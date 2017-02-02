Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инвестиции венчурные Бизнес-ангел Инвестор-ангел ангельское финансирование частный капитал
СОБЫТИЯ
|02.02.2017
|
Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS
S нацелен на взаимодействие технологических предпринимателей с корпоративными заказчиками. Тем не менее, корпорации часто не готовы начинать работу с проектами ранних стадий. Здесь на помощь приходит частный капитал. Мы очень рады, что Александр Румянцев стал первым частным инвестором, который поддержал акселератор в рамках специальной номинации. Уверена, что его экспертиза и ресурсы станут
|01.11.2012
|
Панельная дискуссия бизнес-ангелов завершилась потенциальной сделкой
Панельная дискуссия «Бизнес-ангелы для России: то, что доктор прописал?», организованная РВК в рамках первого дня
|24.03.2011
|
Россия: бизнес-ангелы будут инвестировать в отобранные государством проекты
ммуникаций между всеми участниками рынка». III Ежегодный конгресс, который состоится 14 апреля в РАНХиГС, и является такой коммуникационной площадкой. Для участия в Конгрессе традиционно приглашаются бизнес-ангелы со всей территории России, представители крупнейших венчурных и посевных фондов, институтов развития, общественных организаций и медиа. В этом году к российским коллегам присоедин
|27.11.2007
|
Россия: бизнес-ангелы открыли охоту на стартапы
ангелов, то в 2007 г. их количество выросло до 30". Средний срок реализации проекта, инвестируемого бизнес-ангелом, колеблется от 2 до 5–7 лет, а необходимые вложения составляют $100–500 тыс. Т
|15.11.2006
|
27 ноября состоится 1-й Российский форум бизнес-ангелов
Российский Форум бизнес-ангелов. Это первый в России Форум, на котором соберутся частные инвесторы (бизнес-ангелы), вкладывающие собственные средства в молодые компании, имеющие перспективы зна
|13.11.2006
|
27 ноября состоится 1-й Российский форум бизнес-ангелов
Российский Форум бизнес-ангелов. Это первый в России Форум, на котором соберутся частные инвесторы (бизнес-ангелы), вкладывающие собственные средства в молодые компании, имеющие перспективы зна
|09.11.2006
|
27 ноября откроется 1-й Российский Форум бизнес-ангелов
Российский Форум бизнес-ангелов. Это первый в России Форум, на котором соберутся частные инвесторы (бизнес-ангелы), вкладывающие собственные средства в молодые компании, имеющие перспективы зна
Инвестиции венчурные и организации, системы, технологии, персоны:
|Черкашин Павел 38 8
|Путин Владимир 3462 6
|Рябенький Игорь 17 6
|Биккулова Гульнара 24 5
|Conway Ron - Конвей Рон 13 4
|Басов Алексей 117 4
|Агамирзян Игорь 74 4
|Дворкович Аркадий 216 3
|Гришин Дмитрий 210 3
|Румянцев Александр 18 3
|Шаров Андрей 19 3
|Магдануров Гайдар 23 3
|Ремез Алексей 8 3
|Батыров Ренат 10 3
|Даббах Арсений 25 3
|Вышегородцев Михаил 8 3
|Свидиненко Юрий 14 3
|Рогачев Дмитрий 12 3
|Фокин Константин 9 3
|Рейман Леонид 1066 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Греф Герман 488 2
|Волож Аркадий 270 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Белоусов Андрей 150 2
|Никифорова Светлана 34 2
|Ведяхин Александр 183 2
|Теплов Олег 31 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Парабучев Алексей 17 2
|Попов Алексей 339 2
|Безруков Андрей 33 2
|Полехин Виталий 3 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Белов Василий 83 2
|Яровой Богдан 2 2
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
|Демидов Михаил 134 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.