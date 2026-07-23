Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбербанк Онлайн СБОЛ Сбербанк Онл@йн интернет-банк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.07.2026
|
В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей
Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт появилась витрина с авторскими коллекциями. Функция уже доступна пользователям Android с версией прил
|23.06.2026
|
Выписки и справки: доступ близким теперь можно предоставить прямо в «Сбербанк Онлайн»
Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобильном приложении банка. Для этого не нужно идти в офис Сбербанк и писать бумажные заявления. Об этом C
|25.05.2026
|
Защитить себя и других от мошенников поможет обновленный «Определитель номера» в «Сбербанк Онлайн»
Каждому пользователю «Сбербанк Онлайн» (версия приложения от 17.5 на устройстве Android) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновленный сервис «Определитель ном
|29.12.2025
|
3,5 млн россиян поставили цели в «Сбербанк Онлайн» в 2025 году
В 2025 г. 3 млн клиентов Сбербанка воспользовались сервисом «Цели» в «Сбербанк Онлайн». Каждый третий сформировал пошаговый план достижения своей цели и начал ему следовать. Средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбе
|14.11.2025
|
Сбербанк сделал кибербезопасность интерактивной: в «СберБанк Онлайн» можно настроить персональный щит защиты
Обновленный раздел «Безопасность» приложения «СберБанк Онлайн» теперь состоит из интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Игровая механика позволяет вовлечь пользователей в процесс защиты, а также
|13.11.2025
|
В «Сбербанк Онлайн» можно купить новый автомобиль и записаться на шиномонтаж
Раздел «Авто» приложения «Сбербанк Онлайн» пополнился опциями «Новые авто» и «Шиномонтаж». Эти сервисы, которые уже доступны и на iOS, и на Android, упрощают жизнь автомобилистам и дают им новые возможности. Об этом CNe
|15.10.2025
|
Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн»
и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Зарубежная eSIM не требует физической SIM-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать ее в мобильной
|19.09.2025
|
ИП смогут управлять своими счетами в «СберБанк Онлайн»
Индивидуальным предпринимателям стало удобнее пользоваться «СберБанк Онлайн»: теперь они могут управлять своими расчетными счетами прямо в приложении для физлиц. Если раньше в приложении они могли открыть счёт, зарегистрировать бизнес и рассчитать креди
|30.07.2025
|
В «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов
В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый раздел «Авто», призванный качественно трансформировать клиентский опыт и объединить ключевые сервисы для автолюбителей. Здесь собраны сервисы, которые ранее уже
|18.07.2025
|
Оплачивать счета в «Сбербанк Онлайн» теперь можно быстрее
В актуальной версии приложения «Сбербанк Онлайн» для пользователей Android-смартфонов обновился раздел «Платежи». Пользоваться им стало проще. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Так, в разделе появились счета на
|26.06.2025
|
Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом
Каждый месяц 3 млн клиентов Сбербанка в возрасте 14–17 лет заходят в приложение «Сбербанк Онлайн». Теперь им доступен эксклюзивный контент с возможностью кастомизации: новые аватары (у взрослых таких нет) и фоны на экране входа в приложение. Опция пока работает только на An
|09.06.2025
|
Заказать наличные можно в «Сбербанк Онлайн»
Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении «Сбербанк Онлайн» и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в оф
|23.05.2025
|
GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки
Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им
|15.05.2025
|
Сбербанк внедрил функцию ИИ-дизайна карт в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк представил новую функцию — создание уникального дизайна банковских карт с помощью нейросети Kandinsky прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» на платформах Android (начиная с версии 16.2) и iOS (с версии 16.0) могут самостоятельно создавать нейроизображения и использовать
|15.05.2025
|
Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн»
В столице за первые три месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале 2025 г. на 6%. Об этом CNews сообщили пр
|29.04.2025
|
«Сбербанк Онлайн» теперь можно вести диалоги с GigaChat
Сервис умного поиска с GigaChat в «Сбербанк Онлайн» получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки. Об этом CNews сообщили представители
|14.04.2025
|
В «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Кредиты»
В новой версии «Сбербанк Онлайн» для Android-смартфонов появился новый раздел «Кредиты», где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в д
|26.03.2025
|
Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн»
Клиенты Сбербанка получили возможность следить за своим портфелем цифровых активов в приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее это было возможно только на платформе «Цифровые активы». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сервис упрощает процесс инвестирования в цифровые активы, делает
|19.03.2025
|
В «Сбербанк Онлайн» теперь можно передать показания счетчиков воды по фото
Пользователи «Сбербанк Онлайн» теперь могут быстрее передавать показания счетчиков горячей и холодной воды — достаточно сфотографировать прибор учета. Искусственный интеллект распознает данные счетчиков по ф
|11.03.2025
|
С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» луганчане могут оплатить топливо прямо из машины на заправках столицы Республики и в других городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальном
|25.02.2025
|
Оформить ИП теперь можно прямо в «СберБанк Онлайн»
Для того, чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение «СберБанк Онлайн». Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно. Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и с
|21.02.2025
|
В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг»
В «Сбербанк Онлайн» можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу «Госуслуг». Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль. Сервис уже доступен владельцам Androi
|21.02.2025
|
«Сбер» запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг в «Сбербанк Онлайн»
Теперь пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» могут находить учебные заведения на встроенной геокарте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов. Клиенты могут выбрать свое учебное заведение прямо на карте,
|24.12.2024
|
Москвичи предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в «Сбербанк Онлайн»
Жители столицы все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги с помощью «Сбербанк Онлайн». Доля онлайн-платежей составляет более 84% от общего объема транзакций в сфере ЖКХ. За 11 месяцев 2024 г. москвичи совершили таким образом свыше 57 млн операций. Об этом CNews
|20.12.2024
|
В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat
Поиск в «СберБанк Онлайн» стал еще полезнее: теперь 83 млн пользователей популярного банковского приложения могут получить ответ на вопрос, даже не относящийся к банковской тематике. Достаточно ввести е
|29.10.2024
|
Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос
Apple проиграла Сбербанк сообщил CNews о масштабном обновлении сервиса «Сбербанк Онлайн», адаптированного для работы в браузере. Апдейт заключался в редизайне – отныне внешний вид сервиса в точности копирует интерфейс одноименного мобильного приложения Сбербанка. Э
|29.10.2024
|
Пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» стало удобнее
Для удобства более 6 млн пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн» в Сбербанке обновили дизайн и навигацию по разделам приложения — теперь они максимально приближены к мобильной версии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Изменили
|16.10.2024
|
В «Сбербанк Онлайн» теперь можно управлять своей недвижимостью
Теперь вся информация по видам недвижимости клиентов (домам и квартирам, машино-местам, гаражам и кладовкам) хранится в одном месте — в новом разделе «Дом» приложения «Сбербанк Онлайн» для Android. Данные подтягиваются из различных разделов приложения, сервиса «Домклик» или портала «Госуслуг» (если предоставлены нужные согласия). Можно добавить недвижимость в
|01.10.2024
|
Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос
Дорогу новым версиям «Сбербанк Онлайн», официальное фирменное мобильное приложение Сбербанка, в скором будущем перестанет работать на iPhone россиян. Сбербанк сам отключит его, но не на всех устройствах Apple. Возмо
|22.08.2024
|
Жители Абхазии могут пополнить баланс мобильного и делать переводы в «Сбербанк Онлайн»
ле услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и др. Партнерство упростит для жителей России и Абхазии не только платежи, но и переводы. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут с легкостью перевести деньги на Кошелек «А-Мобайл» и на карту APRA «универсал Банк» в разделе «Переводы в другую страну». В процессе внедрения исходящие переводы с кошельк
|19.08.2024
|
Веб-версия «Сбербанк Онлайн» стала удобнее
Вход в веб-версию «Сбербанк Онлайн» стал проще — теперь в него можно зайти так же, как и в мобильное приложение, с помощью пятизначного цифрового кода. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Вход по коду
|24.07.2024
|
Любимая заставка — теперь и на экране входа в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк предложил новый дизайн входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Любимые заставки клиентов теперь будут не только внутри приложения, но и на экране авторизации. Новый дизайн будет доступен на Android-смартфонах после обновления приложения д
|08.07.2024
|
Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек
Сервисами управления личными финансами (PFM, Personal Finance Management) в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются уже 26 млн человек. Клиенты Сбербанка следят там за своими счетами и вкладами, поступлениями и тратами, накоплениями инвестициями. А самый любимый раздел —
|14.06.2024
|
В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты
Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил еще один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка
|11.04.2024
|
В Санкт-Петербурге можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Оформить доставку можно в «Сберба
|10.04.2024
|
«Сбер» запустил доставку кредитных карт и платежных стикеров через «СберБанк Онлайн» более чем в 100 городах России
«Сбер» расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Оформить доставку можно в «СберБанк Онлайн»: в разделе «Кошелёк» нажать «+»,
|05.04.2024
|
Теперь в «Сбербанк Онлайн» можно обменять валюту по «своему» курсу
В приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис — «Обмен валюты по моему курсу». Чтобы купить или продать валюту по комфортному курсу, клиентам Сбербанка теперь не нужно следить за ее стоимостью каждый
|05.03.2024
|
Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка
Выездной сервис Сбербанка пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение «Учет Онлайн» для доступа к «СберБанк Онлайн» на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка, указав удобное время и место встречи с
|26.02.2024
|
Сбербанк рекомендует пользователям Android обновить «СберБанк Онлайн»
Работа устаревших версий у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк советует пользователям Android-устройств обновить приложение «СберБанк Онлайн». Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 г., работа приложения будет ограничена. Это
|07.02.2024
|
В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вступить в программу долгосрочных сбережений. Сбербанк первым из российских банков дал людям доступ к новому финансовому инструменту в своих отделениях. Т
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Цыбульников Вячеслав 78 40
|Малых Дмитрий 67 26
|Островский Святослав 47 25
|Кузнецов Станислав 162 24
|Круглов Алексей 30 21
|Мамонтов Игорь 29 19
|Царев Кирилл 45 19
|Попов Алексей 339 17
|Орловский Виктор 408 16
|Греф Герман 485 14
|Кирсанова Светлана 70 13
|Ковалев Игорь 31 11
|Баринова Ксения 11 11
|Ведяхин Александр 180 10
|Суховерхов Дмитрий 31 10
|Торбахов Александр 111 9
|Дмитриев Кирилл 120 9
|Курдюков Дмитрий 20 9
|Широков Сергей 24 9
|Гарцева Екатерина 11 8
|Шубочкин Сергей 14 8
|Вестеровский Руслан 19 8
|Хасис Лев 105 7
|Попов Анатолий 154 7
|Алымова Наталья 6 6
|Кравченко Евгений 13 5
|Круглов Константин 28 4
|Шашкин Алексей 61 4
|Бондаренко Михаил 59 4
|Гурджиян Руслан 20 4
|Кузьмин Денис 10 4
|Шныр Леонид 7 4
|Галковский Андрей 26 4
|Катрич Алексей 43 4
|Днепровский Петр 8 4
|Лоевская Анна 70 4
|Волков Сергей 108 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Кисляков Евгений 93 3
|Попов Сергей 166 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.