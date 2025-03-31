Умная копилка от «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» поможет уплатить налоги За счет интеграции с онлайн-бухгалтерией «Контур.Эльба» копилка учитывает обороты бизнеса во всех банках, автоматически считает и откла

Зарплата без комиссии и ограничений для клиентов «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» открыть счет в «Контур.Банке» на любом тарифном плане — например, на специальном тарифе, в который Эльба включена бесплатно, — и интегрировать его с онлайн-бухгалтерией. Переводить зарплату со

«СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки» нет ярко выраженной потребности в интеграции интернет-банка с продуктами "Контура", в частности, с "Эльбой"». «Мы будем активно развивать и постепенно наполнять новый интернет-банк. Со временем

«Контур.эльба» и «Конструкториум» запустили чат-бот для молодых предпринимателей управления, продаж, командной мотивации — и дает практические советы о том, как начать свое дело. «Контур.эльба» и платформа по развитию молодежного предпринимательства Конструкториум разработ

Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» подходит индивидуальным предпринимателям на «упрощенке» и едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получ

Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба» Банк «Открытие» интегрировал интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-портал» с системой электронного бухгалтерского сервиса «Эльба» компании «СКБ Контур». Интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Обмен происходит с помощью технологии O

Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк Банк Авангард завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом Эльба.Мини от СКБ «Контур». Все клиенты банка – индивидуальные предприниматели, работающие бе

«Контур.Эльба» присоединилась к платежному финтех-API Сбербанка «СКБ Контур» объявила о том, что онлайн-бухгалтерия «Эльба» получила интеграцию с корпоративным интернет-банком Сбербанка посредством fintech API.

Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур» завершил интеграцию своего интернет-банка с сервисами бухгалтерского учета «Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба». Теперь клиенты банка «Авангард» могут отправлять платежные поручения и получат

«Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» нтернет-банка «Авангарда» и сервисов бухгалтерского учета для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур». Целью интеграции было повышение уровня сервиса и безопас

«СКБ Контур» создал банк для предпринимателей «СКБ Контур» объявил о запуске новой услуги «Эльба|Банк» для предпринимателей. «Эльба|Банк» объединяет онлайн-бухгалтерию и интерне

Клиенты «Точки» могут зарегистрироваться в бухгалтерии «Эльба» из интернет-банка ать регистрацию. «Раньше клиенту нужно было написать в чат банка с просьбой настроить интеграцию с «Эльбой», ввести логин, номер счёта, с которым нужно интегрироваться, зайти в кабинет «Эльбы»,

Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба» Новым руководителем проекта «Контур.Эльба» стал эксперт в области юзабилити и проектирования интерфейсов Рамиль Шайхутдино

Банк «Точка» разрешил в интернет-банке указывать в назначении платежа курс конвертации валюты ировалась автоматически, сообщили CNews в банке «Точка». «Мы сделали эту доработку в партнерстве с “Эльбой” по просьбе самих клиентов. Она будет особенно ценной для тех, кто совершает операции

«Контур.Эльба» представила iOS-приложение для предпринимателей ления счетов, предназначенное для владельцев iPhone. Как сообщили CNews в «СКБ Контур», приложение «Контур.Эльба» дополняет веб-сервис для предпринимателей, который помогает сдавать отчетность

«Контур.Эльба» интегрировалась с банковским сервисом «Точка» нковский сервис для предпринимателей «Точка» (входит в ФГ «Открытие») и сервис для ведения бизнеса «Контур.Эльба» (проект «СКБ Контур») сегодня, 30 июля, завершили интеграцию. Об этом CNews соо

«Эльба» научилась работать с валютными счетами Компания «СКБ Контур» представила очередное обновление веб-сервиса «Контур.Эльба». Как сообщили CNews в «СКБ Контур», теперь его пользователи могут вести расчеты

Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб. ажи логотипа и брендбука у «СКБ Контура» возникла после после слияния двух веб-сервисов компании — «Эльба» («облачная» бухгалтерия) и «Эврика» (веб-сервис для расчета зарплаты) — в «Бухгалтерию

В веб-сервисе «Эльба» появился функционал сверки с налоговой В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появилась новая функциональность – «сверка с налоговой». Теперь представители малого б

Онлайн-бухгалтерия «Эльба» продается по подписке на сервисе «Рентсофт» Компания «СКБ Контур» разместила на SaaS-платформе «Рентсофт» онлайн-бухгалтерию «Эльба», популярную в сегменте малого и среднего бизнеса. Стоимость подписки составляет 500 ру

Индивидуальных предпринимателей сильного пола всего на 20% больше, чем слабого Проект «Электронный бухгалтер “Эльба”» — веб-сервис, позволяющий предпринимателям на УСН и ЕНВД вести бухгалтерию и сдавать

В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился онлайн-редактор договоров В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился онлайн-редактор договоров. Многофункциональный конструктор позволяет сформиро

Представители малого бизнеса смогут получить бесплатный трехмесячный доступ к «Электронному бухгалтеру «Эльба» асчетный счет в банке, получат бесплатный доступ к возможностям веб-сервиса «Электронный бухгалтер «Эльба». Оформить заявку на открытие расчетного счета можно в режиме онлайн на сайте «Альфа-Ба

В «Электронном бухгалтере «Эльба» появился раздел «Главная страница» В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился дополнительный раздел – «Главная страница». С его помощью пользователи могут

«Электронный бухгалтер «Эльба» получил инструмент для контроля бизнес-процессов В разделе «Бизнес» веб-сервиса «Эльба» произошли существенные изменения. У пользователей появилась возможность распределять д