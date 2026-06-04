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Бувин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Бувин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ручкин Алексей 2 1
|Марчук Вадим 4 1
|Шагарина Наталья 3 1
|Андреева Ксения 5 1
|Дембицкая Марина 10 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Свириденко Кирилл 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
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