Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк

В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт появилась витрина с авторскими коллекциями. Функция уже доступна пользователям Android с версией прил

Выписки и справки: доступ близким теперь можно предоставить прямо в «Сбербанк Онлайн» Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобильном приложении банка. Для этого не нужно идти в офис Сбербанк и писать бумажные заявления. Об этом C

Защитить себя и других от мошенников поможет обновленный «Определитель номера» в «Сбербанк Онлайн» Каждому пользователю «Сбербанк Онлайн» (версия приложения от 17.5 на устройстве Android) стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. Поможет в этом бесплатный обновленный сервис «Определитель ном

3,5 млн россиян поставили цели в «Сбербанк Онлайн» в 2025 году В 2025 г. 3 млн клиентов Сбербанка воспользовались сервисом «Цели» в «Сбербанк Онлайн». Каждый третий сформировал пошаговый план достижения своей цели и начал ему следовать. Средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбе

Сбербанк сделал кибербезопасность интерактивной: в «СберБанк Онлайн» можно настроить персональный щит защиты Обновленный раздел «Безопасность» приложения «СберБанк Онлайн» теперь состоит из интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Игровая механика позволяет вовлечь пользователей в процесс защиты, а также

В «Сбербанк Онлайн» можно купить новый автомобиль и записаться на шиномонтаж Раздел «Авто» приложения «Сбербанк Онлайн» пополнился опциями «Новые авто» и «Шиномонтаж». Эти сервисы, которые уже доступны и на iOS, и на Android, упрощают жизнь автомобилистам и дают им новые возможности. Об этом CNe

Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн» и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Зарубежная eSIM не требует физической SIM-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать ее в мобильной

ИП смогут управлять своими счетами в «СберБанк Онлайн» Индивидуальным предпринимателям стало удобнее пользоваться «СберБанк Онлайн»: теперь они могут управлять своими расчетными счетами прямо в приложении для физлиц. Если раньше в приложении они могли открыть счёт, зарегистрировать бизнес и рассчитать креди

В «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый раздел «Авто», призванный качественно трансформировать клиентский опыт и объединить ключевые сервисы для автолюбителей. Здесь собраны сервисы, которые ранее уже

Оплачивать счета в «Сбербанк Онлайн» теперь можно быстрее В актуальной версии приложения «Сбербанк Онлайн» для пользователей Android-смартфонов обновился раздел «Платежи». Пользоваться им стало проще. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Так, в разделе появились счета на

Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом Каждый месяц 3 млн клиентов Сбербанка в возрасте 14–17 лет заходят в приложение «Сбербанк Онлайн». Теперь им доступен эксклюзивный контент с возможностью кастомизации: новые аватары (у взрослых таких нет) и фоны на экране входа в приложение. Опция пока работает только на An

Заказать наличные можно в «Сбербанк Онлайн» Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении «Сбербанк Онлайн» и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в оф

GigaChat в «Сбербанк Онлайн» в один клик расскажет о мерах соцподдержки Новый сервис «Калькулятор пособий» в «Сбербанк Онлайн» с помощью искусственного интеллекта GigaChat расскажет о мерах социальной поддержки от государства и предложениях Сбербанка для людей с инвалидностью и военнослужащих. Чтобы им

Сбербанк внедрил функцию ИИ-дизайна карт в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» Сбербанк представил новую функцию — создание уникального дизайна банковских карт с помощью нейросети Kandinsky прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» на платформах Android (начиная с версии 16.2) и iOS (с версии 16.0) могут самостоятельно создавать нейроизображения и использовать

Жители Москвы оплачивают услуги ЖКХ в разделе «Дом» в «Сбербанк Онлайн» В столице за первые три месяца 2025 г. через раздел «Дом» в «Сбербанк Онлайн» было оплачено свыше 1 млн счетов за услуги ЖКХ. Число жителей Москвы, регулярно пользующихся данным сервисом, выросло в первом квартале 2025 г. на 6%. Об этом CNews сообщили пр

«Сбербанк Онлайн» теперь можно вести диалоги с GigaChat Сервис умного поиска с GigaChat в «Сбербанк Онлайн» получил новые навыки. Теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки. Об этом CNews сообщили представители

В «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Кредиты» В новой версии «Сбербанк Онлайн» для Android-смартфонов появился новый раздел «Кредиты», где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в д

Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн» Клиенты Сбербанка получили возможность следить за своим портфелем цифровых активов в приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее это было возможно только на платформе «Цифровые активы». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сервис упрощает процесс инвестирования в цифровые активы, делает

В «Сбербанк Онлайн» теперь можно передать показания счетчиков воды по фото Пользователи «Сбербанк Онлайн» теперь могут быстрее передавать показания счетчиков горячей и холодной воды — достаточно сфотографировать прибор учета. Искусственный интеллект распознает данные счетчиков по ф

С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» луганчане могут оплатить топливо прямо из машины на заправках столицы Республики и в других городах. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальном

Оформить ИП теперь можно прямо в «СберБанк Онлайн» Для того, чтобы стать предпринимателем, теперь достаточно иметь приложение «СберБанк Онлайн». Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно. Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и с

В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг» В «Сбербанк Онлайн» можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу «Госуслуг». Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль. Сервис уже доступен владельцам Androi

«Сбер» запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг в «Сбербанк Онлайн» Теперь пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» могут находить учебные заведения на встроенной геокарте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов. Клиенты могут выбрать свое учебное заведение прямо на карте,

Москвичи предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в «Сбербанк Онлайн» Жители столицы все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги с помощью «Сбербанк Онлайн». Доля онлайн-платежей составляет более 84% от общего объема транзакций в сфере ЖКХ. За 11 месяцев 2024 г. москвичи совершили таким образом свыше 57 млн операций. Об этом CNews

В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat Поиск в «СберБанк Онлайн» стал еще полезнее: теперь 83 млн пользователей популярного банковского приложения могут получить ответ на вопрос, даже не относящийся к банковской тематике. Достаточно ввести е

Санкции дали трещину. Приложение Сбербанка теперь работает на всех iPhone, и Apple не сможет его удалить. В чем секрет? Опрос Apple проиграла Сбербанк сообщил CNews о масштабном обновлении сервиса «Сбербанк Онлайн», адаптированного для работы в браузере. Апдейт заключался в редизайне – отныне внешний вид сервиса в точности копирует интерфейс одноименного мобильного приложения Сбербанка. Э

Пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» стало удобнее Для удобства более 6 млн пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн» в Сбербанке обновили дизайн и навигацию по разделам приложения — теперь они максимально приближены к мобильной версии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Изменили

В «Сбербанк Онлайн» теперь можно управлять своей недвижимостью Теперь вся информация по видам недвижимости клиентов (домам и квартирам, машино-местам, гаражам и кладовкам) хранится в одном месте — в новом разделе «Дом» приложения «Сбербанк Онлайн» для Android. Данные подтягиваются из различных разделов приложения, сервиса «Домклик» или портала «Госуслуг» (если предоставлены нужные согласия). Можно добавить недвижимость в

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос Дорогу новым версиям «Сбербанк Онлайн», официальное фирменное мобильное приложение Сбербанка, в скором будущем перестанет работать на iPhone россиян. Сбербанк сам отключит его, но не на всех устройствах Apple. Возмо

Жители Абхазии могут пополнить баланс мобильного и делать переводы в «Сбербанк Онлайн» ле услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и др. Партнерство упростит для жителей России и Абхазии не только платежи, но и переводы. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут с легкостью перевести деньги на Кошелек «А-Мобайл» и на карту APRA «универсал Банк» в разделе «Переводы в другую страну». В процессе внедрения исходящие переводы с кошельк

Веб-версия «Сбербанк Онлайн» стала удобнее Вход в веб-версию «Сбербанк Онлайн» стал проще — теперь в него можно зайти так же, как и в мобильное приложение, с помощью пятизначного цифрового кода. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Вход по коду

Любимая заставка — теперь и на экране входа в «Сбербанк Онлайн» Сбербанк предложил новый дизайн входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Любимые заставки клиентов теперь будут не только внутри приложения, но и на экране авторизации. Новый дизайн будет доступен на Android-смартфонах после обновления приложения д

Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек Сервисами управления личными финансами (PFM, Personal Finance Management) в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются уже 26 млн человек. Клиенты Сбербанка следят там за своими счетами и вкладами, поступлениями и тратами, накоплениями инвестициями. А самый любимый раздел —

В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил еще один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка

В Санкт-Петербурге можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через «Сбербанк Онлайн» Сбербанк расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Оформить доставку можно в «Сберба

«Сбер» запустил доставку кредитных карт и платежных стикеров через «СберБанк Онлайн» более чем в 100 городах России «Сбер» расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Оформить доставку можно в «СберБанк Онлайн»: в разделе «Кошелёк» нажать «+»,

Теперь в «Сбербанк Онлайн» можно обменять валюту по «своему» курсу В приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис — «Обмен валюты по моему курсу». Чтобы купить или продать валюту по комфортному курсу, клиентам Сбербанка теперь не нужно следить за ее стоимостью каждый

Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка Выездной сервис Сбербанка пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение «Учет Онлайн» для доступа к «СберБанк Онлайн» на iOS. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка, указав удобное время и место встречи с

Сбербанк рекомендует пользователям Android обновить «СберБанк Онлайн» Работа устаревших версий у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк советует пользователям Android-устройств обновить приложение «СберБанк Онлайн». Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 г., работа приложения будет ограничена. Это