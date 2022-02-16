Tata Motors - Jaguar Land Rover

са продаж, согласованная работа сотрудников всех отделов. Ежедневные задачи стали выполняться в 2 раза быстрее и нужные отчеты формируются за считанные минуты. «Автопассаж Премиум», официальный дилер Land Rover , работает на автомобильном рынке с 2001 г. Компания предлагает полный комплекс услуг: тест-драйв на городской и внедорожной трассе, Trade-in, покупка и продажа автомобилей с пробегом

Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с экрана