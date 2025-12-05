Разделы

05.12.2025 Госзаказ на киберзащиту: траты на ИБ-услуги выросли на 68% за два года 1
01.12.2025 Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia 1
01.11.2025 У Москвы свой путь. Столичные власти закупают принтеры на миллиарды, пока весь мир переходит на электронный документооборот 2
29.10.2025 Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано 1
10.09.2025 В России обвал закупок техники в госсекторе. Падение более чем на четверть 1
05.09.2025 Исследование «К2Тех»: количество комплексных сервисных ИТ-проектов растет на 30% ежегодно 1
10.07.2025 Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам 1
30.04.2025 В России готовится мощный запрет продаж зарубежной электроники. Кого он коснется 1
11.04.2025 Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха 2
11.04.2025 Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин 1
09.04.2025 В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны 2
04.04.2025 «Крок»: порядка 30% компаний отмечают увеличение числа сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО за последние два года 1
03.03.2025 В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности 1
21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 2
06.02.2025 Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках 2
20.01.2025 Госструктуры впали в зависимость от иностранных серверов и СХД и не спешат бороться с ней. В приоритете американская продукция 1
17.12.2024 Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36% 1
05.12.2024 Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру 1
14.11.2024 Без Windows никуда. На госзакупки ОС из недружественной страны тратятся миллионы рублей. В чем причина 1
17.10.2024 Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза 1
27.08.2024 Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом 1
22.07.2024 В «Контур.Закупках» появилась возможность работать с тендерами, как в CRM ​ 2
24.04.2024 В «Контур.Закупках» появился поиск тендеров стран СНГ 3
28.03.2024 В «Контур.Закупки» внедрили искусственный интеллект: он помогает точнее искать тендеры 2
20.02.2024 «Контур» готовится к запуску маркетплейса для бизнеса 1
27.04.2023 «Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии 1
13.07.2022 Российские разработчики представили роботов для участия в электронных торгах 1
08.04.2020 Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским» 1
06.03.2020 В «Контур.Закупках» появился многопользовательский режим 3
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 2
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
20.08.2018 «СКБ Контур» выпустил бесплатный онлайн-сервис для получения банковских гарантий 1
22.02.2017 «СКБ Контур» в 2016 г. увеличил выручку на 23% 1
16.02.2015 «СКБ Контур» увеличил выручку в 2014 г. на 23% 1
10.12.2013 «СКБ Контур» запустил новый сервис для участников размещения заказа 1

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 18
К2Тех 236 3
Samsung Electronics 10625 3
Intel Corporation 12541 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 2
Nvidia Corp 3731 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 2
AMD - Advanced Micro Devices 4468 2
Ростелеком 10306 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 2
Yandex - Яндекс 8434 2
LG Electronics 3675 2
Xiaomi 1971 2
Sony 6634 2
Haier Group 206 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 21 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 25 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 14 1
Центр открытых разработок - OpenYard 66 1
Квантом 8 1
Right Line - Райт Лайн 21 1
Orion soft - Орион софт - 205 1
К2Тех - К2 НейроТех 40 1
Metamentor - Метаментор 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
МегаФон 9892 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
UIPath 108 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Евросиб 16 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Bayer AG - Байер 85 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Протек - Центр внедрений 59 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 689 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 890 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
Электронный документ - Electronic document 1529 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 452 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 734 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 8
FreePik 1435 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 4
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 3
СКБ Контур - Контур.Призма 23 2
СКБ Контур - Контур.Спектр 2 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 84 2
СКБ Контур - Контур.Маркет 19 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 2
Microsoft Office 3952 2
Linux OS 10896 2
Ланит - Treolan Irbis 139 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 51 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Админ - Контур.Доступ 29 1
СКБ Контур - Контур.ЕГАИС 4 1
СКБ Контур - Контур.Алко - Алкодекларация.Контур - Алкосверка.Контур 8 1
СКБ Контур - Контур.Дисконт 1 1
СКБ Контур - Контур.Витрина 2 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 312 1
Intel Xeon Silver 20 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Nvidia Tesla GPU 187 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 5 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
Новые облачные технологии - МойОфис 891 1
Microsoft Windows 16327 1
Данильчик Василий 9 7
Копосов Максим 73 3
Петрофанова Ксения 3 2
Сенина Лариса 9 2
Воронин Тимофей 17 2
Пинигин Дмитрий 3 2
Мраморов Дмитрий 29 2
Филатов Евгений 29 2
Шадаев Максут 1146 2
Бойко Алексей 99 1
Смирнова Юлия 11 1
Ганюшкин Николай 18 1
Бабанкина Виктория 3 1
Панков Алексей 9 1
Ветерков Александр 10 1
Орлова Юлия 8 1
Швыдченко Юрий 6 1
Немченкова Маргарита 10 1
Трюхан Сергей 7 1
Остроухова Ирина 5 1
Етонов Михаил 7 1
Бородин Владислав 18 1
Крючков Илья 2 1
Доброхотов Михаил 7 1
Колесникова Наталья 1 1
Курушин Константин 1 1
Конев Геннадий 1 1
Мельцин Дмитрий 1 1
Плинер Лев 3 1
Литвенчук Юрий 1 1
Шалпегин Михаил 1 1
Собянин Сергей 473 1
Колокольцев Владимир 44 1
Крымов Евгений 1 1
Березин Максим 131 1
Путин Владимир 3349 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Рензяев Константин 73 1
Губарев Валентин 17 1
Смирнов Алексей 253 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 28
Казахстан - Республика 5792 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Европа 24634 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Узбекистан - Республика 1869 3
Япония 13547 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Латвия - Латвийская Республика 824 2
Молдавия - Республика Молдова 721 2
Литва - Литовская Республика 664 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Нидерланды 3631 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Польша - Республика 2001 1
Канада 4985 1
Мальта - Республика 134 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Индия - Bharat 5697 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Таджикистан - Республика 910 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 16
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 383 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 14
Ведомости 1233 5
Forbes - Форбс 910 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
The Bell - Издание 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Capture the Flag - CTF 53 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
