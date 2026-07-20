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Торбахов Александр

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов 1
18.03.2026 Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon 1
20.02.2026 Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» 1
29.01.2026 Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн 1
28.11.2025 Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов 1
16.09.2025 Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна» 2
11.09.2025 Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном» 1
28.08.2025 Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями 1
19.08.2025 Veon продал свой скандальный актив властям 1
20.06.2025 Veon выкупит собственные акции на $35 млн 1
10.06.2025 Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти 1
23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 1
24.02.2025 Итальянцы скупают акции Veon 1
14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО 1
29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн 1
25.12.2024 Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 1
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 1
08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности 1
12.07.2024 Александр Торбахов возглавит Совет директоров ПАО «ВымпелКом», новым генеральным директором станет Сергей Анохин 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 2
26.06.2024 «Билайн» представил годовой отчет за 2023 год в новом формате 1
21.06.2024 Veon решил проблемы с аудитом, возникшие после ухода из России. Но число аудиторов пришлось удвоить 1
10.06.2024 «ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа 1
06.06.2024 «Сбер» и «Билайн» планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта для защиты клиентов от телефонных мошенников 1
08.05.2024 Уйдя из России, Veon столкнулся с проблемой в поиске аудиторов 1
04.04.2024 Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1
06.12.2023 «Билайн» обновляет подход к защите абонентов от мошенников 1
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 1
16.10.2023 В «Билайне» новый президент, выходец из Роскомнадзора и выпускник Высшей школы КГБ 2
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
09.10.2023 «Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon 3
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» 1
01.06.2023 Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков 1

Публикаций - 111, упоминаний - 125

Торбахов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 95
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 53
Киевстар - Kyivstar 569 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Yandex - Яндекс 9216 19
МегаФон 10742 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Ростелеком 10948 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 4
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 4
Samsung Electronics 11064 4
Huawei 4676 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 3
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 21 3
Telegram Group 2940 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 2
Quorum - Кворум - 134 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
Альфа-Групп 745 26
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 12
Альфа-Банк 1979 12
Коперник-Инвест 8 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Visa International 1993 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Евросеть 1421 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Русский стандарт Банк 509 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 3
101Hotels.com 456 3
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 3
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Aspring Capital - Эспринг Капитал 8 2
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
Euroclear 19 2
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 2
АЛОР брокер 7 2
АЛРУД 3 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Районный суд Киева 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
WiMAX Forum 69 1
Лига зеленых брендов 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 9
Apple iPhone 6 4861 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Apple Safari - браузер 896 2
Samsung Pay 296 2
Apple iPad mini 430 2
Apple Touch ID 298 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 2
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 2
Apple macOS Sierra 35 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 18 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Apple iPad Pro 320 2
Pixabay 257 2
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 2
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 2
Apple iPad 4011 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Apple - App Store 3109 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Samsung Galaxy 1035 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Apple Pay 519 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 1
Apple Music 125 1
Samsung Knox 114 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 1
Фридман Михаил 146 19
Авен Петр 67 16
Хан Герман 56 13
Кузьмичев Алексей 54 12
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 11
Косогов Андрей 33 11
Немшич Борис 23 10
Зайков Максим 30 8
Кирсанова Светлана 70 7
Анохин Сергей 121 7
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 7
Изосимов Александр 192 6
Лацанич Василь 106 6
Шоржин Валерий 67 5
Брюквин Юрий 300 5
Насретдинов Ренат 7 5
Путин Владимир 3454 5
Исмаилов Рашид 65 4
Шадаев Максут 1210 4
Корня Алексей 80 3
Пятков Иван 31 3
Крупнов Александр 30 3
Литовченко Игорь 23 3
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 3
Бирюков Виктор 7 3
Морошкин Александр 118 3
Утемуратов Булат 10 3
Щеголев Игорь 699 3
Панков Александр 82 2
Никифоров Николай 1138 2
Кузнецов Станислав 162 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 2
Резникович Алексей 60 2
Слободин Михаил 56 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 2
Малиновский Алексей 22 2
Зимин Дмитрий 42 2
Ситников Сергей 79 2
Шматова Елена 29 2
Акаев Айдар 29 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 91
Украина 7928 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Казахстан - Республика 6048 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Узбекистан - Республика 2005 14
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 13
Нидерланды - Амстердам 630 11
Европа 24964 10
Армения - Республика 2449 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Нидерланды 3746 8
Таджикистан - Республика 953 8
Египет - Арабская Республика 1100 8
Норвегия - Королевство 1858 7
Грузия 1332 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Бурунди - Республика 73 5
Зимбабве - Республика 125 5
Намибия - Республика 92 5
Камбоджа - Королевство 157 5
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 5
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 5
Канада 5081 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Великобритания - Остров Мэн 82 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 14 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 56
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 13
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Опцион 108 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Аудит - аудиторский услуги 1265 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 40 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Ведомости 1466 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Marie Claire 8 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Independent 111 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Рустелеком ТК 305 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
EcoVadis 4 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
РГУИТП ГОУ ВПО - Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 2 1
ВЭПИ - Воронежский экономико-правовой институт 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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