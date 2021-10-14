Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торбахов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 82
Торбахов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лацанич Василь 92 6
|Крупнов Александр 14 3
|Бирюков Виктор 5 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Граф Аркадий 24 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Немшич Борис 2 2
|Волож Аркадий 181 2
|Малиновский Алексей 19 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Слободин Михаил 55 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
|Морошкин Александр 106 2
|Либин Сергей 18 1
|Якушев Михаил 15 1
|Катулевский Александр 8 1
|Ларкин Андрей 4 1
|Тихонов Александр 60 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Мальянов Сергей 11 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Вагнер Милош 5 1
|Смирнова Людмила 9 1
|Углов Александр 3 1
|Изосимов Александр 92 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Зайков Максим 6 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Корня Алексей 73 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 202 1
|Шадаев Максут 384 1
|Липов Андрей 50 1
|Жаров Александр 165 1
|Греф Герман 205 1
|CNews Analytics 1991 2
|AC&M Consulting 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768133, в очереди разбора - 671817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768133, в очереди разбора - 671817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru