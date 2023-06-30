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Customize Кастомизация Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий Индивидуализация



30.06.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах

«Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте». Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-н
29.12.2021 Сергей Тихомиров -

У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах

ландшафт предприятия или влияют только на отдельные небольшие его части. Очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имеет достаточно широкие возможности и хороший инструментарий для кастомизации CNews: А какие технологии, по вашему мнению, лучше всего подходят для таких задач? Сергей Тихомиров: На наш взгляд, очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имее
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя

са к продукции «Сибура» до заказа, а в следующем году мы планируем довести этот показатель до 100%. Кастомизация «коробки». Как это было Первая CRM-система, Oracle Siebel CRM, «коробочное решен
28.11.2014 Николай Фокин - Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате

ажу облачных услуг Cloud4Y под собственным брендом компаний-партнеров. В этом случае предполагается кастомизация панели управления для партнеров, которая заключается в замене логотипа, дизайна,
04.08.2006 Тест "кастомизации" телефона - ошибки русского iMode учтены

ента может повлиять положительно. Именно на это отчасти и была сделана ставка «Связным». Что такое «кастомизированный» телефон C конца июля известная сеть салонов сотовой связи предлагает «каст
25.07.2006 "Связной" объявил о кастомизации мобильных телефонов

Группа компаний «Связной» объявляет о запуске нового масштабного проекта по кастомизации мобильных телефонов. Теперь практически все популярные модели мобильных телефонов ведущих мировых производителей, поставляемые в сеть «Связной», будут оснащены порталом «Загрузка».

Публикаций - 1527, упоминаний - 1665

Customize замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23928 216
7492 129
Google LLC 11294 113
SAP SE 5060 106
Oracle Corporation 6458 92
Apple Inc 11531 84
Samsung Electronics 9900 80
IBM - International Business Machines Corp 9305 68
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10558 63
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3146 55
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1978 54
Intel Corporation 11828 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10387 52
Yandex - Яндекс 6291 51
VMware 2228 49
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1175 46
HP Inc. 5605 43
Huawei 3647 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8333 42
Meta Platforms - Facebook 4363 41
Dell EMC 4962 40
Cisco Systems 4974 39
Крок - Croc 1756 38
Softline - Софтлайн 2299 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4437 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 33
HTC Corporation 1491 33
Amazon Inc - Amazon.com 2866 32
VK - Mail.ru Group 3268 32
Telegram Group 1357 29
Sony 6475 28
AMD - Advanced Micro Devices 3967 28
Nvidia Corp 3279 28
Docsvision - ДоксВижн 984 27
Цифра ГК 2239 27
X Corp - Twitter 2779 26
Lenovo Group 2223 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1400 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7551 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6349 73
РЖД - Российские железные дороги 1744 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2574 35
Альфа-Банк 1643 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 906 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 27
Открытие ФК - Банк Открытие 523 26
Лента - Сеть розничной торговли 1860 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1368 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 464 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 377 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Интеррос - Росбанк АКБ 574 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1983 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 14
Почта России ПАО 1977 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 984 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 472 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 451 13
Qiwi 963 13
Связной ГК 1355 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1803 12
ВТБ - ВТБ24 661 11
Россети Ленэнерго 1697 11
Газпром нефть 541 11
ПГК - Первая грузовая компания 175 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 10
Евросеть 1402 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 191 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 10
Газпром ПАО 1206 10
Почта Банк 413 10
Транснефть 280 9
Северсталь ПАО - Severstal 402 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 271 9
Роснефть НК - нефтяная компания 496 9
Visa International 1904 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10117 71
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3260 61
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4076 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1729 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4632 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2870 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5379 25
Федеральное казначейство России 1633 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2613 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2180 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2662 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5023 15
Президент Российской Федерации 3951 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2567 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1719 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 11
Правительство Москвы 2126 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1276 9
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 226 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 119 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 736 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1104 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3127 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2514 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 272 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3079 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 5
Верховный суд Российской Федерации 690 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 741 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 131 4
ОМСУ - Органы местного самоуправления 28 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 26
4CIO 760 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 521 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 629 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1384 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 175 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 202 5
8K Association - Ассоциация 8K 170 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 265 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
NASS - National Association of Secretaries of State - Национальная ассоциация государственных секретарей 1 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
WiMAX Forum 68 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 4 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Eclipse Foundation 25 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57273 723
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27525 450
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22399 428
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42810 425
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18660 374
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14720 318
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14253 313
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27193 299
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8763 286
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22401 240
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23050 225
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8869 189
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11540 185
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19733 172
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9497 169
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10094 169
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6428 167
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9418 155
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5917 154
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9722 152
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11081 149
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23083 136
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11617 132
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13815 132
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5554 130
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19509 129
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8701 126
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8573 124
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11915 122
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6823 118
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6361 117
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8619 108
Google Android 13222 188
Microsoft Windows 14841 143
Linux OS 8883 101
Apple iOS 7228 100
Apple iPhone - серия смартфонов 6800 78
Microsoft Office 3559 63
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 53
Oracle Java - язык программирования 2846 44
Microsoft Windows 2000 8661 43
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 927 42
Google Play - Google Store - Android Market 3119 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4494 40
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3689 39
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2150 37
Microsoft SharePoint Products and Technologies 784 36
Apple iPhone 6 4862 36
Microsoft Azure 1355 34
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 432 33
Microsoft Windows 10 1601 32
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1153 31
Microsoft Skype 2003 29
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2340 28
Apple iPad 3781 28
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 28
Microsoft SQL Server 1515 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1417 26
Microsoft Office 365 889 26
Microsoft Exchange 1358 26
Microsoft Edge - браузер 1955 26
Microsoft SharePoint Server 693 24
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 290 24
Google YouTube - Видеохостинг 2539 23
Mozilla Firefox - браузер 1833 23
Apple macOS 1849 22
ВГТРК - Смотрим 562 22
Apple - App Store 2736 22
Apple Mac - Apple Macintosh 2907 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2574 22
Google Chrome - браузер 1460 22
Microsoft Outlook 1326 21
Шадаев Максут 794 13
Демидов Михаил 133 12
Востриков Юрий 41 12
Курьянов Сергей 162 11
Сотин Денис 189 11
Натрусов Артем 246 10
Березин Максим 93 9
Путин Владимир 2892 9
Нуралиев Борис 278 8
Абакумов Евгений 172 8
Рустамов Рустам 308 8
Чаркин Евгений 270 8
Кирьянова Александра 105 8
Тятюшев Максим 47 8
Алешкин Сергей 64 7
Чурсин Дмитрий 45 7
Урусов Виктор 88 7
Александров Александр 50 7
Лазаренко Дмитрий 29 7
Прозоровский Василий 40 7
Хомутский Юрий 75 7
Петров Кирилл 34 6
Панченко Иван 77 6
Бирюков Артем 10 6
Порошин Тимур 26 6
Осипов Александр 71 6
Шилов Сергей 87 6
Самойлов Юрий 74 6
Семенов Александр 125 6
Булгаков Кирилл 71 6
Зайцев Андрей 47 6
Сивцев Илья 96 5
Боровиков Сергей 28 5
Кошкина Юлия 13 5
Ульянов Николай 75 5
Клочков Алексей 34 5
Спирин Антон 26 5
Потапенко Михаил 45 5
Никулин Игорь 24 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 5
Россия - РФ - Российская федерация 130100 996
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50664 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40006 174
Европа 21261 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13571 121
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15787 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13787 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 70
Германия - Федеративная Республика 12332 43
Азия - Азиатский регион 5217 42
Казахстан - Республика 5182 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13074 38
Южная Корея - Республика 6400 36
Солнце - звезда Солнечной системы 4962 34
Украина 7407 31
Индия - Bharat 5207 31
Япония 13068 31
Беларусь - Белоруссия 4886 27
Европа Восточная 3016 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3520 24
Россия - СФО - Новосибирск 3877 24
Китай - Тайвань 3817 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2686 22
Италия - Итальянская Республика 4250 21
Бразилия - Федеративная Республика 2273 20
Земля - планета Солнечной системы 10067 20
Америка Латинская 1743 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2533 19
Франция - Французская Республика 7657 19
Америка Северная 3127 18
Америка 2061 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6681 17
Финляндия - Финляндская Республика 3516 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1336 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1956 14
Европа Западная 1418 14
Нидерланды 3377 13
Испания - Королевство 3640 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1608 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44224 411
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11867 386
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46331 337
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21848 249
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11737 217
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9922 169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25706 155
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5634 146
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4934 137
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7324 131
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6365 126
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14922 117
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5099 113
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10242 99
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5929 79
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5487 77
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2875 68
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2674 68
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3435 68
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2010 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4259 65
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4541 65
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2351 64
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5176 60
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8797 60
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4437 56
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2665 56
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6882 53
Кредитование - Сrediting - Заём 6237 53
Английский язык 6313 53
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4554 51
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1641 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5310 49
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6894 49
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1215 49
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РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 2
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РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
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Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 14 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
Микротест УЦ - Учебный центр 6 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 1
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 1
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Auckland University of Technology - Te Wananga Aronui o Tāmaki Makau Rau - Оклендский технологический университет 2 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 13
CNews FORUM Кейсы 166 7
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 250 6
Microsoft Ignite 40 3
Связь-Экспокомм 93 3
Microsoft Build - конференция 36 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 2
Samsung Unpacked 30 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Defcon 44 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 2
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Docflow 146 2
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МТС Телеком Идея 52 1
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CCWF - Call Center World Forum 17 1
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ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
CEATEC 45 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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