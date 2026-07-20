Индексная книга (каталог) CNews*
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Торбахов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 111, упоминаний - 125
Торбахов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 146 19
|Авен Петр 67 16
|Хан Герман 56 13
|Кузьмичев Алексей 54 12
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 11
|Косогов Андрей 33 11
|Немшич Борис 23 10
|Зайков Максим 30 8
|Кирсанова Светлана 70 7
|Анохин Сергей 121 7
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 7
|Изосимов Александр 192 6
|Лацанич Василь 106 6
|Шоржин Валерий 67 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Насретдинов Ренат 7 5
|Путин Владимир 3454 5
|Исмаилов Рашид 65 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Корня Алексей 80 3
|Пятков Иван 31 3
|Крупнов Александр 30 3
|Литовченко Игорь 23 3
|Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 3
|Бирюков Виктор 7 3
|Морошкин Александр 118 3
|Утемуратов Булат 10 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Панков Александр 82 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 2
|Резникович Алексей 60 2
|Слободин Михаил 56 2
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 2
|Малиновский Алексей 22 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Ситников Сергей 79 2
|Шматова Елена 29 2
|Акаев Айдар 29 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.