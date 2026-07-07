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Карапетян Самвел

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива 1
07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
18.01.2022 «Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив 2
08.11.2021 «Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив 1
29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» 1
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» 1
29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку 1
09.07.2020 Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться 1
09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку» 1
15.04.2020 Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
09.06.2017 Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Карапетян Самвел и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9480 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 822 11
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 10
Ucom - Юком 22 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15589 6
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 65 6
Ростелеком 10872 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 3
Ovio 3 1
Новател 13 1
Schneider Electric 610 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
К Телеком - Исеть Телеком 97 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 10
Фора Банк 85 3
Molitro Holdings 5 2
Ardshinbank - Ардшинбанк - Арэксимбанк 3 2
Filor Ventures 2 1
Айбизнесбанк 4 1
Газпром ПАО 1482 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22770 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10042 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 488 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5473 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35836 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9770 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1325 1
Google YouTube - Видеохостинг 2988 1
Samsung Galaxy 1026 1
Хачатрян Гагик 8 8
Есаян (братья) 10 7
Есаян Айком 8 6
Есаян Александр 7 3
Пятахин Андрей 21 3
Азизян Лиана 3 2
Демирханян Борис 10 1
Унанян Арман 1 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Хачатрян Гигак 1 1
Никоян Самвел 1 1
Арутюнян Карен 1 1
Барсегян Ашот 1 1
Мкртчян Левон 2 1
Ерзнкян Минас 2 1
Дарбинян Карен 1 1
Саргсян Серж 3 1
Баргесян Ашот 1 1
Осеевский Михаил 350 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 164864 12
Армения - Республика 2436 12
Франция - Французская Республика 8143 5
Кипр - Республика 635 2
Армения - Ереван 222 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54496 1
Азия - Азиатский регион 5891 1
Япония 13767 1
Канада 5061 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Африка - Африканский регион 3632 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14772 1
Украина 7908 1
Евразия - Евразийский континент 641 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1126 1
Таджикистан - Республика 944 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Бурунди - Республика 73 1
Зимбабве - Республика 125 1
Намибия - Республика 92 1
Камбоджа - Королевство 156 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 83 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57240 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3820 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8172 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4782 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8029 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Энергетика - Energy - Energetically 5803 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1824 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2092 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 435 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 702 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Армения - Сотовый рынок 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
Sputnik Армения 1 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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