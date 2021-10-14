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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Marketplace
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14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
05.10.2021 Модульбанк запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ» 1
22.09.2021 Продавцы смогут забрать невыкупленные товары в пунктах выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
14.09.2021 Модульбанк запустил сервис аналитики продаж любых товаров на маркетплейсах 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
23.08.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил индекс качества поставщиков 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 1
26.07.2021 Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft 1
12.07.2021 Facebook Marketplace теперь доступен в России 7
25.06.2021 «Яндекс.маркет» снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца 1
23.06.2021 Завершено проектирование «Биржи данных» для платформы «Автодата» 1
22.06.2021 Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
21.06.2021 Без бумаг в ближайший пункт выдачи заказов: вернуть товар в «Яндекс.маркет» стало проще 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
30.03.2021 «Сбер» приобрел 85% долю в компании goods.ru 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов 1
18.11.2020 Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 2
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
05.11.2020 Konica Minolta представила новые печатные устройства i-Series формата А3 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 3
14.10.2020 «Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов 1
13.10.2020 «Диасофт» разработала решение для работы с маркетплейсом Московской биржи 1
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения 1
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 2
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
21.07.2020 ИТКН реализовал идею маркетплейса, на котором поставщик зарабатывает с продаж конкурента 1

Публикаций - 131, упоминаний - 182

Marketplace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 39
Yandex - Яндекс 4101 10
Google LLC 7148 9
Samsung Electronics 5666 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
Apple Inc - Эппл Рус 7701 8
Fortnite 47 5
Epic Games 87 5
Diasoft - Диасофт 354 4
Terrasoft - Террасофт 140 3
Konica Minolta 135 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
IBM 3539 2
Bitdefender 100 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
ТерраТех - TerraTech 8 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
BIT.Games 6 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Рексофт - Reksoft 201 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
EA - Electronic Arts 908 1
SAP SE 3212 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Старт2ком 5 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
Прогноз 195 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Сравни.ру 7 1
Swag Masha 4 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
Appian Corporation 7 1
Mendix 5 1
Deus Craft 4 1
Foody 2 1
Pixonic 18 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
EPIC Telecom Invest 69 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Открытие ФК 538 3
СКБ-банк 86 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Альфа-Капитал УК 45 3
Уралсиб Банк 389 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
О2О Холдинг 43 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Банк Зенит 131 2
Ак Барс Банк 173 2
Связь-банк 78 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
О2О Delivery club 153 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта России ПАО 1572 2
Русфинанс Банк 34 1
Быстроном 3 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
SimpleWine 5 1
Банк Оранжевый 25 1
Юнистрим - Unistream 167 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сбербанк страхование 47 1
Центр-инвест КБ 29 1
СберАвто 18 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Sokolov 8 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 3
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство Пензенской области 16 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Правительство Пермского края 15 1
Администрация Смоленской области 19 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Правительство РФ 2203 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Руссофт - Russoft 250 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
МФУ - Многофункциональное устройство 586 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
Flash 474 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
OpenStack 347 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 2
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 27 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Big Data - Большие данные 1136 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 16 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 34
Google Android 10751 26
Apple iOS 5742 18
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 8
Apple - App Store 2198 8
Microsoft Zune 86 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 6
Symbian OS 776 5
Microsoft Windows Live 119 4
Яндекс.Маркет 439 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Azure 1171 4
Яндекс.Маркет Аналитика 10 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Nokia N - серия 241 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Мосбиржа Fins.money 2 2
Microsoft Windows 10 6635 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Microsoft Windows 853 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 2
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 13 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
HTC Touch - серия смартфонов 28 2
Konica Minolta Workplace Hub 3 2
GridGain Enterprise Edition 3 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
SQL - Язык программирования 433 2
Microsoft Metro UI 23 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Лукашкин Сергей 19 6
Тумусов Федот 7 5
Копысов Виталий 21 4
Путин Владимир 1824 3
Бычков Александр 39 3
Горелкин Антон 34 3
Овчинникова Евгения 10 3
Балахнин Александр 4 3
Ананьев Денис 6 2
Батай Илья 14 2
Иванов Сергей 170 2
Залманов Андрей 29 2
Гришаков Максим 27 2
Тынкован Александр 48 2
Яковлев Александр 21 2
Айвазов Армен 449 2
Паршиков Сергей 10 2
Бова Светлана 7 2
Теличева Наталья 125 2
Щиров Илья 26 2
Перепелкин Вадим 3 2
Калиновский Александр 14 2
Тараторин Александр 5 2
Сергунина Наталья 163 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Лысенко Эдуард 209 1
Добродеев Борис 83 1
Глазков Александр 57 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Никиточкин Иван 3 1
Steve Jobs - Стив Джобс 706 1
Белоусов Максим 59 1
Пегасов Сергей 52 1
Щербинин Сергей 13 1
Титов Борис 27 1
Румянцев Антон 46 1
Сирота Юрий 38 1
Рыбаков Александр 24 1
Сабынин Андрей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Европа 3752 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - Ростовская область 862 2
Украина 3365 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - Рязанская область 314 2
Земля - планета Солнечной системы 863 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Ближний Восток 1473 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа Западная 613 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Кронштадт 49 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Орловская область 132 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Брянская область 86 1
США - Делавэр 53 1
Россия - Раменский район - Софьино 5 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Аутсорсинг 84 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 206 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Венчурные инвестиции 9 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Космодром Байконур 97 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
The Wall Street Journal 709 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GeekBrains 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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