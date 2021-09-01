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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mitsubishi Corporation
Мицубиси Корпорейшн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 156
Mitsubishi Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Василевский Андрей 18 4
|Лаптев Максим 6 2
|Ветохин Александр 1 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Важнов Алексей 7 1
|Булаев Алексей 1 1
|Шариков Сергей 46 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Касьяненко Никита 2 1
|Courtois Jean-Phillipe - Куртуа Жан-Филип 1 1
|Федерякин Всеволод 1 1
|Московченко Александр 3 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
|Данцев Олег 1 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Томенко Виктор 6 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Захаров Юрий 13 1
|Калугин Сергей 162 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Чехонин Антон 60 1
|Путин Владимир 1826 1
|Блинов Михаил 73 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|CNews - Auto.CNews 50 2
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762814, в очереди разбора - 666502.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762814, в очереди разбора - 666502.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru