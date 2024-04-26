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Больше половины российских компаний продолжают искать замену продуктам Microsoft

Организациям сложнее всего найти альтернативы операционным системам и программам для работы с документами. При этом почти четверть компаний успешно заменили зарубежный мессенджер, 10% — сервис видеосвязи. Об этом говорится в исследовании «Контур.Толка»: аналитики опросили более 1200 представителей бизнеса по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Толка».

Аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» изучили динамику перехода на отечественный софт. Опрос показал, что за последние несколько лет 57% компаний поменяли хотя бы один зарубежный сервис на российский.

Респондентам удалось успешно найти альтернативу иностранным почтовым сервисам (27%), корпоративным мессенджерам (19%), облачным хранилищам (12%) и сервисам видеосвязи (10%).

Каждый второй респондент отметил, что сотрудники компании с пониманием отнеслись к переходу на новый софт. Каждый десятый — настороженно отреагировал на новости о замене сервиса, а теперь доволен отечественным продуктом.

Однако не во всех сегментах рынка импортозамещение проходит высокими темпами. Исследование показало, что бизнесу непросто подобрать замену операционным системам (21%), сервисам удаленного доступа (8%) и системам управления базами данных (6%).

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Это подтверждает ситуация с Microsoft: опрос показал, что 61% компаний продолжает использовать сервисы корпорации: операционную систему Windows (45%), Microsoft 365 (14%), облачное хранилище OneDrive (8%), систему управления данными Microsoft SQL Server (8%). Однако больше половины опрошенных обеспокоены возможным отключением доступа к продуктам Microsoft. Узнав новости, они начали искать альтернативу сервисам разработчика на российском рынке.

«Опрос показал, что треть опрошенных находится на этапе перехода на отечественные сервисы прямо сейчас. Одна из причин — высокие требования к продукту со стороны крупных компаний и согласование многочисленных критериев внутри разных подразделений. Вместе с тем бизнес старается подобрать комплекс решений от одного поставщика, чтобы оптимизировать затраты на интеграцию и поддержку решения. В частности, при выборе сервиса видеосвязи респонденты отметили необходимость наличия в нем корпоративного мессенджера», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1214 респондентов в апреле 2024 г. В опросе приняли участие собственники бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники предприятий из крупных городов России с населением от миллиона человек.

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