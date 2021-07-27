Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|27.07.2021
|
Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр
19 г. Intel официально представила свои первые массовые 10-нанометровые процессоры – чипы Ice Lake на базе новой архитектуры Sunny Cove, предназначенные для мобильных устройств. Пока Intel «покоряла» 10 нанометров и осуществляла реорганизацию производственного подразделения, его главный конкурент – компания AMD – успешно освоила нормы техпроцесса 7 нм. В марте 2021 г. Intel анонсировала нов
|28.05.2019
|
Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята
6 (Gig+), обеспечивающего скорость передачи данных до 1,7 Гбит/сек. Трудности Intel с «покорением» 10 нанометров Intel многократно откладывал начало массового производства процессоров по 10-на
|06.08.2010
|
Создано сито для наночастиц
о с комплексом 3D-поверхностей" ученые представили в марте 2009 года, а недавно они опубликовали отчет о первой успешной операции по сортировке сферических наночастиц различных размеров (от 80 до 250 нанометров в диаметре), диспергированных в растворе. Принцип работы устройства следующий: с помощью электрофореза (перемещения заряженных частиц через раствор с помощью электрического поля) нан
|27.04.2010
|
IBM создала самую миниатюрную 3D-карту мира
олюционной методики, использующей миниатюрный кремниевый щуп с острым наконечником-иглой длиной 500 нанометров и толщиной кончика всего несколько нанометров, для создания шаблонов изобра
|04.02.2010
|
«Роснано» и «Элекард» создадут базу для цифровизации ТВ в России
«Российская корпорация нанотехнологий» («Роснано») и томская компания «Элекард» создадут производство электронных устройств на основе мультимедийных процессоров по технологическим нормам 90-65 нанометров. Проект способствует поставленной Президентом России цели обеспечения по всей стране доступа к цифровому телевидению в течение ближайших 5 лет и нацелен на организацию продаж оборудо
|09.07.2009
|
В России создается серийное производство интегральных схем по технологии 90 нанометров
Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил участие корпорации в проекте по созданию отечественного производства сверхбольших интегральных схем на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нанометров. Конечными продуктами проекта станут российские чипы для смарт-карт, используемых в электронных загранпаспортах, водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации транспортн
|13.03.2007
|
Нано-зонд исследует живую клетку
т 10 до 50 нанометров. На золотое нанопокрытие сверху было нанесено еще одно – полимерное, толщиной 10 нанометров. Полученный электрод в итоге получился 100 нанометров в диаметре и длиной около
|27.01.2006
|
45-нанометровая микросхема готова
крона, что составляет менее половины площади аналогичной микросхемы, изготовленной по технологии 65 нанометров. Не являясь серийным образцом, она демонстрирует эффективность технологии, работос
|28.02.2003
|
Самое тонкое нановолокно создано в Гонконге
