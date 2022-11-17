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Индексная книга CNews*
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Торговля розничная Чёрная пятница (распродажи)

Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи)


17.11.2022 В «черную пятницу» билайн предложит скидки до 50%
10.11.2022 Нейросеть «М.Видео-Эльдорадо» обрабатывает более 50% обращений клиентов в рамках «Черной пятницы»
26.11.2021 Исследование: 50% россиян совершают спонтанные покупки в интернете
23.11.2021 StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое
17.11.2021 BI.ZONE рассказала, как не стать жертвой мошенников в Черную пятницу
15.11.2021 В «черную пятницу» билайн предложит скидки до 75%
30.11.2020 «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы»
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника»
23.11.2020 «Яндекс.Маркет» выяснил, какие покупки россияне откладывают на «черную пятницу»
20.11.2020 В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовала «Черная пятница»
18.11.2020 ВТБ предупреждает об активизации мошенников перед «черной пятницей»
29.10.2020 Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице
29.11.2019 App Annie: во время «Черной пятницы» россияне предпочли приложение Aliexpress
29.11.2019 Исследование Admitad: в преддверии «Черной пятницы» продажи через мессенджеры и соцсети удвоились
28.11.2019 «Лаборатория Касперского»: в преддверии «черной пятницы» фишеры стали в два раза чаще атаковать российские интернет-магазины
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос
20.11.2018 «Лаборатория Касперского»: любители онлайн-шопинга – в зоне риска в преддверии «черной пятницы»
25.11.2008 41% американцев будут покупать подарки в «черную пятницу»

Публикаций - 231, упоминаний - 278

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11184 25
Amazon Inc - Amazon.com 2801 13
Samsung Electronics 9723 12
Xiaomi 1292 12
Yandex - Яндекс 5661 11
Sony 6481 9
Google LLC 10932 5
Microsoft Corporation 23484 5
Huawei 3500 5
VK - Mail.ru Group 3198 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 4
Samsung - Harman - JBL 197 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 359 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 4
Cisco Systems 4871 3
Lenovo Group 2168 3
Twitter 2696 3
StormWall - Сторм системс 38 3
Oracle Corporation 6299 3
1С-ИжТиСи 6313 3
Цифра ГК 2144 3
6996 3
IBM - International Business Machines Corp 9192 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 3
Крок - Croc 1705 3
Meta Platforms - Facebook 4337 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 3
Intel Corporation 11664 2
Dell EMC 4912 2
Voximplant - Фастком 21 2
HP Inc. 5517 2
Citrix Systems 783 2
Check Point Software Technologies 711 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 2
Oracle - Sun Microsystems 2206 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 226 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 2
LG Electronics 3538 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 8
AliExpress 380 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 6
Россети Ленэнерго 2348 4
Точка 3795 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 298 4
Связной ГК 1335 3
X5 Group 813 3
Pandao 23 3
Почта России ПАО 1988 3
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 43 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 2
Askona Life Group - Аскона 87 2
Лента - Утконос 152 2
Снежная Королева - СК Трейд 47 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 2
Фаберлик - Faberlic 77 2
United Airlines - авиакомпания 90 2
Лента - Сеть розничной торговли 1697 2
ВсеИнструменты.ру 222 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 45 2
Warner Bros. International Television Distribution 272 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 186 2
Adidas - Адидас 151 2
eBay Inc 1597 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 188 2
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 2
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
101Hotels.com 703 2
Warner 554 2
Комус 57 1
Groupe SEB - Tefal 84 1
LEGO 219 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 689 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 3
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 26 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 6 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9706 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1278 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6561 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3665 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 13
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2415 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3884 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5436 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7833 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3743 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5276 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 10
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6213 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8867 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14816 9
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 9
Наушники - Headphones 3504 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2139 8
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9039 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4063 8
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2945 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2596 7
Яндекс.Маркет 573 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 6
Google Android 12534 6
Apple iPhone 6 6172 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 4
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 79 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 4
Apple iPad 3736 3
Apple AirPods - Наушники 103 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 273 3
Apple iOS 6788 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 3
Apple iPhone 7 266 3
Honor 9 - Серия смартфонов 31 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 2
Samsung Galaxy Buds - Наушники 32 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 41 2
Kaspersky Internet Security 418 2
Google YouTube - Видеохостинг 2425 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 195 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 116 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 176 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 222 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 55 2
Apple iPhone 11 198 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 170 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 96 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 735 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 63 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 214 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 393 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 64 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 403 2
Xiaomi Redmi AirDots 5 2
Ильин Денис 4 2
Романова Надежда 11 2
Сергеев Михаил 94 2
Халяпин Сергей 82 2
Хантимиров Рамиль 25 2
Извеков Алексей 8 2
Сидорина Татьяна 11 2
Чернышева Евгения 3 2
Березин Максим 78 2
Харченко Григорий 2 2
Спевак Сергей 12 2
Neuberger Berman 2 2
Кузьмин Антон 6 1
Дягилев Василий 84 1
Шпак Василий 114 1
Паршин Максим 273 1
Натрусов Артем 192 1
Бадалов Андрей 60 1
Чаркин Евгений 240 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Платонов Михаил 42 1
Батюшенков Дмитрий 6 1
Паныч Инга 7 1
Наместников Юрий 40 1
Реймер Денис 54 1
Алексеева Ирина 6 1
Иванова Дагмара 25 1
Захаров Юрий 14 1
Киричек Алексей 66 1
Щеголев Игорь 689 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Беляев Владислав 66 1
Пермяков Артем 14 1
Бокучава Тариэл 21 1
Гавриченков Артем 8 1
Захир Максим 22 1
Захаров Павел 60 1
Лямин Александр 69 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 1
Воронков Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 20
Европа 21298 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 8
Япония 12876 7
Германия - Федеративная Республика 12008 6
Индия - Республика 5067 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 5
Франция - Французская Республика 7084 4
Азия - Азиатский регион 4657 4
Италия - Итальянская Республика 4223 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 3
Ближний Восток 2647 3
Китай - Тайвань 3735 3
Европа Восточная 2997 3
Испания - Королевство 3600 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1535 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6297 3
Южная Корея - Республика 6282 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 975 2
Нидерланды 3302 2
Америка Северная 2834 2
Казахстан - Республика 4838 2
Украина 7264 2
Европа Западная 1346 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2315 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 794 2
Беларусь - Белоруссия 4247 2
Африка - Африканский регион 3267 2
Израиль 2606 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3313 2
Португалия - Порту 621 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 361 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 28
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 34 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4995 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 12
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1208 11
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1370 10
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 690 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2975 6
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1651 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 6
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 479 6
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Internet Economy - Интернет-экономика 5477 5
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Логистика - Курьерские услуги 893 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1859 3
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 18
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CBS MarketWatch 309 2
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 1
DigiTimes - Издание 1295 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
AP - Associated Press 1994 1
Mashable 370 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Pocket-Lint 71 1
PR Newswire 56 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
ИгроMoney 59 1
500 Startups 14322 13
S&P 500 551 4
S&P - Standard and Poor’s 482 4
Internet Stock Report 992 4
Data Insight - Исследовательское агентство 92 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 2
NDP 53 2
IHS iSuppli 397 2
comScore 389 2
ResearchMe 14 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2115 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
RiskIQ 9 1
Nielsen VideoScan 5 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
NPD DisplaySearch 282 1
TrendForce 76 1
Gartner - Гартнер 3474 1
IDC - International Data Corporation 4849 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 6
Международный женский день - 8 марта 273 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 1
CNews AWARDS - награда 408 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Amazon Prime Day 5 1
День молодёжи - 27 июня 690 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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