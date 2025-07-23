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Customize Кастомизация Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий Индивидуализация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

знеса и остановимся на ключевых критериях: контроль и безопасность, стоимость решения, мобильность, кастомизация и возможности масштабирования, а также оценим риски. 30.11.2023 Получить чек-лис
23.07.2025 Сеть restore: запустила кастомизацию устройств Apple

рассматривают электронику как долгосрочную инвестицию, где регулярный уход — необходимое условие, а кастомизация — возможность обновить дизайн без затрат на покупку нового смартфона или ноутбук
07.05.2025 «Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах

ная безопасность, поддержка новых моделей компьютеров и периферийного оборудования, новые приложения для пользователей и системных администраторов. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Кастомизация интерфейса В ОС «Альт Рабочая станция К» 11.0 графическая платформа KDE Plasma обновлена до версии 6. KDE Plasma обеспечивает большой набор настроек интерфейса. Пользователь может:
30.04.2025 ИТ-холдинг «Т1» рассказал, как сократить расходы на кастомные доработки ПО

министративную панель. Это позволяет бизнесу самостоятельно расширять функциональность продукта в соответствии с индивидуальными потребностями. Подход ускоряет внедрение доработок, снижает затраты на кастомизацию и при этом сохраняет стабильность основного приложения. «Мы стремимся дать командам максимальную гибкость, и плагинизация — важный шаг в этом направлении. Мы не просто предложили г
29.04.2025 В платформе для ритейла Catrinix добавлена функция кастомизации интерфейса  

Компания Atrinix, разработчик платформы для автоматизации ритейла Catrinix, добавила в свой продукт функцию кастомизации интерфейса, которая позволяет оформить систему в точном соответствии с корпоративными цветами организации. Интерфейс настройки похож на редактор тем в популярных приложениях: доста
15.04.2025 Caviar создал кастомный iPhone для Александра Овечкина

Ювелирный дом Caviar отметил рекорд Александра Овечкина, разработав для хоккеиста уникальный кастомный смартфон с золотым покрытием 999 пробы и цифрами рекорда «895». Этот подарок стал продолжением давней традиции: в 2016 г. бренд уже вручал Овечкину золотой iPhone перед решающим матче
24.01.2025 Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи

я новым началом. В восточной традиции Змея ассоциируется с мудростью, обновлением и перерождением, что делает эту модель особенно актуальной в Год Зеленой Змеи. Caviar Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи Флагман коллекции, Samsung S25 Ultra Ouroboros, стоимостью более 1 млн руб., украшен объемным изображением золотого уробороса, покрытым з
19.11.2024 Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro

в котором человек полностью изменит взаимодействие окружающим пространством с помощью развития технологий VR и AR. Все функции оригинального устройства сохранены. Caviar Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro Световой уплотнитель Light Seal и наушники с 3D-звуком покрыты вручную прошитой кожей, обеспечивая новый тактильный опыт взаимодействия с устройством. Рамка очков пок
07.11.2024 В «Облаке Mail» появились темная тема и возможность кастомизации папок

темную тему в веб-версии «Облака», получить возможность очистки хранилища на устройстве после загрузки файлов в облачное хранилище в приложении на iOS и делиться общедоступными папками с возможностью кастомизации. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru. Загружая файлы в облачное хранилище, пользователи смогут получить возможность очистить место на своих телефонах и планшетах. После то
02.11.2024 Caviar представил кастомный iPhone «Победоносец» в честь Дня народного единства

Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, выпустил кастомный iPhone, посвященный Дню народного единства. Телефон украшен символикой Георгия Победоносца – небесного покровителя Москвы и всей России, который изображался на знаменах Минина и Пожар
07.10.2024 Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина

ренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. В честь 72-го дня рождения президента России компания выпустила праздничный комплект, включающий кастомный iPhone 16 Pro «Говорит Президент» в подарочной интерактивной упаковке, презентующей видео-поздравление с лучшими фразами президента по мнению представителей бренда. Лимитированная сер
03.10.2024 Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация

еобходимость периодического внесения изменений в само решение. Посмотреть итоги видео-проверки IBP 2024 Но в качестве ключевой причины выбора платформ, как правило, называют их широкие возможности по кастомизации приложений, что влечет за собой минимизацию риска неуспеха — то есть того, что решение не оправдает ожиданий и будет отторгнуто пользователями. Тренд № 2: Применение продвинутых ин
26.09.2024 Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами

, авиационный титан, автомобильный карбон и крокодиловая кожа. Caviar Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами Флагманом коллекции Rich Colors является G
02.07.2024 Caviar открыл предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro.

ила на сайте цены на кастомные iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Caviar Caviar открыл предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro. Предзаказ дает возможность оказаться в числе первых обладателей iPho
30.05.2024 Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»

еперь будет поставляться в упаковке с новым видео, посвященным Победам России. Caviar Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа» В коллекции также представлены две друг
20.03.2024 iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников

правление для крупного бизнеса. Команда iSpring поможет заказчикам внедрить инструменты для цифровизации корпоративного обучения с учетом бизнес-процессов и уже действующих решений, а также предложит кастомные доработки в случае запроса на специфичные сервисы. При разработке и запуске корпоративной системы обучения и развития сотрудников у крупного бизнеса нередко возникают сложности с выст
27.02.2024 Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации

Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации. Учитывая высокую значимость экспертного подхода и качественного внедрения, Websoft уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с партнерами-интеграторами, в том числе имеющим
23.01.2024 Caviar выпустил кастомный Samsung Galaxy S24 Ultra c механическими часами и золотым драконом

олетом Colt 1911 на корпусе. Любой дизайн можно заказать на Samsung S24 и Samsung S24 Plus. Цены на кастомизированные Samsung от Caviar стартуют с отметки 579 тыс. руб.
19.12.2023 Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн

Компания Caviar, бренд люксовой кастомизации смартфонов Apple и Samsung, представила на своем сайте обновление коллекции iPho
10.11.2023 Кастомизация на максимум: обновленная механическая клавиатура Bloody S98

специальными силиконовыми накладками значительно снижают уровень шума от нажатия клавиш, позволяя без помех пользоваться клавиатурой даже ночью и не мешать близким. Предусмотрено множество вариантов кастомизации отдельных элементов. Ножки позволяют устанавливать высоту наклона на 3° или 8°. Съемный 1,8-метровый кабель Type-C размещается в трех разных положениях и не отвлекает от матча. RGB
30.10.2023 Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона и новые инструменты для кастомизации чатов

алгоритмов машинного обучения выявлять подозрительные аккаунты и ограничивать для них использование новой функции, ограждая пользователей от спама. В «VK Мессенджере» появились новые возможности для кастомизации: динамические фоны чатов, которые адаптируются под тему приложения — тёмную или светлую. Функция работает в приложениях на Android и вскоре появится на iOS. Стали доступны новые ун
30.10.2023 Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»

Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотичных девайсов компании доходит до 900 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представите
30.06.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах

«Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте». Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-н
16.03.2022 Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина.

и оборвалась жизнь Григория Распутина. Стоимость модели составляет 8,2 млн руб. Другая эксклюзивная кастомизация посвящена французскому императору Наполеону Бонапарту. Подпись из личного письма
29.12.2021 Сергей Тихомиров -

У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах

ландшафт предприятия или влияют только на отдельные небольшие его части. Очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имеет достаточно широкие возможности и хороший инструментарий для кастомизации CNews: А какие технологии, по вашему мнению, лучше всего подходят для таких задач? Сергей Тихомиров: На наш взгляд, очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имее
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя

са к продукции «Сибура» до заказа, а в следующем году мы планируем довести этот показатель до 100%. Кастомизация «коробки». Как это было Первая CRM-система, Oracle Siebel CRM, «коробочное решен
12.04.2016 Новый флагман HTC потерял индивидуальность

сказали, что потратили год на разработку дизайна HTC 10. В итоге спереди аппарат потерял визуальную индивидуальность, теперь его легко спутать, например, с Samsung. Идентификация усложнена и те
22.07.2015 Dassault Systèmes представила приложение для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров

сообщили в Dassault Systèmes. Теперь ритейлеры могут воспользоваться гибкими возможностями массовой кастомизации потребительских продуктов, что будет выгодно как заказчикам, так и ритейлерам и

28.11.2014 Николай Фокин - Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате

ажу облачных услуг Cloud4Y под собственным брендом компаний-партнеров. В этом случае предполагается кастомизация панели управления для партнеров, которая заключается в замене логотипа, дизайна,
15.01.2009 Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне

го части, где речь идет об использовании этого понятия. Так, в соответствии со статьей 1484 "Исключительное право на товарный знак", "исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака…в сети интернет, в том числе в доменном имени и при др
13.06.2007 Sony Vaio CR: отражение индивидуальности

ашей личности, так же, как и машина, которую вы водите, — делится глава продаж Vaio в США Майк Эбэри (Mike Abary). — Пользователи желают, чтобы персональный компьютер был отражением их креативности и индивидуальности, а не только хранил документы». Ноутбуки Sony Vaio CR оснащены 14,1-дюймовым дисплеем с фирменной технологией Xbrite-Eco разрешением 1280 x 800 точек, пишущим DVD-приводом, ада
04.08.2006 Тест "кастомизации" телефона - ошибки русского iMode учтены

ента может повлиять положительно. Именно на это отчасти и была сделана ставка «Связным». Что такое «кастомизированный» телефон C конца июля известная сеть салонов сотовой связи предлагает «каст
25.07.2006 "Связной" объявил о кастомизации мобильных телефонов

Группа компаний «Связной» объявляет о запуске нового масштабного проекта по кастомизации мобильных телефонов. Теперь практически все популярные модели мобильных телефонов ведущих мировых производителей, поставляемые в сеть «Связной», будут оснащены порталом «Загрузка».
26.06.2006 Loewe выпустил индивидуальное аудио

дополнение к телевизорам линейки Individual. Система может также включать в себя компактные напольные колонки, небольшие сателлиты и сабвуфер. Loewe Individual Sound Individual Sound — абсолютно индивидуальное аудио. Покупатель может самостоятельно комбинировать свою акустическую систему. Например, систему из четырех напольных колонок/сателлитов, или — из двух напольных колонок и 

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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 65
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
РСП - Российский союз правообладателей 12 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1430
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1124
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 821
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 761
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 755
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 713
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 693
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 656
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 606
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 594
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 554
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 506
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 450
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 443
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 422
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 417
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 382
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 375
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 371
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 355
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 354
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 351
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 347
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 346
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 339
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 333
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 331
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 323
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 302
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 301
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 296
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 294
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 290
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 285
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 279
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 273
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 272
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 271
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 269
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 268
Google Android 15243 328
Microsoft Windows 16882 256
Linux OS 11533 224
Apple iOS 8583 181
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 150
Microsoft Office 4170 146
Oracle Java - язык программирования 3469 104
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 102
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 102
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 90
Microsoft Windows 2000 8678 88
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 84
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 77
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 76
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 71
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 70
Apple iPhone 6 4861 67
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 64
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 64
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 60
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 58
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 58
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 55
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 53
Microsoft Outlook 1506 53
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 52
Microsoft Azure 1526 52
Apple iPad 4011 51
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 48
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 48
Apple macOS 2419 46
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 45
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 45
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 45
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 44
Google YouTube - Видеохостинг 3002 43
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 43
1С:ERP Управление предприятием 841 43
Microsoft Windows 10 1938 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 41
Путин Владимир 3454 39
Востриков Юрий 86 27
Шадаев Максут 1210 25
Ксенин Алекс 311 20
Чуканов Сергей 110 18
Демидов Михаил 134 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
Кирьянова Александра 169 15
Натрусов Артем 313 14
Сергеев Сергей 179 13
Панченко Иван 197 13
Чаркин Евгений 317 12
Сотин Денис 216 12
Курьянов Сергей 162 12
Урусов Виктор 157 12
Врацкий Андрей 175 11
Китов Сергей 19 11
Рустамов Рустам 548 11
Булгаков Кирилл 133 11
Нестеров Алексей 175 10
Тятюшев Максим 215 10
Слученков Антон 18 10
Прозоровский Василий 40 9
Степанов Антон 71 9
Нуралиев Борис 298 9
Абакумов Евгений 227 9
Березин Максим 144 9
Шилов Сергей 99 9
Семенов Александр 166 9
Чурсин Дмитрий 87 9
Ульянов Николай 176 9
Теплицкий Дмитрий 88 9
Воронин Павел 196 9
Александров Александр 86 9
Глазков Александр 151 8
Осипов Александр 96 8
Гольцов Александр 84 8
Краснова Марина 42 8
Истомин Константин 58 8
Махлин Дмитрий 123 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2618
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 523
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 412
Европа 24964 300
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 243
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 236
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 217
Германия - Федеративная Республика 13221 144
Азия - Азиатский регион 5920 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 89
Беларусь - Белоруссия 6289 87
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 83
Казахстан - Республика 6048 80
Южная Корея - Республика 7052 77
Япония 13807 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 76
Земля - планета Солнечной системы 10865 72
Индия - Bharat 5869 69
Россия - СФО - Новосибирск 4876 64
Франция - Французская Республика 8177 62
Украина 7928 62
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 60
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 51
Италия - Итальянская Республика 4508 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 47
Финляндия - Финляндская Республика 3697 45
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 44
Европа Восточная 3138 43
Бразилия - Федеративная Республика 2520 40
Китай - Тайвань 4245 37
Испания - Королевство 3840 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 36
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 35
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
Африка - Африканский регион 3641 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 31
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 970
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 852
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 611
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 534
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 497
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 428
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 406
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 331
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 308
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 282
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 260
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 246
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 238
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 231
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 225
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 190
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 184
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 181
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 177
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 160
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 149
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 148
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 146
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 139
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 123
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 118
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Bloomberg 1627 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Phys.org 972 7
Ведомости 1466 7
9to5Google 60 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
N+1 - Издание 188 6
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The Verge - Издание 619 6
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Fortune 211 3
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 130
Gartner - Гартнер 3658 105
IDC - International Data Corporation 4975 98
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 48
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 22
Forrester Research 834 21
CNews Рынок ИТ-услуг 171 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
CNews Инновация года - награда 155 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 7
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Российский рынок ERP 24 5
Fortune Global 500 295 5
Markets&Markets Research 113 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Juniper Research 131 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
ITResearch 123 3
IBSi - IBS Intelligence 7 3
TAdviser IT Prize 9 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Microsoft Research 144 3
Frost & Sullivan 207 3
CNews SaaS рейтинг 28 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 30
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
РАН - Российская академия наук 2122 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 4
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 3
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
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