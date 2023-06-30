Customize Кастомизация Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий Индивидуализация

Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах «Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте». Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-н

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