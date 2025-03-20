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Шашкин Дмитрий
Шашкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
|FreePik 1054 4
|Яндекс.Маркет 973 2
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 244 2
|Procter&Gamble - Pampers 9 1
|Apple iPhone 15 132 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1098 1
|Погудалов Алексей 13 3
|Пчельников Олег 6 1
|Алексеев Дмитрий 4 1
|Турищева Ольга 30 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Блищенко Сергей 1 1
|Чернявский Юрий 1 1
|Крючков Вилли 2 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Гарус Максим 1 1
|Камоева Татьяна 1 1
|Моисеев Андижан 1 1
|Иманов Гусейн 6 1
|Хлуднев Дмитрий 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
|Forbes - Форбс 840 1
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