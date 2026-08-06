Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Специальное конструкторское бюро Контур
СКБ Контур (Специальное конструкторское бюро Контур) представляет собой группу компаний, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для бизнеса. Основная деятельность компании сосредоточена на создании комплексных цифровых решений для различных сфер предпринимательской деятельности.
Основные направления работы:
- Разработка систем электронного документооборота (например, "Контур.Диадок")
- Создание сервисов для проверки контрагентов ("Контур.Фокус")
- Разработка решений для кадрового документооборота ("Контур.КЭДО")
- Создание систем информационной безопасности (Staffcop, "Контур.PAM", "Контур.Доступ")
- Предоставление услуг в сфере электронной коммерции и работы с маркетплейсами (Moneyplace)
- Разработка сервисов для удаленной работы и коммуникаций ("Контур.Толк")
Технологии и решения:
- Электронный документооборот между бизнесом и государственными органами (ГосЭДО)
- Системы двухфакторной аутентификации ("Контур.ID")
- Решения для работы с маркировкой товаров
- Инструменты для автоматизации бухгалтерского учета и налогообложения
- Платформы для корпоративных коммуникаций
Конкурирующие компании на рынке:
- Сбербанк
- "Яндекс"
- VK Tech
- "Астра"
- Т1
- МТС
- Selectel
- "Ростелеком"
- Arenadata
- "1С-битрикс"
Важные события:
- Получение статуса первого негосударственного оператора ГосЭДО
- Полное приобретение сервиса Moneyplace
- Расширение функционала "Контур.Доступ" до платформы Unified Endpoint Management (UEM)
- Запуск трансграничного электронного документооборота с Белоруссией
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 504 дела, на cумму 76 403 735 384 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.08.2026
|
«Росспиртпром» перешел на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг»
иртпром» находится на налоговом мониторинге с 2023 г. В 2025 г. компания приняла решение сменить вендора и перешла на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщил представитель СКБ «Контур». Изначально «Росспиртпром» являлся государственной компанией под управлением Росимущества. Как крупное предприятие с госучастием он получил приглашение от ФНС по переходу на новый
|06.08.2026
|
«СКБ Контур» и Pooling объединяют усилия для цифровой трансформации логистики
Компания «СКБ Контур» и платформа Pooling, специализирующаяся на оптимизации грузоперевозок, договорились о совместной модернизации цифровой инфраструктуры логистической отрасли. Об этом CNews сообщили п
|29.07.2026
|
«СКБ Контур» занял 13 место среди 500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
Группа компаний «СКБ Контур» улучшила позиции в рейтингах российских ИТ-компаний по итогам 2025 г. Рейтинг составили аналитики отраслевого издания CNews, «СКБ Контур» попал сразу в два списка. В рейтинге
|28.07.2026
|
«СКБ Контур» и Brozex договорились о партнерстве в цифровизации строительной отрасли
Компания «СКБ Контур» и поставщик строительных и отделочных материалов Brozex договорились о сотрудничестве. Партнерство коснется автоматизации бизнес-процессов, развития электронного документооборота и
|28.07.2026
|
«СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
«СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство будет направлено на развитие цифровой безопасности продуктов и сервисов компаний. Особое внимание в рамка
|21.07.2026
|«СКБ Контур» и «Газинформсервис» подтвердили совместимость продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC
|17.07.2026
|
Минцифры России подтвердило ИТ-аккредитацию «СКБ Контур» по обновленным требованиям 2026 года
Минцифры России подтвердило прохождение компанией «СКБ Контур» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации для организаций, работающих в сфере информационных технологий. Аккредитация была подтверждена в соответствии с новыми
|17.07.2026
|
«СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере
Компания «СКБ Контур» и АНО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. Об этом CNews сообщил представител
|09.07.2026
|
«СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в области налогового мониторинга
Компания «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в рамках налогового мониторинга. В рамках партнерства компании намерены совместно реализовывать проекты, обмениваться опытом, знаниям
|09.07.2026
|
«СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ закрепил намерения сторон по совместному развитию цифровой ин
|08.07.2026
|
Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочн
|08.07.2026
|
«СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли
Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между группой компаний «СКБ Контур» и компанией «Светофор Логистика». Документ закрепил намерения сторон по совместной разработке и внедрению передовых цифровых решений, направленных на трансформацию логистической отр
|08.07.2026
|
«СКБ Контур» и группа СВЭЛ договорились о сотрудничестве в сферах управления рисками и информационной безопасности
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и производителем комплексных решений в энергетике группой СВЭЛ. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию цифровых инструментов в сфере управления рисками, информ
|07.07.2026
|
«СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации
Компания «СКБ Контур» и крупнейший в мире производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве, направленном на цифровизацию бизнеса и взаимодействие в сферах электронного докум
|07.07.2026
|
«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона
Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под до
|30.06.2026
|
«Контур» объявил о слиянии системы «Такснет-Навигатор» с «Контур.Экстерном»
альности автоматизированной информационной системы «Такснет-Навигатор» с сервисом для отправки отчетности и работы с учетом «Контур.Экстерн». Это создаст более комплексное решение для пользователей. «СКБ Контур» приобрела ЗАО «Такснет» в 2020 г. Система «Такснет-Навигатор» помогает в работе с контролирующими органами, позволяет создавать, проверять и отправлять отчетность. Она ориентирована
|18.06.2026
|
ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»
«СКБ Контур» прорабатывает включение трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) с Китаем в единый портфель проектов инициативы «Один пояс — один путь». Работа идет совместно с Минцифры
|16.06.2026
|
Председателем совета директоров «СКБ Контур» стал Александр Иконников
В руководстве компании «СКБ Контур» произошли плановые изменения. Председателем совета директоров избран Александр Иконников. На этом посту он сменил Дмитрия Мраморова, который в апреле 2026 г. занял должность генерал
|15.06.2026
|
«СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности
«СКБ Контур» и ведущий российский разработчик СУБД Postgres Professional договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партне
|15.06.2026
|
«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу для противостояния киберугрозам
«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство нацелено на укрепление цифровой устойчивости бизнеса в условиях растущего числа кибератак.
|19.05.2026
|
«СКБ Контур» и «Агропромкомлектация» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации
«СКБ Контур» и ИT-подразделение группы компаний «Агропромкомлектация» заключили соглашение о с
|07.05.2026
|«Коннект» от «Контур.Эгиды» начал поддерживать сертификаты Минцифры России
|04.05.2026
|
«СКБ Контур» и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова договорились о совместной подготовке ИТ-кадров
«СКБ Контур» и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова заключили соглашение о содействии в реализации образовательных программ по ИТ-специальностям. Об этом CNew
|16.04.2026
|
Генеральным директором «СКБ Контур» станет Дмитрий Мраморов
В руководстве компании «СКБ Контур» произойдут плановые изменения. С 19 апреля 2026 г. должность генерального директора займет Дмитрий Мраморов, на этом посту он сменит Михаила Сродных. Об этом CNews сообщил представи
|09.04.2026
|
Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, компания «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничеств
|23.03.2026
|
«Контур.Налоговый мониторинг» и платформа «Боцман» интегрированы для локального развертывания
Решение не требует значительных ресурсов для последующего сопровождения и позволяет заказчикам уверенно планировать развитие своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «СКБ Контур» и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили испытания и подтвердили полную совместимость своих решений. По итогам тестирования выпущен официальный сертификат, который у
|19.03.2026
|
«СКБ Контур» и «Умная логистика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации перевозок
Компании «СКБ Контур» и «Умная логистика» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на комплексную автоматизацию логистической отрасли и внедрение юридически значимого электронного до
|05.03.2026
|
Выручка «СКБ Контур» в 2025 году выросла на 19,6%
Компания «СКБ Контур» опубликовала итоги 2025 года и обозначила ключевые фокусы развития на 2026. В 202
|25.02.2026
|
«СКБ Контур» и дистрибьютор ИT-решений «АйПиМатика» договорились о партнерстве для развития цифровой инфраструктуры
Компания «СКБ Контур» заключила соглашение о стратегическим партнерстве с ООО «АйПиМатика», VAD-дистрибьютором телекоммуникационных, ИT и AV-решений. Целью взаимодействия является объединение компетенций
|04.02.2026
|
Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета
азования, госуслуг, общественного транспорта и других. Перечень формируется на основе предложений органов власти по согласованию с уполномоченными ведомствами. «Михаил Сродных», генеральный директор «СКБ Контур»: «Включение ключевых сервисов нашей экосистемы в перечень ресурсов, работающих в особых условиях, — это, прежде всего, гарантия стабильности для миллионов пользователей по всей стра
|23.12.2025
|
Сервис коммуникаций «Контур.Толк» представил интеграцию с DLP-системой InfoWatch
«СКБ Контур» и ГК InfoWatch провели интеграцию своих решений — интеллектуальной DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Интеграция позволяет компаниям контрол
|10.12.2025
|
«Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре
оведения видеовстреч. Мы уверены, что многие организации по достоинству оценят наше с коллегами из «СКБ Контур» совместное решение и увидят, что это действительно полноценная замена импортным т
|10.12.2025
|В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия»
|04.12.2025
|«Контур» и «Дитрикс» представили совместное решение для риск-анализа сделок
|03.12.2025
|«Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП
|01.12.2025
|«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО
|19.11.2025
|
«СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов
АО «ГЛОНАСС» и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения. «Совместно с «СКБ Контур» мы плани
|18.11.2025
|IVA Technologies и «СКБ Контур» подтвердили совместимость своих решений
|17.11.2025
|«Контур.Толк» представил обновления для крупного бизнеса
|12.11.2025
|«Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сродных Михаил 97 97
|Добровольский Михаил 41 41
|Скрипниченко Павел 64 41
|Мраморов Дмитрий 36 35
|Яковлев Антон 33 31
|Катаева Елена 32 28
|Бублик Илья 27 27
|Сизов Антон 29 21
|Путин Владимир 3454 21
|Шадаев Максут 1210 19
|Шифман Эдуард 17 17
|Козлов Константин 15 14
|Петров Евгений 32 14
|Хаустов Иван 21 14
|Бориславский Даниил 33 14
|Баранов Никита 13 13
|Драченин Юрий 17 13
|Ломовский Антон 23 13
|Скользкова Светлана 12 12
|Покрышкин Дмитрий 26 12
|Никифоров Николай 1138 11
|Ташлыков Константин 11 11
|Прескарьян Артем 12 11
|Коптелов Павел 13 11
|Прокопьев Василий 11 11
|Стрельникова Светлана 11 11
|Сатдарова Анна 17 11
|Филатов Евгений 30 10
|Кушпель Юрий 10 10
|Немченкова Маргарита 10 10
|Казаков Сергей 15 9
|Иванченко Евгений 15 9
|Орловский Павел 11 9
|Короленко Ярослав 10 9
|Диденко Петр 11 9
|Смирнова Ольга 15 9
|Зорин Александр 51 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Арлазаров Владимир 290 8
|Кобзев Евгений 16 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.