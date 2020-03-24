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Зимбабве
Республика


24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 2
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
25.02.2019 Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100% 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов 7
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
16.02.2017 Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении 1
12.01.2017 Новогодний интернет-трафик Tele2 за границей вырос в 8 раз 1
12.10.2016 Африканские чиновники делят активы «Билайна» 6
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов 1
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 7
30.04.2015 В Зимбабве отключили Vimpelcom 6
20.11.2014 На российском сайте опубликовано видео с тысяч взломанных камер 1
20.10.2014 «Билайн» ушел из горячей точки 1
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
17.06.2014 PayPal теперь доступен на более чем 200 рынках, в том числе в Беларуси 1
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна» 1
28.05.2013 «Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна» 1
20.05.2013 «Билайн» устал кормить египтян 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 1
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» 1
22.04.2013 «Билайн» отступает из Азии 1
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд 1
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае? 1
07.09.2012 В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1
19.06.2012 Южная Африка начнет кодировать телевещание за пределами страны 3
11.05.2012 Доля мобильного трафика выросла с 3,81% до 10% за 2 года 1
11.04.2012 Red Hat жертвует деньги Open Source-сообществу 1
20.02.2012 На портале для видеонаблюдения за выборами зарегистрировалось более 150 тыс. пользователей 1
27.01.2012 «БПЦ Банковские Технологии» развивают свой бизнес в Африке: новое назначение 1
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 1
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки 2
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 1

Публикаций - 60, упоминаний - 90

Зимбабве упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 28
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 6
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 6
Киевстар 261 4
Orange France Télécom 99 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 12 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
Banglalink 13 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
АвтоТрекер 95 1
Zarnet 3 1
Telecel Globe 12 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 29 1
Econet Wireless 4 1
Telecel Centrafrique 7 1
U-Com 6 1
Фирма АС 3 1
Veon - VimpelCom International Services 3 1
Orange S.A. 451 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Lenovo Group 1639 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Telegram Group 702 1
Telia Company 349 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 1
Ucom - Юком 12 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
К Телеком 44 1
Coinbase 24 1
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1574 1
Альфа-Групп 324 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
EGX - Египетская фондовая биржа 9 1
Lazard Freres SAS 1 1
Ташир 13 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Ред ОС 239 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
Veon Wholesale Services 3 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Lenovo Fingerprint Manager Pro 3 1
SAP NetWeaver 62 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 1
DeepMasterPrints - нейросеть 4 1
Ланит LanDocs 41 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Apple Touch ID 207 1
Apple Face ID 118 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 7
Дуров Павел 216 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 17 1
Хачатрян Гагик 7 1
Карапетян Самвел 7 1
Brewster Thomas - Брюстер Томас 1 1
Рахмон Эмомали 3 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 11
Казахстан - Республика 2641 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 10
Украина 3378 9
Бурунди - Республика 51 8
Индия - Республика 2175 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 7
Беларусь - Белоруссия 2095 7
Европа 3774 6
Намибия - Республика 26 6
Канада 1307 6
Азия - Азиатский регион 1520 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Армения - Республика 689 5
Африка 1491 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
Камбоджа - Королевство 88 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 4
ЦАР - Центральноафриканская Республика 24 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 4
Узбекистан - Республика 825 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 4
Таджикистан - Республика 439 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 4
Япония 2802 4
Италия - Итальянская Республика 1396 4
Судан - Республика 41 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Тунис - Тунисская Республика 78 3
Египет - Арабская Республика 369 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Восточная Европа 1682 3
Танзания - Объединённая Республика 37 3
Эстония - Эстонская Республика 418 3
Гана - Республика 35 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Bloomberg 785 2
Forbes - Форбс 442 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
CoinMarKetCap 14 1
Telegraaf 1 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
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