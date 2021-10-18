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Интерфакс
Interfax
Иинформационное агентство


18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 2
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 1
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза 2
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 1
06.08.2021 Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G 1
26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 2
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 3
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 1
11.06.2021 Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 3
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 2
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 2
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 2
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
30.03.2021 «Тинькофф» хочет отобрать у МТС больше миллиарда из-за дорогих SMS 1
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России 2
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 1
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
15.03.2021 Акционеры постсоветского финтех-холдинга продали акций на $360 млн 1
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 1

Публикаций - 674, упоминаний - 826

Интерфакс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 103
Yandex - Яндекс 4098 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 37
VK - Mail.ru Group 2482 34
Google LLC 7124 29
Apple Inc - Эппл Рус 7669 24
АФК Система ПАО 990 22
Ростелеком Связьинвест 692 19
Microsoft Corporation 10997 19
Samsung Electronics 5627 18
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Telegram Group 702 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 10
Акадо Телеком - Комкор 605 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 9
Facebook 3764 9
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 7
Twitter 2204 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Синтерра - Synterra 562 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Cisco Systems 2035 6
Компьюлинк ГК - Compulink 209 6
Merlion - Мерлион 273 6
Ситроникс - Sitronics 556 6
НТК - Национальные телекоммуникации 61 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Мотив - Екатеринбург-2000 105 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Dr.Web - Доктор Веб 974 4
КРЭТ РПЗ - Раменский приборостроительный завод 5 4
LG Electronics 1831 4
Telia Company 346 4
Lenovo Group 1635 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 34
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Uber 257 13
Uber Technologies 258 13
Связной ГК 875 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 12
Почта России ПАО 1570 10
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
AliExpress 275 8
Альфа-Банк 1122 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Яндекс.Такси 271 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Башнефть ПАО АНК 90 7
Qiwi 783 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Евросеть 882 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
Открытие ФК 538 5
LinkedIn 520 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
ОНЭКСИМ ГК 35 5
Solvers 15 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 4
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
UFG Private Equity 25 4
ВТБ24 583 4
Газпром ПАО 518 4
Яндекс.Еда 93 3
Техносила 133 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Северсталь ПАО 204 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 83
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 62
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 37
Правительство РФ 2198 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 17
Президент Российской Федерации 1439 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 8
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 8
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Федеральное казначейство России 766 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Тверской районный суд города Москвы 15 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Счётная палата РФ 459 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 10
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Демократическая политическая партия США 36 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛДПР 68 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 21
3G - Стандарт мобильной связи 3699 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
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SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 12
СПАРК-Интерфакс 104 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 7
Linux OS 4236 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
VK - Mail.ru Одноклассники 848 6
Rakuten Viber 429 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Apple iPhone 6 547 5
Apple iPhone 7 246 5
Apple - App Store 2198 5
ФНС РФ ЦОД 22 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Uber Eats - UberEATs 28 4
WhatsApp Messenger 654 4
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 4
Microsoft Azure 1171 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple iPad 3263 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Microsoft Windows 849 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 3
ВТБ Мои Инвестиции 34 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Microsoft Power BI 113 2
Apple iPhone 3 383 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Telegram Gram - Криптовалюта 32 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Путин Владимир 1820 51
Никифоров Николай 1126 42
Медведев Дмитрий 1433 31
Жаров Александр 165 16
Малис Олег 55 11
Малис Александр 110 11
Осеевский Михаил 221 10
Дворкович Аркадий 169 10
Волин Алексей 113 9
Акимов Максим 167 9
Шадаев Максут 384 8
Носков Константин 201 8
Калугин Сергей 162 7
Чернышенко Дмитрий 234 6
Мишустин Михаил 302 6
Иванов Олег 124 6
Кулин Филипп 39 5
Делицын Леонид 94 5
Корня Алексей 73 5
Лящ Михаил 32 5
Волож Аркадий 181 5
Греф Герман 204 5
Рейман Леонид 407 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Бокова Людмила 80 5
Дуров Павел 216 5
Соколов Алексей 121 5
Кисляков Евгений 83 4
Мордашов Алексей 29 4
Солонин Сергей 82 4
Абызов Михаил 64 4
Ноготков Максим 40 4
Войтенко Олег 24 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
Худавердян Тигран 66 4
Сурков Владислав 59 4
Подгузов Николай 27 4
Костин Андрей 45 4
Вексельберг Виктор 96 4
Дзюрко Анастасия 4 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
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