СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур

СКБ Контур — группа компаний, которые разрабатывают решения для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество.

Ключевые направления бизнеса СКБ Контур — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Группа компаний локализует сервисы для российского рынка за рубежом. Выручка СКБ Контур за 2021 год — 22,6 млрд рублей.

С 2008 года СКБ Контур развивает ИТ-образование: выплачивает гранты и стипендии, проводит стажировки и школу промышленной разработки, совместно с УрФУ модернизирует направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Поддерживает интеллектуальный спорт: в 2014 году СКБ Контур стал хост-партнером финала чемпионата мира по спортивному программированию, с 2018 года — генеральный партнер международного фестиваля по шахматам EURASIA OPEN.

С 2017 года СКБ Контур строит в Екатеринбурге Контур-Парк — микрорайон с офисами для ИТ-компаний, кампусом компьютерных технологий, научно-образовательным центром “Акселератор ИТ-компетенций” (АКСИТ), парком и скалодромом международного уровня. Поддерживает экспедиции Фёдора Конюхова.