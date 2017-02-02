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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инвестиции венчурные Бизнес-ангел Инвестор-ангел ангельское финансирование частный капитал

СОБЫТИЯ


02.02.2017 Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS

S нацелен на взаимодействие технологических предпринимателей с корпоративными заказчиками. Тем не менее, корпорации часто не готовы начинать работу с проектами ранних стадий. Здесь на помощь приходит частный капитал. Мы очень рады, что Александр Румянцев стал первым частным инвестором, который поддержал акселератор в рамках специальной номинации. Уверена, что его экспертиза и ресурсы станут
01.11.2012 Панельная дискуссия бизнес-ангелов завершилась потенциальной сделкой

Панельная дискуссия «Бизнес-ангелы для России: то, что доктор прописал?», организованная РВК в рамках первого дня

24.03.2011 Россия: бизнес-ангелы будут инвестировать в отобранные государством проекты

ммуникаций между всеми участниками рынка». III Ежегодный конгресс, который состоится 14 апреля в РАНХиГС, и является такой коммуникационной площадкой. Для участия в Конгрессе традиционно приглашаются бизнес-ангелы со всей территории России, представители крупнейших венчурных и посевных фондов, институтов развития, общественных организаций и медиа. В этом году к российским коллегам присоедин
27.11.2007 Россия: бизнес-ангелы открыли охоту на стартапы

ангелов, то в 2007 г. их количество выросло до 30". Средний срок реализации проекта, инвестируемого бизнес-ангелом, колеблется от 2 до 5–7 лет, а необходимые вложения составляют $100–500 тыс. Т
15.11.2006 27 ноября состоится 1-й Российский форум бизнес-ангелов

Российский Форум бизнес-ангелов. Это первый в России Форум, на котором соберутся частные инвесторы (бизнес-ангелы), вкладывающие собственные средства в молодые компании, имеющие перспективы зна
13.11.2006 27 ноября состоится 1-й Российский форум бизнес-ангелов

Российский Форум бизнес-ангелов. Это первый в России Форум, на котором соберутся частные инвесторы (бизнес-ангелы), вкладывающие собственные средства в молодые компании, имеющие перспективы зна
09.11.2006 27 ноября откроется 1-й Российский Форум бизнес-ангелов

Российский Форум бизнес-ангелов. Это первый в России Форум, на котором соберутся частные инвесторы (бизнес-ангелы), вкладывающие собственные средства в молодые компании, имеющие перспективы зна

Публикаций - 142, упоминаний - 162

Инвестиции венчурные и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25819 12
Samsung Electronics 11102 10
Ростелеком 10995 10
Google LLC 12742 10
Yandex - Яндекс 9295 9
Meta Platforms - Facebook 4625 8
Intel Corporation 12849 7
Siemens AG - Siemens Group 2675 7
МегаФон 10845 6
HP Inc. 5903 6
VK - Mail.ru Group 3611 6
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 5
Apple Inc 13222 5
Softline - Софтлайн 3767 5
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 4
Oracle Corporation 7090 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 4
SAP SE 5611 3
LG Electronics 3741 3
IBM - International Business Machines Corp 9708 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1701 3
Philips 2100 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5012 3
Lenovo Motorola 3568 3
Sharp Corporation 1062 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 23 3
UNIM - United medicine 8 3
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 9 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 2
Cisco Systems 5374 2
Amazon Inc - Amazon.com 3292 2
Alibaba Group 476 2
РВК - Российская венчурная компания 571 26
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 8
Частный капитал - Национальная сеть бизнес-ангелов 8 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 6
Runa Capital 158 6
medMe - Джибукинг - Gbooking 9 4
ПСБ - Промсвязьбанк 968 4
AltaIR Capital 14 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 3
РЖД - Российские железные дороги 2101 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Hyundai Motor Company 439 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 3
Kama Flow - КФ Венчурс 33 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ИФРУ - Институт фондового рынка и управления 4 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 3
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 6 2
РИД - Российский институт директоров 8 2
Kima Ventures 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
Связной ГК 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 954 2
Альфа-Банк 1985 2
Visa International 1996 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Северсталь ПАО - Severstal 634 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1719 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 4
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 3
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 201 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
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РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3336 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2082 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26049 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23118 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14017 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13720 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7525 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26538 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29793 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6286 12
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1867 5
Google Android 15305 5
Apple iOS 8612 5
Apple iPod 1554 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 4
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 13 4
Google YouTube - Видеохостинг 3006 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 624 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1107 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7658 2
Linux OS 11591 2
Microsoft Windows 16949 2
Microsoft Azure 1527 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Microsoft Dynamics CRM 565 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МИК - Московский акселератор 36 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 2
FreePik 1866 2
Интеррос - Восход - Flymar - автономное судно 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 4021 1
Microsoft Windows 7 2009 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 434 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3119 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1039 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 336 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 925 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 1
Черкашин Павел 38 8
Путин Владимир 3462 6
Рябенький Игорь 17 6
Биккулова Гульнара 24 5
Conway Ron - Конвей Рон 13 4
Басов Алексей 117 4
Агамирзян Игорь 74 4
Дворкович Аркадий 216 3
Гришин Дмитрий 210 3
Румянцев Александр 18 3
Шаров Андрей 19 3
Магдануров Гайдар 23 3
Ремез Алексей 8 3
Батыров Ренат 10 3
Даббах Арсений 25 3
Вышегородцев Михаил 8 3
Свидиненко Юрий 14 3
Рогачев Дмитрий 12 3
Фокин Константин 9 3
Рейман Леонид 1066 2
Щеголев Игорь 699 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Греф Герман 488 2
Волож Аркадий 270 2
Никифоров Николай 1138 2
Белоусов Андрей 150 2
Никифорова Светлана 34 2
Ведяхин Александр 183 2
Теплов Олег 31 2
Набиуллина Эльвира 123 2
Кочетков Владислав 248 2
Парабучев Алексей 17 2
Попов Алексей 339 2
Безруков Андрей 33 2
Полехин Виталий 3 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Белов Василий 83 2
Яровой Богдан 2 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
Демидов Михаил 134 2
Россия - РФ - Российская федерация 167207 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54892 40
Европа 24999 21
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1097 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19247 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 9
Германия - Федеративная Республика 13254 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 8
Азия - Азиатский регион 5937 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 6
Южная Корея - Республика 7074 6
Канада 5085 6
Ближний Восток 3161 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5503 6
Япония 13824 5
Индия - Bharat 5887 5
Европа Восточная 3140 5
Испания - Королевство 3842 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 5
Казахстан - Республика 6077 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3478 4
Израиль 2861 4
Франция - Французская Республика 8188 4
Россия - СФО - Новосибирск 4899 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1813 4
Великобритания - Лондон 2433 4
Украина 7939 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 4
Беларусь - Белоруссия 6322 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 3
Швеция - Королевство 3789 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8618 3
Сингапур - Республика 1957 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 3
Израиль - Тель-Авив 123 3
США - Нью-Йорк 3185 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1827 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18259 101
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2311 82
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5809 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58031 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34000 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21825 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27464 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6813 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12372 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10445 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2140 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11405 12
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8910 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7883 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 875 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2197 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6716 9
Энергетика - Energy - Energetically 5907 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 8
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 570 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5626 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4810 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10934 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7552 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3046 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9100 7
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1570 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8117 6
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6216 6
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 975 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6202 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8522 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4584 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 8
Ведомости 1498 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2458 5
Crunchbase 74 5
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Forbes - Форбс 1012 3
Rambler Group - Секрет фирмы 39 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6111 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1314 2
Rusbase 16 2
WikiLeaks 120 1
Bloomberg 1636 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
NYT - The New York Times 1102 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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Госрасходы - портал 70 1
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Times 665 1
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 63 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
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НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Сколтеха - Центр предпринимательства и инноваций 5 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
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