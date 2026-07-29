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Marketplace Маркетплейс Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли

Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов

Ozon потребовалась система взыскания долгов Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon готовится к переговорам с разработчиками для приобретения CRM-системы взыска
28.07.2026 Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года

«М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупки товаров для ремонта на маркетплейсе «М.Видео». С января по июнь 2026 г. оборот категории «Строительство и ремонт» вырос на 66%, а количество проданных товаров — на 20%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».
22.07.2026 Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса

дположение, что это может быть связано с положением, в котором оказался крупнейший конкурент Ozon – маркетплейс Wildberries. В ночь с 21 на 22 июля 2026 г. украинские дроны атаковали склады Wil
20.07.2026 SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации

едрение отечественных технологий искусственного интеллекта и автоматизации в корпоративном секторе. Маркетплейс ориентирован на компании, внедряющие роботизацию и технологии искусственного инте
17.07.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад

ашней выпечки и кондитерского творчества. Вместе с выпечкой и другими продуктами питания это делает маркетплейс еще удобнее для комплексных покупок — как к празднику, так и без особого повода».
14.07.2026 Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

живает спикер, предлагая не держать все каналы продаж в одной корзине, а мягко переводить клиента с маркетплейса на собственный сайт после первой же покупки. Сделать это помогает, например, пла
14.07.2026 Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году

широкого спектра ежедневных покупок. Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает уверенно масштабироваться и укреплять позиции универсальной

14.07.2026 В «Мажордоме» появились новые инструменты для работы с заявками и маркетплейсом

ах теперь отображается количество участников с возможностью просмотра их списка. Развитие получил и маркетплейс. Для жителей реализован отдельный экран поиска товаров и услуг, который работает

13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах

желой работы», — заявил CNews представитель маркетплейса. Роботизация и автоматизация уже позволила маркетплейсу Wildberries примерно в 4 раза ускорить сортировку товаров. При этом исполнители

10.07.2026 «М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе

Formula, Smartlife, Doctor Balance, Jarrow Formulas, Now, Thorne и других производителей. Всего на маркетплейсе представлены товары 32 брендов, ассортимент которых будет последовательно расшир
08.07.2026 «Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников

Не увольнение, а ротация Маркетплейс «Яндекс Маркет» оказался на грани крайне масштабной реорганизации. Сервис радикал
03.07.2026 «МТС Линк» запускает маркетплейс ИИ-агентов

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, запускает маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач. Согласно опросу «МТС Линк», 67% россиян хот
01.07.2026 AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud

BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфрастр
01.07.2026 Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо»

«М.видео» объявляет о следующем этапе развития собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами продаж компании становятся сайт и мобильно
29.06.2026 Сервис генерации отчетов Xsquare-Reports стал доступен в Yandex Cloud Marketplace

Компания «Хи-Квадрат» разместила сервис для автоматизации печатных документов Xsquare-Reports на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Новый формат упрощает доступ компаний к сервису, позволяя начать использовать его возможности без затрат на развертывание собственной инфраструктуры. Об этом

26.06.2026 «М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки

можно приобрести широкий спектр товаров в рамках одного заказа. Развитие новых категорий позволяет маркетплейсу повышать удобство покупок, расширять аудиторию и укреплять позиции в быстрорасту
25.06.2026 «ОТП Банк» запустил полное онлайн-оформление дебетовой карты на «Банки.ру»

Впервые на финансовом маркетплейсе «Банки.ру» его пользователи, новые клиенты «ОТП Банка», могут оформить дебетовую
24.06.2026 Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта

Ozon нужны свои заправки Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon приступил к изучению рынка мобильных АЗС для развития собственной сети. Соот
17.06.2026 «Философт» представляет новый дизайн маркетплейса «Мажордом»

Компания «Философт» впервые показывает обновленный дизайн маркетплейса внутри приложения «Мажордом». Именно маркетплейс становится первым этапом масштабного обновления пользовательского интерфейса всей платформы, которое широкая аудитория увидит в III квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представи
15.06.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» всего за 5 месяцев превысил результат всего 2025 года

б этом CNews сообщили представители «М.Видео». Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать высокие темпы роста и уверенно масштабирует

11.06.2026 Timeweb Cloud стал технологическим партнером высоконагруженного маркетплейса USmall

овайдера обрабатывается до 70 млн HTTP‑запросов. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud. Маркетплейс автоматически обновляет ассортимент, цены и скидки. В основе лежит собственная ИТ
10.06.2026 «М.Видео» запускает продажи косметики и парфюмерии на собственном маркетплейсе

Компания «М.Видео» объявила о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — косметики и парфюмерии. Покупателям уже доступны товары для ухода за лицом, те
09.06.2026 На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары из ассортимента маркетплейса автозапчастей Emex

«Яндекс Маркет» и крупнейший в России маркетплейс автозапчастей и автотоваров Emex договорились о сотрудничестве. Теперь ассортимен
04.06.2026 «Мажордом» расширил возможности маркетплейса и аналитики

тавщиками и развивать дополнительные источники дохода. Для повышения качества клиентского сервиса в маркетплейсе также появилось автоматическое уведомление «Клиент ожидает ответа». Если обращен
03.06.2026 Скидки от маркетплейсов провоцируют рост цен на 10–20%

тели А2. По данным исследования, семь из десяти продавцов (67%) хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил
02.06.2026 «1С-Битрикс» добавил ИИ в тестирование

который Центр ИБ ведёт на протяжении многих лет. Об этом CNews сообщили представители «1С-Битрикс». Маркетплейс «1С-Битрикс» — каталог из более чем 2 тыс. готовых модулей, приложений и шаблонов
01.06.2026 Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

ие «Важное из отзывов», и в ее основе тоже лежит искусственный интеллект. В конце апреля 2026 г. на маркетплейсе завершилось бета-тестирование функции ИИ-примерки косметики. Сейчас она доступна
01.06.2026 «М.Видео» запускает продажу автокресел, детских колясок и других новых категорий товаров для детей на собственном маркетплейсе

и электроникой и бытовой техникой, значительно расширила ассортимент детских товаров на собственном маркетплейсе. Пользователям стали доступны тысячи товаров в различных категориях — от гаджето
29.05.2026 «М.Видео» расширяет ассортимент маркетплейса и запускает продажи сапбордов к летнему сезону

сапборды с увеличенной грузоподъемностью и расширенной комплектацией. Покупатели все чаще выбирают маркетплейс как единую площадку для покупки техники, товаров для дома, спорта и отдыха». В но
22.05.2026 «М.видео» расширяет ассортимент еды: на маркетплейсе появились семечки, сладости и снеки

«М.видео» объявляет о расширении ассортимента собственного мультикатегорийного маркетплейса. В продаже появились семечки, сладости и снеки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель отдела «Товары и Зоопродукты» компании «М.видео» Екатерина Стригина: «К
19.05.2026 Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов

касающиеся 45 фреймворков и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Локальный маркетплейс в составе GigaIDE Pro обеспечивает безопасность данных и минимизирует риски для к
18.05.2026 МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений

МТС запускает собственный маркетплейс c решениями для цифровизации бизнеса. Все решения на платформе объединены в едину
14.05.2026 ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов

Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа созда
14.05.2026 На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для животных

электроникой и бытовой техникой, объявляет о запуске категории товаров для животных на собственном маркетплейсе. Уже сейчас покупателям доступен широкий ассортимент не только кормов, лакомств

13.05.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году

ews сообщили представители «М.Видео». Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать устойчивое ускорение темпов роста. Апрель ст
08.05.2026 «Мажордом» обновился: новые инструменты заявок, маркетплейса и квитанций

нты аналитики и справочной поддержки для сотрудников. Одним из заметных направлений обновления стал маркетплейс. По последней статистике, его оборот составил около 1,8 млн руб., конверсия в опл
07.05.2026 Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково»

dberries получила участки на строительства центра НИОКРа Изначально «Сколково» требовал оштрафовать маркетплейс на почти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории
04.05.2026 Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

Ozon подключается к ИИ-гонке Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon планирует усилить свои вычислительные мощности. Он проводит мониторинг рынка
04.05.2026 Маркетплейс в «Мажордоме» принес УК 1,5 млн рублей за 2 месяца

пен всем жителям, но даже при том, что на текущем этапе им воспользовались только 2% пользователей, маркетплейс уже принес УК более 1,5 млн руб. за два месяца. Об этом CNews сообщил представите
30.04.2026 «М.видео» расширит собственный маркетплейс продуктами питания и FMCG-ассортиментом

«М.видео» объявляет о скором запуске на собственном маркетплейсе новой категории товаров повседневного спроса — продуктов питания (включая напитк

Публикаций - 3257, упоминаний - 4599

Marketplace и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 541
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 188
Microsoft Corporation 25775 162
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 156
Apple Inc 13154 146
9594 127
Google LLC 12688 121
МегаФон 10742 109
Samsung Electronics 11064 93
VK - Mail.ru Group 3602 81
Telegram Group 2940 81
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 77
Amazon Inc - Amazon.com 3277 76
Ростелеком 10948 70
Xiaomi - Сяоми 2231 62
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 60
Softline - Софтлайн 3743 57
Huawei 4676 54
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 52
SAP SE 5601 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 50
Oracle Corporation 7074 48
Diasoft - Диасофт 1144 44
Meta Platforms - Facebook 4621 42
1С-Битрикс - Bitrix 675 40
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
Alibaba Group 473 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 34
Intel Corporation 12811 33
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 32
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 31
Nvidia Corp 4002 30
Broadcom - VMware 2610 30
Flowwow - Флаувау 40 27
Философт - Philosoft 96 27
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 489
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 454
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 345
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 229
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 117
Почта России ПАО 2370 109
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 103
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 98
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 96
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 84
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 81
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 75
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 65
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 63
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 62
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 44
МКБ - Московский кредитный банк 657 44
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 44
Яндекс.Лавка 315 43
Альфа-Банк 1979 43
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 43
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 40
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 39
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 39
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 38
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 38
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 35
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 33
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 33
GFG - Lamoda - Купишуз 219 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
ЦИАН - CIAN 192 31
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 31
Комус 110 30
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 29
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 29
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 210
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 132
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 87
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 81
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 75
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 69
Федеральное казначейство России 1949 61
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 56
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 53
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 50
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 13
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
ГосИнформСистемы 160 3
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 801
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 765
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 558
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 501
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 474
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 458
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 423
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 420
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 395
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 392
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 360
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 300
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 251
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 247
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 234
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 229
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 226
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 220
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 219
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 214
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 208
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 205
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 196
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 194
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 191
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 177
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 175
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 164
Аксессуары 4282 159
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 154
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 150
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 145
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 144
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 143
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 141
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 139
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 139
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 137
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 465
Google Android 15243 258
Apple iOS 8583 215
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 136
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 117
Microsoft Windows 16882 94
Apple - App Store 3109 91
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 86
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 81
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 81
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 70
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 65
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 63
Linux OS 11533 63
FreePik 1841 55
Microsoft Office 4170 49
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 49
Московская Биржа - Финуслуги 64 49
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 48
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 38
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 37
Microsoft Azure 1526 36
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 35
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 34
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 34
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 33
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 32
Apple iPhone 6 4861 32
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 32
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 32
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 32
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 30
Microsoft Windows 2000 8678 30
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 28
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 28
Docker - Платформа распределённых приложений 543 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 26
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 26
Шадаев Максут 1210 82
Путин Владимир 3454 45
Албычев Александр 168 42
Копысов Виталий 64 39
Козак Николай 209 38
Паршин Максим 323 36
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Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 30
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РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
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