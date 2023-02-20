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Интерфакс СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний

Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний

Cистема СПАРК – один из сервисов Группы «Интерфакс» – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений компании. СПАРК помогает:

  • Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов
  • Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников
  • Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам
  • Выполнять требования регуляторов в рамках должной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124).

20.02.2023 ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная

Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-
17.11.2022 В России удвоилось число новых ИТ-компаний

ичество ежемесячных регистраций малых и средних предприятий (МСП) в качестве ИТ-компаний, сообщает «Спарк-Интерфакс». С марта по сентябрь 2022 г. каждый месяц в стране появлялось на 81% больше

05.10.2022 Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам

Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка п
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, кото
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

н Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс». Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежно
09.06.2020 «Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк»

l.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК. Платформа «Развивай.рф» помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений. «Мн
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК

Компания ТТК сообщила о назначении Данила Першина директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК. В новом качестве Данил Першин будет отвечать за развитие бизнеса ТТК в городах ответственности макрорегионального филиала «СПАРК»: Ростове-на-Дону, Рязани, Новоросси
20.02.2012 ТТК приобрел оператора «Спарк»

Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компании «Электро-ком» (торговая марка «Спарк»). Сделка осуществлена в рамках стратегии развития компании до 2015 г. и является важным шагом в расширении розничного бизнеса ТТК в Центральном и Южном регионах России. Приобретение 100%
25.01.2012 Число интернет-абонентов «Спарк» достигло 200 тыс.

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 21 января 2012 г. компания подключила 200-тысячного абонента. «200 тыс. абонентов — знаковая цифра для нас! — комментирует данное событие коммерческий директор «Электро-ком
29.12.2011 «Спарк» подключил 100 тыс. абонентов в Ростове-на-Дону

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о подключении 100-тысячного абонента в Ростове-на-Дону. «100 тыс. клиентов в Ростове-на-Дону — очень весомая цифра. — подчеркивает коммерческий директор «Электро-ком» Ольга Княг
24.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге

Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб.

20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске

Компания «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оп
21.09.2011 Число абонентов оператора «Спарк» достигло 180 тыс.

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 сентября 2011 г. компания оформила договор со 180-тысячным клиентом. «Мы рады, что уже 180 тыс. абонентов выбрали «Спарк» — комментирует данное событие коммерческ
02.08.2011 «Спарк» увеличил скорость интернета Ethernet-абонентам в Калуге

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 1 августа 2011 г. клиенты, которые подключены по технологии Ethernet и используют тарифы «Джаз», «Самба» и «Рок-н-Ролл», автоматически переводятся на новые тарифные планы
27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребле
25.04.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 22 апреля для абонентов-физических лиц в Калуге вводится новая линейка безлимитных тарифных планов. Новая линейка тарифных планов включает в себя три тарифа: «Джаз» — або
15.03.2011 «Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 М
03.02.2011 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске

Федеральный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить в аренду PLC-мо
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт»

Компания «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», начал предлагать пользователям подписку на программные продукты, основанную на платформе компании «Рентсофт». Это позволило увеличить количество предлагаемых программных продуктов, дост
10.09.2010 «Спарк» начинает коммерческую эксплуатацию сети в Туле

Тульский филиал «Электро-Ком», который предоставляет услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», 11 сентября 2010 г. запускает сеть в коммерческую эксплуатацию и начинает подключения абонентов. Физическим лицам компания подготовила две группы тарифных планов — «Безлимитные» (с абон
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске

Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сетка тарифных планов: каждый безлимитный тариф прибавляет 500 Кбит/с скорости доступа при той же или м
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске

Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тар
08.06.2010 «Спарк» ввёл новый способ оплаты услуг с помощью банковских карт Visa и MasterCard

Интернет-оператор «Спарк» сообщил о доступности нового способа оплаты услуг. Теперь лицевой счет абонента можно пополнить через «Личный кабинет» с помощью пластиковой карты международных платежных систем Visa и M
14.05.2010 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле

Федеральный интернет-оператор «Спарк» начал бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить в аренду PLC-модем и тестирова
04.02.2009 Dr.Web защитит абонентов «Спарка» от вирусов и спама

Компания «Доктор Веб» объявила об успешном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Спарк» (торговая марка ЗАО «Электро-Ком»), предоставляющей конечному потребителю доступ в интернет через электросети. Таким образом, с января 2009 г. все абоненты «Спарк» могут подключит

Публикаций - 184, упоминаний - 208

Интерфакс СПАРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10476 21
Электро-Ком - ЭлектроКом 30 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7444 19
Microsoft Corporation 23929 15
Yandex - Яндекс 6196 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8268 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2968 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10198 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1955 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4403 9
Apple Inc 11512 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1107 9
Oracle Corporation 6444 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2623 7
VK - Mail.ru Group 3267 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1563 7
Samsung Electronics 9907 6
АФК Система ПАО 1757 6
Google LLC 11248 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3076 6
7427 6
AMD - Advanced Micro Devices 3952 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5646 5
Varton - Вартон ТПК - Gauss 39 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 799 5
ИКС 253 5
Huawei 3640 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 392 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 725 5
SAP SE 5032 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 660 5
Meta Platforms - Facebook 4363 4
EY - Ernst & Young Global 367 4
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 274 4
Diasoft - Диасофт 654 4
Цифра ГК 2228 4
NVision Group - Энвижн Груп 674 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 4
Цифровые активы 85 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6261 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 10
Газпром ПАО 1199 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 188 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1960 5
Альфа-Банк 1650 4
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 212 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 887 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 4
ГПБ - Газпромбанк 990 4
РВК - Российская венчурная компания 539 4
Почта России ПАО 1962 4
Связной ГК 1354 3
РЖД - Российские железные дороги 1716 3
Евросеть 1402 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 740 3
Роснефть НК - нефтяная компания 494 3
Uber 316 3
GFG - Lamoda - Купишуз 125 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 872 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 396 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 467 3
LinkedIn 602 3
Россети Ленэнерго 2424 3
Foodfox 15 3
Marshall Capital Partners 69 2
36,6 - аптечная сеть 38 2
re:Store 168 2
Газпром нефть 533 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 2
Ситимобил - Служба такси 151 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 176 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 77 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 162 2
Альфа-Групп 674 2
Возрождение - Коммерческий банк 333 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2583 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9956 15
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 899 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5450 12
Президент Российской Федерации 3955 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3131 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2853 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2626 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 723 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4724 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 6
Судебная власть - Judicial power 2169 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2472 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4794 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4000 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 695 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2102 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 235 4
Правительство Москвы 2137 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 162 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1770 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1684 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2903 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 71 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 373 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3128 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 713 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 95 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 626 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2516 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 162 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 609 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 99 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 493 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 258 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2624 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 1
European Retail Alliance 1 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
Международная академия связи - МАС 37 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56866 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42350 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14112 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27359 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26188 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18748 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13126 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18406 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14064 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10538 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5484 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9200 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26969 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9932 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15409 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8128 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17990 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13576 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22289 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4256 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9421 11
Проверка контрагентов 1677 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21648 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9049 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23010 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8783 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10106 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11581 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9796 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4841 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23001 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8520 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8892 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9597 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11478 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5861 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9225 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3954 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5645 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7702 7
Apple iPhone 6 6353 21
Microsoft Windows 2000 12930 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 837 11
Linux OS 8767 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси 496 6
Age of Kings 3460 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2916 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 5
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 130 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6796 4
Яндекс.Маркет 729 4
Microsoft Windows 14864 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 749 3
Google Android 13126 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 784 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 3
Uber Eats - UberEATs 35 3
Apple iOS 7166 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3634 2
Ред ОС 561 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1497 2
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