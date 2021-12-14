Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Кузьмичев Виталий

СОБЫТИЯ


14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
06.05.2019 Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации 1
13.10.2003 В Минсвязи создана закрытая группа по открытому ПО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кузьмичев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 3
SAP SE 5601 2
Huawei 4677 2
Commvault 187 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 2
ОБИТ 127 2
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
BCC - Lynx BCC Company- Линкс BCC компани 16 1
Star Network - Стар Нетворкс - Планета Телеком 3 1
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 1
BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 22 1
Verimatrix 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10742 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5372 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
HPE Aruba Networks 98 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Schneider Electric 614 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
ВТБ Лизинг 73 2
Югория - страховая компания 44 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Связной ГК 1401 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
U.S. ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Repository - Репозиторий 1176 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 1
Apache Hadoop 470 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Huawei Cloud 84 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
Oracle Hyperion 259 1
Пухов Евгений 12 2
Никифоров Игорь 35 2
Дружинин Станислав 20 2
Морозов Константин 10 2
Лебедев Олег 16 2
Минаев Андрей 15 2
Кутаков Павел 6 2
Верещагин Руслан 5 2
Беляев Алексей 37 2
Горохов Евгений 40 2
Никитин Андрей 64 2
Юдин Дмитрий 38 2
Кузмичев Виталий 1 1
Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
Коротков Андрей 87 1
Черников Максим 1 1
Востриков Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Экономический эффект 1342 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще