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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКБ Контур
Контур.Эльба
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Публикаций - 56, упоминаний - 99
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 6
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
|Иванченко Евгений 15 3
|Мокрышев Сергей 3 2
|Шайхутдинов Рамиль 3 2
|Орловский Павел 3 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Рахимбердиев Аскар 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru