Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний

Информация о вкладе бизнеса в достижение национальных целей стала доступна в СПАРК Информация о компаниях, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса, стала доступна в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В карточке компании сведения о вхождении в реестр, который ведет АНО «Обществе

Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получ

Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID «Сбер» и «Интерфакс» запустили авторизацию юрлиц по «Сбербизнес» ID на сайте «СПАРК регистр». В этом открытом реестре содержится информация, которую компании добровольно раскрывают о себе. Об этом CNews сообщили представители «Сбера». Инновационный механизм авторизации н

ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-

Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка п

Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, кото

Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» н Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс». Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежно

«Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк» l.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК. Платформа «Развивай.рф» помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и

«Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений. «Мн

Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК Компания ТТК сообщила о назначении Данила Першина директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК. В новом качестве Данил Першин будет отвечать за развитие бизнеса ТТК в г

ТТК приобрел оператора «Спарк» Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компании «Электро-ком» (торговая марка «Спарк»). Сделка осуществлена в рамках стратегии развития компании до 2015 г. и является важным шагом в расширении розничного бизнеса ТТК в Центральном и Южном регионах России. Приобретение 100%

Число интернет-абонентов «Спарк» достигло 200 тыс. «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 21 января 2012 г. компания подключила 200-тысячного абонента. «200 тыс. абонентов — знаковая цифра для нас! — комментирует данное событие коммерческий директор «Электро-ком

«Спарк» подключил 100 тыс. абонентов в Ростове-на-Дону «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о подключении 100-тысячного абонента в Ростове-на-Дону. «100 тыс. клиентов в Ростове-на-Дону — очень весомая цифра. — подчеркивает коммерческий директор «Электро-ком» Ольга Княг

«Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб.

«Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске Компания «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оп

Число абонентов оператора «Спарк» достигло 180 тыс. «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 сентября 2011 г. компания оформила договор со 180-тысячным клиентом. «Мы рады, что уже 180 тыс. абонентов выбрали «Спарк» — комментирует данное событие коммерческ

«Спарк» увеличил скорость интернета Ethernet-абонентам в Калуге «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 1 августа 2011 г. клиенты, которые подключены по технологии Ethernet и используют тарифы «Джаз», «Самба» и «Рок-н-Ролл», автоматически переводятся на новые тарифные планы

«Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребле

«Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 22 апреля для абонентов-физических лиц в Калуге вводится новая линейка безлимитных тарифных планов. Новая линейка тарифных планов включает в себя три тарифа: «Джаз» — або

«Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4» «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 М

«Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске Федеральный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все жел

«Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт» льный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», начал предлагать пользователям подписку на программные продукты, основанную на платфо

«Спарк» начинает коммерческую эксплуатацию сети в Туле Тульский филиал «Электро-Ком», который предоставляет услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», 11 сентября 2010 г. запускает сеть в коммерческую эксплуатацию и начинает подключения

«Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сет

«Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тар

«Спарк» ввёл новый способ оплаты услуг с помощью банковских карт Visa и MasterCard Интернет-оператор «Спарк» сообщил о доступности нового способа оплаты услуг. Теперь лицевой счет абонента можно пополнить через «Личный кабинет» с помощью пластиковой карты международных платежных систем Visa и M

«Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле Федеральный интернет-оператор «Спарк» начал бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить в аренду PLC-модем и тестирова