Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи)

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«Солар»: в преддверии «Черной пятницы» растет количество DDoS-атак и вредоносных ботов В преддверии и во время крупнейшего сезона распродаж — «Черной пятницы» — эксперты Solar Space фиксируют рост DDoS-атак и вредоносной активности ботов, направленных на онлайн-ритейл, платежные системы и сервисы доставки. Об этом CNews сообщили предс

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