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СКБ Контур Специальное конструкторское бюро Контур
СКБ Контур — группа компаний, которые разрабатывают решения для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество.
Ключевые направления бизнеса СКБ Контур — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Группа компаний локализует сервисы для российского рынка за рубежом. Выручка СКБ Контур за 2021 год — 22,6 млрд рублей.
С 2008 года СКБ Контур развивает ИТ-образование: выплачивает гранты и стипендии, проводит стажировки и школу промышленной разработки, совместно с УрФУ модернизирует направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Поддерживает интеллектуальный спорт: в 2014 году СКБ Контур стал хост-партнером финала чемпионата мира по спортивному программированию, с 2018 года — генеральный партнер международного фестиваля по шахматам EURASIA OPEN.
С 2017 года СКБ Контур строит в Екатеринбурге Контур-Парк — микрорайон с офисами для ИТ-компаний, кампусом компьютерных технологий, научно-образовательным центром “Акселератор ИТ-компетенций” (АКСИТ), парком и скалодромом международного уровня. Поддерживает экспедиции Фёдора Конюхова.
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мраморов Дмитрий 29 26
|Сизов Антон 24 21
|Шифман Эдуард 16 16
|Козлов Константин 15 14
|Баранов Никита 13 13
|Исанин Антон 9365 13
|Бублик Илья 12 12
|Иванченко Евгений 15 12
|Путин Владимир 2542 11
|Кушпель Юрий 10 10
|Никифоров Николай 1161 9
|Диденко Петр 9 8
|Зорин Александр 50 8
|Кобзев Евгений 16 7
|Филатов Евгений 17 7
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Самойленко Максим 65 6
|Ковнир Евгений 74 6
|Шадаев Максут 460 6
|Волков Леонид 12 6
|Смирнова Ольга 8 6
|Арлазаров Владимир 136 5
|Сапельников Сергей 107 5
|Ложникова Анастасия 5 5
|Урывская Лидия 6 5
|Ефремов Александр 16 4
|Березин Максим 70 4
|Аникин Леонид 53 4
|Веригин Илья 28 4
|Козловский Андрей 11 4
|Барановский Александр 4 4
|Фишер Андрей 59 4
|Фенюшин Евгений 21 4
|Белоусов Сергей 233 4
|Рыбинская Елизавета 14 4
|Нуралиев Борис 244 4
|Гольдберг Игорь 4 4
|Мельников Юрий 9 4
|Бойко Андрей 37 4
|Дзвинко Роман 11 4
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
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