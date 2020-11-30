«Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы»

Сервис для выбора и покупок товаров «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы».

5 ноября Яндекс.Маркет запустил «чёрную пятницу» со скидками до 80% на 1,5 миллиона товаров. Количество заказов в эту распродажу (5-27 ноября) по сравнению с «чёрной пятницей» 2019 года (7-29 ноября) выросло на 178%, а прирост в деньгах составил 154%.

Всплеск спроса пришёлся на «чёрную пятницу» — 27 ноября. Россияне сделали на 33% заказов больше, чем неделей ранее, и почти на 70% больше, чем в «чёрную пятницу» 2019 года, которая была 29 ноября.

Пик спроса пришёлся на 11 ноября — дополнительную распродажу в рамках «чёрной пятницы». Тогда по сравнению с 10 ноября количество заказов на сервисе выросло в 2 раза, а прирост в деньгах составил около 200%.

С 26 по 29 ноября все подписчики «Яндекс.Плюс» получали кешбэк 10% за покупки на «Маркете». Уже за 26-27 ноября 25 тысяч пользователей подписки начислили себе кешбэк в виде баллов.

Больше всего денег клиенты маркетплейса потратили на покупку электроники (мобильных телефонов и телевизоров), а также товаров для животных (в основном кошачьих кормов).

В целом на «чёрной пятнице» россияне чаще всего покупали товары для дома (бытовую химию, посуду и кухонные принадлежности), товары для красоты (парфюмерию, косметику и товары для ухода за собой), а также детские товары (товары для мам и малышей, игрушки и игры).

Один из самых крупных заказов на 245 тысяч рублей сделал покупатель из Кемеровской области, купив микроволновую печь, два смартфона, кулер для воды и чайник.

«Чёрная пятница» на «Яндекс.Маркете» продлилась до 29 ноября включительно.