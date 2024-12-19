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Карьерный маркетплейс hh.ru запустил онлайн-консультации с помощью «Контур.Толка»

Эксперты сервиса проводят встречи с соискателями по видеосвязи, помогают составить стратегию поиска работы, подготовить привлекательное резюме, выбрать новую профессию, избавиться от синдрома самозванца. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Карьерный маркетплейс hh.ru — сервис по выбору наставника для профессионального развития и подготовки к поиску работы. Он позволяет решать карьерные задачи: выбор профессии, оценка и получение навыков, решение рабочих ситуаций, улучшение резюме и подготовка к собеседованию.

Когда сервис запустился, команда маркетплейса использовала разные внешние ресурсы для коммуникаций с соискателями, но со временем решили унифицировать процесс и выбрать единую площадку.

Команда hh.ru рассматривала два варианта: разработать собственный инструмент или интегрировать готовое решение. Провели оценку рынка и остановились на «Контур.Толке» — сервисе коммуникаций «Контура».

Мария Оборина, продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru: «Одна из основных концепций продукта — индивидуальный подход к клиенту и работа с наставником «один на один». Клиент выбирает не только услугу, но и оценивает профиль и экспертизу каждого эксперта. При подборе сервиса онлайн-встреч мы понимали: если он окажется неудобным, это создаст ненужный барьер, будет отвлекать участников от общения. Толк полностью оправдал ожидания команды: используем сервис почти год, сложностей с работой не возникает».

После того как соискатель выбирает эксперта, в мессенджере создается чат для общения. Соискатель подбирает в календаре консультанта удобное время для встречи и бронирует слот. Ссылка на созвон отправляется в переписку автоматически. Чтобы подключиться к сессии, соискателю не нужно устанавливать приложение и тратить время на регистрацию в сервисе — достаточно перейти по ссылке.

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Запись консультации тоже запускается автоматически. Соискатель может вернуться к рекомендациям эксперта и пересмотреть ее в любой момент. Видео хранится в облаке бессрочно и доступно по ссылке.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Мы стремимся сделать так, чтобы бизнесу не пришлось тратить дополнительные ресурсы на внедрение «Толка» в инфраструктуру. Сервис достаточно просто интегрировать с календарями, телефонией, единой системой входа (SSO). Также у «Толка» есть API, что позволяет встроить его в любую систему, которой пользуется компания».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами.

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