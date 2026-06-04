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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бувин Дмитрий

СОБЫТИЯ


04.06.2026 T2 и банк «Россия» создадут совместные продукты 1
07.06.2021 SberPay стал доступен держателям карты «Мир» Сбербанка 1
04.06.2021 НСПК и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве 1
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
21.10.2020 «РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ 1
31.08.2020 «Мультикарта» подключила процессинг карт «Мир» для международного провайдера электронной коммерции Connectum 1
28.08.2020 Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Бувин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Gateline - Онэлия 7 1
Connectum - Коннектум 2 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 1
Payture 11 1
Huawei 4470 1
Yandex - Яндекс 9011 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 2
НСПК - Национальная система платежных карт 932 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 2
Visa International 1986 2
Assist - Ассист 217 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 123 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 335 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
ВТБ Paymo - Инновационные Платежные Технологии 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5438 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4559 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1260 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7506 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6073 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 114 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1089 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 795 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 141 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1309 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5886 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 208 2
Google Android 15093 2
Samsung Pay 296 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 233 1
Яндекс.Едадил 24 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 872 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 872 1
Ручкин Алексей 2 1
Марчук Вадим 4 1
Шагарина Наталья 3 1
Андреева Ксения 5 1
Дембицкая Марина 10 1
Ковалев Игорь 31 1
Свириденко Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1395 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2794 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3296 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6930 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 601 1
Паспорт - Паспортные данные 2806 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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