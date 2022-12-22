Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса Эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Дмитрий Скляров, Владимир Назаров и Илья Рогачев выявили семь уязвимостей в программном обеспечении для промышленных контроллеров компании Mitsubishi Electric. Эксплуатация этих уязвимостей позволяла неавторизованным пользователям получить доступ к ПЛК MELSEC серий iQ-R/F/L и серверному модулю OPC UA серии MELSEC iQ-R. Инженерное

PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric тный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспечивает расширенную поддержку семейства протоколов Mitsubishi Electric. «Mitsubishi Electric входит в топ-3 на рынке мировых решений для промышленной автоматизации. Широко представлено оборудование этой компании и на российских предприят

В промышленных контроллерах Mitsubishi исправлены две уязвимости Эксперт Positive Technologies Антон Дорфман обнаружил две уязвимости в контроллерах Mitsubishi серии MELSEC iQ-F — эти устройства применяются в пищевой и легкой промышленности, в деревообработке, типографиях, водном хозяйстве, судоходстве, для автоматизации инженерных систем з

В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости Специалисты Positive Technologies выявили ряд уязвимостей в контроллерах Mitsubishi. Проблемы найдены в моноблочных компактных контроллерах FX5U серии MELSEC iQ-F из линейки MELSEX FX. Уязвимости обнаружили эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Илья Рогачев,

RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. RRC Group объявила о подписании партнерского соглашения с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления

ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» подразделение компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») по внедрению HR-систем, завершило проект по автоматизации процесса постановки и оценки целей персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Мицубиси Корпорейшн (РУС)». Теперь заказчик может соотносить цели сотрудников с общей бизнес-стратегией, проводить мониторинг выполнения целей и рассчитывать премии. В рамках проекта была прове

Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями Как заметать следы Корпорация Mitsubishi Electric раскрыла информацию о серьёзной утечке данных, случившейся ещё летом 2019 г. Злоумышленникам удалось похитить важнейшие данные, в том числе бизнес-переписку с партнёрами кор

Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim Verbatim без Mitsubishi Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров было достигнуто с корпорацией Mitsubishi

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в автомоби

В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji ных микросхем в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания, по оценке компании, превышает 95%. Предложив рынку отечественные аналоги продукции Infineon, Fuji Electric, Semikron и Mitsubishi, компания рассчитывает поспособствовать снижению данного показателя до уровня 30%. Новая продукция Новая продукция предприятия включает транзисторы и микросхемы с проектными нормами

Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем устройствами автомобилей, производственным и другим оборудованием. Компания планирует продолжить разработки с целью запуска технологии в серийное производство с 2020 г. Новый алгоритм, разработанный Mitsubishi Electric, обнаруживает атаки злоумышленников, основываясь на несовпадениях регистрируемых данных более чем на 42%. Например, в случае ультразвуковых атак на дроны, программа вычисляе

Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0» элемент «Общества 5.0» во время посещения Президентом РФ японского павильона выставки «Иннопром-2017». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долгосрочной стратегии социально-экономического развития Японии. Он поделился кейсами внедрения передовы

Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов с поставленной задачей. Процесс сопоставления данных с многочисленными известными примерами подозрительных событий требует времени и может привести к сбою в работе систем управления.Инженеры компании Mitsubishi Electric пришли к выводу, что трафик систем управления критически важными инфраструктурами различается в зависимости от состояния систем (когда системы находятся в рабочем или нерабо

Mitsubishi Electric разработала алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта количества проверок алгоритма.Алгоритм может быть интегрирован с технологией компактного ИИ для применения в широком спектре оборудования. При интеграции с технологией компактного ИИ, представленной Mitsubishi Electric в феврале 2016 года, новый алгоритм в сто раз сокращает количество вычислений по сравнению с обычными методами. Алгоритм может использоваться на оборудовании с ограниченными

Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения ществлять пространственное мультиплексирование сигналов на одной частоте и компенсировать большие потери при передачи данных на более высоких частотах благодаря многоэлементным антеннам.Новая антенна Mitsubishi Electric и радиочастотный модуль для базовых станций 5G будут использоваться для технологии MIMO именно на базе многоэлементной антенны. В разработке учтена часть результатов научно-

Mitsubishi Electric построит новый завод по производству спутников товлением 18 спутников.Ввод цеха в эксплуатацию позволит корпорации удовлетворить растущий спрос со стороны японского правительства и телекоммуникационных компаний из разных частей света. К 2021 году Mitsubishi Electric планирует увеличить общий доход от производства продукции космического назначения до 150 млрд иен.Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность производства,

Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения ческую систему MMS-G220. Как рассказали CNews в компании, технологии будут содействовать реализации стратегии так называемого Super Smart Society, или «Общества 5.0», в Японии и за рубежом.Корпорация Mitsubishi Electric стремится внести свой вклад в разработку и внедрение высокоточных карт с актуальной обновляемой информацией о дорожных объектах – сигналах светофоров, соседних автомобилях и

Mitsubishi Electric построит завод по производству вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей Корпорация Mitsubishi Electric объявила о строительстве завода по производству вакуумных прерывателей (ВП) и вакуумных автоматических выключателей (ВАВ) рядом со своим Центром систем распределения энергии

Mitsubishi Electric разрабатывает СШП GaN-усилитель мощности Доэрти для беспроводных БС Mitsubishi Electric и Mitsubishi Electric Research Laboratories (Научно-исследовательская лаборатория Mitsubishi Electric, MERL) объявили о разработке сверхширокополосного нитрид-галлиевого (GaN) усилителя мо

Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления имизировать энергопотребление и уменьшить зрительную утомляемость оператора – важный фактор для диспетчерских, который обычно не учитывается при создании цифровых экранов.В новых светодиодных экранах Mitsubishi Electric применяется алгоритм цветовой коррекции (Natural Color Matrix), который используется в DLP-видеостенах. Также в новых продуктах установлена специально разработанная двухмерн

Mitsubishi Electric разработала тонкого робота для ремонта силовых генераторов монтировать ротор для осмотра. Энергетические компании стремятся сократить процедуру технического осмотра и увеличить точность контроля для снижения времени простоя генераторов. Ультратонкий робот от Mitsubishi Electric устраняет необходимость демонтажа ротора, позволяет реже проводить обслуживание и сокращает его продолжительность всего до шести дней.Благодаря высокой точности работ, экспл

Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов пен с 1 февраля 2017 г.Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникал

Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения нелями и химически упрочненным защитным стеклом толщиной 1,1 мм (по запросу до 5 мм). Как рассказали CNews в компании, прием заказов на первые образцы начинается 30 ноября 2016 г. в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру. Среди особенностей новых устройств – возможность установки толстого защитного стекла, а также возможность управлять сенсорными панелями в перчатках, что отвеч

Mitsubishi Electric разработала технологию отображения текста с активацией голосом для мобильных устройств Компания Mitsubishi Electric Corporation объявила о завершении разработки технологии, сочетающей функции распознавания голоса и отображения текста. Технология позволит отображать произнесенные пользоват

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8» С участием специалистов компании «1С-Рарус» компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, завершила проект по автоматизации процессов работы с дилерской сетью Mitsubishi Motors, которая включает свыше 100 дилерских центров в 77 российских регионах. Как со

Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом Mitsubishi Electric серия MR-ZR692W Холодильники Mitsubishi Electric серии MR-Z692W созданы специально для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте. В нем объединены новые технологии, каждая из которых выполняет свою маленькую и незамет

Mitsubishi начинает делать телевизоры стандарта UltraHD К стремительно развивающемуся рынку телевизоров стандарта UltraHD (4K) присоединилась компания Mitsubishi Electric, анонсировавшая выпуск двух своих первых телеприёмников линейки REAL LS1. Линейка Mitsubishi REAL LS1 на данный момент состоит из двух моделей: 65-дюймовой LCD-65LS1

Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль Японские автопроизводители Nissan Motor и Mitsubishi Motors объединились в разработке компактных электрических автомобилей. Уже через два года партнеры обещают выпустить самый дешевый на рынке электрокар. Как сообщает японское деловое

Mitsubishi показала футуристическую приборную панель Японская компания Mitsubishi Electric, крупный производитель электронного оборудования, продемонстрировала прототип автомобильной приборной панели со встроенным проектором. По словам разработчиков, этот продукт

Mitsubishi - за идеальную точность Компания Mitsubishi Electric представила комплекс из трёх сервоприводов с идеальной синхронизацией вращения. Каждый из моторов вращается со скоростью 4500 оборотов в минуту. Максимальная скорость вращен

Мониторы Mitsubishi для компьютеров и смартфонов Компания Mitsubishi представила два новых монитора Diamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK) и RDT234WX(BK). Отличие в моделях касается покрытия экрана: глянцевое (RDT234WX-S(BK)) или матовое. В остальном монит

Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило в некоторых других странах мира. В некоторых европейских странах приобретение инверторных кондиционеров не просто дотируется, а еще и поощряется льготами на оплату электроэнергии. Инверторные системы Mitsubishi Heavy Industries Удобства и выгоды при использовании инверторных кондиционеров, в общем, вполне понятны и ощутимы. Но какой инверторный кондиционер выбрать? В каталоге товаров ZOOM.C

Доход Mitsubishi Heavy Industries в 2010 г. вырос на 54% Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries (MHI) обнародовала результаты финансовой деятельности по итогам 2010 г. и представила бизнес-план на 2011 г. Согласно финансовому отчету MHI, выбранные компанией биз

Mitsubishi выпустила самый дешевый электромобиль Единственный ранее доступный вариант электромобиля Mitsubishi i-MiEV дополнится двумя версиями: более дешевой "М" и более дорогой "G" с большим запасом хода. Версия "M" станет самой дешевой в линейке и будет иметь наименьший запас хода: 120 км

Mitsubishi показала IPS-монитор с большой диагональю Компания Mitsubishi анонсировала новый монитор с 23-дюймовой диагональю на базе IPS-матрицы. Устройство предназначено для японского рынка. Монитор Diamondcrysta Wide RDT233WX-Z оснащен процессором Giga

Mitsubishi Electric привезла в Россию профессиональные фотосистемы Компания Mitsubishi Electric представила в России новое оборудование — высокотехнологичные фотосистемы для профессионального использования, позволяющие изготавливать как моментальные фотоснимки высокого

«Абис-Софт» автоматизировал официального дилера Mitsubishi Motors на Украине с помощью программы «Альфа-Авто» Партнер ВЦ «1С-Рарус» - «Абис-Софт» (г. Киев) - автоматизировал ведение оперативного учета в компании «Автоград» - официального дилера Mitsubishi Motors на Украине - с помощью «Альфа Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти», разработанного компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Предриятие 8». После внедрения клиент получил едину

Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D Компания Mitsubishi анонсировала на японском рынке несколько моделей Blu-ray-проигрывателей. В них заявлена поддержка 3D Blu-ray-дисков, формата BDXL, AVREC и сервисов видео по запросу. К проигрывателям