СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур

«Росспиртпром» перешел на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг» иртпром» находится на налоговом мониторинге с 2023 г. В 2025 г. компания приняла решение сменить вендора и перешла на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщил представитель СКБ «Контур». Изначально «Росспиртпром» являлся государственной компанией под управлением Росимущества. Как крупное предприятие с госучастием он получил приглашение от ФНС по переходу на новый

«СКБ Контур» и Pooling объединяют усилия для цифровой трансформации логистики Компания «СКБ Контур» и платформа Pooling, специализирующаяся на оптимизации грузоперевозок, договорились о совместной модернизации цифровой инфраструктуры логистической отрасли. Об этом CNews сообщили п

«СКБ Контур» занял 13 место среди 500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews Группа компаний «СКБ Контур» улучшила позиции в рейтингах российских ИТ-компаний по итогам 2025 г. Рейтинг составили аналитики отраслевого издания CNews, «СКБ Контур» попал сразу в два списка. В рейтинге

«СКБ Контур» и Brozex договорились о партнерстве в цифровизации строительной отрасли Компания «СКБ Контур» и поставщик строительных и отделочных материалов Brozex договорились о сотрудничестве. Партнерство коснется автоматизации бизнес-процессов, развития электронного документооборота и

«СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности «СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство будет направлено на развитие цифровой безопасности продуктов и сервисов компаний. Особое внимание в рамка

Минцифры России подтвердило ИТ-аккредитацию «СКБ Контур» по обновленным требованиям 2026 года Минцифры России подтвердило прохождение компанией «СКБ Контур» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации для организаций, работающих в сфере информационных технологий. Аккредитация была подтверждена в соответствии с новыми

«СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере Компания «СКБ Контур» и АНО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. Об этом CNews сообщил представител

«СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в области налогового мониторинга Компания «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в рамках налогового мониторинга. В рамках партнерства компании намерены совместно реализовывать проекты, обмениваться опытом, знаниям

«СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ закрепил намерения сторон по совместному развитию цифровой ин

Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочн

«СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между группой компаний «СКБ Контур» и компанией «Светофор Логистика». Документ закрепил намерения сторон по совместной разработке и внедрению передовых цифровых решений, направленных на трансформацию логистической отр

«СКБ Контур» и группа СВЭЛ договорились о сотрудничестве в сферах управления рисками и информационной безопасности Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и производителем комплексных решений в энергетике группой СВЭЛ. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию цифровых инструментов в сфере управления рисками, информ

«СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации Компания «СКБ Контур» и крупнейший в мире производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве, направленном на цифровизацию бизнеса и взаимодействие в сферах электронного докум

«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под до

«Контур» объявил о слиянии системы «Такснет-Навигатор» с «Контур.Экстерном» альности автоматизированной информационной системы «Такснет-Навигатор» с сервисом для отправки отчетности и работы с учетом «Контур.Экстерн». Это создаст более комплексное решение для пользователей. «СКБ Контур» приобрела ЗАО «Такснет» в 2020 г. Система «Такснет-Навигатор» помогает в работе с контролирующими органами, позволяет создавать, проверять и отправлять отчетность. Она ориентирована

ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь» «СКБ Контур» прорабатывает включение трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) с Китаем в единый портфель проектов инициативы «Один пояс — один путь». Работа идет совместно с Минцифры

Председателем совета директоров «СКБ Контур» стал Александр Иконников В руководстве компании «СКБ Контур» произошли плановые изменения. Председателем совета директоров избран Александр Иконников. На этом посту он сменил Дмитрия Мраморова, который в апреле 2026 г. занял должность генерал

«СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности «СКБ Контур» и ведущий российский разработчик СУБД Postgres Professional договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партне

«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу для противостояния киберугрозам «СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство нацелено на укрепление цифровой устойчивости бизнеса в условиях растущего числа кибератак.

«СКБ Контур» и «Агропромкомлектация» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации «СКБ Контур» и ИT-подразделение группы компаний «Агропромкомлектация» заключили соглашение о с

«СКБ Контур» и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова договорились о совместной подготовке ИТ-кадров «СКБ Контур» и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова заключили соглашение о содействии в реализации образовательных программ по ИТ-специальностям. Об этом CNew

Генеральным директором «СКБ Контур» станет Дмитрий Мраморов В руководстве компании «СКБ Контур» произойдут плановые изменения. С 19 апреля 2026 г. должность генерального директора займет Дмитрий Мраморов, на этом посту он сменит Михаила Сродных. Об этом CNews сообщил представи

Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, компания «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничеств

«Контур.Налоговый мониторинг» и платформа «Боцман» интегрированы для локального развертывания Решение не требует значительных ресурсов для последующего сопровождения и позволяет заказчикам уверенно планировать развитие своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «СКБ Контур» и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили испытания и подтвердили полную совместимость своих решений. По итогам тестирования выпущен официальный сертификат, который у

«СКБ Контур» и «Умная логистика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации перевозок Компании «СКБ Контур» и «Умная логистика» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на комплексную автоматизацию логистической отрасли и внедрение юридически значимого электронного до

Выручка «СКБ Контур» в 2025 году выросла на 19,6% Компания «СКБ Контур» опубликовала итоги 2025 года и обозначила ключевые фокусы развития на 2026. В 202

«СКБ Контур» и дистрибьютор ИT-решений «АйПиМатика» договорились о партнерстве для развития цифровой инфраструктуры Компания «СКБ Контур» заключила соглашение о стратегическим партнерстве с ООО «АйПиМатика», VAD-дистрибьютором телекоммуникационных, ИT и AV-решений. Целью взаимодействия является объединение компетенций

Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета азования, госуслуг, общественного транспорта и других. Перечень формируется на основе предложений органов власти по согласованию с уполномоченными ведомствами. «Михаил Сродных», генеральный директор «СКБ Контур»: «Включение ключевых сервисов нашей экосистемы в перечень ресурсов, работающих в особых условиях, — это, прежде всего, гарантия стабильности для миллионов пользователей по всей стра

Сервис коммуникаций «Контур.Толк» представил интеграцию с DLP-системой InfoWatch «СКБ Контур» и ГК InfoWatch провели интеграцию своих решений — интеллектуальной DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Интеграция позволяет компаниям контрол

«Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре оведения видеовстреч. Мы уверены, что многие организации по достоинству оценят наше с коллегами из «СКБ Контур» совместное решение и увидят, что это действительно полноценная замена импортным т