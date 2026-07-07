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Карапетян Самвел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 14
Карапетян Самвел и организации, системы, технологии, персоны:
|Tashir Group - Ташир ГК 31 10
|Фора Банк 85 3
|Molitro Holdings 5 2
|Ardshinbank - Ардшинбанк - Арэксимбанк 3 2
|Filor Ventures 2 1
|Айбизнесбанк 4 1
|Газпром ПАО 1482 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 11
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
|Google YouTube - Видеохостинг 2988 1
|Samsung Galaxy 1026 1
|Хачатрян Гагик 8 8
|Есаян (братья) 10 7
|Есаян Айком 8 6
|Есаян Александр 7 3
|Пятахин Андрей 21 3
|Азизян Лиана 3 2
|Демирханян Борис 10 1
|Унанян Арман 1 1
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
|Хачатрян Гигак 1 1
|Никоян Самвел 1 1
|Арутюнян Карен 1 1
|Барсегян Ашот 1 1
|Мкртчян Левон 2 1
|Ерзнкян Минас 2 1
|Дарбинян Карен 1 1
|Саргсян Серж 3 1
|Баргесян Ашот 1 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455410, в очереди разбора - 727629.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455410, в очереди разбора - 727629.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.