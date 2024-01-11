Индексная книга (каталог) CNews*
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Slush
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 10
Slush и организации, системы, технологии, персоны:
|Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 22 1
|Notion Labs - Notion 60 1
|MeetFrank 1 1
|DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 291 1
|Baidu 304 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1357 1
|Korea Herald 49 1
|Yonhap News Agency 44 1
|РБК Инновации 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487626, в очереди разбора - 721233.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487626, в очереди разбора - 721233.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.