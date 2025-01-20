Скрипниченко Павел
Скрипниченко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|Unsplash 762 1
|Альфа-Банк 1769 1
|Группа Самолет 72 1
|Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
|Филиппова Ирина 2 1
|Паршин Вячеслав 1 1
|Елгаев Алексей 1 1
|Корнева Мария 3 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Кушарев Тимур 2 1
|Семенов Алексей 82 1
|Должик Дмитрий 1 1
|Старункин Иван 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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