Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов Ozon потребовалась система взыскания долгов Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon готовится к переговорам с разработчиками для приобретения CRM-системы взыска

Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года «М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупки товаров для ремонта на маркетплейсе «М.Видео». С января по июнь 2026 г. оборот категории «Строительство и ремонт» вырос на 66%, а количество проданных товаров — на 20%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса дположение, что это может быть связано с положением, в котором оказался крупнейший конкурент Ozon – маркетплейс Wildberries. В ночь с 21 на 22 июля 2026 г. украинские дроны атаковали склады Wil

SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации едрение отечественных технологий искусственного интеллекта и автоматизации в корпоративном секторе. Маркетплейс ориентирован на компании, внедряющие роботизацию и технологии искусственного инте

На маркетплейсе «М.Видео» появились конфеты, торты и шоколад ашней выпечки и кондитерского творчества. Вместе с выпечкой и другими продуктами питания это делает маркетплейс еще удобнее для комплексных покупок — как к празднику, так и без особого повода».

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры живает спикер, предлагая не держать все каналы продаж в одной корзине, а мягко переводить клиента с маркетплейса на собственный сайт после первой же покупки. Сделать это помогает, например, пла

Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году широкого спектра ежедневных покупок. Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает уверенно масштабироваться и укреплять позиции универсальной

В «Мажордоме» появились новые инструменты для работы с заявками и маркетплейсом ах теперь отображается количество участников с возможностью просмотра их списка. Развитие получил и маркетплейс. Для жителей реализован отдельный экран поиска товаров и услуг, который работает

Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах желой работы», — заявил CNews представитель маркетплейса. Роботизация и автоматизация уже позволила маркетплейсу Wildberries примерно в 4 раза ускорить сортировку товаров. При этом исполнители

«М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе Formula, Smartlife, Doctor Balance, Jarrow Formulas, Now, Thorne и других производителей. Всего на маркетплейсе представлены товары 32 брендов, ассортимент которых будет последовательно расшир

«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников Не увольнение, а ротация Маркетплейс «Яндекс Маркет» оказался на грани крайне масштабной реорганизации. Сервис радикал

«МТС Линк» запускает маркетплейс ИИ-агентов «МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, запускает маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач. Согласно опросу «МТС Линк», 67% россиян хот

AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфрастр

Единый маркетплейс «М.видео» будет развиваться под одноименным брендом: компания полностью объединяет онлайн-каналы «М.видео» и «Эльдорадо» «М.видео» объявляет о следующем этапе развития собственной платформы омниканального маркетплейса. С 1 июля 2026 г. сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео». Теперь ключевыми цифровыми каналами продаж компании становятся сайт и мобильно

Сервис генерации отчетов Xsquare-Reports стал доступен в Yandex Cloud Marketplace Компания «Хи-Квадрат» разместила сервис для автоматизации печатных документов Xsquare-Reports на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Новый формат упрощает доступ компаний к сервису, позволяя начать использовать его возможности без затрат на развертывание собственной инфраструктуры. Об этом

«М.Видео» расширила ассортимент продуктов питания на маркетплейсе: покупателям стали доступны хлеб, соль и сушки можно приобрести широкий спектр товаров в рамках одного заказа. Развитие новых категорий позволяет маркетплейсу повышать удобство покупок, расширять аудиторию и укреплять позиции в быстрорасту

«ОТП Банк» запустил полное онлайн-оформление дебетовой карты на «Банки.ру» Впервые на финансовом маркетплейсе «Банки.ру» его пользователи, новые клиенты «ОТП Банка», могут оформить дебетовую

Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта Ozon нужны свои заправки Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon приступил к изучению рынка мобильных АЗС для развития собственной сети. Соот

«Философт» представляет новый дизайн маркетплейса «Мажордом» Компания «Философт» впервые показывает обновленный дизайн маркетплейса внутри приложения «Мажордом». Именно маркетплейс становится первым этапом масштабного обновления пользовательского интерфейса всей платформы, которое широкая аудитория увидит в III квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представи

Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» всего за 5 месяцев превысил результат всего 2025 года б этом CNews сообщили представители «М.Видео». Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать высокие темпы роста и уверенно масштабирует

Timeweb Cloud стал технологическим партнером высоконагруженного маркетплейса USmall овайдера обрабатывается до 70 млн HTTP‑запросов. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud. Маркетплейс автоматически обновляет ассортимент, цены и скидки. В основе лежит собственная ИТ

«М.Видео» запускает продажи косметики и парфюмерии на собственном маркетплейсе Компания «М.Видео» объявила о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — косметики и парфюмерии. Покупателям уже доступны товары для ухода за лицом, те

На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары из ассортимента маркетплейса автозапчастей Emex «Яндекс Маркет» и крупнейший в России маркетплейс автозапчастей и автотоваров Emex договорились о сотрудничестве. Теперь ассортимен

«Мажордом» расширил возможности маркетплейса и аналитики тавщиками и развивать дополнительные источники дохода. Для повышения качества клиентского сервиса в маркетплейсе также появилось автоматическое уведомление «Клиент ожидает ответа». Если обращен

Скидки от маркетплейсов провоцируют рост цен на 10–20% тели А2. По данным исследования, семь из десяти продавцов (67%) хотя бы раз сталкивались с тем, что маркетплейс самостоятельно устанавливал скидку на их товар. Каждый десятый респондент отметил

«1С-Битрикс» добавил ИИ в тестирование который Центр ИБ ведёт на протяжении многих лет. Об этом CNews сообщили представители «1С-Битрикс». Маркетплейс «1С-Битрикс» — каталог из более чем 2 тыс. готовых модулей, приложений и шаблонов

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров ие «Важное из отзывов», и в ее основе тоже лежит искусственный интеллект. В конце апреля 2026 г. на маркетплейсе завершилось бета-тестирование функции ИИ-примерки косметики. Сейчас она доступна

«М.Видео» запускает продажу автокресел, детских колясок и других новых категорий товаров для детей на собственном маркетплейсе и электроникой и бытовой техникой, значительно расширила ассортимент детских товаров на собственном маркетплейсе. Пользователям стали доступны тысячи товаров в различных категориях — от гаджето

«М.Видео» расширяет ассортимент маркетплейса и запускает продажи сапбордов к летнему сезону сапборды с увеличенной грузоподъемностью и расширенной комплектацией. Покупатели все чаще выбирают маркетплейс как единую площадку для покупки техники, товаров для дома, спорта и отдыха». В но

«М.видео» расширяет ассортимент еды: на маркетплейсе появились семечки, сладости и снеки «М.видео» объявляет о расширении ассортимента собственного мультикатегорийного маркетплейса. В продаже появились семечки, сладости и снеки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель отдела «Товары и Зоопродукты» компании «М.видео» Екатерина Стригина: «К

Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов касающиеся 45 фреймворков и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Локальный маркетплейс в составе GigaIDE Pro обеспечивает безопасность данных и минимизирует риски для к

МТС запускает маркетплейс индустриальных IoT-решений МТС запускает собственный маркетплейс c решениями для цифровизации бизнеса. Все решения на платформе объединены в едину

ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа созда

На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для животных электроникой и бытовой техникой, объявляет о запуске категории товаров для животных на собственном маркетплейсе. Уже сейчас покупателям доступен широкий ассортимент не только кормов, лакомств

Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году ews сообщили представители «М.Видео». Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать устойчивое ускорение темпов роста. Апрель ст

«Мажордом» обновился: новые инструменты заявок, маркетплейса и квитанций нты аналитики и справочной поддержки для сотрудников. Одним из заметных направлений обновления стал маркетплейс. По последней статистике, его оборот составил около 1,8 млн руб., конверсия в опл

Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково» dberries получила участки на строительства центра НИОКРа Изначально «Сколково» требовал оштрафовать маркетплейс на почти 100 млн руб. за срыв сроков проектирования и строительства на территории

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia Ozon подключается к ИИ-гонке Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon планирует усилить свои вычислительные мощности. Он проводит мониторинг рынка

Маркетплейс в «Мажордоме» принес УК 1,5 млн рублей за 2 месяца пен всем жителям, но даже при том, что на текущем этапе им воспользовались только 2% пользователей, маркетплейс уже принес УК более 1,5 млн руб. за два месяца. Об этом CNews сообщил представите