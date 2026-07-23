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Сбер Сбербанк Онлайн СБОЛ Сбербанк Онл@йн интернет-банк

Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей

Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт появилась витрина с авторскими коллекциями. Функция уже доступна пользователям Android с версией прил
23.06.2026 Выписки и справки: доступ близким теперь можно предоставить прямо в «Сбербанк Онлайн»

Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобильном приложении банка. Для этого не нужно идти в офис Сбербанк и писать бумажные заявления. Об этом C
25.05.2026 Защитить себя и других от мошенников поможет обновленный «Определитель номера» в «Сбербанк Онлайн»

Каждому пользователю «Сбербанк Онлайн» (версия приложения от 17.5 на устройстве Android) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновленный сервис «Определитель ном
29.12.2025 3,5 млн россиян поставили цели в «Сбербанк Онлайн» в 2025 году

В 2025 г. 3 млн клиентов Сбербанка воспользовались сервисом «Цели» в «Сбербанк Онлайн». Каждый третий сформировал пошаговый план достижения своей цели и начал ему следовать. Средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбе
14.11.2025 Сбербанк сделал кибербезопасность интерактивной: в «СберБанк Онлайн» можно настроить персональный щит защиты

Обновленный раздел «Безопасность» приложения «СберБанк Онлайн» теперь состоит из интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Игровая механика позволяет вовлечь пользователей в процесс защиты, а также

13.11.2025 В «Сбербанк Онлайн» можно купить новый автомобиль и записаться на шиномонтаж

Раздел «Авто» приложения «Сбербанк Онлайн» пополнился опциями «Новые авто» и «Шиномонтаж». Эти сервисы, которые уже доступны и на iOS, и на Android, упрощают жизнь автомобилистам и дают им новые возможности. Об этом CNe
15.10.2025 Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн»

и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Зарубежная eSIM не требует физической SIM-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать ее в мобильной
19.09.2025 ИП смогут управлять своими счетами в «СберБанк Онлайн»

Индивидуальным предпринимателям стало удобнее пользоваться «СберБанк Онлайн»: теперь они могут управлять своими расчетными счетами прямо в приложении для физлиц. Если раньше в приложении они могли открыть счёт, зарегистрировать бизнес и рассчитать креди
30.07.2025 В «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый раздел «Авто», призванный качественно трансформировать клиентский опыт и объединить ключевые сервисы для автолюбителей. Здесь собраны сервисы, которые ранее уже

18.07.2025 Оплачивать счета в «Сбербанк Онлайн» теперь можно быстрее

В актуальной версии приложения «Сбербанк Онлайн» для пользователей Android-смартфонов обновился раздел «Платежи». Пользоваться им стало проще. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Так, в разделе появились счета на

26.06.2025 Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом

Каждый месяц 3 млн клиентов Сбербанка в возрасте 14–17 лет заходят в приложение «Сбербанк Онлайн». Теперь им доступен эксклюзивный контент с возможностью кастомизации: новые аватары (у взрослых таких нет) и фоны на экране входа в приложение. Опция пока работает только на An
09.06.2025 Заказать наличные можно в «Сбербанк Онлайн»

Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении «Сбербанк Онлайн» и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в оф
23.05.2025 GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки

Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им
15.05.2025 Сбербанк внедрил функцию ИИ-дизайна карт в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил новую функцию — создание уникального дизайна банковских карт с помощью нейросети Kandinsky прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» на платформах Android (начиная с версии 16.2) и iOS (с версии 16.0) могут самостоятельно создавать нейроизображения и использовать
15.05.2025 Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн»

В столице за первые три месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале 2025 г. на 6%. Об этом CNews сообщили пр
29.04.2025 «Сбербанк Онлайн» теперь можно вести диалоги с GigaChat

Сервис умного поиска с GigaChat в «Сбербанк Онлайн» получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки. Об этом CNews сообщили представители
14.04.2025 В «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Кредиты»

В новой версии «Сбербанк Онлайн» для Android-смартфонов появился новый раздел «Кредиты», где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в д
26.03.2025 Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка получили возможность следить за своим портфелем цифровых активов в приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее это было возможно только на платформе «Цифровые активы». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сервис упрощает процесс инвестирования в цифровые активы, делает
19.03.2025 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно передать показания счетчиков воды по фото

Пользователи «Сбербанк Онлайн» теперь могут быстрее передавать показания счетчиков горячей и холодной воды — достаточно сфотографировать прибор учета. Искусственный интеллект распознает данные счетчиков по ф
11.03.2025 С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» луганчане могут оплатить топливо прямо из машины на заправках столицы Республики и в других городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальном
25.02.2025 Оформить ИП теперь можно прямо в «СберБанк Онлайн»

Для того, чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение «СберБанк Онлайн». Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно. Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и с
21.02.2025 В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг»

В «Сбербанк Онлайн» можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу «Госуслуг». Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль. Сервис уже доступен владельцам Androi
21.02.2025 «Сбер» запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг в «Сбербанк Онлайн»

Теперь пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» могут находить учебные заведения на встроенной геокарте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов. Клиенты могут выбрать свое учебное заведение прямо на карте,
24.12.2024 Москвичи предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в «Сбербанк Онлайн»

Жители столицы все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги с помощью «Сбербанк Онлайн». Доля онлайн-платежей составляет более 84% от общего объема транзакций в сфере ЖКХ. За 11 месяцев 2024 г. москвичи совершили таким образом свыше 57 млн операций. Об этом CNews

20.12.2024 В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat

Поиск в «СберБанк Онлайн» стал еще полезнее: теперь 83 млн пользователей популярного банковского приложения могут получить ответ на вопрос, даже не относящийся к банковской тематике. Достаточно ввести е
29.10.2024 Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос

Apple проиграла Сбербанк сообщил CNews о масштабном обновлении сервиса «Сбербанк Онлайн», адаптированного для работы в браузере. Апдейт заключался в редизайне – отныне внешний вид сервиса в точности копирует интерфейс одноименного мобильного приложения Сбербанка. Э
29.10.2024 Пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» стало удобнее

Для удобства более 6 млн пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн» в Сбербанке обновили дизайн и навигацию по разделам приложения — теперь они максимально приближены к мобильной версии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Изменили

16.10.2024 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно управлять своей недвижимостью

Теперь вся информация по видам недвижимости клиентов (домам и квартирам, машино-местам, гаражам и кладовкам) хранится в одном месте — в новом разделе «Дом» приложения «Сбербанк Онлайн» для Android. Данные подтягиваются из различных разделов приложения, сервиса «Домклик» или портала «Госуслуг» (если предоставлены нужные согласия). Можно добавить недвижимость в
01.10.2024 Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Дорогу новым версиям «Сбербанк Онлайн», официальное фирменное мобильное приложение Сбербанка, в скором будущем перестанет работать на iPhone россиян. Сбербанк сам отключит его, но не на всех устройствах Apple. Возмо
22.08.2024 Жители Абхазии могут пополнить баланс мобильного и делать переводы в «Сбербанк Онлайн»

ле услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и др. Партнерство упростит для жителей России и Абхазии не только платежи, но и переводы. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут с легкостью перевести деньги на Кошелек «А-Мобайл» и на карту APRA «универсал Банк» в разделе «Переводы в другую страну». В процессе внедрения исходящие переводы с кошельк
19.08.2024 Веб-версия «Сбербанк Онлайн» стала удобнее

Вход в веб-версию «Сбербанк Онлайн» стал проще — теперь в него можно зайти так же, как и в мобильное приложение, с помощью пятизначного цифрового кода. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Вход по коду
24.07.2024 Любимая заставка — теперь и на экране входа в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк предложил новый дизайн входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Любимые заставки клиентов теперь будут не только внутри приложения, но и на экране авторизации. Новый дизайн будет доступен на Android-смартфонах после обновления приложения д
08.07.2024 Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек

Сервисами управления личными финансами (PFM, Personal Finance Management) в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются уже 26 млн человек. Клиенты Сбербанка следят там за своими счетами и вкладами, поступлениями и тратами, накоплениями инвестициями. А самый любимый раздел —
14.06.2024 В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты

Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил еще один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка
11.04.2024 В Санкт-Петербурге можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Оформить доставку можно в «Сберба
10.04.2024 «Сбер» запустил доставку кредитных карт и платежных стикеров через «СберБанк Онлайн» более чем в 100 городах России

«Сбер» расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Оформить доставку можно в «СберБанк Онлайн»: в разделе «Кошелёк» нажать «+»,

05.04.2024 Теперь в «Сбербанк Онлайн» можно обменять валюту по «своему» курсу

В приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис — «Обмен валюты по моему курсу». Чтобы купить или продать валюту по комфортному курсу, клиентам Сбербанка теперь не нужно следить за ее стоимостью каждый

05.03.2024 Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка

Выездной сервис Сбербанка пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение «Учет Онлайн» для доступа к «СберБанк Онлайн» на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка, указав удобное время и место встречи с
26.02.2024 Сбербанк рекомендует пользователям Android обновить «СберБанк Онлайн»

Работа устаревших версий у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк советует пользователям Android-устройств обновить приложение «СберБанк Онлайн». Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 г., работа приложения будет ограничена. Это
07.02.2024 В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вступить в программу долгосрочных сбережений. Сбербанк первым из российских банков дал людям доступ к новому финансовому инструменту в своих отделениях. Т

Публикаций - 891, упоминаний - 1030

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Yandex - Яндекс 9216 45
Google LLC 12688 36
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Код Безопасности 812 27
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МегаФон 10742 21
VK - Mail.ru Group 3602 20
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Ростелеком 10948 19
Huawei 4676 18
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 17
Telegram Group 2940 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Webmoney - Вебмани.Ру 547 14
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 14
Samsung Electronics 11064 14
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Эвотор - Evotor 231 7
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 6
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 6
Europlat - Европлат 24 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
9594 6
PayPal 671 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
X Corp - Twitter 2938 5
Microsoft Corporation 25775 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 852
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 43
Visa International 1993 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 35
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 34
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 30
Альфа-Банк 1979 29
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
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NanduQ - Qiwi 1013 21
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 19
Евросеть 1421 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 16
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Мострансавто 69 15
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 13
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 10
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ВТБ - Почта Банк 514 10
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