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DFM Dongfeng Motor Corporation Voyah
DFM и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
|Куроптев Александр 3 1
|Шапарин Антон 2 1
|Кизевич Екатерина 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 3
|Германия - Федеративная Республика 12736 2
|Казахстан - Республика 5592 1
|Европа 21848 1
|Южная Корея - Республика 6688 1
|Япония 13330 1
|Армения - Республика 2302 1
|Беларусь - Белоруссия 5758 1
|Польша - Республика 1964 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1284 1
|Италия - Итальянская Республика 4367 1
|Венгрия 814 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
|Украина 7643 1
|Грузия 1247 1
|Нидерланды 3541 1
|Эстония - Эстонская Республика 752 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 1
|Литва - Литовская Республика 655 1
|Португалия - Португальская Республика 923 1
|Китай - Чунцин 23 1
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