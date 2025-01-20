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Скрипниченко Павел



20.01.2025 «Контур.Толк» подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС» 1
27.12.2024 Группа компаний «Отрада» автоматизировала процессы с помощью сервисов «Контура» 1
24.12.2024 «Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура» 1
19.12.2024 Карьерный маркетплейс hh.ru запустил онлайн-консультации с помощью «Контур.Толка» 1
19.11.2024 «Контур.Толк»: большинство удаленщиков с опытом отказываются работать в офисе 1
05.11.2024 В ВШМ СПбГУ организовано онлайн-обучение с помощью «Контур.Толка» 1
29.10.2024 «Контур.Толк»: каждый четвертый удаленщик сталкивался с несерьезным отношением близких к своей работе 1
25.10.2024 «Контур»: в сфере ИТ на одну открытую вакансию в среднем приходится почти 8 резюме 1
23.10.2024 «Лига Цифровой Экономики» внедрила сервис «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций 1
07.10.2024 Отечественный ритейлер товаров для строительства и ремонта перешел на Контур.Толк» 1
23.09.2024 Предприниматели, фрилансеры и небольшие команды смогут общаться в «Контур.Толке» бесплатно ​ 1
30.08.2024 Федеральный девелопер «Самолет» внедрил «Контур.Толк» для онлайн-коммуникаций 1
20.08.2024 Контур.Толк впервые организует Толк Шоу — конференцию для IT-директоров и владельцев бизнеса 1
15.08.2024 «Контур.Толк» поможет удаленно управлять кондиционером и освещением в офисе ​ 1
16.07.2024 45% опрошенных руководителей заявили о проблемах с наймом в летний период ​ 1
05.07.2024 Рост зарплаты минимум в три раза: россияне рассказали, почему откажутся от удаленки ​ 1
17.05.2024 Больше трети российских компаний полностью отказались от зарубежных сервисов видеосвязи 1
26.04.2024 Больше половины российских компаний продолжают искать замену продуктам Microsoft 1
26.04.2024 Почти две трети российских компаний продолжают использовать сервисы Microsoft 1
16.04.2024 «Контур.Толк» стал пространством для коммуникаций 1
05.04.2024 В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер 1
26.03.2024 Пользователи «Контур.Толка» теперь могут проводить онлайн-встречи в 4K 1
22.03.2024 Россияне жалуются на выгорание и усталость из-за переписок в рабочих чатах 1
20.03.2024 Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк» 1
18.03.2024 «Контур.Толк» поддержит бизнес, который столкнулся с отключением зарубежного ПО 1
21.02.2024 Россияне стали в два-три раза больше времени тратить на рабочие переписки в мессенджерах 1
29.01.2024 Сотрудники «Ростелеком-ЦОД» перевели онлайн-встречи и мероприятия в «Контур.Толк» 1
26.12.2023 Российский бизнес выбирает модель SaaS на рынке коммуникаций 1
19.12.2023 «Контур.толк» помог Вологодскому университету перевести мероприятия и совещания в онлайн 1
13.12.2023 Центр Yes перевел онлайн-занятия с учениками от 3 до 70 лет в «Контур.толк» 1
28.11.2023 «Контур.толк» интегрировался с платформой для онлайн-обучения 1
10.11.2023 Исследование «Контур.Толк»: 20% офисных сотрудников проводит более 5 онлайн-встреч каждый день 1
08.11.2023 Виртуальные пальмы уходят на второй план 1
01.11.2023 В «Контур.Толке» появится собственный мессенджер в 2024 году 1
15.02.2023 ГК Softline стала партнером «Контур.толка» 1
07.02.2023 Перемены на рынке ВКС: российские разработчики заняли более 50% 1
03.11.2022 «Контур.толк» попал в программу поддержки Минцифры 1
01.11.2022 «Контур.толк» поддержит вузы, которым закрыли доступ к зарубежным сервисам видеоконференций 1
24.08.2021 «Контур» запустил сервис для организации онлайн-обучения в школах 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Скрипниченко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 30
Microsoft Corporation 24623 4
Softline - Софтлайн 2810 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Цифра ГК 2426 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Ростелеком 9699 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Huawei 3932 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Unsplash 762 1
Альфа-Банк 1769 1
Группа Самолет 72 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 18
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 18
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 17
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 8
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 7
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
Микрофон - Microphone 2501 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 186 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 2
СКБ Контур - Контур.Толк 62 36
СКБ Контур - Контур.Класс 3 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Windows 15656 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Microsoft Office 365 940 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Meet 45 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
Филиппова Ирина 2 1
Паршин Вячеслав 1 1
Елгаев Алексей 1 1
Корнева Мария 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Кушарев Тимур 2 1
Семенов Алексей 82 1
Должик Дмитрий 1 1
Старункин Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
США - Нью-Йорк 3098 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Ближний Восток 2942 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Образование в России 2190 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 3
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 16 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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