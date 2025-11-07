Зимбабве - Республика

1000 граждан Зимбабве прошли обучение кибербезопасности через образовательную программу фонда «Сайберус» глубленных задач. Образовательная программа стала первым этапом национального проекта по обеспечению киберсуверенитета, который фонд «Сайберус» совместно с локальными партнерами будут реализовывать в Зимбабве. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус». Первый этап образовательной программы был разделен на несколько блоков, включая обучение основам кибербезопасности и этичного хакинга

Россия запускает образовательную программу по кибербезопасности для африканской молодежи в Зимбабве Правительство Зимбабве совместно с фондом развития результативной кибербезопасности «Сайберус» запустили отбор студентов в Национальную программу подготовки специалистов по кибербезопасности — стратегическую

Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии ли в 79 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями стран Африканского континента и Среднего Востока. Например, в этом году в списке появились Йемен, Оман, Уганда, Мали, Кения, Зимбабве и Экваториальная Гвинея. Также с начала этого года у республиканского бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Армении (голосовой трафик вырос в четыре раза), Таджикистану (в три

Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров рос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г. Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-специалисты из Европы

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды Большой Зимбабве — первый крупный город на юге Африки, где на пике развития проживало около 18 000 че

Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов Veon неудачно вышел из Зимбабве Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»

Африканские чиновники делят активы «Билайна» Зимбабве не может разобраться с «дочкой» Vimpelcom Две государственные структуры Зимбабве - Национальный фонд социального страхования (NSSA) и телекоммуникационная компания Z

«Билайн» продал свою «дочку» Мугабе Vimpelcom уходит из Зимбабве Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») договорился о продаже своей «дочки» в Зимбабве. Речь идет о компании Telecel Zimbabwe, 60% акций которой через структу

В Зимбабве отключили Vimpelcom Регулятор почты и телекоммуникаций Зимбабве (Portaz) прекратил действие лицензии сотового оператора Telecel Zimbabwe. Оператору предоставлено временное разрешение на работу в течение 30 дней с целью перевода своим абонентов в др

ЮНИСЕФ опасается новой эпидемии холеры в Зимбабве Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил серьезную обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве, предупредив об опасности новой эпидемии холеры. Он напомнил, что с августа 2008 по март 2009 от этого заболевания в стране умерло больше четырех тысяч человек. Жители Зимбабве

В Зимбабве эпидемией холеры охвачено 90% территории страны Как сообщает центр новостей ООН, Зимбабве по-прежнему охвачена эпидемией холеры. От этого заболевания за семь месяцев умерло более 4000 человек. Об этом извещает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С августа холерой з

В Зимбабве продолжается пандемия холеры Как сообщает центр новостей ООН, в минувшие выходные дни в Зимбабве прибыла миссия ООН по оценке гуманитарной ситуации в стране, охваченной пандемией холеры. На 24 февраля холерой заболели 83 тысячи жителей Зимбабве. Число умерших достигло 3800

Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали более 3600 человек Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Зимбабве эпидемия холеры уже унесла жизни свыше 3 тыс. 600 человек, еще более 60 тыс. заражены смертельно опасной болезнью. По заявлению представителей международной врачебной группы, это самая

Зимбабве: эпидемией холеры охвачена вся страна Как сообщает центр новостей ООН, на сегодняшний день холерой заболели 58 тысяч жителей Зимбабве. Число умерших достигло 3028 человек. Эпидемией охвачена практически вся страна. За последние две недели число случаев заражений этой острой кишечной инфекцией и смертности от нее выро

В Зимбабве продолжает свирепствовать холера Как сообщает центр новостей ООН, с августа 2008 г. по 10 января 2009 г. в Зимбабве зарегистрировано 37 806 случаев заражений холерой. 1912 из них стали фатальными. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Волна холеры охватила 55 из 62 район

По данным ООН, жертвами холеры в Зимбабве стали 1 тыс. 174 человека Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Зимбабве от холеры умерли 1 тыс. 174 человека. По словам представителей Детского фонда Организации Объединенных Наций, на то, чтобы взять под контроль распространение заболевания, может уйти до

ООН: в Зимбабве свирепствует холера Как сообщает центр новостей ООН, вдобавок к тяжелой политической и гуманитарной ситуации жителей Зимбабве настигла холера. По данным ВОЗ, волна холеры охватила 35 из 62 провинций страны. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более девяти тысяч случаев заражений этой острой кишечно

Хакеры атаковали сайт государственной газеты Зимбабве Хакеры атаковали сайт государственной газеты Зимбабве, Herald, и препятствуют его нормальной работе уже три дня. Herald является официальным изданием ZANU-PF, правящей партии президента Роберта Мугабе (Robert Mugabe), которая подвергла кр