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Индексная книга (каталог) CNews*
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Интерфакс Interfax Иинформационное агентство

Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство

«Интерфакс» — негосударственная информационная группа, создатель информационно-аналитических систем для B2B

СОБЫТИЯ


25.12.2024 Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов

Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получать аналитику по контрагентам и принимать решение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители E
20.02.2023 ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная

Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-сектору удается успешно противостоять воздействию санкций и развиваться быстрее многих других секторов эко
05.10.2022 Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам

Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка пока удается успешно противостоять воздействию санкций на национальную экономику. По данным Росстата оборот
16.12.2021 «Интерфакс» выделяет ИТ-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов

видит здесь для себя хорошие перспективы роста», – сказал Михаил Комиссар. Структура собственности «Интерфакса» в результате реорганизации и выделения компании «Интерфакс – Цифровые Решения» не
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, которые указывают в качестве основного вида бизнеса какой-либо из «ИКТ-кодов» Общероссийского классификатора в
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы

изнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы «СКАУТ-Интерфакс». Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат. С

03.09.2020 «Интерфакс» и MediaHills помогут PR-сообществу оценить охваты ТВ

С целью развития системы управления репутацией и медиа-анализа «Скан», международная информационная группа «Интерфакс» заключила соглашение о партнерстве с компанией MediaHills. В рамках соглашения MediaHills будет поставлять данные по регулярному охвату телеаудитории российских каналов для всех клие
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса

должить эффективно взаимодействовать с контрагентами», – сказал заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта «Спарк» Роман Лаба. «Команда "Спарк" предприняла необходимы
16.06.2016 «1С» и «Интерфакс» анонсировали совместный сервис для управления налоговыми рисками

своих поставщиках и покупателях в виде справки из системы «Спарк», заверенной электронной подписью «Интерфакса», и будут оперативно оповещаться о важнейших изменениях в статусе своих контрагент
29.01.2015 «Прогноз» разработал систему управленческой отчетности для «Интерфакса»

льности организации, сообщили CNews в «Прогнозе». Использование системы обеспечивает руководителей «Интерфакса» необходимыми материалами для планирования и контроля деятельности компании, а так
03.04.2007 "Интерфакс" купил 90% акций "Финмаркета"

Информационная группа «Интерфакс» приобрела 90% акций информагентства «Финмаркет». Таким образом «Интерфакс»

28.05.2001 "Интерфакс" открещивается от регистрации "доменов"

и России и продвижение технологии на территории России и стран СНГ». Судя по словам вице-президента Интерфакса, данная формулировка несколько устарела, а вся страница сайта, на котором расписан

Публикаций - 1140, упоминаний - 1288

Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 171
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 162
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 157
МегаФон 10742 151
Yandex - Яндекс 9215 109
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 69
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 68
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 61
Google LLC 12687 52
Apple Inc 13154 51
VK - Mail.ru Group 3602 51
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 46
Telegram Group 2940 45
Meta Platforms - Facebook 4621 36
X Corp - Twitter 2938 33
Microsoft Corporation 25774 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 32
Ростелеком - Связьинвест 1719 30
9594 24
Samsung Electronics 11064 22
Oracle Corporation 7074 21
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 21
Киевстар - Kyivstar 569 20
Intel Corporation 12811 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
ИКС 538 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
SAP SE 5601 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 14
Cisco Systems 5372 14
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 14
Huawei 4675 13
LG Electronics 3735 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 13
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 13
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 122
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 80
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 46
Почта России ПАО 2370 42
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 41
Альфа-Банк 1979 40
Альфа-Групп 745 37
Евросеть 1421 35
Связной ГК 1401 31
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 29
ГПБ - Газпромбанк 1273 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 23
Северсталь ПАО - Severstal 629 23
Газпром ПАО 1493 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 21
NanduQ - Qiwi 1013 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
Uber 357 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 16
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 11
Trellas 23 11
Газпром нефть 725 11
Совкомбанк ПАО 316 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 232
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 119
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 118
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 106
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 106
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 101
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 98
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 87
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 71
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 64
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 59
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 59
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 57
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 57
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 48
Судебная власть - Judicial power 2500 46
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 45
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 32
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 26
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 25
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 19
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 17
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 15
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
Единая Россия - Политическая партия 321 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ЛДПР 116 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 157
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 150
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 141
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 104
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 61
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 60
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 59
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 42
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 35
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 31
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 31
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 29
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 28
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 59
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 58
FreePik 1841 51
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
Google Android 15243 26
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 21
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 19
Apple iPhone 6 4861 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Apple iOS 8583 17
Linux OS 11533 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Microsoft Windows 16882 14
Apple - App Store 3109 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 12
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Rakuten Viber 665 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iPad 4011 10
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 9
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