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Mitsubishi Corporation
Мицубиси Корпорейшн


01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
22.01.2020 Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями 2
27.09.2019 ПДК и EMEX перешли на электронные транспортные накладные в Synerdocs 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
22.08.2019 Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках 2
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
20.06.2019 Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim 2
22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure 1
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
23.01.2019 «Яндекс» представил бортовой компьютер для автомобилей. Цена 1
27.12.2018 В России появился сверхдешевый смартфон с неотключаемой рекламой 1
18.12.2018 Производители не обращают внимание на «дыры» в товарах с интернетом вещей 1
20.03.2018 Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России 1
27.04.2017 Carmart начал онлайн-продажи новых автомобилей Lifan 1
19.04.2017 На «Яндекс.Маркете» начались продажи новых автомобилей 1
14.12.2016 Datadvance открыла представительство во Франции 1
06.10.2016 PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
01.09.2015 Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8» 1
07.08.2015 Около 70 претендентов на домены-бренды успели подписать соглашение с ICANN 1
05.08.2015 В июле появилось более 150 доменов-брендов 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 1
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
05.03.2015 «Рапида» и «МС Банк Рус» предложили безкомиссионный способ оплаты автокредита 1
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили 1
26.09.2014 На Парижский автосалон везут россыпь концептуальных гибридов. ФОТО 1
13.08.2014 В России создали универсальный зарядник для электромобилей 1
12.08.2014 Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль 3
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей 1
10.07.2014 Через пять лет 24 млн автомобилей будут поддерживать iPhone 1
09.04.2014 Рынок автомобильных систем защиты от аварий ждет бурный рост 1
13.03.2014 EPAM вложился в медицину 1
10.12.2013 Электромобили Toyota можно будет заряжать без проводов 1
11.11.2013 «Рольф» сокращает собственную техподдержку и передает ее в HP 1
07.10.2013 Сгоревший электромобиль обрушил акции Tesla 1

Публикаций - 105, упоминаний - 156

Mitsubishi Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 8
Yandex - Яндекс 4101 4
Siemens AG - Сименс Россия 656 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Cisco Systems - Tandberg 93 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Mitsubishi Electric 72 2
Winnum 8 2
Schneider Electric 408 2
Omron 22 2
Fanuc - Фанук 10 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Shimaden 2 2
Балт-Систем 2 2
Google LLC 7154 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 1
CMC Magnetics Corporation 2 1
SAP SE 3215 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Fly 123 1
Explay - Эксплей 165 1
Профотек 11 1
Freecom 5 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 2 1
Condis SA 2 1
Mitsubishi Kasei Corporation 1 1
Eastman Kodak 101 1
Toshiba Corporation 1091 1
Ланит ГК 1157 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
SEC Consult Services 930 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11095 1
Huawei 2730 1
Lenovo Group 1637 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 1
3748 1
Verbatim 26 1
Renault - Рено Россия 88 6
Nissan - Японский автопроизводитель 137 5
KIA Motors 72 4
Hyundai Motor 145 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 4
Skoda - Škoda Auto 24 4
АвтоВАЗ 119 3
Связной ГК 878 2
Mazak - Ямазаки Мазак 2 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 3 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 3 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 488 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 4 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 46 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 202 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Яндекс.Авто 33 4
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
МТС ТВ 37 2
Яндекс.Музыка 131 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 2
МТС Музыка - МТС Music 6 2
Winnum Hardware OE 2 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Winnum Connector 2 1
Fly Life Play - смартфон 1 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud 1 1
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 6 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
Apple Beats Music 12 1
Apple CarPlay 28 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Apple iPhone 5 710 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Apple iPhone 6 547 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Google Android Go 18 1
SAP SuccessFactors 110 1
Microsoft Azure 1171 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Василевский Андрей 18 4
Лаптев Максим 6 2
Ветохин Александр 1 1
Мельникова Анастасия 166 1
Важнов Алексей 7 1
Булаев Алексей 1 1
Шариков Сергей 46 1
Контрабаев Артур 66 1
Касьяненко Никита 2 1
Courtois Jean-Phillipe - Куртуа Жан-Филип 1 1
Федерякин Всеволод 1 1
Московченко Александр 3 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Данцев Олег 1 1
Шуравин Андрей 8 1
Томенко Виктор 6 1
Добкин Аркадий 54 1
Захаров Юрий 13 1
Калугин Сергей 162 1
Дегтев Геннадий 85 1
Чехонин Антон 60 1
Путин Владимир 1826 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Япония 2788 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Европа 3759 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 3
Индия - Республика 2173 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Россия - Краснодар 1040 2
Украина 3372 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - Калуга 295 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Австралия - Австралийский Союз 1126 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Тольятти 237 1
Россия - Брянск 216 1
США - Массачусетс 109 1
Москва - Парк культуры 15 1
США - Северная Каролина 60 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Ростовская область 863 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Нидерланды 975 1
США - Калифорния 974 1
Северная Америка 1413 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Великобритания - Лондон 820 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
SAP Best Practices 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
CNews - Auto.CNews 50 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Pen Test Partners 6 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762814, в очереди разбора - 666502.
Создано именных указателей - 46354.
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