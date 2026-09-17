«Авито Авто»: летом спрос на электромобили и гибриды с пробегом вырос на 74,8%

По данным «Авито Авто», за три месяца лета 2026 г. спрос на электромобили и гибриды с пробегом вырос на 74,8% год к году. Их средняя цена составила 3,9 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал GAC — эти авто стали популярнее в в 3,2 раза (+216,3%). В топ-5 по динамике роста спроса также вошли Changan (+178,1%), BYD (+145,4%), Tesla (+135,9%) и Volkswagen (+121,3%). Среди конкретных моделей наибольший рост показали Toyota bZ3X и Nissan Leaf — востребованность моделей выросла примерно в 2,7 раза. Следом идут Tesla Model 3 (+149,6%), Voyah Dream (+112%), Tesla Model S (+111,9%). В десятку лидеров также попали Voyah Free (+110,5%), Avatr 11 (+100,2%), Honda Fit (+93,1%), Evolute i-JOY (+84,4%) и BMW i3 (+83,1%).

Лидерами по популярности стали Toyota Camry (3,7 млн руб.) и Nissan Leaf (1,1 млн руб.). Также в топ-10 моделей вошли Voyah Free (3,9 млн руб.), Li Auto L7 (6 млн руб.), Li Auto L9 (6,9 млн руб.), Toyota Prius (1 млн руб.), Qiyuan Q05 (2,1 млн руб.), Toyota bZ3X (2,8 млн руб.), Tesla Model 3 (3,3 млн руб.) и Geely Galaxy Starship 7 (3,1 млн руб.).

«Рынок электромобилей и гибридов с пробегом растет опережающими темпами: по итогам восьми месяцев спрос на такие авто увеличился на 46,8% год к году, а за лето — на 74,8%. При этом на вторичном рынке сформировалось устойчивое ядро хорошо знакомых покупателям моделей: по доле предложения на Авито Авто лидируют Toyota Prius (6,5%), Toyota Camry (4,8%) и Nissan Leaf (4,1%). При этом, несмотря на устойчивую тройку лидеров, сегмент развивается динамично и постепенно пополняется новыми марками и моделями. Например, ряд представителей китайских брендов: Geely Galaxy Starship 7, Zeekr 9X и Lynk & Co 900», — сказал Андрей Тумкин, управляющий директор продукта «Автотека».

По итогам лета некоторые модели стали доступнее. В числе лидеров по этому показателю — BYD Seagull (-12,5%, до 1,5 млн руб.), Honda Civic (-11,7%, до 573 тыс. руб.), Honda Fit (-5,2%, до 969 тыс. руб.), Toyota bZ3X (-4,4%, до 2,7 млн руб.) и Honda Freed (-3,4%, до 1,1 млн руб.).

Среди федеральных округов наиболее заметный рост спроса на автомобили с пробегом зафиксирован в Южном (+101,1%), Приволжском (+95,6%) и Северо-Западном (+76,3%) ФО. Среди регионов наиболее заметный рост спроса зафиксирован в Калужской (+181,1%), Рязанской (+158,8%), Тверской (+150,6%) областях, а также в Пермском крае (+140%) и Ленинградской области (+133,8%).



