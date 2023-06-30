Customize Кастомизация Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий Индивидуализация
|30.06.2023
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Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах
«Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте». Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-н
|29.12.2021
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Сергей Тихомиров -
У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах
ландшафт предприятия или влияют только на отдельные небольшие его части. Очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имеет достаточно широкие возможности и хороший инструментарий для кастомизации CNews: А какие технологии, по вашему мнению, лучше всего подходят для таких задач? Сергей Тихомиров: На наш взгляд, очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имее
|19.06.2020
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Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя
са к продукции «Сибура» до заказа, а в следующем году мы планируем довести этот показатель до 100%. Кастомизация «коробки». Как это было Первая CRM-система, Oracle Siebel CRM, «коробочное решен
|28.11.2014
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Николай Фокин - Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате
ажу облачных услуг Cloud4Y под собственным брендом компаний-партнеров. В этом случае предполагается кастомизация панели управления для партнеров, которая заключается в замене логотипа, дизайна,
|04.08.2006
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Тест "кастомизации" телефона - ошибки русского iMode учтены
ента может повлиять положительно. Именно на это отчасти и была сделана ставка «Связным». Что такое «кастомизированный» телефон C конца июля известная сеть салонов сотовой связи предлагает «каст
|25.07.2006
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"Связной" объявил о кастомизации мобильных телефонов
Группа компаний «Связной» объявляет о запуске нового масштабного проекта по кастомизации мобильных телефонов. Теперь практически все популярные модели мобильных телефонов ведущих мировых производителей, поставляемые в сеть «Связной», будут оснащены порталом «Загрузка».
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|Шадаев Максут 794 13
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|Востриков Юрий 41 12
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|Ульянов Николай 75 5
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|Потапенко Михаил 45 5
|Никулин Игорь 24 5
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