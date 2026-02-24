Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Korea Herald


СОБЫТИЯ


24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы 2
25.04.2024 Военным Южной Кореи запретят использовать iPhone 1
11.01.2024 Семья основателя Samsung продает акции на $2 млрд, чтобы уплатить налог на наследство 2
07.02.2022 Рабочие Samsung устроят первую забастовку за 50 лет, если не получат гигантскую прибавку к зарплате 2
14.01.2022 Кандидат в президенты Южной Кореи отправляет цифровую копию выступать вместо себя 1
20.01.2021 LG разочаровалась в смартфонах и хочет прекратить их выпуск 2
19.12.2019 Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото 1
01.10.2019 Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США 1
20.08.2019 Samsung готовит ТВ-панели нового типа. Опрос 1
12.03.2019 Google выпал из топ-10 компаний с лучшей репутацией. Facebook не попал даже в первую сотню 1
08.11.2018 Samsung выпустила гибкий смартфон. Видео 2
12.01.2018 Samsung показала два секретных гнущихся смартфона 2
17.03.2017 Samsung выпустит гибкий смартфон в 2017 г. 2
27.12.2016 Apple готовит iPhone нового размера 1
19.12.2016 У iPhone 8 будет изогнутый дисплей 1
24.10.2016 Samsung уволит 20% топ-менеджеров за провал Galaxy Note 7 1
07.11.2014 Новый флагман Samsung получит трехгранный экран, искривленный с двух сторон 2
15.10.2014 На те же грабли: Facebook договаривается с Samsung о собственном смартфоне 2
14.07.2014 «Убийца» iPhone 6: В августе Samsung покажет новый флагман в металлическом корпусе 1
04.07.2014 LG начала продвигать Android в автомобилях 1
07.03.2014 Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen 1
14.11.2013 Поставщики комплектующих рассказали подробности об «умных часах» Apple 2
30.10.2013 LG будет поставлять гибкие дисплеи для «умных часов» Apple iWatch 1
09.06.2012 Кибервойска Северной Кореи - 3 тысячи элитных хакеров 1
31.08.2011 Взломан сайт южнокорейского регистратора доменов Gabia: 350 тыс. аккаунтов под угрозой 1
02.08.2011 Слежка за пользователями может вылиться Apple в $26,5 млн 1
23.11.2010 Samsung продала 600 тысяч планшетов Galaxy Tab за первые недели 1
11.01.2010 LG увеличивает долю смартфонов на базе Android до 50% 1
09.09.2009 Новые телевизоры Sony, Toshiba, LG. ФОТО 1
09.09.2009 LG представила новейшие модели ЖК-телевизоров 1
15.03.2006 В Корее разработали самый маленький транзистор 1
02.12.2005 "Электронные" выборы: Москва плетется в хвосте 1
29.12.2003 Южная Корея: перспективы WCDMA туманны 1
24.07.2003 EMP-Z - самый миниатюрный MP3-плеер в мире 1
14.07.2003 Корейские производители против запрета на телефоны с камерой 1
15.07.2002 Hynix может объединиться с Micron или Infineon 1
18.06.2002 LG Electronics выиграла тендер на поставку CDMA-оборудования во Вьетнам 1
21.01.2002 Корейские хакеры обиделись на AOL/TimeWarner из-за собачьего мяса 1
05.12.2001 В Японии и Корее стремительно растёт доля звонков по мобильным телефонам 1
13.03.2001 Единая сеть CDMA соединит Корею, Японию и Китай 1

Публикаций - 45, упоминаний - 55

Korea Herald и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10729 26
Apple Inc 12775 13
LG Electronics 3686 13
Google LLC 12356 6
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 5
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 232 4
Microsoft Corporation 25348 3
Huawei 4300 3
Lenovo Group 2375 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 467 3
Samsung Group - Samsung Corporation 84 2
Dell EMC 5109 2
Amazon Inc - Amazon.com 3165 2
Xiaomi 2045 2
Meta Platforms - Facebook 4557 2
Intel Corporation 12591 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
HP Inc. 5777 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 2
Toshiba Corporation 2959 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1608 2
Acer Group - Acer Inc 2682 2
Philips 2078 2
Sony 6642 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 54 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 352 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
Oculus VR 76 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 95 1
Первый мобильный 0 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Samsung SDI 84 1
TDK 110 1
Hitachi Fujitsu Plasma Display 32 1
LG Group 24 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 851 1
BMW Group 469 2
Volkswagen Group - VW 302 2
Mazda Motor Corporation 72 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 1
Uber 342 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Tata Motors 7 1
KGI Securities 50 1
LG Chem 27 1
Woori Financial Group - Woori Securities - Woori Investment & Securities - Woori Bank - Ури Банк 5 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
eBay Inc 1632 1
НСПК - Национальная система платежных карт 908 1
Hyundai Motor Company 423 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Visa International 1977 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Volvo Cars 259 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 487 1
Ford 424 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5784 1
U.S. Federal government - U.S. FEC - Federal Elections Commission - Федеральная избирательная комиссия США 5 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
KMWU - Korean Metal Workers' Union - Корейский союз металлистов - Федерация профсоюзов корейских металлургов 1 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
JAMA - Japan Automobile Manufacturers Associatio - Ассоциация производителей автомобилей Японии - Ассоциация японских автомобильных производителей 1 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8231 10
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1390 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6565 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10379 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12745 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10266 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 4
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 933 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 3
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 548 3
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 835 3
Контрастность 2956 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2738 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7690 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 3
Наушники - Headphones 4317 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1300 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13355 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1230 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 2
Smartphone Flexible - Смартфон гибкий - Smartphone Roll-up - Рулонный смартфон - Смартфон-рулон 31 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 2
Google Android 14846 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7417 5
Samsung Galaxy Note 697 5
Samsung Galaxy Gear 153 4
Samsung Galaxy X - Серия смартфонов 12 3
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 3
Apple iPad 3945 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 3
Samsung Galaxy 997 3
Apple iPhone 7 287 3
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Samsung Galaxy F 11 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 8 186 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 548 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Samsung Infinity Flex Display - Samsung Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED - Гибкий дисплейный модуль 22 1
C/C++ - Язык программирования 857 1
Sony Bravia 251 1
LG G - серия смартфонов 140 1
HTC First 9 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Meta - Facebook Home 9 1
Panasonic Mirae 5 1
Samsung Galaxy Note Edge 37 1
Samsung Galaxy Mega 17 1
Samsung Galaxy Round 20 1
HTC Salsa 12 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Amazon Fire Phone 6 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S11 - смартфон 6 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 2
Lee Dong-hoon - Ли Донг-Хун 2 2
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 19 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 397 2
Ли Джэ Ён 13 2
Гвоздев Дмитрий 139 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 1
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 630 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 1
Идов Роман 5 1
Yoon Suk Yol - Сук-Ёл Юн 1 1
Фонтанов Юрий 2 1
Кристальный Борис 5 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 1
Hsieh David - Хси Дэвид 9 1
Kalanick Travis - Каланик Тревис 10 1
Bong-seok Kwon - Бонг-Сок Квон 4 1
Wolf Michael - Вульф Майкл 6 1
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 1
Южная Корея - Республика 6887 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 10
Япония 13576 9
Россия - РФ - Российская федерация 158807 5
Европа 24698 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 5
Китай - Тайвань 4152 4
Южная Корея - Сеул 371 4
Германия - Федеративная Республика 12972 3
США - Калифорния 4783 2
Вьетнам - Ханой 49 1
Азия Северо-Восточная - Дальний Восток России 20 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 1
Казахстан - Республика 5852 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Земля - планета Солнечной системы 10701 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5772 1
Индия - Bharat 5737 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Канада 5000 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Франция - Французская Республика 8013 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1077 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Германия - Берлин 729 1
Китай - Шанхай 812 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2968 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1631 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 245 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 856 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5339 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 499 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
Зоология - наука о животных 2795 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 598 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 469 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6518 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1690 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Korea Times 132 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 2
MacRumors 144 2
SamMobile 57 1
EE Times 160 1
Telegraph 196 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
Yonhap News Agency 43 1
9to5Mac 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Total Telecom 613 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
The Verge - Издание 602 1
Bloomberg 1558 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
DRAMeXchange 42 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
PhoneArena 74 1
IDC - International Data Corporation 4948 3
Counterpoint Research 102 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
ABI Research 235 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 3
AndroidDevSummit 1 1
Slush 4 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще