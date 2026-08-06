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СКБ Контур Специальное конструкторское бюро Контур

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур

СКБ Контур (Специальное конструкторское бюро Контур) представляет собой группу компаний, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для бизнеса. Основная деятельность компании сосредоточена на создании комплексных цифровых решений для различных сфер предпринимательской деятельности.

Основные направления работы:

Технологии и решения:

Конкурирующие компании на рынке:

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 504 дела, на cумму 76 403 735 384 ₽*

Судебные дела (504) на сумму 76 403 735 384 ₽*
в качестве истца (105) на сумму 15 636 413 219 ₽*
в качестве ответчика (117) на сумму 26 298 155 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 «Росспиртпром» перешел на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг»

иртпром» находится на налоговом мониторинге с 2023 г. В 2025 г. компания приняла решение сменить вендора и перешла на витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщил представитель СКБ «Контур». Изначально «Росспиртпром» являлся государственной компанией под управлением Росимущества. Как крупное предприятие с госучастием он получил приглашение от ФНС по переходу на новый

06.08.2026 «СКБ Контур» и Pooling объединяют усилия для цифровой трансформации логистики

Компания «СКБ Контур» и платформа Pooling, специализирующаяся на оптимизации грузоперевозок, договорились о совместной модернизации цифровой инфраструктуры логистической отрасли. Об этом CNews сообщили п
29.07.2026 «СКБ Контур» занял 13 место среди 500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Группа компаний «СКБ Контур» улучшила позиции в рейтингах российских ИТ-компаний по итогам 2025 г. Рейтинг составили аналитики отраслевого издания CNews, «СКБ Контур» попал сразу в два списка. В рейтинге
28.07.2026 «СКБ Контур» и Brozex договорились о партнерстве в цифровизации строительной отрасли

Компания «СКБ Контур» и поставщик строительных и отделочных материалов Brozex договорились о сотрудничестве. Партнерство коснется автоматизации бизнес-процессов, развития электронного документооборота и

28.07.2026 «СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

«СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство будет направлено на развитие цифровой безопасности продуктов и сервисов компаний. Особое внимание в рамка
21.07.2026 «СКБ Контур» и «Газинформсервис» подтвердили совместимость продуктов ID от «Контур.Эгиды» и Efros DefOps NAC
17.07.2026 Минцифры России подтвердило ИТ-аккредитацию «СКБ Контур» по обновленным требованиям 2026 года

Минцифры России подтвердило прохождение компанией «СКБ Контур» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации для организаций, работающих в сфере информационных технологий. Аккредитация была подтверждена в соответствии с новыми

17.07.2026 «СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере

Компания «СКБ Контур» и АНО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. Об этом CNews сообщил представител
09.07.2026 «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в области налогового мониторинга

Компания «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в рамках налогового мониторинга. В рамках партнерства компании намерены совместно реализовывать проекты, обмениваться опытом, знаниям
09.07.2026 «СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ закрепил намерения сторон по совместному развитию цифровой ин
08.07.2026 Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочн
08.07.2026 «СКБ Контур» и «Светофор Логистика» договорились о сотрудничестве в цифровизации логистической отрасли

Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между группой компаний «СКБ Контур» и компанией «Светофор Логистика». Документ закрепил намерения сторон по совместной разработке и внедрению передовых цифровых решений, направленных на трансформацию логистической отр
08.07.2026 «СКБ Контур» и группа СВЭЛ договорились о сотрудничестве в сферах управления рисками и информационной безопасности

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и производителем комплексных решений в энергетике группой СВЭЛ. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию цифровых инструментов в сфере управления рисками, информ
07.07.2026 «СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации

Компания «СКБ Контур» и крупнейший в мире производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве, направленном на цифровизацию бизнеса и взаимодействие в сферах электронного докум
07.07.2026 «СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона

Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Подписи под до
30.06.2026 «Контур» объявил о слиянии системы «Такснет-Навигатор» с «Контур.Экстерном»

альности автоматизированной информационной системы «Такснет-Навигатор» с сервисом для отправки отчетности и работы с учетом «Контур.Экстерн». Это создаст более комплексное решение для пользователей. «СКБ Контур» приобрела ЗАО «Такснет» в 2020 г. Система «Такснет-Навигатор» помогает в работе с контролирующими органами, позволяет создавать, проверять и отправлять отчетность. Она ориентирована
18.06.2026 ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»

«СКБ Контур» прорабатывает включение трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) с Китаем в единый портфель проектов инициативы «Один пояс — один путь». Работа идет совместно с Минцифры
16.06.2026 Председателем совета директоров «СКБ Контур» стал Александр Иконников

В руководстве компании «СКБ Контур» произошли плановые изменения. Председателем совета директоров избран Александр Иконников. На этом посту он сменил Дмитрия Мраморова, который в апреле 2026 г. занял должность генерал
15.06.2026 «СКБ Контур» и Postgres Professional будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

«СКБ Контур» и ведущий российский разработчик СУБД Postgres Professional договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партне
15.06.2026 «СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» объединяют экспертизу для противостояния киберугрозам

«СКБ Контур» и «АльфаСтрахование» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство нацелено на укрепление цифровой устойчивости бизнеса в условиях растущего числа кибератак.

19.05.2026 «СКБ Контур» и «Агропромкомлектация» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

«СКБ Контур» и ИT-подразделение группы компаний «Агропромкомлектация» заключили соглашение о с
07.05.2026 «Коннект» от «Контур.Эгиды» начал поддерживать сертификаты Минцифры России
04.05.2026 «СКБ Контур» и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова договорились о совместной подготовке ИТ-кадров

«СКБ Контур» и Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова заключили соглашение о содействии в реализации образовательных программ по ИТ-специальностям. Об этом CNew
16.04.2026 Генеральным директором «СКБ Контур» станет Дмитрий Мраморов

В руководстве компании «СКБ Контур» произойдут плановые изменения. С 19 апреля 2026 г. должность генерального директора займет Дмитрий Мраморов, на этом посту он сменит Михаила Сродных. Об этом CNews сообщил представи
09.04.2026 Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, компания «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничеств
23.03.2026 «Контур.Налоговый мониторинг» и платформа «Боцман» интегрированы для локального развертывания

Решение не требует значительных ресурсов для последующего сопровождения и позволяет заказчикам уверенно планировать развитие своей ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «СКБ Контур» и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили испытания и подтвердили полную совместимость своих решений. По итогам тестирования выпущен официальный сертификат, который у
19.03.2026 «СКБ Контур» и «Умная логистика» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации перевозок

Компании «СКБ Контур» и «Умная логистика» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на комплексную автоматизацию логистической отрасли и внедрение юридически значимого электронного до
05.03.2026 Выручка «СКБ Контур» в 2025 году выросла на 19,6%

Компания «СКБ Контур» опубликовала итоги 2025 года и обозначила ключевые фокусы развития на 2026. В 202
25.02.2026 «СКБ Контур» и дистрибьютор ИT-решений «АйПиМатика» договорились о партнерстве для развития цифровой инфраструктуры

Компания «СКБ Контур» заключила соглашение о стратегическим партнерстве с ООО «АйПиМатика», VAD-дистрибьютором телекоммуникационных, ИT и AV-решений. Целью взаимодействия является объединение компетенций
04.02.2026 Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета

азования, госуслуг, общественного транспорта и других. Перечень формируется на основе предложений органов власти по согласованию с уполномоченными ведомствами. «Михаил Сродных», генеральный директор «СКБ Контур»: «Включение ключевых сервисов нашей экосистемы в перечень ресурсов, работающих в особых условиях, — это, прежде всего, гарантия стабильности для миллионов пользователей по всей стра
23.12.2025 Сервис коммуникаций «Контур.Толк» представил интеграцию с DLP-системой InfoWatch

«СКБ Контур» и ГК InfoWatch провели интеграцию своих решений — интеллектуальной DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и сервиса коммуникаций «Контур.Толк». Интеграция позволяет компаниям контрол
10.12.2025 «Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре

оведения видеовстреч. Мы уверены, что многие организации по достоинству оценят наше с коллегами из «СКБ Контур» совместное решение и увидят, что это действительно полноценная замена импортным т
10.12.2025 В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия»
04.12.2025 «Контур» и «Дитрикс» представили совместное решение для риск-анализа сделок
03.12.2025 «Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП
01.12.2025 «Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО
19.11.2025 «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов

АО «ГЛОНАСС» и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения. «Совместно с «СКБ Контур» мы плани
18.11.2025 IVA Technologies и «СКБ Контур» подтвердили совместимость своих решений
17.11.2025 «Контур.Толк» представил обновления для крупного бизнеса ​
12.11.2025 «Контур.Фокус» создал ИИ-ассистента для проверки контрагентов ​

Публикаций - 1351, упоминаний - 1894

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

9594 162
Ростелеком 10948 84
Microsoft Corporation 25775 71
Softline - Софтлайн 3743 58
МегаФон 10742 57
SAP SE 5601 55
Yandex - Яндекс 9215 55
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 43
Такском - Taxcom 256 41
Тензор 173 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 34
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 33
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 29
Oracle Corporation 7074 28
Google LLC 12688 27
Крок - Croc 1964 26
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 24
Ред Софт - Red Soft 1236 23
Directum - Директум 1268 23
1С-Битрикс - Bitrix 675 22
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
АйТи 1519 20
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 20
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 19
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Naumen - Наумен 752 17
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
Код Безопасности 812 15
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 15
InfoWatch - Инфовотч 1185 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 69
Альфа-Банк 1979 31
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 32 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 20
Почта России ПАО 2370 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Газпром ПАО 1493 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
СКБ Контур БФ - СКБ Контур Благотворительный фонд 9 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Газпром нефть 725 8
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
АльфаСтрахование СГ 394 7
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 7
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 7
РВК - Российская венчурная компания 571 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Совкомбанк ПАО 316 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
Деловые Линии ГК 93 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 189
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 122
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Судебная власть - Judicial power 2500 16
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Федеральное казначейство России 1949 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 9
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 9
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 8
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ГосИнформСистемы 160 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
WIT - Women in Tech 4 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 575
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 393
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 348
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 342
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 324
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 264
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 246
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 224
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 222
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 201
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 163
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 157
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 136
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 122
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 119
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 115
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 111
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 95
Электронный документ - Electronic document 1579 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 86
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 76
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 75
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 65
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 64
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 63
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 61
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 60
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 58
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 58
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 56
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 51
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 50
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 291
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 231
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 81
СКБ Контур - Контур.Толк 129 81
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 80
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 58
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 57
Linux OS 11533 47
Microsoft Windows 16882 45
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 42
СКБ Контур - Контур.Эгида 73 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Google Android 15243 33
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Админ - Контур.Доступ 31 31
Microsoft Office 4170 27
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 27
Apple iOS 8583 26
Microsoft Office 365 1042 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
СКБ Контур - Контур.Доверенность 38 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 20
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 19
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 19
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 19
СКБ Контур - Контур.Призма 24 19
СКБ Контур - Контур.Отель 26 19
Apple iPhone 6 4861 17
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.ID 30 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 17
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 16
FreePik 1841 16
Apple macOS 2419 16
Новые облачные технологии - МойОфис 958 16
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
Qsoft - amoCRM 154 13
Сродных Михаил 97 97
Добровольский Михаил 41 41
Скрипниченко Павел 64 41
Мраморов Дмитрий 36 35
Яковлев Антон 33 31
Катаева Елена 32 28
Бублик Илья 27 27
Сизов Антон 29 21
Путин Владимир 3454 21
Шадаев Максут 1210 19
Шифман Эдуард 17 17
Козлов Константин 15 14
Петров Евгений 32 14
Хаустов Иван 21 14
Бориславский Даниил 33 14
Баранов Никита 13 13
Драченин Юрий 17 13
Ломовский Антон 23 13
Скользкова Светлана 12 12
Покрышкин Дмитрий 26 12
Никифоров Николай 1138 11
Ташлыков Константин 11 11
Прескарьян Артем 12 11
Коптелов Павел 13 11
Прокопьев Василий 11 11
Стрельникова Светлана 11 11
Сатдарова Анна 17 11
Филатов Евгений 30 10
Кушпель Юрий 10 10
Немченкова Маргарита 10 10
Казаков Сергей 15 9
Иванченко Евгений 15 9
Орловский Павел 11 9
Короленко Ярослав 10 9
Диденко Петр 11 9
Смирнова Ольга 15 9
Зорин Александр 51 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Арлазаров Владимир 290 8
Кобзев Евгений 16 7
Россия - РФ - Российская федерация 166166 904
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 80
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 70
Казахстан - Республика 6047 56
Европа 24963 54
Беларусь - Белоруссия 6289 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 48
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 47
Германия - Федеративная Республика 13221 47
Россия - УФО - Свердловская область 1951 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
Украина 7928 28
Россия - СФО - Новосибирск 4875 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Узбекистан - Республика 2005 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 15
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 15
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 14
Турция - Турецкая республика 2620 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 13
Кипр - Республика 636 12
Япония 13807 12
Индия - Bharat 5869 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 12
Африка - Африканский регион 3640 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 11
Армения - Республика 2449 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 393
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 326
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 221
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 169
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 158
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 154
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 135
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 127
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 122
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 100
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 93
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 92
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 82
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 62
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 58
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 40
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 38
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
Ведомости 1466 18
Forbes - Форбс 1002 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РИА Новости 1033 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Госрасходы - портал 70 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
The Washington Post 350 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Известия ИД 770 2
Парламентская газета 32 2
CNews Северо-Запад 24 2
Reddit 398 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Бизнес Online 12 1
Звезда - Телеканал 3 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Российская газета 290 1
Фонтанка 39 1
Царьград - телеканал 29 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Regnum - Регнум 114 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 87
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 73
CNews SaaS рейтинг 28 14
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
CNews Мишень ОФД 6 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Интерфакс-100 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
ITSM Tool Universe 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
BCG Россия онлайн 6 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 21
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 3
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 3
СКБ Контур - Контур Университет 7 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
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Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
РусКрипто 26 1
Цифра.Док 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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