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 541 1
РАН - Российская академия наук 1918 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
ТГУ - Томский государственный университет 179 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 3 1
Macarthur Stroud International 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
VMworld 29 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
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CeBIT 612 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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