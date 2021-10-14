Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Marketplace
Маркетплейс
Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 131, упоминаний - 182
Marketplace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукашкин Сергей 19 6
|Тумусов Федот 7 5
|Копысов Виталий 21 4
|Путин Владимир 1824 3
|Бычков Александр 39 3
|Горелкин Антон 34 3
|Овчинникова Евгения 10 3
|Балахнин Александр 4 3
|Ананьев Денис 6 2
|Батай Илья 14 2
|Иванов Сергей 170 2
|Залманов Андрей 29 2
|Гришаков Максим 27 2
|Тынкован Александр 48 2
|Яковлев Александр 21 2
|Айвазов Армен 449 2
|Паршиков Сергей 10 2
|Бова Светлана 7 2
|Теличева Наталья 125 2
|Щиров Илья 26 2
|Перепелкин Вадим 3 2
|Калиновский Александр 14 2
|Тараторин Александр 5 2
|Сергунина Наталья 163 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Добродеев Борис 83 1
|Глазков Александр 57 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
|Белоусов Максим 59 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Щербинин Сергей 13 1
|Титов Борис 27 1
|Румянцев Антон 46 1
|Сирота Юрий 38 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Сабынин Андрей 23 1
|CNews Analytics 1988 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru