Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS S нацелен на взаимодействие технологических предпринимателей с корпоративными заказчиками. Тем не менее, корпорации часто не готовы начинать работу с проектами ранних стадий. Здесь на помощь приходит частный капитал. Мы очень рады, что Александр Румянцев стал первым частным инвестором, который поддержал акселератор в рамках специальной номинации. Уверена, что его экспертиза и ресурсы станут