Получите все материалы CNews по ключевому слову
Marketplace Маркетплейс Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2026
|
Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов
Ozon потребовалась система взыскания долгов Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon готовится к переговорам с разработчиками для приобретения CRM-системы взыска
|28.07.2026
|
Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года
«М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупки товаров для ремонта на маркетплейсе «М.Видео». С января по июнь 2026 г. оборот категории «Строительство и ремонт» вырос на 66%, а количество проданных товаров — на 20%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».
|22.07.2026
|
Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса
дположение, что это может быть связано с положением, в котором оказался крупнейший конкурент Ozon – маркетплейс Wildberries. В ночь с 21 на 22 июля 2026 г. украинские дроны атаковали склады Wil
|20.07.2026
|
SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации
едрение отечественных технологий искусственного интеллекта и автоматизации в корпоративном секторе. Маркетплейс ориентирован на компании, внедряющие роботизацию и технологии искусственного инте
|17.07.2026
|
На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад
ашней выпечки и кондитерского творчества. Вместе с выпечкой и другими продуктами питания это делает маркетплейс еще удобнее для комплексных покупок — как к празднику, так и без особого повода».
|14.07.2026
|
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
живает спикер, предлагая не держать все каналы продаж в одной корзине, а мягко переводить клиента с маркетплейса на собственный сайт после первой же покупки. Сделать это помогает, например, пла
|14.07.2026
|
Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году
широкого спектра ежедневных покупок. Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает уверенно масштабироваться и укреплять позиции универсальной
|14.07.2026
|
В «Мажордоме» появились новые инструменты для работы с заявками и маркетплейсом
ах теперь отображается количество участников с возможностью просмотра их списка. Развитие получил и маркетплейс. Для жителей реализован отдельный экран поиска товаров и услуг, который работает
|13.07.2026
|
Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах
желой работы», — заявил CNews представитель маркетплейса. Роботизация и автоматизация уже позволила маркетплейсу Wildberries примерно в 4 раза ускорить сортировку товаров. При этом исполнители
|10.07.2026
|
«М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе
Formula, Smartlife, Doctor Balance, Jarrow Formulas, Now, Thorne и других производителей. Всего на маркетплейсе представлены товары 32 брендов, ассортимент которых будет последовательно расшир
|08.07.2026
|
«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников
Не увольнение, а ротация Маркетплейс «Яндекс Маркет» оказался на грани крайне масштабной реорганизации. Сервис радикал
|03.07.2026
|
«МТС Линк» запускает маркетплейс ИИ-агентов
«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, запускает маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач. Согласно опросу «МТС Линк», 67% россиян хот
|01.07.2026
|
AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud
BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфрастр
|01.07.2026
|
Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо»
«М.видео» объявляет о следующем этапе развития собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами продаж компании становятся сайт и мобильно
|29.06.2026
|
Сервис генерации отчетов Xsquare-Reports стал доступен в Yandex Cloud Marketplace
Компания «Хи-Квадрат» разместила сервис для автоматизации печатных документов Xsquare-Reports на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Новый формат упрощает доступ компаний к сервису, позволяя начать использовать его возможности без затрат на развертывание собственной инфраструктуры. Об этом
|26.06.2026
|
«М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки
можно приобрести широкий спектр товаров в рамках одного заказа. Развитие новых категорий позволяет маркетплейсу повышать удобство покупок, расширять аудиторию и укреплять позиции в быстрорасту
|25.06.2026
|
«ОТП Банк» запустил полное онлайн-оформление дебетовой карты на «Банки.ру»
Впервые на финансовом маркетплейсе «Банки.ру» его пользователи, новые клиенты «ОТП Банка», могут оформить дебетовую
|24.06.2026
|
Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта
Ozon нужны свои заправки Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon приступил к изучению рынка мобильных АЗС для развития собственной сети. Соот
|17.06.2026
|
«Философт» представляет новый дизайн маркетплейса «Мажордом»
Компания «Философт» впервые показывает обновленный дизайн маркетплейса внутри приложения «Мажордом». Именно маркетплейс становится первым этапом масштабного обновления пользовательского интерфейса всей платформы, которое широкая аудитория увидит в III квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представи
|15.06.2026
|
Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» всего за 5 месяцев превысил результат всего 2025 года
б этом CNews сообщили представители «М.Видео». Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать высокие темпы роста и уверенно масштабирует
|11.06.2026
|
Timeweb Cloud стал технологическим партнером высоконагруженного маркетплейса USmall
овайдера обрабатывается до 70 млн HTTP‑запросов. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud. Маркетплейс автоматически обновляет ассортимент, цены и скидки. В основе лежит собственная ИТ
|10.06.2026
|
«М.Видео» запускает продажи косметики и парфюмерии на собственном маркетплейсе
Компания «М.Видео» объявила о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — косметики и парфюмерии. Покупателям уже доступны товары для ухода за лицом, те
|09.06.2026
|
На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары из ассортимента маркетплейса автозапчастей Emex
«Яндекс Маркет» и крупнейший в России маркетплейс автозапчастей и автотоваров Emex договорились о сотрудничестве. Теперь ассортимен
|04.06.2026
|
«Мажордом» расширил возможности маркетплейса и аналитики
тавщиками и развивать дополнительные источники дохода. Для повышения качества клиентского сервиса в маркетплейсе также появилось автоматическое уведомление «Клиент ожидает ответа». Если обращен
|03.06.2026
|
Скидки от маркетплейсов провоцируют рост цен на 10–20%
тели А2. По данным исследования, семь из десяти продавцов (67%) хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил
|02.06.2026
|
«1С-Битрикс» добавил ИИ в тестирование
который Центр ИБ ведёт на протяжении многих лет. Об этом CNews сообщили представители «1С-Битрикс». Маркетплейс «1С-Битрикс» — каталог из более чем 2 тыс. готовых модулей, приложений и шаблонов
|01.06.2026
|
Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров
ие «Важное из отзывов», и в ее основе тоже лежит искусственный интеллект. В конце апреля 2026 г. на маркетплейсе завершилось бета-тестирование функции ИИ-примерки косметики. Сейчас она доступна
|01.06.2026
|
«М.Видео» запускает продажу автокресел, детских колясок и других новых категорий товаров для детей на собственном маркетплейсе
и электроникой и бытовой техникой, значительно расширила ассортимент детских товаров на собственном маркетплейсе. Пользователям стали доступны тысячи товаров в различных категориях — от гаджето
|29.05.2026
|
«М.Видео» расширяет ассортимент маркетплейса и запускает продажи сапбордов к летнему сезону
сапборды с увеличенной грузоподъемностью и расширенной комплектацией. Покупатели все чаще выбирают маркетплейс как единую площадку для покупки техники, товаров для дома, спорта и отдыха». В но
|22.05.2026
|
«М.видео» расширяет ассортимент еды: на маркетплейсе появились семечки, сладости и снеки
«М.видео» объявляет о расширении ассортимента собственного мультикатегорийного маркетплейса. В продаже появились семечки, сладости и снеки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель отдела «Товары и Зоопродукты» компании «М.видео» Екатерина Стригина: «К
|19.05.2026
|
Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов
касающиеся 45 фреймворков и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Локальный маркетплейс в составе GigaIDE Pro обеспечивает безопасность данных и минимизирует риски для к
|18.05.2026
|
МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений
МТС запускает собственный маркетплейс c решениями для цифровизации бизнеса. Все решения на платформе объединены в едину
|14.05.2026
|
ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов
Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа созда
|14.05.2026
|
На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для животных
электроникой и бытовой техникой, объявляет о запуске категории товаров для животных на собственном маркетплейсе. Уже сейчас покупателям доступен широкий ассортимент не только кормов, лакомств
|13.05.2026
|
Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году
ews сообщили представители «М.Видео». Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать устойчивое ускорение темпов роста. Апрель ст
|08.05.2026
|
«Мажордом» обновился: новые инструменты заявок, маркетплейса и квитанций
нты аналитики и справочной поддержки для сотрудников. Одним из заметных направлений обновления стал маркетплейс. По последней статистике, его оборот составил около 1,8 млн руб., конверсия в опл
|07.05.2026
|
Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»
dberries получила участки на строительства центра НИОКРа Изначально «Сколково» требовал оштрафовать маркетплейс на почти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории
|04.05.2026
|
Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia
Ozon подключается к ИИ-гонке Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon планирует усилить свои вычислительные мощности. Он проводит мониторинг рынка
|04.05.2026
|
Маркетплейс в «Мажордоме» принес УК 1,5 млн рублей за 2 месяца
пен всем жителям, но даже при том, что на текущем этапе им воспользовались только 2% пользователей, маркетплейс уже принес УК более 1,5 млн руб. за два месяца. Об этом CNews сообщил представите
|30.04.2026
|
«М.видео» расширит собственный маркетплейс продуктами питания и FMCG-ассортиментом
«М.видео» объявляет о скором запуске на собственном маркетплейсе новой категории товаров повседневного спроса — продуктов питания (включая напитк
Marketplace и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 82
|Путин Владимир 3454 45
|Албычев Александр 168 42
|Копысов Виталий 64 39
|Козак Николай 209 38
|Паршин Максим 323 36
|Чернышенко Дмитрий 581 35
|Натрусов Артем 313 34
|Лагунов Андрей 43 33
|Шпак Василий 279 32
|Бакальчук Владислав 47 32
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 30
|Тараторин Александр 58 30
|Меденцев Константин 106 29
|Сологуб Денис 75 29
|Андрианов Павел 86 28
|Кирьянова Александра 169 28
|Воронин Павел 196 28
|Алешкин Сергей 65 27
|Лысенко Эдуард 317 26
|Сирота Юрий 67 26
|Фокин Валерий 49 26
|Ульихин Павел 36 26
|Пчелин Юрий 41 26
|Сыцко Дмитрий 30 26
|Ефёров Алексей 45 26
|Бурилов Андрей 117 25
|Руднева Валентина 26 25
|Дмитриев Андрей 49 25
|Тютюнник Александр 45 25
|Михалев Евгений 98 24
|Дорофеев Дмитрий 33 24
|Сафрыгин Егор 38 24
|Шанина Ирина 28 24
|Чернышев Андрей 74 24
|Мартынов Павел 29 24
|Новоселов Иван 36 24
|Полянская Нина 24 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Саратовский Николай 25 24
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.