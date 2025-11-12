Разделы

СКБ Контур Контур.Эгида Контур.ID


12.11.2025 «Контур» выпустил на рынок решение для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам – «Коннект» от «Контур.Эгиды» 1
22.07.2025 Институт «Оргэнергострой» защитил учетные записи сотрудников с помощью сервиса ID от «Контур.Эгиды» 1
24.04.2025 В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах ​ 1
15.04.2025 В системе расследования инцидентов Staffcop появились водяные знаки для защиты от утечек данных ​ 1
10.04.2025 «Контур» выпустил на рынок on-prem-решение сервиса двухфакторной аутентификации «Контур.ID» ​ 2
19.03.2025 «Контур.Доступ» теперь фиксирует изменения в устройствах и контролирует лицензии «КриптоПро» 1
06.03.2025 «Контур.Доступ» станет кроссплатформой для управления корпоративными устройствами 1
06.03.2025 Выручка «СКБ Контур» в 2024 г. выросла на 24% 1
16.01.2025 «Контур.ID» вошел в реестр отечественного ПО 1
24.12.2024 «Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура» 1
03.12.2024 «Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ» 1
23.08.2024 Как «Контур.ID» поможет с аутентификацией сотрудников в организации 1
15.07.2024 Больше половины российских компаний не пользуются двухфакторной аутентификацией в мобильных почтах ​ 1
11.01.2024 «Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы 1
06.02.2023 До 26,4 млрд руб. возросла выручка «СКБ Контур» по итогам 2022 года 1
14.04.2022 «Контур» запустил «Контур.ID» для единого входа в корпоративные сервисы 2

Публикаций - 17, упоминаний - 19

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1246 13
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
VK - Mail.ru Group 3529 1
TeamViewer 131 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 366 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 82 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
Yandex - Яндекс 8414 1
Ростелеком 10295 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 27 2
Airbnb 98 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 8
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 949 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7601 6
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 953 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2250 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8879 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4147 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 489 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 235 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2441 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8701 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 384 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3949 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12242 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2816 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 87 2
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 104 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25530 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 84 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 285 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 986 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5852 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 446 1
Электронный документ - Electronic document 1526 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4761 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 447 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2251 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Админ - Контур.Доступ 29 7
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 89 5
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Безопасность 6 4
СКБ Контур - Контур.Эгида PAM 6 3
СКБ Контур - Контур.Толк 106 3
Microsoft Windows 16306 3
Linux OS 10871 3
Microsoft Azure 1457 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 2
СКБ Контур - Контур.Призма 22 1
Booking.com 117 1
СКБ Контур - Контур.Тревел 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 617 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1518 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 1
2Test Профишкаф 1 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 30 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
Apple macOS 2241 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 18 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1321 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2347 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 822 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 866 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Хаустов Иван 17 4
Сродных Михаил 93 3
Мартюшев Игорь 1 1
Подсухин Кирилл 1 1
Плотников Евгений 3 1
Бублик Илья 26 1
Добровольский Михаил 40 1
Мельников Дмитрий 11 1
Скрипниченко Павел 61 1
Бондарев Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4260 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1759 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 2
Аудит - аудиторский услуги 3091 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 943 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2698 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1320 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6778 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4401 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2064 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2772 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 552 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1130 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1326 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7548 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 261 1
