Customize Кастомизация Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий Индивидуализация

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СОБЫТИЯ
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Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS
знеса и остановимся на ключевых критериях: контроль и безопасность, стоимость решения, мобильность, кастомизация и возможности масштабирования, а также оценим риски. 30.11.2023 Получить чек-лис
|23.07.2025
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Сеть restore: запустила кастомизацию устройств Apple
рассматривают электронику как долгосрочную инвестицию, где регулярный уход — необходимое условие, а кастомизация — возможность обновить дизайн без затрат на покупку нового смартфона или ноутбук
|07.05.2025
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«Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах
ная безопасность, поддержка новых моделей компьютеров и периферийного оборудования, новые приложения для пользователей и системных администраторов. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Кастомизация интерфейса В ОС «Альт Рабочая станция К» 11.0 графическая платформа KDE Plasma обновлена до версии 6. KDE Plasma обеспечивает большой набор настроек интерфейса. Пользователь может:
|30.04.2025
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ИТ-холдинг «Т1» рассказал, как сократить расходы на кастомные доработки ПО
министративную панель. Это позволяет бизнесу самостоятельно расширять функциональность продукта в соответствии с индивидуальными потребностями. Подход ускоряет внедрение доработок, снижает затраты на кастомизацию и при этом сохраняет стабильность основного приложения. «Мы стремимся дать командам максимальную гибкость, и плагинизация — важный шаг в этом направлении. Мы не просто предложили г
|29.04.2025
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В платформе для ритейла Catrinix добавлена функция кастомизации интерфейса
Компания Atrinix, разработчик платформы для автоматизации ритейла Catrinix, добавила в свой продукт функцию кастомизации интерфейса, которая позволяет оформить систему в точном соответствии с корпоративными цветами организации. Интерфейс настройки похож на редактор тем в популярных приложениях: доста
|15.04.2025
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Caviar создал кастомный iPhone для Александра Овечкина
Ювелирный дом Caviar отметил рекорд Александра Овечкина, разработав для хоккеиста уникальный кастомный смартфон с золотым покрытием 999 пробы и цифрами рекорда «895». Этот подарок стал продолжением давней традиции: в 2016 г. бренд уже вручал Овечкину золотой iPhone перед решающим матче
|24.01.2025
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Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи
я новым началом. В восточной традиции Змея ассоциируется с мудростью, обновлением и перерождением, что делает эту модель особенно актуальной в Год Зеленой Змеи. Caviar Caviar представил первый в мире кастомный Samsung S25 Ultra Ouroboros в честь Года Змеи Флагман коллекции, Samsung S25 Ultra Ouroboros, стоимостью более 1 млн руб., украшен объемным изображением золотого уробороса, покрытым з
|19.11.2024
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Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro
в котором человек полностью изменит взаимодействие окружающим пространством с помощью развития технологий VR и AR. Все функции оригинального устройства сохранены. Caviar Caviar выпустил первый в мире кастомный Apple Vision Pro Световой уплотнитель Light Seal и наушники с 3D-звуком покрыты вручную прошитой кожей, обеспечивая новый тактильный опыт взаимодействия с устройством. Рамка очков пок
|07.11.2024
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В «Облаке Mail» появились темная тема и возможность кастомизации папок
темную тему в веб-версии «Облака», получить возможность очистки хранилища на устройстве после загрузки файлов в облачное хранилище в приложении на iOS и делиться общедоступными папками с возможностью кастомизации. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru. Загружая файлы в облачное хранилище, пользователи смогут получить возможность очистить место на своих телефонах и планшетах. После то
|02.11.2024
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Caviar представил кастомный iPhone «Победоносец» в честь Дня народного единства
Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, выпустил кастомный iPhone, посвященный Дню народного единства. Телефон украшен символикой Георгия Победоносца – небесного покровителя Москвы и всей России, который изображался на знаменах Минина и Пожар
|07.10.2024
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Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина
ренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. В честь 72-го дня рождения президента России компания выпустила праздничный комплект, включающий кастомный iPhone 16 Pro «Говорит Президент» в подарочной интерактивной упаковке, презентующей видео-поздравление с лучшими фразами президента по мнению представителей бренда. Лимитированная сер
|03.10.2024
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Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация
еобходимость периодического внесения изменений в само решение. Посмотреть итоги видео-проверки IBP 2024 Но в качестве ключевой причины выбора платформ, как правило, называют их широкие возможности по кастомизации приложений, что влечет за собой минимизацию риска неуспеха — то есть того, что решение не оправдает ожиданий и будет отторгнуто пользователями. Тренд № 2: Применение продвинутых ин
|26.09.2024
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Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами
, авиационный титан, автомобильный карбон и крокодиловая кожа. Caviar Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами Флагманом коллекции Rich Colors является G
|02.07.2024
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Caviar открыл предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro.
ила на сайте цены на кастомные iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Caviar Caviar открыл предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro. Предзаказ дает возможность оказаться в числе первых обладателей iPho
|30.05.2024
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Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»
еперь будет поставляться в упаковке с новым видео, посвященным Победам России. Caviar Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа» В коллекции также представлены две друг
|20.03.2024
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iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников
правление для крупного бизнеса. Команда iSpring поможет заказчикам внедрить инструменты для цифровизации корпоративного обучения с учетом бизнес-процессов и уже действующих решений, а также предложит кастомные доработки в случае запроса на специфичные сервисы. При разработке и запуске корпоративной системы обучения и развития сотрудников у крупного бизнеса нередко возникают сложности с выст
|27.02.2024
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Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации
Компания Websoft предоставляет своим клиентам готовые гибкие решения для быстрого запуска процессов и широкие возможности настройки и кастомизации. Учитывая высокую значимость экспертного подхода и качественного внедрения, Websoft уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с партнерами-интеграторами, в том числе имеющим
|23.01.2024
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Caviar выпустил кастомный Samsung Galaxy S24 Ultra c механическими часами и золотым драконом
олетом Colt 1911 на корпусе. Любой дизайн можно заказать на Samsung S24 и Samsung S24 Plus. Цены на кастомизированные Samsung от Caviar стартуют с отметки 579 тыс. руб.
|19.12.2023
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Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн
Компания Caviar, бренд люксовой кастомизации смартфонов Apple и Samsung, представила на своем сайте обновление коллекции iPho
|10.11.2023
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Кастомизация на максимум: обновленная механическая клавиатура Bloody S98
специальными силиконовыми накладками значительно снижают уровень шума от нажатия клавиш, позволяя без помех пользоваться клавиатурой даже ночью и не мешать близким. Предусмотрено множество вариантов кастомизации отдельных элементов. Ножки позволяют устанавливать высоту наклона на 3° или 8°. Съемный 1,8-метровый кабель Type-C размещается в трех разных положениях и не отвлекает от матча. RGB
|30.10.2023
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Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона и новые инструменты для кастомизации чатов
алгоритмов машинного обучения выявлять подозрительные аккаунты и ограничивать для них использование новой функции, ограждая пользователей от спама. В «VK Мессенджере» появились новые возможности для кастомизации: динамические фоны чатов, которые адаптируются под тему приложения — тёмную или светлую. Функция работает в приложениях на Android и вскоре появится на iOS. Стали доступны новые ун
|30.10.2023
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Caviar выпустил кастомный кейс Apple Watch с золотым гербом в рамках коллекции «Россия»
Caviar представил на сайте кастомный кейс для Apple Watch 9 с изображением герба России в рамках одноименной коллекции. Стоимость патриотичных девайсов компании доходит до 900 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представите
|30.06.2023
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Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах
«Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте». Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-н
|16.03.2022
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Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина.
и оборвалась жизнь Григория Распутина. Стоимость модели составляет 8,2 млн руб. Другая эксклюзивная кастомизация посвящена французскому императору Наполеону Бонапарту. Подпись из личного письма
|29.12.2021
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Сергей Тихомиров -
У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах
ландшафт предприятия или влияют только на отдельные небольшие его части. Очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имеет достаточно широкие возможности и хороший инструментарий для кастомизации CNews: А какие технологии, по вашему мнению, лучше всего подходят для таких задач? Сергей Тихомиров: На наш взгляд, очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имее
|19.06.2020
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Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя
са к продукции «Сибура» до заказа, а в следующем году мы планируем довести этот показатель до 100%. Кастомизация «коробки». Как это было Первая CRM-система, Oracle Siebel CRM, «коробочное решен
|12.04.2016
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Новый флагман HTC потерял индивидуальность
сказали, что потратили год на разработку дизайна HTC 10. В итоге спереди аппарат потерял визуальную индивидуальность, теперь его легко спутать, например, с Samsung. Идентификация усложнена и те
|22.07.2015
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Dassault Systèmes представила приложение для проектирования ювелирных изделий, игрушек и аксессуаров
сообщили в Dassault Systèmes. Теперь ритейлеры могут воспользоваться гибкими возможностями массовой кастомизации потребительских продуктов, что будет выгодно как заказчикам, так и ритейлерам и
|28.11.2014
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Николай Фокин - Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате
ажу облачных услуг Cloud4Y под собственным брендом компаний-партнеров. В этом случае предполагается кастомизация панели управления для партнеров, которая заключается в замене логотипа, дизайна,
|15.01.2009
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Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне
го части, где речь идет об использовании этого понятия. Так, в соответствии со статьей 1484 "Исключительное право на товарный знак", "исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака…в сети интернет, в том числе в доменном имени и при др
|13.06.2007
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Sony Vaio CR: отражение индивидуальности
ашей личности, так же, как и машина, которую вы водите, — делится глава продаж Vaio в США Майк Эбэри (Mike Abary). — Пользователи желают, чтобы персональный компьютер был отражением их креативности и индивидуальности, а не только хранил документы». Ноутбуки Sony Vaio CR оснащены 14,1-дюймовым дисплеем с фирменной технологией Xbrite-Eco разрешением 1280 x 800 точек, пишущим DVD-приводом, ада
|04.08.2006
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Тест "кастомизации" телефона - ошибки русского iMode учтены
ента может повлиять положительно. Именно на это отчасти и была сделана ставка «Связным». Что такое «кастомизированный» телефон C конца июля известная сеть салонов сотовой связи предлагает «каст
|25.07.2006
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"Связной" объявил о кастомизации мобильных телефонов
Группа компаний «Связной» объявляет о запуске нового масштабного проекта по кастомизации мобильных телефонов. Теперь практически все популярные модели мобильных телефонов ведущих мировых производителей, поставляемые в сеть «Связной», будут оснащены порталом «Загрузка».
|26.06.2006
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Loewe выпустил индивидуальное аудио
дополнение к телевизорам линейки Individual. Система может также включать в себя компактные напольные колонки, небольшие сателлиты и сабвуфер. Loewe Individual Sound Individual Sound — абсолютно индивидуальное аудио. Покупатель может самостоятельно комбинировать свою акустическую систему. Например, систему из четырех напольных колонок/сателлитов, или — из двух напольных колонок и
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