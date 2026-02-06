Разделы

PayU ПэйЮ НКО Твои платежи НКО

PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2026 ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки 1
19.08.2025 В приложении «Мажордом» произведена интеграция с системой «Твои платежи» 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 1
22.11.2019 ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ 1
24.07.2018 PayU приобрела платформу ZOOZ для создания нового стандарта платежей 1
15.06.2017 PayU запустила сервис онлайн-рассрочки для интернет-магазинов 1
07.12.2016 Сервис «Молния» «Альфа-Банка» стал доступен клиентам PayU 1
17.11.2016 PayU совместно с CheckOut предложили интернет-магазинам решение по автоматизации логистики 1
23.10.2015 Африканский акционер Mail.ru купил Avito 1
18.12.2014 PayU начал прием платежей через систему ДБО QBank «Связного Банка» 1
20.11.2014 Россия: объем рынка e-commerce к 2016 г. превысит 1 трлн руб. 3
22.08.2014 PayU предложил новый способ оплаты интернет-покупок 1
31.07.2014 Клиенты Love Republic теперь смогут забирать свои покупки из почтоматов Logibox 1
11.04.2014 Payment Plugin стал доступен пользователям облачного сервиса веб-магазинов Taberna Hub 1
18.02.2014 Интегратор платежей Payment Plugin разработал API для интеграции с сайтами 1
27.01.2014 63% россиян пользуется банковскими картами для совершения онлайн-платежей 1
15.01.2014 Интегратор платежей Payment Plugin выходит на российский и международный рынок 1
20.12.2013 Более 50% интернет-пользователей никогда не совершали покупки онлайн 2
19.09.2013 Торговая площадка «Молоток» запустила новую версию сайта 1
14.08.2013 PayU выявила самые популярные сайты среди мошенников 3
26.07.2013 PayU вышел на бразильский рынок 1
15.07.2013 81% интернет-пользователей оплачивают покупки картами 3
18.06.2013 Платежным партнером системы онлайн-бронирования Nemo стал PayU 3
31.05.2013 PayU получила лицензию НКО от «Банка России» 4
28.05.2013 Около 30% онлайн-платежей совершили жители Московского региона 1
12.02.2013 Интернет-магазин МВО расширил список способов оплаты своих товаров с помощью PayU 1
25.12.2012 PayU подвел итоги первого года работы на российском рынке 1
23.11.2012 PayU предложил управляющим компаниям новый сервис по приему платежей 1
22.10.2012 PayU представил программу защиты покупателей 1
14.08.2012 PayU подключил «Бутик.ру» ко всем популярным системам онлайн-платежей 1
22.07.2012 Платежный интегратор PayU подключил новые каналы оплаты для партнеров 1
20.07.2012 Партнеры PayU смогут принимать платежи через мобильный телефон и интернет-банк 1
29.06.2012 PayU и Softkey предложили бесплатный процессинг и скидки на антивирусное ПО 1
15.06.2012 Royal Bank of Scotland разрешил клиентам снимать наличные в банкоматах без карт 1
30.05.2012 Платежный интегратор PayU запустил модули онлайн-оплаты для интернет-магазинов 1
15.05.2012 Объем украинского рынка e-commerce в 2012 г. может достичь $1 млрд 1
27.02.2012 PayU Light - самый простой и дешевый способ подключения оплаты на сайте для интернет-магазинов 1
03.02.2012 Процессинговый центр PayU предлагает эксклюзивные условия для стартап-проектов 1
07.12.2011 Платежный интегратор PayU открыл представительство в России 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

PayU и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 545 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 6
МегаФон 10077 5
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 3
Yandex - Яндекс 8581 3
PayPal 663 3
Сбер - InSales - Инсейлс 61 3
Монета НКО - PayAnyWay 10 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 1
Softkey - Софткей 212 1
Payture 11 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Философт - Philosoft 66 1
Gateline - Онэлия 7 1
Webasyst - ВебАсист 4 1
Connectum - Коннектум 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
SAP SE 5461 1
Cisco Systems 5234 1
Huawei 4279 1
Commvault 179 1
Accenture plc 696 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 540 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Oracle Corporation 6901 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Fujitsu 2069 1
HPE Aruba Networks 91 1
Red Hat 1347 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Stack Group - Стек Групп 170 1
1С-Битрикс - Bitrix 628 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
ОБИТ 109 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Robokassa - Робокасса 51 1
iZettle 3 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Visa International 1976 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 10
NanduQ - Qiwi 1007 6
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 5
Альфа-Банк 1888 5
Naspers 84 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 3
Почта России ПАО 2267 2
Связной ГК 1384 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Accel Partners 49 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
ВТБ Paymo - Инновационные Платежные Технологии 6 1
SARB - South African Reserve Bank - Резервный Банк Южной Африки 1 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
Logibox - Почтомат ЗАО - сеть автоматических станций (почтоматов) по приему и вручению отправлений 9 1
Рево Технологии - Revo Technology - Мокка МФК - Mokka 2 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Gett 87 1
Евросеть 1417 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1365 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 138 1
ВТБ Лизинг 69 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Assist - Ассист 215 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Югория - страховая компания 43 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Связной Банк 105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 28
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 22
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8967 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 840 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 942 2
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 74 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2458 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 708 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 680 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 251 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 186 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Repository - Репозиторий 1053 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 896 6
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 5
Visa Electron 63 5
MasterCard Maestro 158 5
ПриватБанк - Приват24 116 3
ПриватБанк - Liqpay 16 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Electron - фреймворк 83 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 1
Юником Системс - MoneXy - Электронные деньги и мобильные платежи - платежная система 4 1
Философт - Мажордом 40 1
FreePik 1492 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7401 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 949 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 88 1
JavaScript - JS - язык программирования 1341 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
Apache Hadoop 448 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 1
Huawei Cloud 67 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 156 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 18 1
Joomla CMS 89 1
Oracle Hyperion 241 1
NVision Барьер 734 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 81 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Орлова Елена 19 15
Кулебякин Александр 2 2
Малышев Алексей 9 2
Бувин Дмитрий 6 1
Дружинин Станислав 20 1
Морозов Константин 10 1
Лебедев Олег 16 1
Гольцман Антон 9 1
Минаев Андрей 15 1
Черников Максим 1 1
Кутаков Павел 6 1
Репин Павел 1 1
Мартынова Ольга 1 1
Верещагин Руслан 4 1
Якушев Денис 1 1
Арестова Анастасия 1 1
Швакман Ирина 2 1
Свительский Владимир 1 1
Добриян Полина 2 1
Марищук Юлия 1 1
Scheepbouwer Martin - Шеепбувер Мартин 1 1
Козьяков Петр 1 1
Киричек Алексей 66 1
Беляев Алексей 34 1
Горохов Евгений 39 1
Свириденко Кирилл 40 1
Никитин Андрей 59 1
Мореки Ронен 1 1
Юдин Дмитрий 29 1
Кузьмичев Виталий 4 1
Пухов Евгений 12 1
Власов Иван 40 1
Тарасенко Игорь 8 1
Levy Oren - Леви Орен 1 1
Le Moal Laurent - ле Моль Лоран 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 24
Украина 7813 5
Европа 24678 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 4
Польша - Республика 2004 3
Венгрия 849 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Америка Латинская 1890 3
Румыния 743 3
Азия - Азиатский регион 5764 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 2
Европа Восточная 3124 2
Африка - Африканский регион 3579 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Казахстан - Республика 5837 1
Швеция - Королевство 3721 1
Индия - Bharat 5728 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Ближний Восток 3051 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1458 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Европа Центральная 276 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 21
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
НКО - Некоммерческая организация 596 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 49 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 38 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 1
Философия - Philosophy 501 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
SimilarWeb 58 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
