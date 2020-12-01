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СКБ Контур
Контур.Эльба


01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» 4
04.06.2020 Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба» 2
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк 2
27.03.2019 «Контур.Эльба» присоединилась к платежному финтех-API Сбербанка 2
22.03.2019 Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур» 2
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 5
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 1
03.10.2017 Клиенты «Точки» могут зарегистрироваться в бухгалтерии «Эльба» из интернет-банка 2
22.02.2017 «СКБ Контур» в 2016 г. увеличил выручку на 23% 1
10.02.2017 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client x64» 1
02.12.2016 BSS обновила систему ДБО CORREQTS Corporate до версии v. 2.3.8 1
14.11.2016 BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1
19.07.2016 Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба» 3
29.02.2016 Банк «Точка» разрешил в интернет-банке указывать в назначении платежа курс конвертации валюты 3
10.02.2016 Выручка «СКБ Контур» по итогам 2015 г. увеличилась на 27% 1
01.12.2015 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад» 1
23.11.2015 Интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн» интегрирован с облачным бухгалтерским сервисом «Небо» 1
02.10.2015 «Контур.Эльба» представила iOS-приложение для предпринимателей 5
30.07.2015 «Контур.Эльба» интегрировалась с банковским сервисом «Точка» 5
22.06.2015 «Альфа-Бизнес Онлайн» интегрирован с «Контур.Бухгалтерией» 1
18.02.2015 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
22.12.2014 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» 1
21.11.2014 «Эльба» научилась работать с валютными счетами 5
11.11.2014 Поставщики SaaS не заметили кризиса 1
10.07.2014 Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась 3
27.02.2013 «СКБ Контур» по итогам 2012 г. увеличил выручку на 20% 1
31.01.2013 Ведущие разработчики «СКБ Контур» перешли работать в банк 1
19.12.2012 Новый ИТ-директор создаст в «Банке Москвы» магазин онлайн-сервисов 1
15.11.2012 Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб. 2
12.11.2012 «СКБ Контур» запустил свой новый сервис для малого бизнеса — «Бухгалтерия.Контур» 2
01.11.2012 Топ-менеджер из «СКБ Контур» перешел в поисковик авиабилетов Aviasales.ru 1
25.10.2012 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн» с интернет-бухгалтериями 2
04.10.2012 «1С-Бухгалтерия» в опасности? «Контур» готовит мегасервис 2
22.08.2012 SaaS-сервисы «СКБ Контур» уже можно приобрести в «Деловой среде» 1
23.05.2012 «Рентсофт» предлагает в аренду бухгалтерскую программу «Эврика» для небольших предприятий 1
21.03.2012 Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК 1
21.03.2012 Онлайн-бухгалтерия «Эльба» продается по подписке на сервисе «Рентсофт» 3
02.03.2012 Новое поколение электронного банкинга изгоняет бухгалтеров из бизнеса 2
27.01.2012 2011: выручка "СКБ Контур" выросла на треть 2
13.12.2011 Полный ИТ-пакет: не выбирать между "необходимо" и "слишком дорого" 1

Публикаций - 56, упоминаний - 99

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 416 6
Microsoft Corporation 11127 5
Yandex - Яндекс 4101 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
МойСклад - Логнекс 85 2
3761 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Google LLC 7161 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Forus - Форус 8 1
Альфа-Банк 1127 6
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 3
Открытие ФК 538 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 19 2
Альфа-Бизнес Онлайн 31 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Microsoft Windows Live 121 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Иванченко Евгений 15 3
Мокрышев Сергей 3 2
Шайхутдинов Рамиль 3 2
Орловский Павел 3 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Рахимбердиев Аскар 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - Челябинск 774 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Восточная Европа 1682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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