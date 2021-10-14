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Торбахов Александр


14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 1
17.08.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса 2
21.06.2021 Ренат Насретдинов назначен на должность вице-президента «Билайна» по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям 1
07.06.2021 «Билайн» будет развивать цифровую экономику в Татарстане 2
22.03.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию 2
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
01.03.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по операторскому бизнесу 2
11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 2
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 2
20.08.2020 МТС крушит свою розничную сеть. Закрыто 600 салонов связи 1
19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 2
06.08.2020 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи 3
20.07.2020 Финансы «Билайна» возглавила экс-финдиректор «Лаборатории Касперского» 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
16.04.2020 Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна» 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 10
23.05.2017 Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Pay 1
25.04.2017 Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка 1
25.04.2017 Платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка 1
07.11.2016 Клиенты Сбербанка получили возможность подключить свои карты к Samsung Pay 1
04.10.2016 Держателям карт Mastercard Сбербанка стал доступен сервис Apple Pay 1
06.08.2014 В России появился стандарт QR-кодов для платежных документов 2
06.08.2014 Разработан национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов 1
04.07.2013 «Сбербанк» завершил сделку по приобретению доли в «Яндекс.Деньги» 1
30.05.2013 «Сбербанк ОнЛ@йн» полностью переведен на единую ИТ-платформу 1
22.01.2013 «Сбербанк» начал прием бесконтактных карт Visa payWave 1
19.12.2012 «Сбербанк» покупает «Яндекс.Деньги» 1
01.11.2012 Клиентам «Сбербанка» доступны моментальные денежные переводы на карты Visa 1
09.08.2012 «Сбербанк» пополнил приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» для iPad новыми возможностями 1
24.05.2012 «Сбербанк» обновил мобильное приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» для iPhone 1
24.04.2012 «Сбербанк ОнЛ@йн» поможет оплатить покупки в интернет-магазинах 1
19.01.2012 «Сбербанк России» представил мобильное приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» для iPhone 1
12.09.2011 10 нелепых прогнозов и пустых обещаний в сотовой связи России 2
16.05.2011 Изосимова в «Билайне» заменят ветераны 1
23.06.2010 Глава «Евросети» предлагает пригласить независимых директоров 1
10.06.2010 «Билайн» уволил генерального и управляющего директоров 4
10.06.2010 В «Билайне» новый гендиректор 1

Публикаций - 54, упоминаний - 82

Торбахов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Samsung Electronics 5730 3
Ростелеком Связьинвест 706 3
Nokia Corporation 2453 3
Huawei 2733 3
Yandex - Яндекс 4103 2
Microsoft Corporation 11168 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
E-Ten Information Systems 75 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Nokia Networks 54 1
Рустелеком ТК 197 1
Элвис-Плюс 69 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Bentley Systems 43 1
Google LLC 7177 1
ВолгаТелеком 223 1
Nokia Siemens 29 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Siemens Communications 8 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Синтерра - Synterra 570 1
Питерская группа связистов 114 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
SAS Institute 597 1
SAP SE 3220 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Facebook 3768 1
LG Electronics 1875 1
IBM 3557 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Русский стандарт Банк 302 3
ВТБ24 583 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
X5 Group 600 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
CyberPlat - КиберПлат 205 2
Альфа-Банк 1127 2
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 4 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Северсталь ПАО 204 1
Lamoda 83 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Администрация Президента РФ 269 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Правительство Москвы 653 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPad Pro 226 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Apple iPad mini 375 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Visa Electron 49 1
Лацанич Василь 92 6
Крупнов Александр 14 3
Бирюков Виктор 5 3
Исмаилов Рашид 47 3
Граф Аркадий 24 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 2
Никифоров Николай 1126 2
Немшич Борис 2 2
Волож Аркадий 181 2
Малиновский Алексей 19 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Слободин Михаил 55 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Морошкин Александр 106 2
Либин Сергей 18 1
Якушев Михаил 15 1
Катулевский Александр 8 1
Ларкин Андрей 4 1
Тихонов Александр 60 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Мальянов Сергей 11 1
Черногубова Наталья 9 1
Вагнер Милош 5 1
Смирнова Людмила 9 1
Углов Александр 3 1
Изосимов Александр 92 1
Дубовицкий Николай 5 1
Трачук Аркадий 4 1
Зайков Максим 6 1
Шмулевич Марк 79 1
Юрченко Евгений 75 1
Приданцев Сергей 82 1
Корня Алексей 73 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 202 1
Шадаев Максут 384 1
Липов Андрей 50 1
Жаров Александр 165 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Украина 3398 4
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Европа 3788 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Прибалтика - Балтия 597 2
Армения - Республика 690 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Курган 148 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Азербайджан - Баку 74 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Таджикистан - Республика 439 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Тюмень 499 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Marie Claire 6 1
Independent Media - Индепендент Медиа 8 1
CNews Analytics 1991 2
AC&M Consulting 56 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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