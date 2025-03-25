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Тумкин Андрей
Тумкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1394 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 2
|Германия - Федеративная Республика 12743 2
|Япония 13332 1
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Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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