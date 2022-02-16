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Tata Motors Jaguar Land Rover

Tata Motors - Jaguar Land Rover


16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве

Jaguar Land Rover анонсировала долгосрочное сотрудничество с Nvidia. Компании планируют совместно ра
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна

Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производст
17.11.2020 Seagate объявила о сотрудничестве с FMCI в рамках создания комплекса умного города

Future Mobility Campus Ireland в рамках создания комплекса умного города. FMCI при поддержке Jaguar Land Rover будет обеспечивать возможность испытаний в реальных условиях и предлагать компания
16.11.2020 Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств

Jaguar Land Rover в партнерстве с международными компаниями, занимающимися разработкой программного

23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран
18.04.2019 Schneider Electric и Jaguar Land Rover объявили о совместном облачном решении для владельцев I-Pace

Schneider Electric в сотрудничестве с Jaguar Land Rover выпустила решение Jaguar Land Rover Service Desk. Решение JLR Service Desk

14.06.2016 Контакт-центр Jaguar Land Rover Россия автоматизирован на базе платформы Naumen

Завершен проект автоматизации контактного центра Jaguar Land Rover Россия на базе программного решения Naumen Contact Center. Внедрение полнофункцион
02.11.2015 «1С:CRM» повышает мощность работы дилера Land Rover

са продаж, согласованная работа сотрудников всех отделов. Ежедневные задачи стали выполняться в 2 раза быстрее и нужные отчеты формируются за считанные минуты. «Автопассаж Премиум», официальный дилер Land Rover, работает на автомобильном рынке с 2001 г. Компания предлагает полный комплекс услуг: тест-драйв на городской и внедорожной трассе, Trade-in, покупка и продажа автомобилей с пробегом
10.08.2015 Cloud4Y поэтапно переносит ИТ-инфраструктуру Jaguar Land Rover Russia

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y и компания Jaguar Land Rover Russia подписали договор, в рамках которого организован последовательный пе
11.07.2014 В Land Rover появится электронный «помощник-самоучка». ВИДЕО

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продемонстрировал интеллектуального помощника водителям с самообучающимся алгоритм
10.04.2014 Land Rover создал технологию, позволяющую «смотреть сквозь капот»

Компания Jaguar Land Rover придумала технологию проецирования подкапотного пространства автомобиля на лобовое стекло. Новинка под названием Transparent Bonnet («прозрачный капот») облегчит маневры автом
12.09.2013 Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений"

Британская автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover переведет свои модели на новые информационно-развлекательные системы, главной особ
13.06.2013 Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов

Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с экрана

18.04.2013 Linux все глубже проникает в автомобили

Компания Jaguar Land Rover сделала шаг к популяризации операционной системы Linux в автомобильной индустрии.

20.12.2012 Land Rover S2 от Sonim: новая модель культового телефона-«внедорожника»

Когда мчишься по бездорожью на высокой скорости, вступив в схватку со стихией, очень важно знать, что ты всегда останешься на связи, что бы ни случилось. Телефон Land Rover S2 от всемирно известного производителя защищенных телефонов Sonim Technologies станет надежным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и не боится бросить вызов разбушевав
20.09.2012 Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux

Японские компании Toyota Motor и Nissan Motor и британские Jaguar и Land Rover вошли в состав новой рабочей группы под названием Automotive Grade Linux (AGL), говорится в сообщении организации The Linux Foundation, занимающейся поддержкой открытого программного
14.02.2012 Jaguar Land Rover выбрал EMC Isilon для компьютерного моделирования

Корпорация EMC сообщила о том, что британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) внедрил горизонтально-масштабируемые NAS-системы EMC Isilon для упрощения системы хранения своих «Больших данных», увеличения ее емкости и улучшения производительности.

25.02.2011 Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes

Management, PLM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Jaguar Land Rover, направленном на оптимизацию процессов разработки автомобилей с помощью инструмент
21.09.2010 ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender

Российский консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках
26.05.2010 Сверхпрочный телефон-внедорожник Land Rover S1 приехал в Россию

Компания Sonim Technologies объявляет о начале продаж в России мобильного телефона Land Rover S1, разработанного при участии британского автомобильного бренда Land Rover. Телефон Land Rover S1 обладает высокопрочной конструкцией и предназначен для людей, ведущих
20.07.2009 Land Rover выпустил телефон-внедорожник

Британский производитель внедорожников Land Rover совместно с компанией Sonim Technologies выпустил мобильный телефон, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных условиях, сообщает Daily Mail. Land Rover S1 продается под сл
13.12.2007 Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности

Компании Jaguar и Land Rover намерены создать новый дизайнерский центр, широко использующий методы виртуальной реальности. В строительство центра будет инвестировано около $4 млн. В создании примут участие такие

Публикаций - 92, упоминаний - 110

Tata Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Rover - RoverComputers 414 25
Apple Inc 12111 14
Samsung Electronics 10272 7
Google LLC 11791 7
Nvidia Corp 3498 5
Intel Corporation 12202 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 4
Meta Platforms - Facebook 4441 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 4
Microsoft Corporation 24642 3
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Sony 6548 3
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THQ - Toy Headquarters - Empire Interactive 10 3
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Ростелеком 9715 2
Seagate Technology 740 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
SAP SE 5280 2
Dell EMC 5032 2
Broadcom - VMware 2364 2
X Corp - Twitter 2847 2
LG Electronics 3616 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 5
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6196 4
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Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 207 2
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