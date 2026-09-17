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BMW i гибридные и электромобили с низким расходом топлива

BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 «Авито Авто»: летом спрос на электромобили и гибриды с пробегом вырос на 74,8% 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 3
27.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 3
14.01.2022 Новинки автовыставки – что будет актуально в 2022 году 2
11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет? 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1
24.05.2018 Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год 1
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями 1
24.07.2015 Зачем Альфа-банк организовал крупнейший в России фестиваль EDM и технологий 1
23.07.2015 Прошел Второй международный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 1
14.05.2015 Dassault Systèmes покупает создателя контента для моделирования и имитации систем Modelon 1
22.09.2014 Власти хотят запретить водителям носить «умные часы» 1
27.08.2014 Серийные электромобили с беспроводной зарядкой появятся на дорогах к 2017 г. 1
25.08.2014 NVidia Tegra станет основой для беспилотных автомобилей 1
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей 2
15.07.2014 BMW закупит у Samsung аккумуляторы на миллиарды евро 2
09.07.2014 BMW создает беспроводной зарядник для электромобилей 2
23.06.2014 Audi готовится выпустить широкий модельный ряд электромобилей 1
13.05.2014 Audi представила свой первый автомобиль с лазерной оптикой 1
11.04.2014 Инновационные лампы в BMW не будут перегорать 1
18.03.2014 IBM найдет дефекты в автомобилях BMW до начала производства 1
27.02.2014 Osram создала для BMW лазерные фары 1
20.12.2013 BMW поставила на автомобиль лазерные фары 1
26.04.2013 Электро-BMW можно будет заряжать дома от солнца 2
05.08.2011 Концепция "от питания": какими будут новые электромобили BMW? 3
01.09.2010 Фоторепортаж с Московского международного автосалона-2010 1

Публикаций - 27, упоминаний - 38

BMW i и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3744 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
GoPro Inc 64 2
Google LLC 12764 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 50 2
Телематические системы 60 1
Арти ГК 11 1
Bosch Automotive Service Solutions 1 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Samsung Electronics 11121 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 1
Amazon Inc - Amazon.com 3298 1
Qualcomm Technologies 1988 1
Apple Inc 13253 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Philips 2100 1
Schneider Electric 615 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 1
Dassault Systemes 235 1
Nvidia Corp 4065 1
Samsung Group - Samsung Corporation 85 1
Samsung Cheil Industries 5 1
Pebble Technology 71 1
Tencent Keen Security Lab 4 1
Bolt 39 1
Samsung SDI 84 1
BMW Group 485 21
Tesla Motors 470 11
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 7
Volkswagen Audi Group 233 7
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 6
Volkswagen Group - VW 311 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Альфа-Банк 1986 2
Hyundai Motor Company 439 2
Volvo Cars 263 2
Альфа-Групп 747 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
Ford 437 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Chevrolet 42 1
Автодом - АВТОDOM 38 1
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 10 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 33 1
Francisco Partners - The Weather Company 3 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2985 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 124 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 1
Moscow Tesla Club 4 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Nissan Infiniti 1 1
LG Chem 27 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10787 10
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 718 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2563 6
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 105 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3744 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2524 4
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1204 4
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 198 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 693 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13331 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2844 3
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13568 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3277 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1197 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1397 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 716 3
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 122 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14847 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7943 2
Часы - Watch 1068 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1114 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10002 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7558 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5065 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1534 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3217 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4479 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3446 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5905 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8575 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8868 2
Tesla Model S 80 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 4
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 3
Tesla Model 3 54 3
Nissan Leaf - электромобиль 58 3
Volkswagen ID. series 11 2
Chevrolet Bolt 4 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 2
Hyundai Ioniq - гибридный автомобиль 5 2
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 2
Nissan Qashqai 18 2
GM Cadillac 32 2
IBM Watson IoT - IBM Watson Internet of Things 12 1
IBM Big Data 15 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Smart Fortwo 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 1
Avito - Авито авто 85 1
Geely Group - Geely Geometry 1 1
Porsche Taycan 9 1
Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi innovative Electric Vehicle 5 1
Hyundai Genesis 9 1
Tesla Supercharger 4 1
Apache Sentry 13 1
Ford Mustang 16 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes me ID - Mercedes me connect 6 1
АвтоВАЗ Lada El Lada 4 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 311 1
Samsung Galaxy 1040 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Яндекс.Авто 50 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5818 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 974 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 471 2
Фридман Михаил 148 2
Warming Anders - Варминг Андерс 1 1
Shapiro Danny - Шапиро Дэнни 1 1
Ярыныч Анастасия 1 1
Чертополохов Виктор 1 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Yamashita Mitsuhiko - Ямашита Мицухико 2 1
Зайцев Михаил 348 1
Казак Максим 162 1
Тарасов Александр 12 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Schwope Frank - Швуп Фрэнк 2 1
Шкипин Виктор 13 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Александров Владимир 6 1
Германия - Федеративная Республика 13281 14
Россия - РФ - Российская федерация 167709 12
Европа 25014 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 5
Япония 13839 5
Германия - Бавария 73 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5511 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 3
Южная Корея - Республика 7085 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Большое Козино 8 2
Азия - Азиатский регион 5945 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19693 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3603 2
США - Калифорния 4838 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Беларусь - Белоруссия 6332 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3491 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4521 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1472 1
Канада 5093 1
Израиль 2869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Италия - Итальянская Республика 4517 1
Франция - Французская Республика 8194 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2881 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3062 1
Солнечная система - Solar system 2573 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1104 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 687 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 587 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1259 3
Литий - Lithium - химический элемент 666 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2072 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6239 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6784 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7652 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 1
Энергетика - Energy - Energetically 5933 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3221 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2851 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3391 1
Зоология - наука о животных 2902 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1746 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1750 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1149 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 119 1
Здравоохранение - Тошнота - Nausea and vomiting 14 1
Металлы - Никель - Nickel 361 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3215 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6726 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 731 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки, автодром, мотодром 238 1
KitGuru 2 1
Bloomberg 1640 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 1
Yonhap News Agency 43 1
CNews - Auto.CNews 51 1
InformationWeek 241 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Frost & Sullivan 207 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Автостат 57 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 3
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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