Intel Xeon Silver


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.01.2026 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux 1
03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium 1
16.04.2025 В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений 5
26.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS 2
10.03.2025 Линейку серверного оборудования Videomax PRO пополнили модели серии ID2 с оптимальным соотношением цена/функциональность 2
20.08.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил услугу аренды выделенного сервера с гибкими конфигурациями 2
25.07.2024 Выдающаяся заявка на успех. Китай создал суверенный процессор на уникальной архитектуре с десятками ядер, «способный уничтожить Intel Xeon» 2
13.02.2023 Экономическая эффективность IaaS. Расчет и выводы 1
16.12.2022 Фонду обязательного медстрахования продали российские серверы втрое дешевле, чем он собирался заплатить 1
06.12.2022 X-Com представила линейку типовых серверов собственной торговой марки 3
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe 4
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения 1
21.12.2020 «Сател» и «Цифра» создадут отечественное решение для организации виртуальных рабочих мест 1
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh 1
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 1
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 2
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 2
25.07.2019 Synology представила новые СХД FS6400, SA3400 и DS620slim 1
21.06.2019 «Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1

Публикаций - 21, упоминаний - 36

Intel Xeon Silver и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12555 16
Softline - Софтлайн 3295 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 2
Samsung Electronics 10645 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 2
NtechLab - НтехЛаб 166 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Nvidia Corp 3748 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 2
Selectel - Селектел 450 2
Softline Projects - Софтлайн проекты 39 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 109 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 330 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 146 1
АРМО ГК 174 1
Монко - Монитор компани 4 1
Центр открытых разработок - OpenYard 69 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Ланит Интеграция 213 1
Selectel Lab 7 1
Сател 165 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
X-Com - Икс ком 170 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 1
9038 1
Yandex - Яндекс 8518 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Рикор Холдинг - Rikor 152 1
Loongson Technology 68 1
AMD - Advanced Micro Devices 4478 1
Apple Inc 12660 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3471 2
Электронная Москва АО 28 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6311 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3544 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 7
DDR - Double data rate 2929 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1558 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 713 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18378 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3774 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 798 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3068 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1034 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 3
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 299 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4384 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 595 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 314 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 5
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 61 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 373 2
Intel Turbo Boost Technology 215 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 52 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 2
Intel Xeon E 196 2
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 30 2
Nvidia Tesla GPU 188 2
Intel x86 - архитектура процессора 1987 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Synology FS - Сетевое хранилище - СХД 3 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 36 1
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 1
SPEC CPU benchmarking suite 14 1
Synology SA - Сетевое хранилище - СХД 1 1
Basis - Tionix AccentOS 4 1
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 64 1
QNAP TDS 1 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 14 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Google TensorFlow 94 1
Python PyTorch 58 1
Caffe - среда для глубинного обучения 19 1
Apache MXNet 13 1
Intel SSD 32 1
Intel Ethernet Controller 12 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Собянин Сергей 478 2
Колокольцев Владимир 44 2
Королюк Алексей 86 2
Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Исаев Дмитрий 53 1
Мосин Евгений 3 1
Крупицкий Владимир 1 1
Мантуров Максим 11 1
Варшавский Антон 3 1
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 4 1
Ансимов Константин 35 1
Самоукин Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2429 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1703 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 383 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8157 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Индия - Bharat 5709 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 135 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10359 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2963 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 310 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 1
Экономический эффект 1218 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
The Bell - Издание 42 2
AnandTech 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2173 1
WCCFTech - Издание 87 1
The Register - The Register Hardware 1705 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

