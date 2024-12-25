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Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов

Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получать аналитику по контрагентам и принимать решение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

От правильности верификации лида менеджером и скорости проверки контрагента в отделе закупок зависит успех сделки и выполнение планов по бюджету. Ручной мониторинг занимает пару часов, с помощью информационной системы — пару минут. Проверка с помощью интегрированных в CRM информационных систем потребует секунды.

После установки модуля интеграции в ELMA365 CRM основная информация о контрагенте будет автоматически подтягиваться из информационных ресурсов «СПАРК-Интерфакс». Система проверяет нужную компанию в фоновом режиме и без участия менеджера, а как итог — пользователь минимизирует риски взаимодействия с новым партнером.

Заказчики смогут использовать модуль для оценки рисков, фоновой классификации лида, онбординга клиентов, поиска новых контрагентов, распределения сделок и сегментации. Каждый процессный кейс поможет сократить время на принятие решений, расширить пайп и помочь с B2B-персонализацией. Интеграция будет полезна в отраслях промышленности, энергетики, добычи, телекоммуникациях.

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«Использование СПАРК внутри ELMA365 CRM снизит издержки на сбор и поиск информации и позволит нашим клиентам минимизировать число ошибок. Решение поможет привести в порядок текущую клиентскую базу, обогатить информацией карточки компаний и исключить дублирующие записи. Интеграция создана, чтобы компания могла наглядно увидеть все факторы риска при работе с конкретным контрагентом, оценка надежности дается на основании 50 параметров. Модуль уже доступен нашим клиентам. В планах добавить методы анализа связанных организаций, сервис подсказок и использовать другие возможности СПАРК», — сказала Мария Ильина, Product owner ELMA365 CRM+CX.

«В рамках автозаполнения данных или обогащения данных будет доступна вся информация, чтобы оцифровать внутренний регламент по проверке контрагентов или внедрить чек-лист, по которому будет формироваться оценка рисков. Так можно синхронизировать проверку и оценку клиентов с другими службами компании, чтобы не возникало кейсов, когда служба продаж собирается заключить договор с контрагентом, которого еще не согласовала служба безопасности», — отметил Дмитрий Денисов, руководитель направления АО ИА «Интерфакс».

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