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СКБ Контур Контур.Эльба
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.03.2025
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Умная копилка от «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» поможет уплатить налоги
За счет интеграции с онлайн-бухгалтерией «Контур.Эльба» копилка учитывает обороты бизнеса во всех банках, автоматически считает и откла
|20.03.2025
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Зарплата без комиссии и ограничений для клиентов «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы»
открыть счет в «Контур.Банке» на любом тарифном плане — например, на специальном тарифе, в который Эльба включена бесплатно, — и интегрировать его с онлайн-бухгалтерией. Переводить зарплату со
|09.07.2024
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«СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»
нет ярко выраженной потребности в интеграции интернет-банка с продуктами "Контура", в частности, с "Эльбой"». «Мы будем активно развивать и постепенно наполнять новый интернет-банк. Со временем
|25.05.2023
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«Контур.эльба» и «Конструкториум» запустили чат-бот для молодых предпринимателей
управления, продаж, командной мотивации — и дает практические советы о том, как начать свое дело. «Контур.эльба» и платформа по развитию молодежного предпринимательства Конструкториум разработ
|01.12.2020
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Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»
подходит индивидуальным предпринимателям на «упрощенке» и едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получ
|04.06.2020
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Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба»
Банк «Открытие» интегрировал интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-портал» с системой электронного бухгалтерского сервиса «Эльба» компании «СКБ Контур». Интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Обмен происходит с помощью технологии O
|08.04.2020
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Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк
Банк Авангард завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом Эльба.Мини от СКБ «Контур». Все клиенты банка – индивидуальные предприниматели, работающие бе
|27.03.2019
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«Контур.Эльба» присоединилась к платежному финтех-API Сбербанка
«СКБ Контур» объявила о том, что онлайн-бухгалтерия «Эльба» получила интеграцию с корпоративным интернет-банком Сбербанка посредством fintech API.
|22.03.2019
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Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур»
завершил интеграцию своего интернет-банка с сервисами бухгалтерского учета «Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба». Теперь клиенты банка «Авангард» могут отправлять платежные поручения и получат
|21.03.2019
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«Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур»
нтернет-банка «Авангарда» и сервисов бухгалтерского учета для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур». Целью интеграции было повышение уровня сервиса и безопас
|23.04.2018
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«СКБ Контур» создал банк для предпринимателей
«СКБ Контур» объявил о запуске новой услуги «Эльба|Банк» для предпринимателей. «Эльба|Банк» объединяет онлайн-бухгалтерию и интерне
|03.10.2017
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Клиенты «Точки» могут зарегистрироваться в бухгалтерии «Эльба» из интернет-банка
ать регистрацию. «Раньше клиенту нужно было написать в чат банка с просьбой настроить интеграцию с «Эльбой», ввести логин, номер счёта, с которым нужно интегрироваться, зайти в кабинет «Эльбы»,
|19.07.2016
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Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба»
Новым руководителем проекта «Контур.Эльба» стал эксперт в области юзабилити и проектирования интерфейсов Рамиль Шайхутдино
|29.02.2016
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Банк «Точка» разрешил в интернет-банке указывать в назначении платежа курс конвертации валюты
ировалась автоматически, сообщили CNews в банке «Точка». «Мы сделали эту доработку в партнерстве с “Эльбой” по просьбе самих клиентов. Она будет особенно ценной для тех, кто совершает операции
|02.10.2015
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«Контур.Эльба» представила iOS-приложение для предпринимателей
ления счетов, предназначенное для владельцев iPhone. Как сообщили CNews в «СКБ Контур», приложение «Контур.Эльба» дополняет веб-сервис для предпринимателей, который помогает сдавать отчетность
|30.07.2015
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«Контур.Эльба» интегрировалась с банковским сервисом «Точка»
нковский сервис для предпринимателей «Точка» (входит в ФГ «Открытие») и сервис для ведения бизнеса «Контур.Эльба» (проект «СКБ Контур») сегодня, 30 июля, завершили интеграцию. Об этом CNews соо
|21.11.2014
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«Эльба» научилась работать с валютными счетами
Компания «СКБ Контур» представила очередное обновление веб-сервиса «Контур.Эльба». Как сообщили CNews в «СКБ Контур», теперь его пользователи могут вести расчеты
|15.11.2012
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Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб.
ажи логотипа и брендбука у «СКБ Контура» возникла после после слияния двух веб-сервисов компании — «Эльба» («облачная» бухгалтерия) и «Эврика» (веб-сервис для расчета зарплаты) — в «Бухгалтерию
|27.03.2012
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В веб-сервисе «Эльба» появился функционал сверки с налоговой
В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появилась новая функциональность – «сверка с налоговой». Теперь представители малого б
|21.03.2012
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Онлайн-бухгалтерия «Эльба» продается по подписке на сервисе «Рентсофт»
Компания «СКБ Контур» разместила на SaaS-платформе «Рентсофт» онлайн-бухгалтерию «Эльба», популярную в сегменте малого и среднего бизнеса. Стоимость подписки составляет 500 ру
|07.03.2012
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Индивидуальных предпринимателей сильного пола всего на 20% больше, чем слабого
Проект «Электронный бухгалтер “Эльба”» — веб-сервис, позволяющий предпринимателям на УСН и ЕНВД вести бухгалтерию и сдавать
|23.11.2011
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В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился онлайн-редактор договоров
В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился онлайн-редактор договоров. Многофункциональный конструктор позволяет сформиро
|10.10.2011
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Представители малого бизнеса смогут получить бесплатный трехмесячный доступ к «Электронному бухгалтеру «Эльба»
асчетный счет в банке, получат бесплатный доступ к возможностям веб-сервиса «Электронный бухгалтер «Эльба». Оформить заявку на открытие расчетного счета можно в режиме онлайн на сайте «Альфа-Ба
|26.09.2011
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В «Электронном бухгалтере «Эльба» появился раздел «Главная страница»
В веб-сервисе «Электронный бухгалтер «Эльба» появился дополнительный раздел – «Главная страница». С его помощью пользователи могут
|15.06.2011
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«Электронный бухгалтер «Эльба» получил инструмент для контроля бизнес-процессов
В разделе «Бизнес» веб-сервиса «Эльба» произошли существенные изменения. У пользователей появилась возможность распределять д
|26.04.2011
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Бухгалтеры смогут обслуживать до 100 небольших компаний в режиме «единого окна»
Электронный бухгалтер «Эльба» позволяет ускорить процедуру обслуживания клиентов при помощи «Личного кабинета». Нова
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
|Кобзев Евгений 16 11
|Бублик Илья 27 8
|Мраморов Дмитрий 36 5
|Кадыров Андрей 4 4
|Сродных Михаил 97 4
|Шайхутдинов Рамиль 3 3
|Иванченко Евгений 15 3
|Рахимбердиев Аскар 45 2
|Самойленко Максим 67 2
|Сизов Антон 29 2
|Диденко Петр 11 2
|Долматовский Евгений 2 2
|Аронович Евгений 2 2
|Ермолаев Дмитрий 3 2
|Делицын Леонид 137 2
|Пархоменко Александр 17 2
|Евдокимов Алексей 7 2
|Яремко Максим 13 2
|Мокрышев Сергей 3 2
|Распутин Павел 3 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Дьяконов Борис 12 2
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Леушев Андрей 75 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Романов Алексей 51 1
|Ермолов Алексей 3 1
|Грищенков Алексей 9 1
|Макаров Иван 33 1
|Семашко Николай 3 1
|Мишурис Марина 20 1
|Белопольский Вадим 9 1
|Завьялов Андрей 9 1
|Повалий Михаил 8 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Ульянский Олег 6 1
|Суверов Сергей 8 1
|Савельев Никита 11 1
|Мирон Андрей 2 1
|Грошев Дмитрий 3 1
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