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Mitsubishi Corporation Мицубиси Корпорейшн

Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн

СОБЫТИЯ

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22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса

Эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Дмитрий Скляров, Владимир Назаров и Илья Рогачев выявили семь уязвимостей в программном обеспечении для промышленных контроллеров компании Mitsubishi Electric. Эксплуатация этих уязвимостей позволяла неавторизованным пользователям получить доступ к ПЛК MELSEC серий iQ-R/F/L и серверному модулю OPC UA серии MELSEC iQ-R. Инженерное

06.12.2022 PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric

тный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) новым пакетом экспертизы. Обновление обеспечивает расширенную поддержку семейства протоколов Mitsubishi Electric. «Mitsubishi Electric входит в топ-3 на рынке мировых решений для промышленной автоматизации. Широко представлено оборудование этой компании и на российских предприят
16.08.2022 В промышленных контроллерах Mitsubishi исправлены две уязвимости

Эксперт Positive Technologies Антон Дорфман обнаружил две уязвимости в контроллерах Mitsubishi серии MELSEC iQ-F — эти устройства применяются в пищевой и легкой промышленности, в деревообработке, типографиях, водном хозяйстве, судоходстве, для автоматизации инженерных систем з
21.04.2022 В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости

Специалисты Positive Technologies выявили ряд уязвимостей в контроллерах Mitsubishi. Проблемы найдены в моноблочных компактных контроллерах FX5U серии MELSEC iQ-F из линейки MELSEX FX. Уязвимости обнаружили эксперты Positive Technologies Антон Дорфман, Илья Рогачев,
20.01.2021 RRC Group договорилась о партнерстве с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.

RRC Group объявила о подписании партнерского соглашения с Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS). Согласно условиям договора, компания RRC займется продвижением решений MEHITS в области кондиционирования воздуха и отопления
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн»

подразделение компании «Норбит» (входит в группу «Ланит») по внедрению HR-систем, завершило проект по автоматизации процесса постановки и оценки целей персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Мицубиси Корпорейшн (РУС)». Теперь заказчик может соотносить цели сотрудников с общей бизнес-стратегией, проводить мониторинг выполнения целей и рассчитывать премии. В рамках проекта была прове
22.01.2020 Китайцы угнали из Mitsubishi секретные документы и переписку с властями

Как заметать следы Корпорация Mitsubishi Electric раскрыла информацию о серьёзной утечке данных, случившейся ещё летом 2019 г. Злоумышленникам удалось похитить важнейшие данные, в том числе бизнес-переписку с партнёрами кор
20.06.2019 Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim

Verbatim без Mitsubishi Компания CMC Magnetics приобрела компанию Verbatim, производителя носителей информации. Соответствующее соглашение в ходе переговоров было достигнуто с корпорацией Mitsubishi

22.03.2019 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о запуске облачной платформы на базе Microsoft Azure

Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с Microsoft объявили о запуске The Alliance Intelligent Cloud – новой облачной платформы на базе Microsoft Azure. Она позволит устанавливать подключенные сервисы в автомоби
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji

ных микросхем в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания, по оценке компании, превышает 95%. Предложив рынку отечественные аналоги продукции Infineon, Fuji Electric, Semikron и Mitsubishi, компания рассчитывает поспособствовать снижению данного показателя до уровня 30%. Новая продукция Новая продукция предприятия включает транзисторы и микросхемы с проектными нормами

22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями
19.02.2019 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения атак на сенсоры электронных систем

устройствами автомобилей, производственным и другим оборудованием. Компания планирует продолжить разработки с целью запуска технологии в серийное производство с 2020 г. Новый алгоритм, разработанный Mitsubishi Electric, обнаруживает атаки злоумышленников, основываясь на несовпадениях регистрируемых данных более чем на 42%. Например, в случае ультразвуковых атак на дроны, программа вычисляе
10.07.2017 Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0»

элемент «Общества 5.0» во время посещения Президентом РФ японского павильона выставки «Иннопром-2017». Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долгосрочной стратегии социально-экономического развития Японии. Он поделился кейсами внедрения передовы
06.07.2017 Mitsubishi Electric разработала технологию обнаружения кибератак для критически важных инфраструктурных объектов

с поставленной задачей. Процесс сопоставления данных с многочисленными известными примерами подозрительных событий требует времени и может привести к сбою в работе систем управления.Инженеры компании Mitsubishi Electric пришли к выводу, что трафик систем управления критически важными инфраструктурами различается в зависимости от состояния систем (когда системы находятся в рабочем или нерабо
16.06.2017 Mitsubishi Electric разработала алгоритм «умного» обучения для искусственного интеллекта

количества проверок алгоритма.Алгоритм может быть интегрирован с технологией компактного ИИ для применения в широком спектре оборудования. При интеграции с технологией компактного ИИ, представленной Mitsubishi Electric в феврале 2016 года, новый алгоритм в сто раз сокращает количество вычислений по сравнению с обычными методами. Алгоритм может использоваться на оборудовании с ограниченными
27.04.2017 Mitsubishi Electric представила 28 ГГц антенну и модуль для базовых станций 5 поколения

ществлять пространственное мультиплексирование сигналов на одной частоте и компенсировать большие потери при передачи данных на более высоких частотах благодаря многоэлементным антеннам.Новая антенна Mitsubishi Electric и радиочастотный модуль для базовых станций 5G будут использоваться для технологии MIMO именно на базе многоэлементной антенны. В разработке учтена часть результатов научно-
21.04.2017 Mitsubishi Electric построит новый завод по производству спутников

товлением 18 спутников.Ввод цеха в эксплуатацию позволит корпорации удовлетворить растущий спрос со стороны японского правительства и телекоммуникационных компаний из разных частей света. К 2021 году Mitsubishi Electric планирует увеличить общий доход от производства продукции космического назначения до 150 млрд иен.Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность производства,

04.04.2017 Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения

ческую систему MMS-G220. Как рассказали CNews в компании, технологии будут содействовать реализации стратегии так называемого Super Smart Society, или «Общества 5.0», в Японии и за рубежом.Корпорация Mitsubishi Electric стремится внести свой вклад в разработку и внедрение высокоточных карт с актуальной обновляемой информацией о дорожных объектах – сигналах светофоров, соседних автомобилях и
10.03.2017 Mitsubishi Electric построит завод по производству вакуумных прерывателей и вакуумных автоматических выключателей

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о строительстве завода по производству вакуумных прерывателей (ВП) и вакуумных автоматических выключателей (ВАВ) рядом со своим Центром систем распределения энергии
01.02.2017 Mitsubishi Electric разрабатывает СШП GaN-усилитель мощности Доэрти для беспроводных БС

Mitsubishi Electric и Mitsubishi Electric Research Laboratories (Научно-исследовательская лаборатория Mitsubishi Electric, MERL) объявили о разработке сверхширокополосного нитрид-галлиевого (GaN) усилителя мо
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления

имизировать энергопотребление и уменьшить зрительную утомляемость оператора – важный фактор для диспетчерских, который обычно не учитывается при создании цифровых экранов.В новых светодиодных экранах Mitsubishi Electric применяется алгоритм цветовой коррекции (Natural Color Matrix), который используется в DLP-видеостенах. Также в новых продуктах установлена специально разработанная двухмерн
26.01.2017 Mitsubishi Electric разработала тонкого робота для ремонта силовых генераторов

монтировать ротор для осмотра. Энергетические компании стремятся сократить процедуру технического осмотра и увеличить точность контроля для снижения времени простоя генераторов. Ультратонкий робот от Mitsubishi Electric устраняет необходимость демонтажа ротора, позволяет реже проводить обслуживание и сокращает его продолжительность всего до шести дней.Благодаря высокой точности работ, экспл
11.01.2017 Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов

пен с 1 февраля 2017 г.Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникал
02.12.2016 Mitsubishi Electric представила цветные ЖК-модули для промышленного применения

нелями и химически упрочненным защитным стеклом толщиной 1,1 мм (по запросу до 5 мм). Как рассказали CNews в компании, прием заказов на первые образцы начинается 30 ноября 2016 г. в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру. Среди особенностей новых устройств – возможность установки толстого защитного стекла, а также возможность управлять сенсорными панелями в перчатках, что отвеч
26.02.2016 Mitsubishi Electric разработала технологию отображения текста с активацией голосом для мобильных устройств

Компания Mitsubishi Electric Corporation объявила о завершении разработки технологии, сочетающей функции распознавания голоса и отображения текста. Технология позволит отображать произнесенные пользоват
01.09.2015 Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8»

С участием специалистов компании «1С-Рарус» компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, завершила проект по автоматизации процессов работы с дилерской сетью Mitsubishi Motors, которая включает свыше 100 дилерских центров в 77 российских регионах. Как со
11.02.2015 Холодильники Mitsubishi Electric: инновации под японским соусом

Mitsubishi Electric серия MR-ZR692W Холодильники Mitsubishi Electric серии MR-Z692W созданы специально для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте. В нем объединены новые технологии, каждая из которых выполняет свою маленькую и незамет
26.08.2014 Mitsubishi начинает делать телевизоры стандарта UltraHD

К стремительно развивающемуся рынку телевизоров стандарта UltraHD (4K) присоединилась компания Mitsubishi Electric, анонсировавшая выпуск двух своих первых телеприёмников линейки REAL LS1. Линейка Mitsubishi REAL LS1 на данный момент состоит из двух моделей: 65-дюймовой LCD-65LS1

12.08.2014 Nissan и Mitsubishi собрались выпустить самый дешевый электромобиль

Японские автопроизводители Nissan Motor и Mitsubishi Motors объединились в разработке компактных электрических автомобилей. Уже через два года партнеры обещают выпустить самый дешевый на рынке электрокар. Как сообщает японское деловое

07.10.2013 Mitsubishi показала футуристическую приборную панель

Японская компания Mitsubishi Electric, крупный производитель электронного оборудования, продемонстрировала прототип автомобильной приборной панели со встроенным проектором. По словам разработчиков, этот продукт

04.10.2013 Mitsubishi - за идеальную точность

Компания Mitsubishi Electric представила комплекс из трёх сервоприводов с идеальной синхронизацией вращения. Каждый из моторов вращается со скоростью 4500 оборотов в минуту. Максимальная скорость вращен
25.04.2012 Мониторы Mitsubishi для компьютеров и смартфонов

Компания Mitsubishi представила два новых монитора Diamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK) и RDT234WX(BK). Отличие в моделях касается покрытия экрана: глянцевое (RDT234WX-S(BK)) или матовое. В остальном монит
15.12.2011 Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило

в некоторых других странах мира. В некоторых европейских странах приобретение инверторных кондиционеров не просто дотируется, а еще и поощряется льготами на оплату электроэнергии. Инверторные системы Mitsubishi Heavy Industries Удобства и выгоды при использовании инверторных кондиционеров, в общем, вполне понятны и ощутимы. Но какой инверторный кондиционер выбрать? В каталоге товаров ZOOM.C
22.07.2011 Доход Mitsubishi Heavy Industries в 2010 г. вырос на 54%

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries (MHI) обнародовала результаты финансовой деятельности по итогам 2010 г. и представила бизнес-план на 2011 г. Согласно финансовому отчету MHI, выбранные компанией биз
13.07.2011 Mitsubishi выпустила самый дешевый электромобиль

Единственный ранее доступный вариант электромобиля Mitsubishi i-MiEV дополнится двумя версиями: более дешевой "М" и более дорогой "G" с большим запасом хода. Версия "M" станет самой дешевой в линейке и будет иметь наименьший запас хода: 120 км

22.06.2011 Mitsubishi показала IPS-монитор с большой диагональю

Компания Mitsubishi анонсировала новый монитор с 23-дюймовой диагональю на базе IPS-матрицы. Устройство предназначено для японского рынка. Монитор Diamondcrysta Wide RDT233WX-Z оснащен процессором Giga

03.06.2011 Mitsubishi Electric привезла в Россию профессиональные фотосистемы

Компания Mitsubishi Electric представила в России новое оборудование — высокотехнологичные фотосистемы для профессионального использования, позволяющие изготавливать как моментальные фотоснимки высокого
26.04.2011 «Абис-Софт» автоматизировал официального дилера Mitsubishi Motors на Украине с помощью программы «Альфа-Авто»

Партнер ВЦ «1С-Рарус» - «Абис-Софт» (г. Киев) - автоматизировал ведение оперативного учета в компании «Автоград» - официального дилера Mitsubishi Motors на Украине - с помощью «Альфа Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти», разработанного компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Предриятие 8». После внедрения клиент получил едину
26.04.2011 Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D

Компания Mitsubishi анонсировала на японском рынке несколько моделей Blu-ray-проигрывателей. В них заявлена поддержка 3D Blu-ray-дисков, формата BDXL, AVREC и сервисов видео по запросу. К проигрывателям
29.03.2011 Mitsubishi Electric изучила последние тенденции российского рынка систем технической безопасности

Компания Mitsubishi Electric, мировой производитель цифровых видеорегистраторов, черно-белых и цветных камер, видеосерверов и видеопринтеров, провела исследование российского рынка систем технической бе

Публикаций - 530, упоминаний - 535

Mitsubishi Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 222
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 80
Samsung Electronics 11065 79
Sony 6739 72
Toshiba Corporation 2980 61
Hitachi - Хитачи 1501 61
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 55
Philips 2099 40
Intel Corporation 12811 33
LG Electronics 3735 31
Fujitsu 2105 30
Sharp Corporation 1062 29
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 25
Microsoft Corporation 25775 25
Seiko Epson Corporation 908 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Canon 1439 20
HP - Hewlett-Packard 3662 19
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 18
JVC Kenwood 422 18
Lenovo Motorola 3566 16
Polymedia - Полимедиа 158 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 13
Dell EMC 5180 12
Apple Inc 13156 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 11
HP Inc. 5883 11
9594 11
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 10
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 10
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
TI - Texas Instruments Incorporated 848 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 8
Эримекс - Erimex 100 8
Hyundai Motor Company 436 28
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 22
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 21
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 19
BMW Group 482 17
Ford 435 16
Mazda Motor Corporation 73 14
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 14
Mitsubishi Heavy Industries 37 14
Renault Groupe 166 14
Volkswagen Audi Group 232 13
Daikin Industries 64 12
Volkswagen Group - VW 308 12
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 11
Honda Motor Company - HND 240 11
Mitsubishi Motors 24 11
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 11
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 10
Tesla Motors 461 10
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 8
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 6
Toyota - Lexus 83 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Yamaha - Ямаха 110 5
DuPont - Дюпон 101 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Ferrari NV 159 5
Dow Chemical Company (TDCC) 34 5
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 5
Volvo Cars 262 5
Boeing 1031 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 3
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 2
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 2
ЦБ Япония - Центральный банк Японии - Bank of Japan 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
JFSA - Japan Financial Services Agency - Агентство финансовых услуг Японии 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Alliance Connected Vehicles 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 65
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 63
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 43
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 42
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 41
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 39
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
Контрастность 3042 34
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 21
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 20
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 18
Microsoft Windows 2000 8678 20
Mitsubishi LaserVue 11 11
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Google Android 15244 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Sharp NEC Display Solutions - SuperBright Diamondtron - Diamondtron Natural Flat (NF) 9 7
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Vision Master 16 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
McDonnell Douglas SBD Dauntless 9 6
Linux OS 11533 6
Adobe Photoshop 804 5
Nissan Leaf - электромобиль 57 5
Tesla Model S 79 5
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 5
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 6 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 4
1С-Рарус Альфа-Авто 64 4
Cisco Codian 27 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 4
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 4
Mitsubishi Electric - Net Hunter IP 4 4
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 4
NEC NaViSet Administrator 22 4
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iOS 8583 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Яндекс.Авто 49 4
Яндекс.Навигатор 121 4
Knox Douglas - Нокс Дуглас 9 6
Yamada Zenji - Ямада Зенджи 9 6
Новикова Елена 105 5
Василевский Андрей 20 4
Дорфман Антон 6 4
Сахаров Игорь 6 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Назаров Владимир 18 3
Лебедев Артемий 110 3
Набоков Сергей 27 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Стрельцов Дмитрий 11 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 3
Recher Urs - Рехер Урс 10 3
Чехонин Антон 68 2
Дегтев Геннадий 271 2
Лаптев Максим 20 2
Скляров Дмитрий 64 2
Рашкин Илья 8 2
Рогачев Илья 5 2
Криницкий Игорь 26 2
Гамзин Михаил 10 2
Невзоров Михаил 5 2
Гирдин Игорь 4 2
Арустамян Вадим 2 2
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 2
Dietz Paul - Дитц Пол 3 2
Traxler Mary - Трекслер Мари 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Макаров Валентин 251 1
Калинин Александр 189 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Нарышкин Сергей 51 1
Генс Филипп 54 1
Солдатов Алексей 104 1
Головин Дмитрий 51 1
Морозов Сергей 61 1
Ермолаев Артем 379 1
Япония 13807 185
Россия - РФ - Российская федерация 166168 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
Европа 24964 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 44
Южная Корея - Республика 7052 36
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Китай - Тайвань 4245 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Азия - Азиатский регион 5920 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Япония - Токио 1020 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Канада 5082 11
Украина 7928 10
Индия - Bharat 5870 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Норвегия - Королевство 1858 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Америка - Американский регион 2206 8
США - Калифорния 4829 8
Нидерланды 3746 8
Европа Восточная 3138 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Малайзия 922 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 6
Сингапур - Республика 1953 6
Израиль 2856 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 5
США - Массачусетс 517 5
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 31
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 25
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 24
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 23
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 15
Йена - денежная единица Японии 503 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
Английский язык 7030 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 8
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
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Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
ВНИИЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики 3 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
CeBIT 614 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Фотофорум 48 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Связь-Экспокомм 276 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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