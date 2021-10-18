Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Интерфакс
Interfax
Иинформационное агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 674, упоминаний - 826
Интерфакс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 51
|Никифоров Николай 1126 42
|Медведев Дмитрий 1433 31
|Жаров Александр 165 16
|Малис Олег 55 11
|Малис Александр 110 11
|Осеевский Михаил 221 10
|Дворкович Аркадий 169 10
|Волин Алексей 113 9
|Акимов Максим 167 9
|Шадаев Максут 384 8
|Носков Константин 201 8
|Калугин Сергей 162 7
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Иванов Олег 124 6
|Кулин Филипп 39 5
|Делицын Леонид 94 5
|Корня Алексей 73 5
|Лящ Михаил 32 5
|Волож Аркадий 181 5
|Греф Герман 204 5
|Рейман Леонид 407 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
|Бокова Людмила 80 5
|Дуров Павел 216 5
|Соколов Алексей 121 5
|Кисляков Евгений 83 4
|Мордашов Алексей 29 4
|Солонин Сергей 82 4
|Абызов Михаил 64 4
|Ноготков Максим 40 4
|Войтенко Олег 24 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
|Худавердян Тигран 66 4
|Сурков Владислав 59 4
|Подгузов Николай 27 4
|Костин Андрей 45 4
|Вексельберг Виктор 96 4
|Дзюрко Анастасия 4 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754579, в очереди разбора - 658280.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754579, в очереди разбора - 658280.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru