X-Com представила линейку типовых серверов собственной торговой марки

X-Com разработала линейку серверов типовых конфигураций под собственным брендом для решения различных задач.

С 1996 г. группа компаний X-Com производит компьютеры и серверы в стоечном и башенном исполнении под собственной торговой маркой, а также предлагает услуги по их инсталляции, обслуживании и технической поддержке. Серверы производятся на платформе Intel и сопровождаются пакетом документов, включающим сертификат соответствия и санитарно- эпидемиологическое заключение. Система менеджмента качества X-Com соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), а многоуровневое тестирование на каждом этапе производства гарантирует качество и отсутствие брака.

Исторически X-Com специализировалась на производстве кастомизированных конфигураций серверов для решения конкретных задач. Данный подход позволял достичь наилучшего соотношения цена/производительность и избавлял заказчиков от переплат за избыточную функциональность. В связи с ростом числа запросов заказчиков в 2022 г. был сформирован склад готовых серверов типовых конфигураций. Сегодня в линейку входят следующие модели:

Модель 9800233: 1U Intel Xeon Silver 4314 x2/C621A/128GB/4x3,5" HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 2x960GB SSD/2x1GE/2x800W

Модель 9800234: 1U Intel Xeon Gold 6326 x2/C621A/256GB/4x3,5" HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 2x960GB SSD/2x1GE/2x800W

Модель 9800235: 2U Intel Xeon Silver 4210R x2/C612/128GB/8x3,5" HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 4x960GB SSD/2x1GE/2x1000W

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Модель 9800236: 2U Intel Xeon Gold 6226R x2/C612/256GB/8x3,5" HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 4x960GB SSD/2x1GE/2x1000W

Модель 9800237: 2U Intel Xeon Silver 4210R/C612/64GB/24x3,5" HS/LSI9361+CV/2x240GB SSD + 12x10TB HDD/2x10GE/2x1300W

Все модели доступны к отгрузке со складов X-Com в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.