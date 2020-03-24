Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зимбабве
Республика
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Публикаций - 60, упоминаний - 90
Зимбабве упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
|Армения - Сотовый рынок 1 1
|GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
|Bloomberg 785 2
|Forbes - Форбс 442 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|CoinMarKetCap 14 1
|Telegraaf 1 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru