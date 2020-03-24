Зимбабве - Республика

Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1

После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1

Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении 1

В Зимбабве отключили Vimpelcom 6

На российском сайте опубликовано видео с тысяч взломанных камер 1

В мировом рейтинге развития веба Россия оказалась между Тунисом и Филиппинами 1