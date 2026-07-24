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Интерфакс СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний

Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний

Cистема СПАРК – один из сервисов Группы «Интерфакс» – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений компании. СПАРК помогает:

  • Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов
  • Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников
  • Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам
  • Выполнять требования регуляторов в рамках должной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124).

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.07.2026 Информация о вкладе бизнеса в достижение национальных целей стала доступна в СПАРК

Информация о компаниях, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса, стала доступна в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В карточке компании сведения о вхождении в реестр, который ведет АНО «Обществе
25.12.2024 Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов

Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получ
18.10.2023 Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID

«Сбер» и «Интерфакс» запустили авторизацию юрлиц по «Сбербизнес» ID на сайте «СПАРК регистр». В этом открытом реестре содержится информация, которую компании добровольно раскрывают о себе. Об этом CNews сообщили представители «Сбера». Инновационный механизм авторизации н
20.02.2023 ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная

Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-
05.10.2022 Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам

Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка п
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, кото
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

н Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс». Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежно
09.06.2020 «Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк»

l.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК. Платформа «Развивай.рф» помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений. «Мн
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК

Компания ТТК сообщила о назначении Данила Першина директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК. В новом качестве Данил Першин будет отвечать за развитие бизнеса ТТК в г
20.02.2012 ТТК приобрел оператора «Спарк»

Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компании «Электро-ком» (торговая марка «Спарк»). Сделка осуществлена в рамках стратегии развития компании до 2015 г. и является важным шагом в расширении розничного бизнеса ТТК в Центральном и Южном регионах России. Приобретение 100%
25.01.2012 Число интернет-абонентов «Спарк» достигло 200 тыс.

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 21 января 2012 г. компания подключила 200-тысячного абонента. «200 тыс. абонентов — знаковая цифра для нас! — комментирует данное событие коммерческий директор «Электро-ком
29.12.2011 «Спарк» подключил 100 тыс. абонентов в Ростове-на-Дону

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о подключении 100-тысячного абонента в Ростове-на-Дону. «100 тыс. клиентов в Ростове-на-Дону — очень весомая цифра. — подчеркивает коммерческий директор «Электро-ком» Ольга Княг
24.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге

Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб.

20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске

Компания «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оп
21.09.2011 Число абонентов оператора «Спарк» достигло 180 тыс.

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 сентября 2011 г. компания оформила договор со 180-тысячным клиентом. «Мы рады, что уже 180 тыс. абонентов выбрали «Спарк» — комментирует данное событие коммерческ
02.08.2011 «Спарк» увеличил скорость интернета Ethernet-абонентам в Калуге

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 1 августа 2011 г. клиенты, которые подключены по технологии Ethernet и используют тарифы «Джаз», «Самба» и «Рок-н-Ролл», автоматически переводятся на новые тарифные планы
27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребле
25.04.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 22 апреля для абонентов-физических лиц в Калуге вводится новая линейка безлимитных тарифных планов. Новая линейка тарифных планов включает в себя три тарифа: «Джаз» — або
15.03.2011 «Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 М
03.02.2011 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске

Федеральный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все жел
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт»

льный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», начал предлагать пользователям подписку на программные продукты, основанную на платфо
10.09.2010 «Спарк» начинает коммерческую эксплуатацию сети в Туле

Тульский филиал «Электро-Ком», который предоставляет услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», 11 сентября 2010 г. запускает сеть в коммерческую эксплуатацию и начинает подключения
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске

Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сет
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске

Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тар
08.06.2010 «Спарк» ввёл новый способ оплаты услуг с помощью банковских карт Visa и MasterCard

Интернет-оператор «Спарк» сообщил о доступности нового способа оплаты услуг. Теперь лицевой счет абонента можно пополнить через «Личный кабинет» с помощью пластиковой карты международных платежных систем Visa и M
14.05.2010 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле

Федеральный интернет-оператор «Спарк» начал бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить в аренду PLC-модем и тестирова
04.02.2009 Dr.Web защитит абонентов «Спарка» от вирусов и спама

Компания «Доктор Веб» объявила об успешном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Спарк» (торговая марка ЗАО «Электро-Ком»), предоставляющей конечному потребителю доступ в интернет через электросети. Таким образом, с января 2009 г. все абоненты «Спарк» могут подключит

Публикаций - 297, упоминаний - 334

Интерфакс СПАРК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
МегаФон 10742 23
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 21
Yandex - Яндекс 9215 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Microsoft Corporation 25775 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Samsung Electronics 11064 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 11
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 11
9594 11
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 10
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 10
Apple Inc 13154 10
Oracle Corporation 7074 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 9
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
ИКС 538 9
Softline - Софтлайн 3743 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
Т8 НТЦ 120 8
Huawei 4675 8
LG Electronics 3735 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Telegram Group 2940 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Google LLC 12688 7
QuSolve - Квантовые системы 26 7
SAP SE 5601 7
Intel Corporation 12811 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 42
Газпром ПАО 1493 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Новатэк - ранее Новафининвест 76 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Альфа-Банк 1979 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Почта России ПАО 2370 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Совкомбанк ПАО 316 5
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Связной ГК 1401 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Hyundai Motor Company 436 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 3
Foodfox 16 3
Uber 357 3
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 3
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
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АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
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IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
European Retail Alliance 1 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
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