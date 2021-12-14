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Кузьмичев Виталий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Кузьмичев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Пухов Евгений 12 2
|Никифоров Игорь 35 2
|Дружинин Станислав 20 2
|Морозов Константин 10 2
|Лебедев Олег 16 2
|Минаев Андрей 15 2
|Кутаков Павел 6 2
|Верещагин Руслан 5 2
|Беляев Алексей 37 2
|Горохов Евгений 40 2
|Никитин Андрей 64 2
|Юдин Дмитрий 38 2
|Кузмичев Виталий 1 1
|Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
|Коротков Андрей 87 1
|Черников Максим 1 1
|Востриков Олег 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.