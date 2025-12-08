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Торговля розничная Чёрная пятница (распродажи)

Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи)

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Черная пятница повысила спрос на наушники среди кировчан

а, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре 2025 г. стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%). В «черную пятницу» рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно кировчане покупали смартфоны. Рост продаж в Кировской области составил 17% по сравнению
04.12.2025 Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу

иками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%). Рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Например, продажи смартфонов в черную пятницу в Тамбовской области относительно октября выросли на 14%. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%). По сравнению с
04.12.2025 В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников

гмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%). В «черную пятницу» рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно югорчане покупали смартфоны. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10, Samsung
04.12.2025 Черная пятница повысила среди кузбассовцев спрос на беспроводные наушники

го сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%). «Черная пятница в России давно стала привычным периодом обновления техники. В этом году в МТС действовали скидки до 80%, и многие покупатели воспользовались этим, чтобы приобрести нужные устройс
04.12.2025 Аналитика «МТС Геоэффект»: более трети гостей столичных ТЦ в «Черную пятницу» приехали из других регионов

МТС проанализировала уровень посещаемости московских торговых центров в «Черную пятницу». По данным сервиса «МТС Геоэффект», в прошедшие выходные количество посетителей столичных ТЦ выросло на 2% по сравнению с их численностью в дни без акций. При этом почти каждый

04.12.2025 В «черную пятницу» приморцы активно покупали наушники

сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%). В «черную пятницу» рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно приморцы покупали смартфоны. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10, Samsung
03.12.2025 «М.видео» назвала самые популярные товары «Черной Пятницы»

GT 5 Pro и GT 6 в различных конфигурациях. Коммерческий директор компании «М.видео» Сергей Уваров: «Черная Пятница всегда показывает реальную структуру потребительского спроса, и в этом году ак
02.12.2025 Аналитика сервиса «Защитник МТС»: количество мошеннических звонков в «Черную пятницу» снизилось на треть

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала мошеннические звонки в период «Черной пятницы». По данным сервиса «Защитник МТС», число нежелательных звонков в сезон ноябрь
02.12.2025 Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество наушников в черную пятницу

йствам для удаленной работы и учебы, а также к моделям с оптимальным соотношением цены и производительности. Лидерами продаж стали Huawei MatePad SE (27%), Xiaomi Pad SE (6%) и Apple iPad 2021 (3%). «Черная пятница в России давно стала привычным периодом обновления техники. В этом году в МТС действовали скидки до 80%, и многие покупатели воспользовались этим, чтобы приобрести нужные устройс
28.11.2025 Перед «Черной пятницей» число DDoS-атак на онлайн-ритейл в России стремительно выросло

Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки, направленные на российских онлайн-ритейлеров перед проведением «Черной пятницы». В результате изучения данных, эксперты выявили, что с 1 по 25 ноября 2025 г. количество атак на интернет-магазины в России выросло в четыре раза по сравнению с периодом с 1 по

26.11.2025 F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице»

Накануне ежегодной распродажи «Черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников,

25.11.2025 «Солар»: в преддверии «Черной пятницы» растет количество DDoS-атак и вредоносных ботов

В преддверии и во время крупнейшего сезона распродаж — «Черной пятницы» — эксперты Solar Space фиксируют рост DDoS-атак и вредоносной активности ботов, направленных на онлайн-ритейл, платежные системы и сервисы доставки. Об этом CNews сообщили предс
24.11.2025 Выявлены самые распространенные фишинговые схемы перед началом «Черной пятницы»

Эксперты компании «Нейроинформ», специализирующейся на анализе и оценке киберрисков, обнаружили значительный всплеск фишинговых атак в России перед началом «Черной пятницы» — одной из самых популярных распродаж в стране. По данным аналитиков компании, с 1 по 15 ноября 2025 г. количество фишинговых писем, рассылаемых киберпреступниками, выросло в 1,
21.11.2025 Интерес пользователей к скидкам и акциям в период осенних распродаж увеличивается в 12 раз

вогодних распродаж на основе данных 2024 и 2025 гг. Пользовательский интерес к скидкам и акциям на «Черную пятницу» начинает расти уже с конца сентября и достигает максимума за одну–две недели

05.11.2025 9 из 10 россиян участвуют в распродажах: что покупают и сколько тратят в «Черную пятницу»

еимущественно для других. Сколько россияне готовы потратить В среднем россияне готовы потратить на «Черную пятницу» около 13 тыс. руб. В основном (30%) опрошенные хотели бы уложиться в сумму от
01.11.2025 Месяц вместо дня: как «Черная пятница» захватила весь ноябрь — исследование «ЮKassa»

поиска выгодных предложений. «Традиционный ноябрьский пик продаж сохранится, но можно сказать, что «Черная пятница» превратилась в «Черный ноябрь». Восприятие потребителей изменилось с «дня для
30.10.2025 Черная пятница: скепсис растет, готовность к покупкам падает

ь 1 из 8 россиян верит в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи (13%). 2 из 3 считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей (67%). Каждый пятый затруднился с оценкой (20%). О
24.10.2025 Эксперты «МТС Банка» и МТС AdTech: мошенники используют ИИ для обмана покупателей в Черную пятницу

» рассказали об основных схемах и способах борьбы с ними. К самым распространенным схемам обмана в «Черную пятницу» можно отнести создание ресурсов, выдающих себя за популярные бренды, сети маг
23.10.2025 Bi.Zone: мошенники уже готовятся к «черной пятнице»

истрировано 263 таких домена, а в октябре — 780. В ноябре 2024 г. количество площадок, связанных с «черной пятницей», достигло 2083 — это вдвое больше, чем за весь мертвый сезон с января по авг
04.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж до 165% по итогам «Нереально Черной Пятницы»

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги акции «Нереально Черная Пятница», которая проходила в период с 28 ноября по 2 декабря 2024 г. Наибольший рост

03.12.2024 В «Мегамаркете» озвучили результаты «Черной пятницы»

Дни с 22 по 30 ноября 2024 г. на «Мегамаркете» пришлись на активную фазу ежегодной распродажи «Черная пятница». В последний день акции средний чек увеличился почти в три раза относительно дней без промо, а сумма самой крупной покупки составила 2,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представ
03.12.2024 «МегаФон»: самым активным днем «Черной пятницы» стал четверг

Ноябрь известен своими распродажами, и «Черная пятница» — один из самых оживленных периодов для шопоголиков и искателей выгодных пред
02.12.2024 Аналитика МТС: количество мошеннических звонков в «Черную пятницу» увеличилось в три раза

оября по 1 декабря 2024 г. – около 70% всех нежелательных звонков пришлось на этот период. Также в «Черную пятницу» мошенники стали звонить больше. Например, если в обычные дни они звонят с 9 д
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели

Большая скидка или ловушка В «Черную пятницу», те пользователи, кто хотят совершить выгодную покупку, становятся главными ж
29.11.2024 Спрос на доставку товаров в маркетплейсы перед «черной пятницей» ежегодно увеличивается в среднем на 22%

ком федеральных округах – они стабильно демонстрируют наибольший рост объемов грузоперевозок перед «черной пятницей».
29.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж техники в период «Черной Пятницы» до 44%, а на iPhone – до 24,5%

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует значительный рост продаж (до 44%) сразу в нескольких товарных категориях в период «Черной Пятницы». Продажи игровых консолей выросли на 44% по сравнению с 2023 г., что во многом связано с выходом PlayStation 5 Pro, предзаказы на которую превзошли прогнозы в 3,2 раза. Об этом

26.11.2024 Перед «Черной пятницей» был зафиксирован сильный всплеск DDoS-атак на интернет-магазины

что всплеск DDoS-атак на интернет-магазины произошел в связи с приближением популярной распродажи «Черная пятница». Еще до начала крупнейшей российской распродажи многие ритейлеры объявляют о

14.11.2024 «Черная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

билайн объявляет о запуске «Черной пятницы». В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытову
08.11.2024 Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%

билайн запустил распродажу 11.11, в которой участвуют более 1000 товаров со скидками до 90%. Это различные модели смартфонов, колонок, наушников, смарт-часов и аксессуаров. Распродажа 11.11 в билайне — это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. Например, выбрать новенький смартфон для мамы или смарт-ча
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу»

. сеть запустила свою распродажу — «Оранжевую пятницу», которая продлится до 6 ноября 2024 г. Саму @Черную пятницу@ «Ситилинк» тоже начнет раньше официального старта. «На основе данных прошлых

02.11.2024 SuperJob: бюджет на покупки в «черную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь

Каждый десятый россиянин планирует совершить покупки в «черную пятницу». Средний бюджет на шопинг — более 20 тыс. руб. В опросе сервиса по поиску выс
06.12.2023 Qrator Labs зафиксировала всплеск бот-активности в период распродаж «Черной пятницы» 2023

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику бот-активности в период «Черной пятницы» 2023 г. Вредоносные боты используются злоумышленниками для организации различных атак, нацеленных на мошенничество с кликами, манипулирование инструментами поисковой оптимизации
21.11.2023 Цена скидки: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали популярные схемы онлайн-мошенничества в «черную пятницу»

вистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского». Чтобы безопасно совершать покупки в «черную пятницу», эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: критически относиться к ссыл
10.11.2023 ГК «Солар»: число веб-атак на онлайн-ритейл в октябре в преддверии «Черной пятницы» выросло на 50%

активизироваться перед праздниками и другими громкими событиями. Эксперты ГК «Солар» в преддверии «Черной пятницы» проанализировали веб-атаки уровня приложений (L7) в сфере онлайн-ритейла: с к
17.11.2022 В «черную пятницу» билайн предложит скидки до 50%

С 17 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возм
10.11.2022 Нейросеть «М.Видео-Эльдорадо» обрабатывает более 50% обращений клиентов в рамках «Черной пятницы»

ую коммуникацию использует 45% клиентов «М.Видео» и «Эльдорадо». В ходе крупнейшей распродажи года «Черная пятница», которая продлится в «М.Видео» и «Эльдорадо» с 1 по 28 ноября 2022 г., систем
23.06.2022 Большая распродажа аксессуаров и гаджетов в «билайне»

В интернет-магазине и салонах продаж оператора стартовала летняя распродажа аксессуаров и гаджетов. Клиенты «билайна» получат возможность приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 50%. Все товары, представленные на сайте компании, имеют официальный серти
26.11.2021 Исследование: 50% россиян совершают спонтанные покупки в интернете

чти каждую неделю, около трети раз в 2–3 месяца, 27% — не более раза в месяц. К примеру, в прошлую «черную пятницу» на «Юле» чаще всего приобретали одежду (10% от общего числа сделок), мобильны
23.11.2021 StormWall: накануне «черной пятницы» количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров выросло вдвое

Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз, выявили всплеск активности хакеров во второй половине ноября этого года. Перед проведением «черной пятницы» и больших распродаж злоумышленники начали чаще атаковать интернет-магазины. С 15 по 21 ноября защитные системы StormWall зафиксировали в 2 раза больше DDoS-атак на клиентов сект
17.11.2021 BI.ZONE рассказала, как не стать жертвой мошенников в Черную пятницу

обмана людей. Ежемесячно мы выявляем десятки тысяч фишинговых сайтов, которые собирают личные данные пользователей, выманивают информацию о банковских картах или просто ведут на вредоносные ресурсы. Черная пятница подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по с

Публикаций - 351, упоминаний - 444

Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13156 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 31
Samsung Electronics 11065 27
Microsoft Corporation 25775 25
МегаФон 10742 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Xiaomi - Сяоми 2232 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Intel Corporation 12811 20
Cisco Systems 5372 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Huawei 4677 14
Dell EMC 5180 13
Sony 6739 12
Ростелеком 10948 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Oracle Corporation 7074 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Google LLC 12690 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
StormWall - Сторм системс 149 9
Verizon - WorldCom 501 9
Applied Materials 305 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Qualcomm Technologies 1974 7
HP Inc. 5883 7
Xerox - The Haloid Company 1168 7
AT&T Inc 1726 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
Киевстар - Kyivstar 569 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 7
X Corp - Twitter 2938 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 36
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Merrill Lynch 454 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 7
Связной ГК 1401 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
Seaport Securities 22 6
GFG - Lamoda - Купишуз 219 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
eBay Inc 1640 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Альфа-Групп 745 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
Prudential Securities 68 4
State Street Global Advisors 36 4
Global Partners Securities 42 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
UPS 216 4
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
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Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
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Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
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Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
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СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
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TED Talks 36 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 18
Международный женский день - 8 марта 418 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Amazon Prime Day 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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