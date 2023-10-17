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Сбер Сбербанк Онлайн СБОЛ Сбербанк Онл@йн интернет-банк

Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк


17.10.2023 Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн»

Пользователи «Сбербанк онлайн» теперь могут увидеть все доступные для них персональные выгодные возможности на одном экране. В «Профиле» для каждого клиента собрана информация не только о подключенных пакета
01.08.2023 Оплата турпоездок через «Сбербанк онлайн» выросла в Москве на 50%

Оплата жителями столицы туристических поездок через «Сбербанк онлайн» выросла на 50% по сравнению с допандемийным периодом. За II квартал 2023 г. клиенты Московского банка Сбербанка приобрели таким образом путевок на 5 млрд руб. Об этом CNews соо
24.07.2023 «Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона

Вход в веб-версию «Сбербанк онлайн» на смартфоне стал таким же удобным, как и в приложение. Это стало возможным благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Они позволя
18.07.2023 Нужен только голос: «Салют» поможет незрячим перевести деньги в «Сбербанк онлайн»

Клиенты «Сбера» с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Достаточно отдать ассистенту простую голосовую команду: «
05.05.2023 В «Сбербанк онлайн» появился сервис проверки сайтов на мошенничество

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» теперь могут быстро и бесплатно проверить безопасность сайта. Любую интернет-ссылку, полученную в SMS, по электронной почте или через мессенджеры, можно проверить в мобильном п
05.04.2023 Сервис «Заправить авто» появился в «Сбербанк онлайн»

витие универсальной топливной платформы для корпоративных и частных клиентов банка, приобретенной банком в конце 2021 г. Обновленный сервис «Заправить авто» (ранее FuelUp) стал доступен в приложении «Сбербанк онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь розничные клиенты банка смогут быстро и удобно оплачивать топливо, не выходя из машины. Для заправки достаточно сказать

13.01.2023 Сбербанк через три дня закроет россиянам доступ к своему приложению на iPhone и Android. Но не всем

Пора обновляться Сбербанк сообщил CNews о грядущем отключении своего фирменного приложение «Сбербанк онлайн» на устройствах пользователей. Оно прекратит работу 16 января 2023 г., притом
17.11.2022 В «Сбербанк онлайн» стало видно, какие сервисы тайно запомнили карты и могут списывать деньги

нк сообщил CNews о запуске нового сервиса «Куда привязаны ваши счета и карты» в составе приложения «Сбербанк онлайн». В его названии отражен весь его смысл – он позволяет моментально узнать, к

23.09.2022 «Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему

Очередные санкции Запада Веб-версия сервиса «Сбербанк онлайн» в очень скором будущем может перестать работать в иностранных браузерах, пишет «Российская газета». Всему виной отсутствие поддержки в этих браузерах российских сертификатов бе
16.08.2022 Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

риложений Apple App Store для iPhone и iPad появилось приложение СБОЛ, заменяющее собой приложение «Сбербанк онлайн». Последнее Apple удалила еще весной 2022 г. в угоду американским санкциям, и
26.07.2022 Сбербанк запустил онлайн-сервис для совместного сбора денег

У пользователей мобильного приложения «Сбербанк онлайн» появился сервис для совместных сборов денег. Он помогает организовать процесс, когда группе участников необходимо собрать средства на какую-то общую цель, причём сделать это мо
12.07.2022 Сбербанк мощно обновил приложение для Android. Владельцам iPhone обновление недоступно

Избирательный апдейт Сбербанк сообщил CNews о выпуске новой версии мобильного приложения «Сбербанк онлайн», Обновленная утилита получила переработанный интерфейс. Изменения затронули основные экраны приложения. Пользователь увидит новые функции «Сбербанк онлайн» сразу после в
12.07.2022 Масштабное обновление «Сбербанк онлайн» для пользователей на платформе Android: более удобный интерфейс и акцент на накопления

«Сбер» выпустил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк онлайн» для пользователей на платформе Android — теперь оно стало еще более удобным и функциональным. Обновление уже доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность

13.04.2022 Рекомендации клиентам «Сбера» по работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе Android

Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы ре
12.04.2022 Рекомендации клиентам «Сбера» по работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS

Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Представите
12.04.2022 В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере»

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Поступления». В нем клиенты, получающие зарплату, пен
11.04.2022 В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке

В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появился новый раздел «Поступления». В нём клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты «Сбера», могут увидеть историю поступлений, заказать справки или
28.01.2022 В банкоматах «Сбера» теперь можно снимать наличные с помощью приложения «Сбербанк онлайн»

Сбербанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением «Сбербанк онлайн». Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Снять через Сбербанк онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона – все остальные д
02.09.2021 Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек

Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек. Об этом сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. Рост аудитории связан с постоянным расширением функциональност
19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег

Сбербанк объявил о том, что теперь запрашивать деньги у клиентов можно в «Диалогах» мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Функция «Запросы денег» позволит избежать неловких переписок в мессенджерах или разговоров при личных встречах. До этого функция «запроса денег» уже существовала в приложении,
18.08.2021 Клиенты Сбербанка смогут пользоваться платежным счетом в «Сбербанк онлайн» даже без банковской карты

Клиенты Сбербанка теперь смогут совершать операции напрямую со счёта банковской карты, в том числе проводить платежи и переводы в «Сбербанк онлайн», даже если карта будет заблокирована. Банк решил сделать счёт карты платёжным, что позволит ему быть независимым от карты, а клиенты получат большую гибкость в управлении своим
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС

Банковское приложение «СберБанк Онлайн» переходит на геотехнологии 2ГИС (Mobile SDK). Карта геосервиса уже появилась в СберБанк Онлайн для iOS, на очереди — версия для Android. Mobile SDK — ПО, которое даёт во
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн»

Сбербанк и Московский метрополитен реализовали в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» функциональность приобретения абонементов (проездных билетов) для единой транспортной карты «Тройка». Достаточно зайти в личный кабинет «Сбербанк онлайн» и в разделе «Пл
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+»

Сбербанк представил новые сервисы для всей страны. Выгодные новинки появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Все деньги — в одном кошельке. Банковские карты, сервисы управления финансами (анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от «СберСпасибо» и курсы валют т
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций

«Сбер управление активами» вывела в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции». Это первый инвестиционный инструмент, которые позволяет пользователям мобильного приложения вложиться в акции ро
17.02.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ

Владельцам полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) стало доступно моментальное получение справки для социального налогового вычета в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Ранее для этого требовалось прийти в отделение банка и написать заявление. Автоматически подготовить справку для налоговой инспекции можно в разделе «Инвестиции и накопления»

15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

осуществляется путем эмуляции работы с файлами в защищенной виртуальной среде. В данном случае речь идет о файлах, с которыми имеют дело так называемые фронтальные автоматизированные системы банка: «Сбербанк онлайн», «Сбербанк бизнес онлайн», «Единая фронтальная система», «Сбербанк корпорация», «Сайт сбербанка», «Единый розничный интернет-банк». Вышеупомянутая сумма выставлена в качестве н
11.02.2021 Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт

ты теперь смогут использовать виртуальную карту, которую можно активировать в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Виртуальная карта представляет собой полный аналог обычной дебетовой карты

26.01.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа

В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно собрать картинку профиля с помощью конструктора аватаров. Конструктор позволяет настроить многие индивидуальные черты: форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, причёс
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка

уальный оператор связи «Сбермобайл», входящий в экосистему» Сбера», запустил виртуальную SIM-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии приложения «Сбербанк Онлайн». В отличие от классической пластиковой SIM-карты, eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов. eSIM не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут испол
17.11.2020 В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал

В сервисе «Электронный счет» в «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция – с её помощью клиенты смогут подписываться на электронные квитанции за услуги ЖКХ и получать их на свой e-mail. Как только поставщик коммунальных услуг
23.09.2020 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана

теперь могут быстро и безопасно оплачивать услуги мобильного оператора «О!» («НУР Телеком»), находясь в любой точке мира. Моментально пополнить баланс телефона — как своего, так и близких — можно в «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания. Комиссия за операции не взимается. Меньше года назад, в конце 2019 г., Сбербанк вышел на международный рынок платежей, подписав первые

21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн»

В сервисе «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

Сбербанк сломался Клиенты Сбербанка столкнулись с серьезным сбоем в работе его сервисов. Из строя вышли официальный сайт банка, а также фирменное мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Помимо этого, жалобы стали поступать на работу эквайринга. По данным портала Downdetector, сбои в работе сервисов Сбербанка пользователи начали фиксировать 21 августа 2020 г.

20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО

ахования автогражданской ответственности (ОСАГО), такая опция под названием «Подбор полисов ОСАГО онлайн» теперь доступна в маркетплейсе (розничной интернет-площадке) на сайте банка или в приложении «Сбербанк Онлайн». Маркетплейс – популярная бизнес-модель в e-commerce (электронная коммерция), суть которой в том, что розничная онлайн-площадка, не являющаяся собственником товара, предоставля
27.07.2020 В «Сбербанк-онлайн» сбой. Недоступны переводы и даже собственные счета

й были недоступны их счета, а также услуги, связанные с переводом денег. В частности, в приложении «Сбербанк онлайн» под Android нельзя отправлять деньги клиентам как самого Сбербанка, так и др
10.07.2020 Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Главное в обновлении: возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений, возможность узнать, на какую сумму кредита можно рассчитывать, статьи и тесты по кибербез
09.07.2020 Сервис бесконтактных платежей Сбербанка заработал на смартфонах Huawei и Honor

Владельцы устройств Huawei и Honor получат новый способ бесконтактных платежей с помощью смартфона благодаря сервису Сбербанка. Функция бесконтактной оплаты SberPay внутри приложения «Сбербанк Онлайн» будет доступна пользователям начиная с 9 июля 2020 г. SberPay – это новый способ бесконтактной оплаты Сбербанка для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»
01.06.2020 В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

случаев, сообщил Downdetector. На вопрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои из
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile

Мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в ГК Danycom, и Сбербанк запустили новый сервис оплаты услуг через мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Комиссия для держателей карт Сбербанка при безналичном пополнении баланса не взимается. Для оплаты услуг связи через «Сбербанк онлайн» абонент Danycom.Mobile должен отк

Публикаций - 647, упоминаний - 763

Сбер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Apple Inc 11511 37
Yandex - Яндекс 6228 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 32
Google LLC 11268 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10279 22
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 200 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7485 17
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 609 17
VK - Mail.ru Group 3265 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6525 15
Webmoney 524 14
Huawei 3635 14
R-Style - Эр-Стайл ГК 692 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 571 12
Samsung Electronics 9889 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8288 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2633 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 330 9
Meta Platforms - Facebook 4360 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 8
Код Безопасности 511 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 147 6
Сбер - Сбербанк Деловая среда 87 6
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 31 6
IBM - International Business Machines Corp 9295 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1570 5
Xiaomi 1442 5
Эвотор - Evotor 160 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 5
7435 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 365 5
X Corp - Twitter 2775 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 232 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 4
Ростелеком - РТЛабс 162 4
PayPal 652 4
Telegram Group 1331 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 509 4
Microsoft Corporation 23926 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 610
Visa International 1899 33
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 966 29
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 642 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 26
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 83 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 21
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 104 21
Qiwi 959 21
Евросеть 1402 18
Альфа-Банк 1642 17
Открытие ФК - Банк Открытие 520 17
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 16
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 16
Мострансавто 66 15
ГПБ - Газпромбанк 994 15
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 33 13
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 69 12
ПСБ - Промсвязьбанк 767 12
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 177 12
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 22 12
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 11
Почта России ПАО 1968 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 9
Почта Банк 396 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5276 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1037 8
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 8
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 71 7
Русский стандарт Банк 393 7
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 7
Сбер - СберЛогистика 56 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 7
QIWI Банк - Киви Банк 118 7
Ситимобил - Служба такси 151 7
Связной ГК 1354 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2574 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 20
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5419 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3096 7
Федеральное казначейство России 1622 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4879 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 176 5
Президент Российской Федерации 3955 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4729 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2083 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 917 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 697 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 57 2
Мосгортранс ГУП 100 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 19 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 555 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 454 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 274 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1661 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 376 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 277 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 49 1
Правительство Москвы 2132 1
4CIO 755 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 10 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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