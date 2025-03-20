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Шашкин Дмитрий


20.03.2025 LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке 1
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос 1
18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна 1
29.05.2024 В России продается бытовая техника, произведенная для Украины 1
11.04.2024 Merlion собирается купить производителя бытовой техники Kuppersberg 1
07.12.2023 На бывшем заводе LG будут делать китайскую бытовую технику 1
22.09.2023 Российская торговля в опасности. Россияне прекращают покупать новую технику и начинают массово ремонтировать старую 1
01.02.2023 Россияне решили выкупить заводы сбежавших из страны LG, Bosch и Samsung 1
07.10.2022 Kuppersberg открывает первый в России флагманский салон 1
20.11.2014 Рынок электроники и бытовой техники: новые реалии 2
20.06.2012 Онлайн-гипермаркет Mallstreet.ru привлек $1 млн инвестиций 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Шашкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 619 3
LG Electronics 3625 3
Samsung Electronics 10308 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 156 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 293 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
Apple Inc 12184 1
Vestel 38 1
Haier Group 170 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 25 1
Merlion - Мерлион 820 1
Yandex - Яндекс 7499 1
Philips 2058 1
Digma 196 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2425 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Связной ГК 1372 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Белый Ветер 356 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Черемушки 57 1
Черёмушки ТЦ 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Schaub Lorenz - Шмит Компани 3 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Hyundai Motor Company 390 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4445 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 351 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1054 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3053 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 318 3
Аксессуары 3930 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7692 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7130 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1274 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3514 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 634 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1575 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 547 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
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FreePik 1054 4
Яндекс.Маркет 973 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 244 2
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Apple iPhone 15 132 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1098 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 11 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1153 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
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Нидерланды 3539 1
Польша - Республика 1964 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2289 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7566 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3064 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4897 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6368 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 949 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3516 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 1
Зоология - наука о животных 2660 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 687 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10048 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 136 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4716 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1495 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
Forbes - Форбс 840 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 861 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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