Торговля розничная Чёрная пятница (распродажи)
- Cyber Monday - Киберпонедельник
- Всемирный день шопинга - День холостяков
- Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail
Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ильин Денис 4 2
|Романова Надежда 11 2
|Сергеев Михаил 94 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Хантимиров Рамиль 25 2
|Извеков Алексей 8 2
|Сидорина Татьяна 11 2
|Чернышева Евгения 3 2
|Березин Максим 78 2
|Харченко Григорий 2 2
|Спевак Сергей 12 2
|Neuberger Berman 2 2
|Кузьмин Антон 6 1
|Дягилев Василий 84 1
|Шпак Василий 114 1
|Паршин Максим 273 1
|Натрусов Артем 192 1
|Бадалов Андрей 60 1
|Чаркин Евгений 240 1
|Lau Pete - Ло Пит 14 1
|Платонов Михаил 42 1
|Батюшенков Дмитрий 6 1
|Паныч Инга 7 1
|Наместников Юрий 40 1
|Реймер Денис 54 1
|Алексеева Ирина 6 1
|Иванова Дагмара 25 1
|Захаров Юрий 14 1
|Киричек Алексей 66 1
|Щеголев Игорь 689 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Беляев Владислав 66 1
|Пермяков Артем 14 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Захир Максим 22 1
|Захаров Павел 60 1
|Лямин Александр 69 1
|Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 1
|Воронков Михаил 6 1
|Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 18
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
|CNET Networks - CNET News 1638 3
|CBS MarketWatch 309 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1220 1
|DigiTimes - Издание 1295 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Mashable 370 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
|Pocket-Lint 71 1
|PR Newswire 56 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
|ИгроMoney 59 1
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