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Интерфакс Interfax Иинформационное агентство
«Интерфакс» — негосударственная информационная группа, создатель информационно-аналитических систем для B2B
СОБЫТИЯ
|25.12.2024
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Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов
Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получать аналитику по контрагентам и принимать решение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители E
|20.02.2023
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ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная
Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-сектору удается успешно противостоять воздействию санкций и развиваться быстрее многих других секторов эко
|05.10.2022
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Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам
Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка пока удается успешно противостоять воздействию санкций на национальную экономику. По данным Росстата оборот
|16.12.2021
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«Интерфакс» выделяет ИТ-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов
видит здесь для себя хорошие перспективы роста», – сказал Михаил Комиссар. Структура собственности «Интерфакса» в результате реорганизации и выделения компании «Интерфакс – Цифровые Решения» не
|01.09.2021
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Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза
База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, которые указывают в качестве основного вида бизнеса какой-либо из «ИКТ-кодов» Общероссийского классификатора в
|15.03.2021
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АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы
изнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы «СКАУТ-Интерфакс». Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат. С
|03.09.2020
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«Интерфакс» и MediaHills помогут PR-сообществу оценить охваты ТВ
С целью развития системы управления репутацией и медиа-анализа «Скан», международная информационная группа «Интерфакс» заключила соглашение о партнерстве с компанией MediaHills. В рамках соглашения MediaHills будет поставлять данные по регулярному охвату телеаудитории российских каналов для всех клие
|31.03.2020
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«Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса
должить эффективно взаимодействовать с контрагентами», – сказал заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта «Спарк» Роман Лаба. «Команда "Спарк" предприняла необходимы
|16.06.2016
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«1С» и «Интерфакс» анонсировали совместный сервис для управления налоговыми рисками
своих поставщиках и покупателях в виде справки из системы «Спарк», заверенной электронной подписью «Интерфакса», и будут оперативно оповещаться о важнейших изменениях в статусе своих контрагент
|29.01.2015
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«Прогноз» разработал систему управленческой отчетности для «Интерфакса»
льности организации, сообщили CNews в «Прогнозе». Использование системы обеспечивает руководителей «Интерфакса» необходимыми материалами для планирования и контроля деятельности компании, а так
|03.04.2007
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"Интерфакс" купил 90% акций "Финмаркета"
Информационная группа «Интерфакс» приобрела 90% акций информагентства «Финмаркет». Таким образом «Интерфакс»
|28.05.2001
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"Интерфакс" открещивается от регистрации "доменов"
и России и продвижение технологии на территории России и стран СНГ». Судя по словам вице-президента Интерфакса, данная формулировка несколько устарела, а вся страница сайта, на котором расписан
Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 118
|Никифоров Николай 1138 63
|Шадаев Максут 1210 56
|Медведев Дмитрий 1665 53
|Мишустин Михаил 787 37
|Усманов Алишер 311 30
|Щеголев Игорь 699 27
|Брюквин Юрий 300 20
|Жаров Александр 183 20
|Греф Герман 485 20
|Осеевский Михаил 350 17
|Малис Олег 86 16
|Дуров Павел 329 16
|Чернышенко Дмитрий 580 16
|Малис Александр 158 16
|Рейман Леонид 1065 14
|Делицын Леонид 137 13
|Евтушенков Владимир 217 13
|Григоренко Дмитрий 249 13
|Волин Алексей 122 12
|Мордашов Алексей 64 12
|Ноготков Максим 53 12
|Костин Андрей 68 11
|Набиуллина Эльвира 123 11
|Фридман Михаил 146 11
|Волож Аркадий 268 11
|Дворкович Аркадий 216 10
|Хинштейн Александр 148 10
|Акимов Максим 192 10
|Носков Константин 241 10
|Паршин Максим 323 9
|Силуанов Антон 84 9
|Мамут Александр 133 9
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
|Стрешинский Иван 38 9
|Вексельберг Виктор 155 9
|Калугин Сергей 169 9
|Провоторов Александр 158 9
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 9
|Аксаков Анатолий 163 9
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