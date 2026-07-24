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Интерфакс СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний
Cистема СПАРК – один из сервисов Группы «Интерфакс» – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений компании. СПАРК помогает:
- Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов
- Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников
- Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам
- Выполнять требования регуляторов в рамках должной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.07.2026
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Информация о вкладе бизнеса в достижение национальных целей стала доступна в СПАРК
Информация о компаниях, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса, стала доступна в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В карточке компании сведения о вхождении в реестр, который ведет АНО «Обществе
|25.12.2024
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Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов
Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получ
|18.10.2023
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Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID
«Сбер» и «Интерфакс» запустили авторизацию юрлиц по «Сбербизнес» ID на сайте «СПАРК регистр». В этом открытом реестре содержится информация, которую компании добровольно раскрывают о себе. Об этом CNews сообщили представители «Сбера». Инновационный механизм авторизации н
|20.02.2023
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ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная
Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-
|05.10.2022
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Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам
Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка п
|01.09.2021
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Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза
База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, кото
|19.10.2020
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Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»
н Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс». Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежно
|09.06.2020
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«Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк»
l.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК. Платформа «Развивай.рф» помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и
|31.03.2020
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«Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса
Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений. «Мн
|24.03.2015
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Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК
Компания ТТК сообщила о назначении Данила Першина директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК. В новом качестве Данил Першин будет отвечать за развитие бизнеса ТТК в г
|20.02.2012
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ТТК приобрел оператора «Спарк»
Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компании «Электро-ком» (торговая марка «Спарк»). Сделка осуществлена в рамках стратегии развития компании до 2015 г. и является важным шагом в расширении розничного бизнеса ТТК в Центральном и Южном регионах России. Приобретение 100%
|25.01.2012
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Число интернет-абонентов «Спарк» достигло 200 тыс.
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 21 января 2012 г. компания подключила 200-тысячного абонента. «200 тыс. абонентов — знаковая цифра для нас! — комментирует данное событие коммерческий директор «Электро-ком
|29.12.2011
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«Спарк» подключил 100 тыс. абонентов в Ростове-на-Дону
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о подключении 100-тысячного абонента в Ростове-на-Дону. «100 тыс. клиентов в Ростове-на-Дону — очень весомая цифра. — подчеркивает коммерческий директор «Электро-ком» Ольга Княг
|24.10.2011
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«Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге
Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб.
|20.10.2011
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«Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске
Компания «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оп
|21.09.2011
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Число абонентов оператора «Спарк» достигло 180 тыс.
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 сентября 2011 г. компания оформила договор со 180-тысячным клиентом. «Мы рады, что уже 180 тыс. абонентов выбрали «Спарк» — комментирует данное событие коммерческ
|02.08.2011
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«Спарк» увеличил скорость интернета Ethernet-абонентам в Калуге
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 1 августа 2011 г. клиенты, которые подключены по технологии Ethernet и используют тарифы «Джаз», «Самба» и «Рок-н-Ролл», автоматически переводятся на новые тарифные планы
|27.05.2011
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«Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребле
|25.04.2011
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«Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 22 апреля для абонентов-физических лиц в Калуге вводится новая линейка безлимитных тарифных планов. Новая линейка тарифных планов включает в себя три тарифа: «Джаз» — або
|15.03.2011
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«Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 М
|03.02.2011
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«Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске
Федеральный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все жел
|29.11.2010
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«Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт»
льный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», начал предлагать пользователям подписку на программные продукты, основанную на платфо
|10.09.2010
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«Спарк» начинает коммерческую эксплуатацию сети в Туле
Тульский филиал «Электро-Ком», который предоставляет услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», 11 сентября 2010 г. запускает сеть в коммерческую эксплуатацию и начинает подключения
|19.07.2010
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«Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске
Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сет
|05.07.2010
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«Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске
Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тар
|08.06.2010
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«Спарк» ввёл новый способ оплаты услуг с помощью банковских карт Visa и MasterCard
Интернет-оператор «Спарк» сообщил о доступности нового способа оплаты услуг. Теперь лицевой счет абонента можно пополнить через «Личный кабинет» с помощью пластиковой карты международных платежных систем Visa и M
|14.05.2010
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«Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле
Федеральный интернет-оператор «Спарк» начал бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить в аренду PLC-модем и тестирова
|04.02.2009
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Dr.Web защитит абонентов «Спарка» от вирусов и спама
Компания «Доктор Веб» объявила об успешном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Спарк» (торговая марка ЗАО «Электро-Ком»), предоставляющей конечному потребителю доступ в интернет через электросети. Таким образом, с января 2009 г. все абоненты «Спарк» могут подключит
Интерфакс СПАРК и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Денис 73 9
|Калинин Александр 189 8
|Делицын Леонид 137 8
|Путин Владимир 3454 7
|Гольденберг Леонид 63 5
|Лачков Евгений 40 5
|Усманов Алишер 311 4
|Мельников Алексей 74 4
|Потанин Владимир 91 4
|Сушкевич Антон 67 4
|Сивцев Илья 174 4
|Корнев Владимир 15 4
|Княгинина Ольга 4 4
|Квашенкина Ольга 56 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Черепенников Антон 86 3
|Макаров Валентин 251 3
|Калинин Алексей 77 3
|Генс Филипп 54 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Горный Александр 44 3
|Глотов Алексей 25 3
|Кобин Алексей 3 3
|Копосов Максим 74 3
|Тараба Дмитрий 27 3
|Калаев Дмитрий 27 3
|Осипов Олег 26 3
|Авен Петр 67 3
|Касимов Игорь 21 3
|Бойко Алексей 138 3
|Суверов Сергей 8 3
|Шашкин Дмитрий 11 3
|Лобанов Сергей 9 3
|Сиволобов Александр 18 3
|Иманов Гусейн 13 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Чемезов Сергей 147 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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