Tata Motors Jaguar Land Rover
|16.02.2022
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Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве
Jaguar Land Rover анонсировала долгосрочное сотрудничество с Nvidia. Компании планируют совместно ра
|13.10.2021
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Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна
Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производст
|17.11.2020
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Seagate объявила о сотрудничестве с FMCI в рамках создания комплекса умного города
Future Mobility Campus Ireland в рамках создания комплекса умного города. FMCI при поддержке Jaguar Land Rover будет обеспечивать возможность испытаний в реальных условиях и предлагать компания
|16.11.2020
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Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств
Jaguar Land Rover в партнерстве с международными компаниями, занимающимися разработкой программного
|23.07.2020
|Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран
|18.04.2019
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Schneider Electric и Jaguar Land Rover объявили о совместном облачном решении для владельцев I-Pace
Schneider Electric в сотрудничестве с Jaguar Land Rover выпустила решение Jaguar Land Rover Service Desk. Решение JLR Service Desk
|14.06.2016
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Контакт-центр Jaguar Land Rover Россия автоматизирован на базе платформы Naumen
Завершен проект автоматизации контактного центра Jaguar Land Rover Россия на базе программного решения Naumen Contact Center. Внедрение полнофункцион
|02.11.2015
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«1С:CRM» повышает мощность работы дилера Land Rover
са продаж, согласованная работа сотрудников всех отделов. Ежедневные задачи стали выполняться в 2 раза быстрее и нужные отчеты формируются за считанные минуты. «Автопассаж Премиум», официальный дилер Land Rover, работает на автомобильном рынке с 2001 г. Компания предлагает полный комплекс услуг: тест-драйв на городской и внедорожной трассе, Trade-in, покупка и продажа автомобилей с пробегом
|10.08.2015
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Cloud4Y поэтапно переносит ИТ-инфраструктуру Jaguar Land Rover Russia
Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y и компания Jaguar Land Rover Russia подписали договор, в рамках которого организован последовательный пе
|11.07.2014
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В Land Rover появится электронный «помощник-самоучка». ВИДЕО
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продемонстрировал интеллектуального помощника водителям с самообучающимся алгоритм
|10.04.2014
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Land Rover создал технологию, позволяющую «смотреть сквозь капот»
Компания Jaguar Land Rover придумала технологию проецирования подкапотного пространства автомобиля на лобовое стекло. Новинка под названием Transparent Bonnet («прозрачный капот») облегчит маневры автом
|12.09.2013
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Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений"
Британская автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover переведет свои модели на новые информационно-развлекательные системы, главной особ
|13.06.2013
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Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов
Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с экрана
|18.04.2013
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Linux все глубже проникает в автомобили
Компания Jaguar Land Rover сделала шаг к популяризации операционной системы Linux в автомобильной индустрии.
|20.12.2012
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Land Rover S2 от Sonim: новая модель культового телефона-«внедорожника»
Когда мчишься по бездорожью на высокой скорости, вступив в схватку со стихией, очень важно знать, что ты всегда останешься на связи, что бы ни случилось. Телефон Land Rover S2 от всемирно известного производителя защищенных телефонов Sonim Technologies станет надежным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и не боится бросить вызов разбушевав
|20.09.2012
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Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux
Японские компании Toyota Motor и Nissan Motor и британские Jaguar и Land Rover вошли в состав новой рабочей группы под названием Automotive Grade Linux (AGL), говорится в сообщении организации The Linux Foundation, занимающейся поддержкой открытого программного
|14.02.2012
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Jaguar Land Rover выбрал EMC Isilon для компьютерного моделирования
Корпорация EMC сообщила о том, что британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) внедрил горизонтально-масштабируемые NAS-системы EMC Isilon для упрощения системы хранения своих «Больших данных», увеличения ее емкости и улучшения производительности.
|25.02.2011
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Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes
Management, PLM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Jaguar Land Rover, направленном на оптимизацию процессов разработки автомобилей с помощью инструмент
|21.09.2010
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ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender
Российский консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках
|26.05.2010
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Сверхпрочный телефон-внедорожник Land Rover S1 приехал в Россию
Компания Sonim Technologies объявляет о начале продаж в России мобильного телефона Land Rover S1, разработанного при участии британского автомобильного бренда Land Rover. Телефон Land Rover S1 обладает высокопрочной конструкцией и предназначен для людей, ведущих
|20.07.2009
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Land Rover выпустил телефон-внедорожник
Британский производитель внедорожников Land Rover совместно с компанией Sonim Technologies выпустил мобильный телефон, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных условиях, сообщает Daily Mail. Land Rover S1 продается под сл
|13.12.2007
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Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности
Компании Jaguar и Land Rover намерены создать новый дизайнерский центр, широко использующий методы виртуальной реальности. В строительство центра будет инвестировано около $4 млн. В создании примут участие такие
Tata Motors и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1012 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Матвеева Татьяна 104 3
|Албычев Александр 150 3
|Чурсин Игорь 20 3
|Петухов Михаил 6 3
|Акимов Максим 187 2
|Носков Константин 236 2
|Мишустин Михаил 680 2
|Липов Андрей 62 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Терещенко Денис 88 2
|Скляр Алексей 53 2
|Семенов Алексей 82 2
|Тарасенко Андрей 11 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Абрамова Елена 14 2
|Потемкин Борис 2 2
|Иванов Евгений 43 2
|Трошенков Антон 2 2
|Короткий Юрий 2 2
|Fiennes Ranulph - Файнес Рэнальф 2 2
|Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 19 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Шипов Савва 101 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Солодовников Денис 94 1
|Морозов Александр 23 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Мантуров Денис 106 1
|Василевский Андрей 20 1
|Волков Алексей 50 1
|Громыко Андрей 3 1
|Осипов Владимир 21 1
|Инюцын Антон 17 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Гущин Дмитрий 1 1
|Малыхин Виталий 1 1
|Павлов Евгений 17 1
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