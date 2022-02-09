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СКБ Контур Специальное конструкторское бюро Контур

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур

СКБ Контур — группа компаний, которые разрабатывают решения для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество.

Ключевые направления бизнеса СКБ Контур — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Группа компаний локализует сервисы для российского рынка за рубежом. Выручка СКБ Контур за 2021 год — 22,6 млрд рублей.

С 2008 года СКБ Контур развивает ИТ-образование: выплачивает гранты и стипендии, проводит стажировки и школу промышленной разработки, совместно с УрФУ модернизирует направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Поддерживает интеллектуальный спорт: в 2014 году СКБ Контур стал хост-партнером финала чемпионата мира по спортивному программированию, с 2018 года — генеральный партнер международного фестиваля по шахматам EURASIA OPEN.

С 2017 года СКБ Контур строит в Екатеринбурге Контур-Парк — микрорайон с офисами для ИТ-компаний, кампусом компьютерных технологий, научно-образовательным центром “Акселератор ИТ-компетенций” (АКСИТ), парком и скалодромом международного уровня. Поддерживает экспедиции Фёдора Конюхова.

 


09.02.2022 Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей
12.01.2022 В «СКБ Контур» сменились два топ-менеджера
14.12.2021 «Контур.реестро» запустил Телеграм-бот для заказа отчетов о недвижимости
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
08.12.2021 В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов
18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»
18.11.2021 «СКБ Контур» приобрел крупную долю в разработчике программ для защиты корпоративных данных
15.11.2021 «Юнилевер Русь» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»
01.11.2021 «Контур» создал сервис контроля и автоматизации продаж
22.09.2021 «Контур.Реестро» поможет выпускать электронные закладные
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц
17.08.2021 ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса»
03.08.2021 API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов
23.06.2021 «Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»
22.10.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала в маркетплейс «Проверки» сервис от «Контур.Фокус»
29.09.2020 «Контур.Светофор» стал доступен клиентам «МТС Банка»
22.09.2020 «Контур.Смарт» рассчитает риск блокировки счетов для клиентов Бизнес-Бонус от Mastercard
16.09.2020 «Контур.Экстерн» запустил решение для самозанятых бухгалтеров
29.07.2020 Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет»
15.07.2020 «СКБ Контур» получил статус оператора ЭДО в Узбекистане
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»
01.04.2020 Пользователи ОС Astra Linux получили возможность сдавать отчетность через «Контур.Экстерн»
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак»
06.03.2020 В «Контур.Закупках» появился многопользовательский режим
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД»
07.02.2020 В сервисе «Контур.Маркет» появился учет ингредиентов
27.01.2020 «СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке»
21.01.2020 «Контур.Снаб» предупредит о сроках закупки и найдет типовой контракт для товара
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий
26.12.2019 «СКБ Контур» запустила ЭДО в компании «Байкал-Сервис»
26.12.2019 УЦСБ расширил инфраструктуру дата-центра «СКБ Контура»
24.12.2019 «СКБ Контур» помог «Газпромбанк Автолизингу» наладить проверку контрагентов
09.12.2019 «СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак»
27.11.2019 «СКБ Контур» выпустил сервис для работы с маркировкой товаров

Публикаций - 745, упоминаний - 922

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 94
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 67
Microsoft Corporation 22497 65
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 45
SAP SE 4595 41
Yandex - Яндекс 5015 37
Softline - Софтлайн 1870 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 27
Такском - Taxcom 201 24
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 118 24
Oracle Corporation 6035 23
Корус Консалтинг ГК 1014 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 18
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 244 16
Барс груп 499 15
Крок - Croc 1616 15
Тензор 56 14
Калуга Астрал 46 14
Intel Corporation 11262 14
Программный продукт ГК 3960 13
Google LLC 10352 12
Naumen - Наумен 461 11
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 11
Мегаплан 64 11
Meta Platforms - Facebook 4267 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 10
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 68 10
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 9
Apple Inc 10683 9
VK - Mail.ru Group 3057 9
Directum - Директум 830 9
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 90 9
1С-Битрикс - Bitrix 443 9
Айтеко - iTeco 915 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 28
Альфа-Банк 1476 26
РЖД - Российские железные дороги 1458 22
Почта России ПАО 1853 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 10
ГПБ - Газпромбанк 842 9
Открытие ФК 2713 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 7
Газпром ПАО 1008 7
Точка 1820 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Qiwi 878 6
Почта Банк 319 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 110 5
Совкомбанк ПАО 171 5
X5 Group 709 5
X5 Group - Пятёрочка 309 5
Nestle - Нестле 100 5
РВК - Российская венчурная компания 530 5
СМП банк - Северный морской путь 77 5
Ренессанс Страхование 83 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 4
РСХБ - Россельхозбанк 228 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
МТС банк 290 4
Банк24.ру 57 4
Avito - Авито 237 3
KIA Motors 91 3
АльфаСтрахование СГ 241 3
O2 Consulting - O2Consulting 8 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 3
Роснефть НК 434 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 151
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 91
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 89
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 32
Президент Российской Федерации 3770 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 27
Правительство РФ 8292 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 19
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Федеральное казначейство России 1345 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 9
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
Счётная палата РФ 628 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 4
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 5 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 162
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 136
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 94
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 94
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 67
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 61
Мобильное приложение - Mobile app 4966 46
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 39
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 36
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 34
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 33
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 33
Проверка контрагентов 895 32
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 29
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 28
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 26
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 92 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 25
Облачная бухгалтерия - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 50 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 24
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 213 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 23
Website - Вебсайт 9736 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 20
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 18
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 18
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 160 114
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 87
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 47
СКБ Контур - Контур.Экстерн 55 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 35
Google Android 11959 27
СКБ Контур - Контур.Светофор 104 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 21
Microsoft Office 3247 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 19
Microsoft Office 365 834 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 18
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 22 16
Microsoft Windows 2000 2856 16
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 15
Microsoft SQL Server 1416 15
Apple iOS 6422 15
СКБ Контур - Контур.Эврика 44 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 11
Microsoft Exchange 1222 10
СКБ Контур - Контур.Маркет 10 10
Linux OS 7669 10
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 8
1С:Бухгалтерия 647 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 8
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 8
Microsoft Windows 10 11713 8
Microsoft Azure 1276 7
Oracle Java - язык программирования 2554 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 7
Apple - App Store 2437 7
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 6
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 6
Apple iPad 3663 6
BSS CORREQTS Corporate 47 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 6
Мраморов Дмитрий 29 26
Сизов Антон 24 21
Шифман Эдуард 16 16
Козлов Константин 15 14
Баранов Никита 13 13
Исанин Антон 9365 13
Бублик Илья 12 12
Иванченко Евгений 15 12
Путин Владимир 2542 11
Кушпель Юрий 10 10
Никифоров Николай 1161 9
Диденко Петр 9 8
Зорин Александр 50 8
Кобзев Евгений 16 7
Филатов Евгений 17 7
Медведев Дмитрий 1604 6
Самойленко Максим 65 6
Ковнир Евгений 74 6
Шадаев Максут 460 6
Волков Леонид 12 6
Смирнова Ольга 8 6
Арлазаров Владимир 136 5
Сапельников Сергей 107 5
Ложникова Анастасия 5 5
Урывская Лидия 6 5
Ефремов Александр 16 4
Березин Максим 70 4
Аникин Леонид 53 4
Веригин Илья 28 4
Козловский Андрей 11 4
Барановский Александр 4 4
Фишер Андрей 59 4
Фенюшин Евгений 21 4
Белоусов Сергей 233 4
Рыбинская Елизавета 14 4
Нуралиев Борис 244 4
Гольдберг Игорь 4 4
Мельников Юрий 9 4
Бойко Андрей 37 4
Дзвинко Роман 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 167
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 63
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 19
Германия - Федеративная Республика 8903 19
Россия - СФО - Новосибирск 3269 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 17
Европа 12319 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
Азия - Азиатский регион 3803 13
Казахстан - Республика 4467 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 12
Россия - УФО - Свердловская область 1102 12
Япония 10069 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Китай - Тайвань 2115 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 6
Америка 2011 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Нидерланды 2197 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 5
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Россия - Сибирь 1579 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Россия - ЦФО - Калужская область 767 5
Литва - Литовская Республика 541 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 309
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 155
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 53
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 42
Юриспруденция 1629 39
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 37
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 25
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
УСН - Упрощенная система налогообложения 62 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 11
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 167 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 10
Федеральное законодательство 1944 9
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 6
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