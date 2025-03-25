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Индексная книга (каталог) CNews*
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DFM Dongfeng Motor Corporation Voyah

DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah

25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 1
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1
24.01.2024 Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN 4
26.12.2023 Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто 1
24.09.2001 Ericsson представила самый миниатюрный мобильный телефон Т66 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

DFM и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Li Auto - LiXiang 3 1
Changan Automobile Group 22 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 912 1
BMW Group 452 1
Hyundai Motor Company 390 1
Tesla Motors 401 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
Ford 413 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 28 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
Exeed 10 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Chery Group - Omoda 14 1
HONGQI - Хончи 4 1
Chery Group - Jaecoo 9 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 2
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2224 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6833 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2240 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2179 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4832 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 502 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7916 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2048 1
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Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 179 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 101 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
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Geely Zeekr 11 2
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