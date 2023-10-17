Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк

Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн» Пользователи «Сбербанк онлайн» теперь могут увидеть все доступные для них персональные выгодные возможности на одном экране. В «Профиле» для каждого клиента собрана информация не только о подключенных пакета

Оплата турпоездок через «Сбербанк онлайн» выросла в Москве на 50% Оплата жителями столицы туристических поездок через «Сбербанк онлайн» выросла на 50% по сравнению с допандемийным периодом. За II квартал 2023 г. клиенты Московского банка Сбербанка приобрели таким образом путевок на 5 млрд руб. Об этом CNews соо

«Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона Вход в веб-версию «Сбербанк онлайн» на смартфоне стал таким же удобным, как и в приложение. Это стало возможным благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Они позволя

Нужен только голос: «Салют» поможет незрячим перевести деньги в «Сбербанк онлайн» Клиенты «Сбера» с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Достаточно отдать ассистенту простую голосовую команду: «

В «Сбербанк онлайн» появился сервис проверки сайтов на мошенничество Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» теперь могут быстро и бесплатно проверить безопасность сайта. Любую интернет-ссылку, полученную в SMS, по электронной почте или через мессенджеры, можно проверить в мобильном п

Сервис «Заправить авто» появился в «Сбербанк онлайн» витие универсальной топливной платформы для корпоративных и частных клиентов банка, приобретенной банком в конце 2021 г. Обновленный сервис «Заправить авто» (ранее FuelUp) стал доступен в приложении «Сбербанк онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь розничные клиенты банка смогут быстро и удобно оплачивать топливо, не выходя из машины. Для заправки достаточно сказать

Сбербанк через три дня закроет россиянам доступ к своему приложению на iPhone и Android. Но не всем Пора обновляться Сбербанк сообщил CNews о грядущем отключении своего фирменного приложение «Сбербанк онлайн» на устройствах пользователей. Оно прекратит работу 16 января 2023 г., притом

В «Сбербанк онлайн» стало видно, какие сервисы тайно запомнили карты и могут списывать деньги нк сообщил CNews о запуске нового сервиса «Куда привязаны ваши счета и карты» в составе приложения «Сбербанк онлайн». В его названии отражен весь его смысл – он позволяет моментально узнать, к

«Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему Очередные санкции Запада Веб-версия сервиса «Сбербанк онлайн» в очень скором будущем может перестать работать в иностранных браузерах, пишет «Российская газета». Всему виной отсутствие поддержки в этих браузерах российских сертификатов бе

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн» риложений Apple App Store для iPhone и iPad появилось приложение СБОЛ, заменяющее собой приложение «Сбербанк онлайн». Последнее Apple удалила еще весной 2022 г. в угоду американским санкциям, и

Сбербанк запустил онлайн-сервис для совместного сбора денег У пользователей мобильного приложения «Сбербанк онлайн» появился сервис для совместных сборов денег. Он помогает организовать процесс, когда группе участников необходимо собрать средства на какую-то общую цель, причём сделать это мо

Сбербанк мощно обновил приложение для Android. Владельцам iPhone обновление недоступно Избирательный апдейт Сбербанк сообщил CNews о выпуске новой версии мобильного приложения «Сбербанк онлайн», Обновленная утилита получила переработанный интерфейс. Изменения затронули основные экраны приложения. Пользователь увидит новые функции «Сбербанк онлайн» сразу после в

Масштабное обновление «Сбербанк онлайн» для пользователей на платформе Android: более удобный интерфейс и акцент на накопления «Сбер» выпустил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк онлайн» для пользователей на платформе Android — теперь оно стало еще более удобным и функциональным. Обновление уже доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность

Рекомендации клиентам «Сбера» по работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе Android Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы ре

Рекомендации клиентам «Сбера» по работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Представите

В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере» В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Поступления». В нем клиенты, получающие зарплату, пен

В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появился новый раздел «Поступления». В нём клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты «Сбера», могут увидеть историю поступлений, заказать справки или

В банкоматах «Сбера» теперь можно снимать наличные с помощью приложения «Сбербанк онлайн» Сбербанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением «Сбербанк онлайн». Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Снять через Сбербанк онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона – все остальные д

Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек. Об этом сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Рост аудитории связан с постоянным расширением функциональност

В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег Сбербанк объявил о том, что теперь запрашивать деньги у клиентов можно в «Диалогах» мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Функция «Запросы денег» позволит избежать неловких переписок в мессенджерах или разговоров при личных встречах. До этого функция «запроса денег» уже существовала в приложении,

Клиенты Сбербанка смогут пользоваться платежным счетом в «Сбербанк онлайн» даже без банковской карты Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счёта банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в «Сбербанк онлайн», даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счёт карты платёжным, что позволит ему быть независимым от карты, а клиенты получат большую гибкость в управлении своим

Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС Банковское приложение «СберБанк Онлайн» переходит на геотехнологии 2ГИС (Mobile SDK). Карта геосервиса уже появилась в СберБанк Онлайн для iOS, на очереди — версия для Android. Mobile SDK — ПО, которое даёт во

Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» Сбербанк и Московский метрополитен реализовали в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» функциональность приобретения абонементов (проездных билетов) для единой транспортной карты «Тройка». Достаточно зайти в личный кабинет «Сбербанк онлайн» и в разделе «Пл

Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» Сбербанк представил новые сервисы для всей страны. Выгодные новинки появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Все деньги — в одном кошельке. Банковские карты, сервисы управления финансами (анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от «СберСпасибо» и курсы валют т

В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций «Сбер управление активами» вывела в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции». Это первый инвестиционный инструмент, которые позволяет пользователям мобильного приложения вложиться в акции ро

В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ Владельцам полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) стало доступно моментальное получение справки для социального налогового вычета в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Ранее для этого требовалось прийти в отделение банка и написать заявление. Автоматически подготовить справку для налоговой инспекции можно в разделе «Инвестиции и накопления»

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда осуществляется путем эмуляции работы с файлами в защищенной виртуальной среде. В данном случае речь идет о файлах, с которыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка», «Единый розничный интернет-банк». Вышеупомянутая сумма выставлена в качестве н

Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт ты теперь смогут использовать виртуальную карту, которую можно активировать в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Виртуальная карта представляет собой полный аналог обычной дебетовой карты

В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно собрать картинку профиля с помощью конструктора аватаров. Конструктор позволяет настроить многие индивидуальные черты: форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, причёс

«Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка уальный оператор связи «Сбермобайл», входящий в экосистему» Сбера», запустил виртуальную SIM-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии приложения «Сбербанк Онлайн». В отличие от классической пластиковой SIM-карты, eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов. eSIM не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут испол

В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал В сервисе «Электронный счет» в «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция – с её помощью клиенты смогут подписываться на электронные квитанции за услуги ЖКХ и получать их на свой e-mail. Как только поставщик коммунальных услуг

В «Сбербанк Онлайн» теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана теперь могут быстро и безопасно оплачивать услуги мобильного оператора «О!» («НУР Телеком»), находясь в любой точке мира. Моментально пополнить баланс телефона — как своего, так и близких — можно в «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания. Комиссия за операции не взимается. Меньше года назад, в конце 2019 г., Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые

Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн» В сервисе «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг Сбербанк сломался Клиенты Сбербанка столкнулись с серьезным сбоем в работе его сервисов. Из строя вышли официальный сайт банка, а также фирменное мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Помимо этого, жалобы стали поступать на работу эквайринга. По данным портала Downdetector, сбои в работе сервисов Сбербанка пользователи начали фиксировать 21 августа 2020 г.

Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО ахования автогражданской ответственности (ОСАГО), такая опция под названием «Подбор полисов ОСАГО онлайн» теперь доступна в маркетплейсе (розничной интернет-площадке) на сайте банка или в приложении «Сбербанк Онлайн». Маркетплейс – популярная бизнес-модель в e-commerce (электронная коммерция), суть которой в том, что розничная онлайн-площадка, не являющаяся собственником товара, предоставля

В «Сбербанк-онлайн» сбой. Недоступны переводы и даже собственные счета й были недоступны их счета, а также услуги, связанные с переводом денег. В частности, в приложении «Сбербанк онлайн» под Android нельзя отправлять деньги клиентам как самого Сбербанка, так и др

Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн» Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Главное в обновлении: возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений, возможность узнать, на какую сумму кредита можно рассчитывать, статьи и тесты по кибербез

Сервис бесконтактных платежей Сбербанка заработал на смартфонах Huawei и Honor Владельцы устройств Huawei и Honor получат новый способ бесконтактных платежей с помощью смартфона благодаря сервису Сбербанка. Функция бесконтактной оплаты SberPay внутри приложения «Сбербанк Онлайн» будет доступна пользователям начиная с 9 июля 2020 г. SberPay – это новый способ бесконтактной оплаты Сбербанка для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод случаев, сообщил Downdetector. На вопрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои из