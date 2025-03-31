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СКБ Контур Контур.Эльба

Обзор «Контур Эльба» на Market.CNews

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31.03.2025 Умная копилка от «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» поможет уплатить налоги

За счет интеграции с онлайн-бухгалтерией «Контур.Эльба» копилка учитывает обороты бизнеса во всех банках, автоматически считает и откла
20.03.2025 Зарплата без комиссии и ограничений для клиентов «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы»

открыть счет в «Контур.Банке» на любом тарифном плане — например, на специальном тарифе, в который Эльба включена бесплатно, — и интегрировать его с онлайн-бухгалтерией. Переводить зарплату со
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»

нет ярко выраженной потребности в интеграции интернет-банка с продуктами "Контура", в частности, с "Эльбой"». «Мы будем активно развивать и постепенно наполнять новый интернет-банк. Со временем
25.05.2023 «Контур.эльба» и «Конструкториум» запустили чат-бот для молодых предпринимателей

управления, продаж, командной мотивации — и дает практические советы о том, как начать свое дело. «Контур.эльба» и платформа по развитию молодежного предпринимательства Конструкториум разработ
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»

подходит индивидуальным предпринимателям на «упрощенке» и едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получ
04.06.2020 Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба»

Банк «Открытие» интегрировал интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-портал» с системой электронного бухгалтерского сервиса «Эльба» компании «СКБ Контур». Интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Обмен происходит с помощью технологии O
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк

Банк Авангард завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом Эльба.Мини от СКБ «Контур». Все клиенты банка – индивидуальные предприниматели, работающие бе
27.03.2019 «Контур.Эльба» присоединилась к платежному финтех-API Сбербанка

«СКБ Контур» объявила о том, что онлайн-бухгалтерия «Эльба» получила интеграцию с корпоративным интернет-банком Сбербанка посредством fintech API.
22.03.2019 Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур»

завершил интеграцию своего интернет-банка с сервисами бухгалтерского учета «Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба». Теперь клиенты банка «Авангард» могут отправлять платежные поручения и получат
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур»

нтернет-банка «Авангарда» и сервисов бухгалтерского учета для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур». Целью интеграции было повышение уровня сервиса и безопас
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей

«СКБ Контур» объявил о запуске новой услуги «Эльба|Банк» для предпринимателей. «Эльба|Банк» объединяет онлайн-бухгалтерию и интерне
03.10.2017 Клиенты «Точки» могут зарегистрироваться в бухгалтерии «Эльба» из интернет-банка

ать регистрацию. «Раньше клиенту нужно было написать в чат банка с просьбой настроить интеграцию с «Эльбой», ввести логин, номер счёта, с которым нужно интегрироваться, зайти в кабинет «Эльбы»,
19.07.2016 Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба»

Новым руководителем проекта «Контур.Эльба» стал эксперт в области юзабилити и проектирования интерфейсов Рамиль Шайхутдино
29.02.2016 Банк «Точка» разрешил в интернет-банке указывать в назначении платежа курс конвертации валюты

ировалась автоматически, сообщили CNews в банке «Точка». «Мы сделали эту доработку в партнерстве с “Эльбой” по просьбе самих клиентов. Она будет особенно ценной для тех, кто совершает операции

02.10.2015 «Контур.Эльба» представила iOS-приложение для предпринимателей

ления счетов, предназначенное для владельцев iPhone. Как сообщили CNews в «СКБ Контур», приложение «Контур.Эльба» дополняет веб-сервис для предпринимателей, который помогает сдавать отчетность

30.07.2015 «Контур.Эльба» интегрировалась с банковским сервисом «Точка»

нковский сервис для предпринимателей «Точка» (входит в ФГ «Открытие») и сервис для ведения бизнеса «Контур.Эльба» (проект «СКБ Контур») сегодня, 30 июля, завершили интеграцию. Об этом CNews соо
21.11.2014 «Эльба» научилась работать с валютными счетами

Компания «СКБ Контур» представила очередное обновление веб-сервиса «Контур.Эльба». Как сообщили CNews в «СКБ Контур», теперь его пользователи могут вести расчеты
15.11.2012 Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб.

ажи логотипа и брендбука у «СКБ Контура» возникла после после слияния двух веб-сервисов компании — «Эльба» («облачная» бухгалтерия) и «Эврика» (веб-сервис для расчета зарплаты) — в «Бухгалтерию
27.03.2012 В веб-сервисе «Эльба» появился функционал сверки с налоговой

В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появилась новая функциональность – «сверка с налоговой». Теперь представители малого б
21.03.2012 Онлайн-бухгалтерия «Эльба» продается по подписке на сервисе «Рентсофт»

Компания «СКБ Контур» разместила на SaaS-платформе «Рентсофт» онлайн-бухгалтерию «Эльба», популярную в сегменте малого и среднего бизнеса. Стоимость подписки составляет 500 ру
07.03.2012 Индивидуальных предпринимателей сильного пола всего на 20% больше, чем слабого

Проект «Электронный бухгалтер “Эльба”» — веб-сервис, позволяющий предпринимателям на УСН и ЕНВД вести бухгалтерию и сдавать

23.11.2011 В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился онлайн-редактор договоров

В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился онлайн-редактор договоров. Многофункциональный конструктор позволяет сформиро
10.10.2011 Представители малого бизнеса смогут получить бесплатный трехмесячный доступ к «Электронному бухгалтеру «Эльба»

асчетный счет в банке, получат бесплатный доступ к возможностям веб-сервиса «Электронный бухгалтер «Эльба». Оформить заявку на открытие расчетного счета можно в режиме онлайн на сайте «Альфа-Ба
26.09.2011 В «Электронном бухгалтере «Эльба» появился раздел «Главная страница»

В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился дополнительный раздел – «Главная страница». С его помощью пользователи могут

15.06.2011 «Электронный бухгалтер «Эльба» получил инструмент для контроля бизнес-процессов

В разделе «Бизнес» веб-сервиса «Эльба» произошли существенные изменения. У пользователей появилась возможность распределять д
26.04.2011 Бухгалтеры смогут обслуживать до 100 небольших компаний в режиме «единого окна»

Электронный бухгалтер «Эльба» позволяет ускорить процедуру обслуживания клиентов при помощи «Личного кабинета». Нова

Публикаций - 87, упоминаний - 192

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 58
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 11
9594 9
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 6
Microsoft Corporation 25775 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
1С - Мегаплан 104 4
МойСклад - Логнекс 124 4
Rentsoft - Рентсофт 39 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 2
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Softline - Софтлайн 3743 2
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Google LLC 12690 2
Бифит - Bifit 91 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Intuit 82 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
ЛайфТелеком - Телфин 290 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
iiko - айко 62 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 35 1
iRiver 182 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Qsoft - Кьюсофт 30 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
SIPUNI 8 1
Стек Софт 32 1
ТехноКад 4 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
Офис24 8 1
Альфа-Банк 1979 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 32 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Банк24.ру 72 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
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Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Банк24.ру - Уралконтактбанк 2 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Стройкредит АКБ 35 1
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 1
1С - Sawady - Савади 1 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Synergetic - Синергетик 9 1
Арикапитал УК 6 1
Далена банк - Далена МИБ - Далена Московский инвестиционный банк 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
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РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Конституционный суд РФ 112 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
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Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 7
Google Android 15244 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Office 365 1042 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Office 4170 4
Parallels Automation 47 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Qsoft - amoCRM 154 3
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 3
BSS CORREQTS Corporate 49 3
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
СКБ Контур - Контур 365 2 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
СКБ Контур - Контур.ЕГАИС 4 2
СКБ Контур - Контур.Алко - Алкодекларация.Контур - Алкосверка.Контур 8 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 2
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Apple iPad 4012 2
Apple - App Store 3109 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Ericsson Radio System - ERS 74 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Бифит - iBank 59 1
Кобзев Евгений 16 11
Бублик Илья 27 8
Мраморов Дмитрий 36 5
Кадыров Андрей 4 4
Сродных Михаил 97 4
Шайхутдинов Рамиль 3 3
Иванченко Евгений 15 3
Рахимбердиев Аскар 45 2
Самойленко Максим 67 2
Сизов Антон 29 2
Диденко Петр 11 2
Долматовский Евгений 2 2
Аронович Евгений 2 2
Ермолаев Дмитрий 3 2
Делицын Леонид 137 2
Пархоменко Александр 17 2
Евдокимов Алексей 7 2
Яремко Максим 13 2
Мокрышев Сергей 3 2
Распутин Павел 3 2
Лебедев Артемий 110 2
Дьяконов Борис 12 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Леушев Андрей 75 1
Севастьянов Алексей 25 1
Романов Алексей 51 1
Ермолов Алексей 3 1
Грищенков Алексей 9 1
Макаров Иван 33 1
Семашко Николай 3 1
Мишурис Марина 20 1
Белопольский Вадим 9 1
Завьялов Андрей 9 1
Повалий Михаил 8 1
Кузьменко Павел 40 1
Ульянский Олег 6 1
Суверов Сергей 8 1
Савельев Никита 11 1
Мирон Андрей 2 1
Грошев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Европа 24964 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Африка - Африканский регион 3641 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Германия - Саксония 23 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 3
Франция - Французская Республика 8177 3
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Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 2
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Германия - Нижняя Саксония 13 2
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Казахстан - Республика 6048 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа Восточная 3138 2
Канада 5082 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Молдавия - Республика Молдова 738 2
Европа Центральная 278 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 1
Италия - Тоскана 6 1
Дания - Гренландия 145 1
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 56 1
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Атлантический океан - Балтийское море - Висла река 4 1
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