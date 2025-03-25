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Тумкин Андрей


25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
27.02.2025 «Автотека» дополнит отчет об истории автомобиля рекомендациями искусственного интеллекта 1
13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом 1
03.02.2025 «Автотека»: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8% 1
22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тумкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Li Auto - LiXiang 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 5
Toyota - Lexus 73 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 2
BMW Group 453 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 6 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 126 1
Hyundai Motor Company 393 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Renault Groupe 160 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1394 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 310 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 975 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 504 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 14 5
Toyota RAV - серия кроссоверов 21 2
KIA Rio Hatchback 19 2
BMW X - серия кроссоверов 24 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 21 2
Toyota Land Cruiser 27 2
Avito - Авито авто 44 2
Nissan Qashqai 15 1
Volkswagen Polo 14 1
Volkswagen Touareg 12 1
Skoda Rapid 6 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 19 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 16 1
Geely Zeekr 12 1
Renault Arkana 4 1
BMW 5 Series Gran Turismo - BMW GT 8 1
Toyota Camry 26 1
Renault Kaptur 10 1
Tesla Model 3 47 1
Toyota Prius 49 1
Tesla Model Y 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 2
Германия - Федеративная Республика 12743 2
Япония 13332 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5249 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 302 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 284 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1347 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 830 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5918 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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