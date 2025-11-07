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Зимбабве Республика

Зимбабве - Республика

СОБЫТИЯ


07.11.2025 1000 граждан Зимбабве прошли обучение кибербезопасности через образовательную программу фонда «Сайберус»

глубленных задач. Образовательная программа стала первым этапом национального проекта по обеспечению киберсуверенитета, который фонд «Сайберус» совместно с локальными партнерами будут реализовывать в Зимбабве. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус». Первый этап образовательной программы был разделен на несколько блоков, включая обучение основам кибербезопасности и этичного хакинга

08.08.2025 Россия запускает образовательную программу по кибербезопасности для африканской молодежи в Зимбабве

Правительство Зимбабве совместно с фондом развития результативной кибербезопасности «Сайберус» запустили отбор студентов в Национальную программу подготовки специалистов по кибербезопасности — стратегическую
10.03.2025 Уганда, Йемен и Зимбабве: куда звонят бизнесмены из Хакасии

ли в 79 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями стран Африканского континента и Среднего Востока. Например, в этом году в списке появились Йемен, Оман, Уганда, Мали, Кения, Зимбабве и Экваториальная Гвинея. Также с начала этого года у республиканского бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Армении (голосовой трафик вырос в четыре раза), Таджикистану (в три
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

рос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г. Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-специалисты из Европы
16.03.2023 Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Большой Зимбабве — первый крупный город на юге Африки, где на пике развития проживало около 18 000 че
24.04.2018 Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов

Veon неудачно вышел из Зимбабве Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»
12.10.2016 Африканские чиновники делят активы «Билайна»

Зимбабве не может разобраться с «дочкой» Vimpelcom Две государственные структуры Зимбабве - Национальный фонд социального страхования (NSSA) и телекоммуникационная компания Z
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе

Vimpelcom уходит из Зимбабве Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») договорился о продаже своей «дочки» в Зимбабве. Речь идет о компании Telecel Zimbabwe, 60% акций которой через структу
30.04.2015 В Зимбабве отключили Vimpelcom

Регулятор почты и телекоммуникаций Зимбабве (Portaz) прекратил действие лицензии сотового оператора Telecel Zimbabwe. Оператору предоставлено временное разрешение на работу в течение 30 дней с целью перевода своим абонентов в др
21.08.2009 ЮНИСЕФ опасается новой эпидемии холеры в Зимбабве

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил серьезную обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве, предупредив об опасности новой эпидемии холеры. Он напомнил, что с августа 2008 по март 2009 от этого заболевания в стране умерло больше четырех тысяч человек. Жители Зимбабве

10.03.2009 В Зимбабве эпидемией холеры охвачено 90% территории страны

Как сообщает центр новостей ООН, Зимбабве по-прежнему охвачена эпидемией холеры. От этого заболевания за семь месяцев умерло более 4000 человек. Об этом извещает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С августа холерой з
25.02.2009 В Зимбабве продолжается пандемия холеры

Как сообщает центр новостей ООН, в минувшие выходные дни в Зимбабве прибыла миссия ООН по оценке гуманитарной ситуации в стране, охваченной пандемией холеры. На 24 февраля холерой заболели 83 тысячи жителей Зимбабве. Число умерших достигло 3800

18.02.2009 Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали более 3600 человек

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Зимбабве эпидемия холеры уже унесла жизни свыше 3 тыс. 600 человек, еще более 60 тыс. заражены смертельно опасной болезнью. По заявлению представителей международной врачебной группы, это самая
29.01.2009 Зимбабве: эпидемией холеры охвачена вся страна

Как сообщает центр новостей ООН, на сегодняшний день холерой заболели 58 тысяч жителей Зимбабве. Число умерших достигло 3028 человек. Эпидемией охвачена практически вся страна. За последние две недели число случаев заражений этой острой кишечной инфекцией и смертности от нее выро
13.01.2009 В Зимбабве продолжает свирепствовать холера

Как сообщает центр новостей ООН, с августа 2008 г. по 10 января 2009 г. в Зимбабве зарегистрировано 37 806 случаев заражений холерой. 1912 из них стали фатальными. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Волна холеры охватила 55 из 62 район
24.12.2008 По данным ООН, жертвами холеры в Зимбабве стали 1 тыс. 174 человека

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Зимбабве от холеры умерли 1 тыс. 174 человека. По словам представителей Детского фонда Организации Объединенных Наций, на то, чтобы взять под контроль распространение заболевания, может уйти до
27.11.2008 ООН: в Зимбабве свирепствует холера

Как сообщает центр новостей ООН, вдобавок к тяжелой политической и гуманитарной ситуации жителей Зимбабве настигла холера. По данным ВОЗ, волна холеры охватила 35 из 62 провинций страны. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более девяти тысяч случаев заражений этой острой кишечно
13.05.2008 Хакеры атаковали сайт государственной газеты Зимбабве

Хакеры атаковали сайт государственной газеты Зимбабве, Herald, и препятствуют его нормальной работе уже три дня. Herald является официальным изданием ZANU-PF, правящей партии президента Роберта Мугабе (Robert Mugabe), которая подвергла кр
13.09.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с операторами Зимбабве, Тайваня и Югославии

Компания "Северо-Западный GSM" объявила об открытии двустороннего роуминга с с ProMonte GSM (Югославия). Также открыт роуминг с новыми операторами - Net*One (Зимбабве) и TCC (Тайвань). Теперь роуминг "Северо-Западного GSM" осуществляется со 184 операторами из 90 стран, предоставляющих услуги связи в 94 странах.

Публикаций - 125, упоминаний - 131

Зимбабве и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 38
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 32
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 27
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 18
Киевстар - Kyivstar 569 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 15
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 11
Telecel Globe 12 10
Telecel Zimbabwe 12 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 6
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 6
МегаФон 10742 6
Telecel Centrafrique 7 5
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 5
PowerCom Cell One 5 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
Econet Wireless 10 4
U-Com 7 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
Zarnet 3 3
Orange Egypt - Mobinil 19 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 2
Google LLC 12690 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Gtel 25 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Millicom International Cellular SA 57 2
MTN Group 37 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
ByCell 26 2
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 2
Альфа-Групп 745 21
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Apax Partners - Weather Investments 30 6
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 4
Shearman & Sterling 13 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
TimeTurns Holdings 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Barclays 122 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
Citi - Citibank 158 1
Lazard Freres SAS 1 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Caterpillar - 93 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Cukurova 97 1
Фора Банк 86 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 11 1
Standard Chartered 10 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
KPC Kohlhammer Consulting 5 1
УралАсбест - Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат 1 1
Temasek Holdings 22 1
Коперник-Инвест 8 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 1
Альянс-Капитал 29 1
Tarino 19 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 9
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Международный арбитраж 32 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
ООН ЮНСИТРАЛ - Комиссия ООН по праву международной торговли - UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law 1 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
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Русский Щит - ассоциация 39 1
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OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - 1С:Snowball Игрушки 6 2
Google Android 15244 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple Face ID 258 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
DeepMasterPrints - нейросеть 4 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 1
SAP NetWeaver 158 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Lenovo Fingerprint Manager Pro 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP Management Console 5 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Tsinghua Holdings - UNISOC SC - серия чипсета 26 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 1
Veon Wholesale Services 5 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Apple iPhone 13 193 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Apple iPhone mini 8 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
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